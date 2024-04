„Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.“

Das sind die ersten Worte der Verwalter der Besatzungsrepublik zu ihrer Amtseinführung. Wie soll die Führung eines hochrangigen Amtes nur ausfallen, wenn sie mit einer heuchlerischen Lüge beginnt? Das Dilemma für erpressbare Marionetten ist, dass sie weiter lügen müssen, da sie sonst nicht länger in ihrem Amt verweilen werden. Wer in diesem von höheren Mächten manipulierten Politsystem nicht nach Anordnungen handelt, wird kurzerhand abserviert. Dafür werden die Medien-Huren schon sorgen oder ein Abweichler auch schon mal entsorgt. Wie auch immer. Die Spielregeln sind klar definiert: Wer nimmt, muss auch geben. Nun denn, …

…“der deutsche Amtseid ist in des deutschen Grundgesetzes festgelegt und wird vom Bundespräsidenten und nach vom Bundeskanzler und den Bundesministern bei ihrem Amtsantritt geleistet. Der Bundespräsident leistet den Amtseid auf einer gemeinsamen Sitzung von Bundestag und Bundesrat; der Bundeskanzler und die Bundesminister leisten den Eid vor den Mitgliedern des Bundestages.“ (Quelle)

Befassen wir uns aber nicht näher mit dem Grundgesetz, das uns die Amerikaner, wie Willy Brandt es formulierte, „auferlegt“ haben und konzentrieren uns auf den Amtseid, der dem Wohle des deutschen Volkes gewidmet sein sollte.

Energiekostenexplosion zum Wohle des Volkes



Ein Beispiel zum Gasverbrauch und die Kosten der letzten drei Jahre für ein Haus mit 3 Wohneinheiten und einer Gesamtwohnfläche von 212 qm. In 2021 und in 2022 waren die Kosten noch einigermaßen im Rahmen. Doch dann hat die Ampel-Regierung ganz besonders zum Wohle des deutschen Volkes gehandelt, indem ihm das preisgünstige Gas aus Russland verwehrt wurde. Die Besatzer aus Übersee wollten es so, weil eine wirtschaftlich starke Besatzungs-Republik nicht in ihrem Interesse ist. Und um ihre Interessen zu wahren, wurden Agenten ausgewählt, die die Wirtschaft ruinieren und die Bürger ausrauben.

Obwohl im Jahr 2023 ca. 12,4 Prozent weniger Gas als in 2022 verbraucht wurde, stiegen die Kosten zum Vorjahr um fast 100 Prozent an. Zum Wohle des Volkes versteht sich.

Jahr Verbrauch in m3 Verbrauch in Euro 2021 2.060 1.187 2022 1.781 985 2023 1.560 1.966

Und jetzt kommt die Preisbremse der Regierung zum Wohle des Volkes ins Spiel. Entlastung Preisbremse (Entgelt von Dritten) = 164 Euro. Gut, soweit okay. Bleiben also immer noch 1.802 Euro für den Verbrauch von 1.560 qm Gas. Eine Entlastung von satten 8,3 Prozent. Super, sehr großzügig von der Ampel-Regierung.

Und was bedeutet „(Entgelt von Dritten)“?

Damit ist der Staat gemeint. Und von wem bekommt der „Staat“ das Geld? Schauen Sie einfach mal auf Ihren monatlichen Einkommensnachweis unter der Rubrik Einkommenssteuer. Muss ich noch deutlicher werden, um die Verarschung der Regierung gegenüber den Malochern zu erklären?

Zum Wohle des Volkes waren auch die vielen Sanktionen gegenüber Russland, die zur bewußt herbeigeführten Inflation führten (s. Gaskostenexplosion in der Tabelle oben), von dem der „Staat“ profitiert, um die Mehreinnahmen sinnlos aus dem Fenster zu werfen. Von der Vernichtung von Arbeitsplätzen durch die Sanktionen ganz zu schweigen.



Parteien zum Wohle des Volkes

Zum Beispiel die christlichen Parteien die CDU/CSU, die aus dem Nazi-Vermögen gegründet wurde. Selbstverständlich auch nur zum Wohle des Volkes.

Und wie sieht es mit den Ökofaschisten aus? Die sind nichts anderes als eine Außenstelle der amerikanischen Außenpolitik, die wiederum als beste Freunde zum Wohle des Volkes dienen.

