Molekulargenetiker: mRNA-Impfungen wurden entwickelt, um die Menschheit zu zerstören

Ein weltbekannter Molekulargenetiker hat die Öffentlichkeit gewarnt, dass Covid-mRNA-Impfstoffe von globalistischen Eliten „entwickelt“ wurden, um „die Menschheit zu zerstören“.

Laut Dr. Michael Nehls wurden die Injektionen als Teil eines Plans des Weltwirtschaftsforums (WEF), der Vereinten Nationen (UN), der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Big Pharma und globalistischer Weltregierungen entwickelt.

Der Plan zielte darauf ab, „den menschlichen Geist zu erobern“, indem der größte Teil der menschlichen Rasse zerstört und Barrieren niedergerissen wurden, die verhinderten, dass die globalistische Agenda auf globaler Ebene eingeführt wurde.

Nehls, ein führender Experte mit Insiderwissen über die Verschwörung, warnt, dass die mRNA-Impfungen „entworfen“ wurden, um den Planeten zu entvölkern und es nicht gewählten globalen Eliten zu ermöglichen, die Dominanz über die Überlebenden zu behaupten.

Er merkt jedoch an, dass der Plan noch lange nicht verwirklicht ist, da die Impfungen als „tickende Zeitbombe“ entwickelt wurden, die die Geimpften noch mehrere Jahre nach Erhalt der Impfungen eliminieren würde.

Dieser Plan, so Nehls, zielt darauf ab, die Weltbevölkerung schrittweise zu reduzieren, um die „Netto-Null“-Ziele des WEF zur Einhaltung der „Agenda 2030“ und der „Agenda 2050“ zu erreichen.

Im Jahr 2025, wenn der Plan des WEF abgeschlossen ist, wird die Erde nur noch einen Bruchteil der heutigen menschlichen Bevölkerung haben, warnt der Molekulargenetiker.

Nehls hat die Auswirkungen der mRNA-COVID-19-Impfstoffe auf das Gehirn eingehend untersucht und glaubt, dass es die Art und Weise ist, wie diese Impfungen unsere Psyche beeinflussen, die die Regierungen dazu veranlasst hat, sie ihrer Bevölkerung aufzudrängen.

Er hat sich kürzlich mit Tucker Carlson zusammengesetzt, um über sein Buch „The Indoctrinated Brain“ zu sprechen und darüber, wie sich diese Impfstoffe auf die Psyche der Menschen auswirken.

Er erklärte, dass sowohl die Impfstoffe als auch das Virus selbst – das in einem Labor entwickelt, von der chinesischen Regierung finanziert und teilweise von der amerikanischen Regierung bezahlt wurde – wichtige Bestandteile eines weit verbreiteten Angriffs auf das menschliche Gehirn sind, der darauf abzielt, die Individualität zu unterdrücken, die mit einem klaren und gesunden Geist verbunden ist.

Dr. Nehls sagte, dass dank der dadurch verursachten Veränderungen im Gehirn „wir erobert werden können und es sogar akzeptieren würden“.

Er glaubt auch, dass „es nicht um Gesundheit geht, es geht nicht einmal um Geld – es geht darum, den menschlichen Geist zu erobern.“

Er fügte hinzu, dass es andere Möglichkeiten gegeben hätte, die Impfstoffe zu entwickeln, die es vermieden hätten, das Gehirn auf diese Weise zu beeinflussen, aber die Impfstoffentwickler haben sich tatsächlich für diesen Mechanismus entschieden – und das scheint kein Zufall zu sein.

Der investigative Journalist John Leake erklärte, warum diese Theorie so überzeugend ist.

Er beschrieb seine eigenen Erfahrungen mit COVID-19 im Juni 2022.

Er befolgte das Protokoll von Dr. Peter McCullough und kehrte nach drei Tagen extremer Müdigkeit und Symptomen, die denen eines schlimmen Katers nicht unähnlich waren, schnell zur Normalität zurück.

Er berichtete jedoch, dass er sich danach etwa zwei Wochen lang sehr deprimiert fühlte und von düsteren Gedanken überschwemmt wurde.

Selbst als sich sein Körper wieder normalisierte und er am dritten Tag anfing, typische Aktivitäten wie lange Spaziergänge wieder aufzunehmen, erholte sich sein Geist nicht so schnell.

Dr. McCullough sagte ihm, dass dies durch eine Neuroinflammation durch das Spike-Protein verursacht wurde, was bedeutet, dass sowohl das Virus als auch der Impfstoff diesen Effekt haben.

„Das Spike-Protein verursacht eine entzündliche Immunreaktion, die das Gehirn betrifft, und Autopsiestudien haben sogar den Spike im Gehirn gefunden“, erklärte Dr. McCullough.

Menschen, die nicht für sich selbst denken können, sind leichter zu kontrollieren

Tatsächlich können die Auswirkungen auf das Gehirn bei den Geimpften schlimmer sein, da sie den Körper dazu veranlassen, unkontrollierte Mengen des Spike-Proteins für eine unvorhersehbare Dauer zu produzieren.

Wenn man dann noch bedenkt, dass der Impfstoff nicht sterilisierend ist, was bedeutet, dass diejenigen, die ihn bekommen, sich immer noch oft mit dem Virus infizieren – einige von ihnen mehrmals –, ist es leicht zu erkennen, wie sich das Gehirn so vieler Menschen in erheblichem Maße verschlechtern könnte und dass die Machthaber versuchen könnten, daraus Kapital zu schlagen, um unser Verhalten zu kontrollieren, damit wir von ihnen abhängig bleiben.

Leake sagte, dass er bemerkt hat, dass viele Menschen um ihn herum eine Art mentale Lethargie erleben.

Er hat zum Beispiel das Gefühl, dass die Qualität von tiefgründigen Gesprächen zwischen Menschen in letzter Zeit abgenommen hat.

Während viele Menschen mit trivialen Gesprächen Schritt halten können, scheinen diejenigen, die mehr kognitive Energie erfordern, heutzutage eine Herausforderung zu sein.

Er wies auch darauf hin, dass das Virus genau zu der Zeit auftauchte, als das Weltwirtschaftsforum seine beängstigende Great Reset-Agenda ankündigte.

WEF-Gründer Klaus Schwab selbst sagte sogar:

„Die Pandemie stellt ein seltenes, aber enges Zeitfenster dar, um unsere Welt zu reflektieren, neu zu denken und neu zu gestalten.“

Video: „Das Indoktrinierte Gehirn“: Stürzt die Welt in einen „Zombie-Modus“?

