Der Marsch zum Dritten Weltkrieg geht weiter. Dr. Paul C. Roberts

Von Dr. Paul Craig Roberts (globalresearch)

Ich bewundere Putin, aber ich bin sein Kritiker. Ich glaube, er führt uns unbeabsichtigt in den Dritten Weltkrieg.

Putins begrenzte Militäroperation in der Ukraine, die sich auf die Vertreibung ukrainischer Nazi-Milizen und ukrainischer Streitkräfte aus dem Donbass beschränkte, einer russischsprachigen Provinz, die von sowjetischen Führern ebenso wie die russische Krim an die Ukraine angegliedert wurde, war ein strategischer Fehler.

Es handelte sich um einen strategischen Fehler, der auf vier oder fünf vorangegangene strategische Fehler im Ukraine-Kontext folgte. Es gab andere außerhalb des ukrainischen Kontexts.

Als Reaktion auf den von den Vereinigten Staaten inszenierten antirussischen Putsch, der die gewählte ukrainische Regierung stürzte, bildete sich im Donbas zwei unabhängige Republiken. Putins erster strategischer Fehler bestand darin, den Sturz der demokratisch gewählten ukrainischen Regierung durch Washington zuzulassen.

Nach dem Sturz der ukrainischen Regierung im Jahr 2014 stimmten die beiden unabhängigen Donbas-Republiken ebenso wie die Krim mit überwältigender Mehrheit für die Wiedereingliederung in Russland. Putin akzeptierte die Bitte der Krim, da Russland andernfalls seinen Marinestützpunkt am Schwarzen Meer verlieren würde, lehnte jedoch die Bitte der Republiken Donezk und Luhansk ab.

Dies war Putins zweiter strategischer Fehler. Hätten Putin, der Kreml oder die russische Regierung vor einem Jahrzehnt im Jahr 2014 Donezk und Luhansk gleichbehandelt, hätte es keinen begrenzten Militäreinsatz mit der Ukraine gegeben. Weder die Ukraine noch die NATO noch Washington hätten es gewagt, russisches Territorium anzugreifen, um „den Donbass zurückzugewinnen“.

Hätten die USA darauf bestanden, die Ukraine in die NATO aufzunehmen, wäre Putin gezwungen gewesen zu erkennen, dass er sich im Krieg mit dem Westen befand und keine andere Wahl hatte, als die Ukraine wieder in ihre jahrhundertelange Existenz als Teil Russlands zu versetzen. Die „Unabhängigkeit“ der Ukraine ist eine 30 Jahre alte amerikanische Schöpfung. Jeder westliche Analyst hat die Tatsache übersehen oder geschwiegen, dass die Zerstückelung Russlands nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion der Zerstückelung Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg gleicht, mit dem Unterschied, dass Hitler entschlossen war, Deutschland wieder zusammenzusetzen, Putin aber nicht hat keinen solchen Ehrgeiz. Um ehrlich zu sein, ist Putin im Wesentlichen ein westlicher Liberaler des 20. Jahrhunderts, und das ist der Grund, warum er als Kriegsführer Russlands im 21. Jahrhundert versagt.

Anstatt die Abstimmung im Donbass zu akzeptieren, entschied sich Putin dafür, den Donbass in der Ukraine zu belassen, versuchte jedoch, die russische Bevölkerung dort mit dem Minsker Abkommen, manchmal auch Minsker Protokoll genannt, zu schützen. Kurz gesagt, im Rahmen des Minsker Abkommens blieb Donbas in der Ukraine, erhielt jedoch einige Formen der Autonomie, beispielsweise eine eigene Polizei, um die russische Bevölkerung vor der Verfolgung durch die ukrainische Regierung zu schützen. Putin sicherte sich die Unterschriften der Ukraine und der beiden unabhängigen Republiken des Abkommens und sicherte sich die Zustimmung Deutschlands und Frankreichs zur Durchsetzung des Abkommens. Trotz der offensichtlichen Lügen Washingtons, der EU-Regierungen und der westlichen Presstituierten beabsichtigte Putin ganz klar keine „Invasion in der Ukraine“ oder auch nur eine begrenzte Militäroperation. Er wollte militärische Konflikte vermeiden

In den nächsten acht Jahren von 2014 bis 2022 erlebten wir außergewöhnliche diplomatische Bemühungen Putins und des russischen Außenministers Lawrow, der beiden fähigsten Diplomaten unserer Zeit, ein gegenseitiges Sicherheitsabkommen zwischen dem Westen und Russland auszuarbeiten, auch unter Einbeziehung Russlands als Mitglied der NATO.