Wie kann es auch anders sein? Es geht immer nur um das Wohl des Volkes, wenn die arbeitende Bevölkerung mit ihren Steuergeldern einen gesunden, sozialen Staat finanziert und die Regierenden das humane System bewußt an die Wand fahren. Hier einige Beispiele dazu:

Privatisierung von Staatsvermögen

Inflation

Öffnung der Grenzen für Migranten von überall

Corona Plandemie

Covid-Impfungen

Lieferstopp preiswerter Energie aus Russland

Einmischung und Waffenlieferungen in Kriegsgebiete

Die Liste ließe sich beliebig weiterführen.

Besatzer-Medien zum Wohle des Volkes



Und dann ist da noch des Volkes liebstes VerBLÖDungs-Medium, das für sieben Million Dollar von der CIA gegründet wurde.

Der ehemaliger Bundesminister für Forschung und Technologie, Andreas von Bülow, hat sich in einem Interview „über die deutschen Medien, die allesamt nach 1945 gegründet, amerikanische Presse-Lizenzen bekommen, Verträge über nur positive Berichterstattung über USA und Israel unterschrieben und von CIA geleitet wurden“, unmißverständlich geäußert.

Demnach müsste auch der Staatsfunk (ARD/ZDF) amerikanische Presse-Lizenzen erhalten haben, denn der ÖRR verbreitet auch „nur positive Berichterstattung über USA und Israel“.

Und das alles wurde planmäßig vorbereitet, wie könnte es anders sein, zum Wohle des Volkes.



„In der Politik geschieht nichts zufällig! Wenn etwas geschieht, kann man sicher sein, dass es auf diese Weise geplant war!“ (F. D. Roosevelt)



Und, ja, man muss es wirklich noch einmal hervorholen. „Wir leben im besten Deutschland aller Zeiten“. Ein ganz schlauer Oberhäuptling hat es vor einiger Zeit behauptet. Ob er dabei wohl an die stetig steigende Armut gedacht hat? Sicherlich nicht, sonst hätte er sich so einen Bullshit sparen können. Der Souverän muss mit Hilfe der gleichgeschalteten Konzern-Medien in den Glauben versetzt werden, dass politische Maßnahmen, die die Mehrheit der Bevölkerung ablehnen, letztendlich eines besseren Wissens der Besatzungsmedien und -verwalter, dem Wohle des Volkes dienen.

Und die von den Polit-Marionetten der Finanzindustrie bewußt herbeigeführte Vernichtung der heimischen Landwirtschaft ist selbstverständlich auch zum Wohle des Volkes, damit die Großkonzerne den Lebensmittelhandel kontrollieren können. So soll es sein. So ist es geplant.



Schulden zum Wohle des Volkes



Zu allem Übel kommt auch noch der Schuldenberg hinzu, der nicht kleiner, sondern nur noch größer wird. Die, die dafür verantwortlich sind, interessiert das nicht. Sie handeln zum Wohle des Volkes und werden per Wahlen dafür legitimiert und nicht haftbar gemacht.

Der Souverän

Und zu guter Letzt stellst sich die Frage, wer hier als Volk gemeint ist? Ist es die Legislative, die Exekutive, die Judikative, die ihre Hände in Unschuld waschen? Bei der Mehrheit des Volkes, dem eigentlichen Souverän, kommt jedenfalls wenig von „zum Wohle des Volkes“ an. Dennoch, so scheint es zumindest, ist die überwiegende Bevölkerung mit ihren Peinigern zufrieden.

Wenn dann auch noch fragwürdige richterliche Urteile „im Namen des Volkes“ gesprochen werden und diese zum Wohle des Volkes dienen, dann, ja dann bleibt die Erkenntnis, dass folgendes Zitat leider zutrifft:

„Die größte Bedrohung für die Freiheit ist ein untätiges Volk.“ (Richter am Obersten Gerichtshof Louis D. Brandeis)

Und wenn bei den kommenden Wahlen der Souverän, wie in den Jahrzehnten zuvor, sich erneut für die Sklaverei entscheidet, dann… soll es so sein. Wer möchte halt nicht daran teilnehmen, vertrauensvolle Gestalten zu legitimieren, damit die ihre Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen,

Wer sich aber nicht der täglichen Gehirnwäsche der US-Konzernmedien unterwirft und die diabolischen Zeichen, die zur Sklaverei führen, erkannt hat, wird feststellen, dass der Wohlstand, der auf Schulden aufgebaut wurde, der Vergangenheit angehört.

Das Schlimmste steht uns noch bevor.

Der Zerfall unseres Wohlstands.

