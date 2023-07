Der ukrainische Agent Zelensky … eine vom Westen inszenierte Marionettenshow

Strategic Culture Foundation (antikrieg)

Die Ukraine ist zu einer massiv verschuldeten Kolonie des westlichen Kapitals geworden, die auf Jahrzehnte hinaus versklavt sein wird.

Eine zweiteilige investigative Dokumentation, die diese Woche von Scott Ritter veröffentlicht wurde, ist ein Muss für jeden, der sich über den ukrainischen Präsidenten Vladimir Zelensky Illusionen macht. Und zwar nicht nur über Zelensky, sondern über den gesamten von der NATO in der Ukraine angeheizten Konflikt mit Russland. (LINK zur Dokumentation in englischer Sprache > Teil 1 > Teil 2)

Der Bericht zeichnet umfassend die Entwicklung eines ehemaligen Komödiendarstellers zu einem politischen Führer nach, der sein Land in einem blutigen Zermürbungskrieg mit Russland in die Knie gezwungen hat.

Selbst Menschen, denen Zelenskys perfide Rolle seit langem bekannt ist, werden Ritters Untersuchung aufgrund der detaillierten Angaben und der umfassenden geopolitischen Analyse faszinierend finden. Auf der Grundlage von Originalrecherchen sowie von Interviews mit ehemaligen ukrainischen Beamten und angesehenen westlichen Analysten präsentiert Ritter eine vernichtende Anklage gegen „Agent Zelensky“.

Es ist eine verblüffende Geschichte über Verrat, Korruption und eine dreiste Manipulation der öffentlichen Wahrnehmung im Westen. Ritter, ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des US Marine Corps und zuletzt ein international angesehener unabhängiger Analyst, gibt einen Überblick von A bis Z über Zelensky und darüber, wie er von amerikanischen und britischen Geheimdiensten aufgebaut und gesteuert wurde, um die Ukraine als Kolonie für die geopolitischen Interessen des Westens zu liefern. Dieses „Ukraine-Projekt“ ist in Arbeit, seit das Land 1991 nach der Auflösung der Sowjetunion unabhängig wurde. Doch unter Zelensky hat es so etwas wie einen Schlussakt gegeben.

Im Westen wurde Zelensky von den Mainstream-Medien, den Parlamenten, Hollywood und sogar dem Vatikan als tapferer Verteidiger der ukrainischen Demokratie und Souveränität gegen die „russische Aggression“ gelobt und hochgejubelt. Sein Image wurde in westlichen Medien wie CNN (einer großen PR-Maschinerie) sorgfältig aufpoliert. Seine Frau ziert in teuren Kleidern die Titelseiten von Modemagazinen, während ihr Mann wie ein Kostüm aus dem Central Casting Militärkleidung trägt. Diese kitschigen Bilder sind Teil des Marionettentheaters und der Psy-Ops, die seine westlichen Geheimdienstmitarbeiter inszeniert haben. Leider haben sich zu viele im Westen auf diese Seifenoper eingelassen. Allerdings gibt es Anzeichen dafür, dass sich die Handlung durch zu viele Wiederholungen und Klischees abnutzt.

Ritter zieht den Vorhang dieser Scharade zurück, um die finsteren Intrigen und die Inszenierung zu enthüllen. Nur ein kokainsüchtiger Schauspieler könnte ein solch geschmackloses Theater aufführen, und für das kritische Auge besteht kaum ein Zweifel daran, dass Zelensky die meiste Zeit über völlig high ist, wenn er seine von der CIA und dem MI6 geschriebenen Texte für die westliche Öffentlichkeit vorträgt.

Bevor er Präsident wurde, spielte Zelensky die Hauptrolle in „Diener des Volkes“, einem ukrainischen Erfolgsdrama über einen fiktiven einfachen Mann, der in die Politik ging und aufgrund seiner Anprangerung der Korruption im Establishment zu einem nationalen Führer wurde. Im wirklichen Leben wurde ein Jahr vor den ukrainischen Wahlen 2019 eine Partei mit dem Namen „Diener des Volkes“ neu gegründet, und Zelensky kandidierte für das Amt des Präsidenten mit einer Plattform, die gegen Korruption wetterte und versprach, der Ukraine Frieden zu bringen. Das war fünf Jahre nach dem von der CIA unterstützten Maidan-Putsch in Kiew, der ein radikales Regime ins Leben rief, das einen Bürgerkrieg gegen die russischsprachige Region Donbass (heute Teil der Russischen Föderation) begann. Die Kunst, das Leben zu imitieren, spricht hier von westlicher Inszenierung.

Nach seiner Wahl mit 73 Prozent der Stimmen (ein klares Zeichen für den Wunsch der Bevölkerung nach Frieden) änderte Zelensky sofort seinen Kurs. Er verschärfte die antirussische Politik, einschließlich der Ausrottung der russischen Sprache, die von einem Drittel der ukrainischen Bevölkerung als erste Sprache gesprochen wird, auch von Zelensky selbst.