Acht Jahre lang hat Russland dem Westen die kalte Schulter gezeigt. Im Dezember 2021 und Januar 2022 arbeiteten Putin und Lawrow hart daran, ein gegenseitiges Verteidigungsabkommen mit dem Westen zu erreichen, um die militärische Aktion zu entschärfen, die Washington Russland aufzwingen wollte, um die Russen im Donbass vor der großen ukrainischen Armee zu verteidigen, die Washington unter Putin aufgebaut hatte Acht Jahre lang hatte er seine Hoffnungen auf das Minsker Protokoll gesetzt. In den vergangenen ein bis zwei Jahren gaben sowohl die deutsche Bundeskanzlerin Merkel als auch der französische Präsident zu, dass das Minsker Protokoll dazu genutzt wurde, Putin zu täuschen, während der Westen das ukrainische Militär aufbaute. Diese Zulassungen finden Sie online. Hier ist zum Beispiel Merkel:

Laut der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel diente das Minsker Abkommen dazu, Zeit für die Aufrüstung der Ukraine zu gewinnen. „Das Minsker Abkommen von 2014 war ein Versuch, der Ukraine Zeit zu geben“, sagte Merkel der Wochenzeitung „Die Zeit“. „Es hat diese Zeit auch genutzt, um stärker zu werden, wie man heute (21. Dezember 2022) sehen kann.“

Putin äußerte seine Enttäuschung über Merkels Geständnis:

Wladimir Putin, der Präsident Russlands, zeigte sich enttäuscht über die Aussage der deutschen Ex-Kanzlerin Angela Merkel, in der sie behauptete, dass die Minsker Vereinbarungen von 2014 es der Ukraine ermöglicht hätten, sich auf den Krieg mit Russland vorzubereiten. „Für mich war es völlig unerwartet. Es ist enttäuschend. Ich hatte nicht damit gerechnet, so etwas von der Ex-Kanzlerin zu hören. Ich habe immer gehofft, dass die deutsche Führung authentisch sei. Ja, sie war auf der Seite der Ukraine und hat sie unterstützt. Dennoch habe ich aufrichtig gehofft, dass die deutsche Führung eine Einigung erwartet, die auf den Grundsätzen basiert, die unter anderem bei den Minsker Verhandlungen erreicht wurden.“

Die Staats- und Regierungschefs von Weißrussland, Russland, Deutschland, Frankreich und der Ukraine beim Gipfeltreffen vom 11. bis 12. Februar 2015 in Minsk, Weißrussland (Lizenziert unter CC BY 4.0)

Die Naivität, die Putin an den Tag legt, ist außergewöhnlich. Er ist ein Baby im Wald, das mit Satan kämpfen muss.

Angesichts einer ukrainischen Invasion der Donbas-Republiken war Putin zum Eingreifen gezwungen. Da Putin jedoch törichterweise darauf vertraut hatte, dass der Westen sich an das Minsker Abkommen halten würde, war er nicht auf einen Militärschlag vorbereitet. Er war auf eine private Militäreinheit angewiesen, deren Professionalität die russischen Generäle in Verlegenheit brachte, die Jewgeni Prigoschin und die Wagner-Gruppe als Feind und nicht als den Westen betrachteten.

Als einige von Prigoschins Männern aus Protest gegen die hohe Verlustrate, mit der der Konflikt geführt wurde, nach Moskau marschierten und den Einsatz von Gewalt forderten, um den Krieg zu beenden, erklärten die eifersüchtigen russischen Generäle Putin, es handele sich um einen Putschversuch und täuschten Putin erreichten ihre Ziele, Prigoschin zu verbieten, der bei einem mysteriösen Flugzeugabsturz ums Leben kam, und die Wagner-Gruppe in die russische Armee einzugliedern. Wie Generäle auf der ganzen Welt galt ihre letzte Sorge dem Konflikt. Generäle nutzen Kriege, um Imperien aufzubauen.

Die „begrenzte Militäroperation“ war einer der schlimmsten strategischen Fehler der Weltgeschichte. Es war ein Fehler, weil Putin nicht erkannte, dass er sich im Krieg mit dem Westen befand und dass es am dringendsten war, den Krieg zu gewinnen, unmittelbar bevor der Westen eingreifen und den Krieg Schritt für Schritt eskalieren und ausweiten konnte.

Genau das ist passiert. Alles, was der Westen versicherte, dass es nicht an die Ukraine geschickt werden würde, wurde gesendet. Der Westen befindet sich in der Ukraine völlig im Krieg mit Russland. US- und NATO-Truppen sind vor Ort und liefern Geheimdienstinformationen, Zielinformationen und Schlachtpläne. Der französische Präsident Macron und nun auch andere europäische Politiker sprechen über den Einsatz von NATO-Truppen an der Front. Sie argumentieren, dass Russland, konfrontiert mit NATO- und US-Truppen, seinen Vormarsch stoppen wird, um einen größeren Krieg zu verhindern. Mit anderen Worten: Das Argument ist, dass die Einbeziehung von NATO-Soldaten in den Konflikt zu Frieden führen wird.

Doch Frieden ist nicht das, was der Westen wünscht. Der Westen hat alle Bemühungen Putins gegenüber Selenskyj blockiert. Der einzige Zweck der NATO-Truppen besteht darin, den Krieg auszuweiten oder Putin einzuschüchtern, damit er sich aus dem Konflikt zurückzieht.

Das ist für alle außer der russischen Regierung offensichtlich.

Was hindert den Kreml daran, die Realität anzuerkennen? Ich kann nur spekulieren. Vielleicht hat die kommunistische Herrschaft die Russen gegenüber ihrer Regierung misstrauisch gemacht. Es waren die USA und nicht die UdSSR, die erfolgreich waren. Das sowjetische System war repressiv, aber die Amerikaner galten als frei. Radio Free Europe und Voice of America zeichneten ein rosiges Bild des westlichen Lebens, ein Traum für die Russen, die unter sowjetischer Entbehrung leiden.

Für die russische Intellektuellenklasse war der Westen und nicht Russland die Zukunft. Die prowestlichen russischen Eliten sind als „Atlantic-Integrationisten“ bekannt, ein Begriff, der ihren Wunsch widerspiegelt, Teil des Westens zu sein. Ich weiß aus persönlicher Erfahrung mit ihnen, dass es Ereignisse und eine lange Zeit brauchte, bis diese atlantischen Integrationisten aufwachten und ihre Wahnvorstellungen erkannten. Doch jahrelang waren sie für Putin ein Hemmschuh, wenn überhaupt, da Putin selbst zunächst vom Westen vernarrt war. Putin verliebte sich sogar in den „Globalismus“, ein Mittel westlicher Kontrolle. Das Gleiche galt für seinen dummen Zentralbankdirektor.

Aus Sicht der atlantischen Integrationisten geht es darum, den westlichen Verdacht gegenüber Russland nicht zu rechtfertigen, der dadurch entsteht, dass Putin russische Interessen verteidigt. Der Westen würde entscheidende russische Aktionen zur Verteidigung Russlands als „Russland Wiederaufbau seines Imperiums“ interpretieren. Infolgedessen haben die russischen Liberalen und die durch ausländische NGO-Gelder geförderte Jugend, die unreguliert in Russland operiert, Putins Fähigkeit, sein Land zu verteidigen, eingeschränkt, auch wenn er das Problem verstanden hat, was nicht klar ist.

Angesichts des enormen Missverhältnisses in der militärischen Macht Russlands und der Ukraine trotz westlicher Rüstung und unzähligen Milliarden Dollar hat die Fortsetzung des Konflikts im dritten Jahr das Bild einer unentschlossenen russischen Führung geschaffen, die Angst hat, zu gewinnen, falls dies zu einem größeren Ausmaß führen würde Konflikt. Putin, seine Regierung und sein Militär haben im Gegensatz zu Prigoschin den strategischen Fehler begangen, nicht zu verstehen, dass die Verzögerung des Konflikts es dem Westen ermöglicht, sich zunehmend zu engagieren. Unabhängig davon, ob NATO-Truppen erscheinen oder nicht, hat der Westen andere Möglichkeiten, den Konflikt zu eskalieren, bis er außer Kontrolle gerät.

Der britische Verteidigungsminister Admiral Sir Tony Radakin sagte der Financial Times, dass die jüngste Lieferung von Langstreckenraketen an die Ukraine es der Ukraine ermögliche, „die Langstreckenangriffe innerhalb Russlands zu verstärken“ und Kiew dabei helfe, den Krieg viel stärker zu gestalten.