Der Verrat war ein Beweis dafür, dass Agent Zelensky von Anfang an ein Diener der westlichen Geheimdienste und der geopolitischen Agenda war, die in Washington und London beschlossen wurde. Das ultimative Ziel der westlichen Marionettenspieler war es, die Ukraine als Schlachtfeld für einen Stellvertreterkrieg gegen Russland zu nutzen und diesen bis zum letzten Ukrainer zu führen. Zelensky hat seine Aufgabe mit dem Blut seiner Landsleute erfüllt, die wie Opferlämmer zur Schlachtbank geführt wurden.

In den vergangenen vier Jahren, in denen er als „Seine Exzellenz“ auftrat, hat Zelensky zahlreiche weitere Aufgaben für seine westlichen Auftraggeber erfüllt. Dazu gehören:

– Ausrottung der russischen Sprache, Literatur und Kultur.

– Spaltung und Unterdrückung der ukrainisch-orthodoxen Kirche, um historische Verbindungen zu Russland zu unterbinden und viele einfache Ukrainer zu verwirren.

– Auslöschen und Umschreiben der Geschichte, um die militärische Befreiung der Ukraine durch die Sowjets während des Zweiten Weltkriegs zu verunglimpfen und gleichzeitig ukrainische faschistische Kollaborateure des Dritten Reichs zu verherrlichen, einschließlich der Verherrlichung von Personen, die maßgeblich an der Durchführung des Holocausts und der Massenmorde an Slawen, Polen und anderen beteiligt waren. Zelenskys persönliche jüdische Herkunft war ein kalkuliertes Attribut, das darauf abzielte, das Verständnis der westlichen Öffentlichkeit für diesen besonders obszönen Verrat zu verwirren.

– Zelensky hat oppositionelle Medien, Journalisten und politische Parteien unterdrückt, um die Umwandlung der Ukraine in ein Instrument westlicher Kontrolle und in einen antirussischen Stellvertreter voranzutreiben. So viel zu den „gemeinsamen westlichen Werten“, für die ihn die amerikanischen und europäischen Führer ständig loben.

– Der Ausverkauf des riesigen ukrainischen Ackerlandes an die amerikanische Agrarindustrie – ein Ausverkauf, der gegen die Verfassung des Landes verstößt, die ein solches ausländisches Eigentum verbietet.

– Verwandlung der Ukraine in ein Labor für US-Biowaffenversuche und ein Testgelände für westliche Militärwaffen.

– Vorbereitung der Ukraine auf eine von der NATO unterstützte Militäroffensive gegen die Donbass-Region im März 2022, der Russland mit seiner Intervention im Februar desselben Jahres zuvorkam.

Die Liste der anderen schmutzigen Aufgaben, die Agent Zelensky erfüllt hat, ist lang. All das ist akribisch dokumentiert. Das Ergebnis ist, dass die Ukraine zu einer massiv verschuldeten Kolonie des westlichen Kapitals geworden ist, die auf Jahrzehnte hinaus versklavt sein wird.

Der komische Schauspieler und Präsident ist für seinen ungeheuerlichen Verrat gut entlohnt worden. Er besitzt mehrere Luxusimmobilien in Übersee, wo er zweifellos seinen Ruhestand nach dem politischen Amt zu verbringen gedenkt. In diesem Zusammenhang wirft Ritter jedoch die ernste Frage auf, ob der 45-jährige Zelensky tatsächlich in Ruhe in den Ruhestand gehen darf, da er so viel über das schmutzige Spiel weiß, das seine westlichen Handlanger betrieben haben. Wie so viele andere ausländische Führer, die in der Vergangenheit von Washington und London benutzt wurden, könnte auch Zelensky wie eine Stoffpuppe entsorgt werden.

In der Zwischenzeit sind Hunderttausende von Ukrainern im Stellvertreterkrieg mit Russland getötet oder verstümmelt worden, und ihr Land ist zerstört, von Korruption durchsetzt und von Nazi-Todesschwadronen heimgesucht worden. All dies ist Teil des langfristigen, ruchlosen imperialen Plans in Washington und London, Russland zu schwächen und gleichzeitig das übrige Europa dem anglo-amerikanischen Kapital zu unterwerfen. Der Plan ist nicht ganz aufgegangen, denn Russland hat die Scharade mit seiner gewaltigen Militärmacht und seinen geopolitischen Manövern durchkreuzt, um die westliche Agenda zu vereiteln.

Das wirklich Verabscheuungswürdige an dem Ukraine-Marionettenspiel ist jedoch, dass die westlichen Produzenten mit ihren Machenschaften und dem Ziehen der Fäden die Welt an den Abgrund eines totalen Krieges mit Russland und eines möglichen nuklearen Armageddons gebracht haben, wenn diese Show noch weiter außer Kontrolle gerät.

Scott Ritters Entlarvung von Zelensky und der westlichen Agenda im Ukraine-Krieg sollte von jedem Bürger im Westen gesehen werden. Es ist eine vernichtende Anklage gegen die westlichen Machthaber und darüber, worum es in diesem Stellvertreterkrieg geht.

*******

Merken Sie sich diesen Inhalt, auch wenn die westlichen Medien-Huren Ihnen etwas anderes erzählen!

(Visited 1 times, 1 visits today)