Damit Sie verstehen, wurden die Langstreckenraketen, von denen Präsident Biden bestritt, dass sie jemals an die Ukraine geliefert würden, geliefert. Es handelt sich nicht um Schlachtfeldwaffen. Ihr Einsatz besteht darin, Putin noch weiter in Verlegenheit zu bringen, da er nicht in der Lage ist, die russische Zivilbevölkerung und die Infrastruktur vor ukrainischen Angriffen im Mutterland Russland zu schützen. Offensichtlich tut Washington alles, um Putin gegenüber den Russen in Verlegenheit zu bringen, und Putin spielt Washington in die Hände.

Putins begrenzter Militäreinsatz ist ein völliger Fehlschlag. Ja, Russland dominiert die Front. Doch durch die Zurückhaltung bei der Anwendung von Gewalt hat Putin den Eindruck erweckt, er sei unentschlossen und ein belangloser militärischer Gegner. Sogar der Präsident von Frankreich, das kaum eine Militärmacht ist, hat keine Angst vor Russland unter Putin und ist bereit, französische Truppen zu entsenden, um für die Ukraine gegen Russland zu kämpfen.

Zunächst wurde der französische Präsident verspottet, weil er die Entsendung von Nato-Truppen in die Ukraine vorschlug. Jetzt kommen auch andere auf die Idee.

Der amerikanische Präsident erklärte, dass niemals Langstreckenraketen an die Ukraine geliefert würden, und das ist nun auch der Fall.

Wie ich gewarnt habe, hat Putins Versäumnis, mit aller Macht Fuß zu fassen, eine Provokation nach der anderen begünstigt, und diese Provokationen, die durch Putins Nichtreaktion hervorgerufen werden, führen zu einer Provokation, die Putin nicht ignorieren kann, und dann geht die Welt in die Luft.

Wann wird Putin begreifen, dass alles, was er durch seine begrenzte Militäroperation gewonnen hat, ein größerer Krieg, zwei neue NATO-Mitglieder – Finnland und Schweden – sind, die die Grenzen Russlands zur NATO erheblich erweitern (mehr als die Ukraine), und Lieferungen an die antirussische Regierung in Die Ukraine verfügt über Waffen, die nicht für das Schlachtfeld, sondern für Fernangriffe auf Russland bestimmt sind, was Russland schwach aussehen lässt und Putin als Kriegsführer, der nicht in der Lage ist, sein Land zu schützen, zum Versager macht?

Der US-Außenminister Blinken war kürzlich in China und tat sein Bestes, um die russisch-chinesischen Beziehungen zu entspannen. Putins Unfähigkeit, mit einem so kleinen militärischen Gegner wie der Ukraine fertig zu werden, muss China verwundern. Offensichtlich bot Putins Scheitern, einen Krieg zu gewinnen, der sich nun im dritten Jahr befindet und den er in drei Wochen hätte gewinnen sollen, Blinken die Gelegenheit, Druck auf China auszuüben. Blinken erkannte die Chance und nutzte sie. Blinken gewann die Unterstützung eines chinesischen „Russland-Experten“ und das Ohr der chinesischen Regierung.

China selbst ist ein wirkungsloser Verteidiger seiner Interessen. Chinesisches Denken lehrt die langfristige Perspektive. China wartet einfach auf seine Gegner, aber der Westen ist sofort da, was China nicht versteht.

Es gibt immer noch keinen russisch-chinesisch-iranischen gegenseitigen Verteidigungsvertrag, der westlichen Provokationen und Kriegsführung ein Ende setzen würde. Zweifellos wollen die Russen und Chinesen nicht provozieren. Dies deutet darauf hin, dass sie nicht in der Lage sind, zu erkennen, dass sie sich im Krieg befinden.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Putin glaubt, Russland habe den Konflikt gewonnen, weil Russland trotz 200 Milliarden US-Dollar an US-Hilfe das Schlachtfeld dominiert. Die Zahl der Opfer in der Ukraine übersteigt die Zahl der russischen Opfer um das Zehnfache oder noch mehr, und die westlichen Waffen sind den russischen bei weitem unterlegen. Putin glaubt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis der Westen zur Besinnung kommt und erkennt, dass er verloren hat, und den Bedingungen Russlands für die Beendigung des Konflikts zustimmt. Warum denkt Putin, dass der Westen überhaupt zur Vernunft kommen muss? Putin betrügt sich selbst.

Putin sollte Mike Whitneys neuestes Buch lesen. Whitney hat einen unabhängigen, kompromisslosen Geist, dem nur die Wahrheit am Herzen liegt. Whiteny sagt, gestützt auf die Beweise, dass die USA, obwohl sie verstehen, dass sie den Frontkrieg verloren haben, dennoch beabsichtigen, den echten Krieg zu gewinnen, und zu Plan B übergegangen sind. Plan B besteht darin, den Konflikt mit Hilfe zu verlängern, nicht für das verlorene Schlachtfeld aber für weit entfernte Angriffe in Russland gegen zivile Zentren und wesentliche soziale und wirtschaftliche Infrastruktur. Der Erfolg dieser Angriffe wird zeigen, dass Putin ein Versager ist, ein Führer, der nicht in der Lage ist, Mutter Russland vor einer nicht existierenden Militärmacht – der Ukraine – zu schützen.

Werden die pro-westlichen russischen Intellektuellen „Putins Versäumnis, Russland zu schützen“ aufgreifen, indem sie auf ein Friedensabkommen drängen, das zur Aufnahme der Ukraine in die NATO führt?

Mit anderen Worten: Putins Schüchternheit, Zurückhaltung und Fehleinschätzungen haben ihn besiegt. Hier ist Whitneys Analyse des US-Plans B.

Putin wurde durch das unverständliche Versagen des russischen Geheimdienstes schwer geschädigt. Wo war beispielsweise Putin, als die von den USA und Israel ausgebildete und bewaffnete georgische Armee das russische Protektorat Südossetien angriff und russische Truppen tötete, die als Friedenstruppen dienten? Putin war bei den Olympischen Spielen in China nicht bewusst, dass er sich einer gefährlichen Krise gegenübersah. Putin wurde von seinem Spaß und seinen Spielen zurückgerufen und musste eine unvorbereitete russische Armee einsetzen, um die amerikanisch/israelisch ausgebildete georgische Armee abzuwehren. Als er Georgien dann wieder in russischer Hand hatte, verließ er das Land, offenbar im Austausch gegen eine weniger feindselige Regierung gegenüber Russland. Jetzt gibt es Berichte, ob wahr oder falsch, über eine weitere georgische Farbrevolution gegen die georgische Regierung, die Russland gegenüber nicht feindselig genug eingestellt ist.

Gibt es hier neben der Ukraine eine zweite Kriegsfront gegen Russland? Und was ist mit den Berichten, dass die NATO sich auf Weißrussland konzentriert , wo russische Atomwaffen stationiert, wenn nicht sogar stationiert sind? Wird sich eine dritte Kriegsfront eröffnen?

Der russische Geheimdienst ließ Putin auch im Stich, als es zur von Washington inszenierten Jungfernrevolution kam. Putin wusste nicht, was vor seiner Haustür geschah. Er war wieder einmal unterwegs und genoss die Olympischen Spiele in Sotschi, während Washington die Ukraine in Besitz nahm, die jahrhundertelang ein Teil Russlands war.

Was erklärt dieses massive Totalversagen des russischen Geheimdienstes? Sind die russischen Geheimdienste so prowestlich, dass sie die Realität nicht erkennen können? Oder arbeiten die Geheimdienste nach einem Protokoll, nach dem nur eine glückliche Einigung das Ergebnis des von den USA inszenierten Konflikts zwischen Russland und dem Westen sein kann?

Wenn Putin weiterhin die Realität leugnet, riskiert er, sein Bündnis mit China zu verlieren. Damit wird der Ersatz des Dollars bei der Begleichung internationaler Salden beendet und die gesamte Welt der Andersdenkenden den Finanzsanktionen der USA ausgeliefert sein. Kann selbst dieser Bericht von RT Putin dazu bringen, sich der Realität zu stellen?

„Insbesondere ein Artikel von Feng Yujun, einem Professor an der Peking-Universität, in The Economist hat für Aufsehen gesorgt. Dieser methodische, offizielle Experte für Russland und den Ukraine-Konflikt spricht ganz im Sinne des westlichen politischen Denkens: Er kritisiert Moskau, sagt seine Niederlage voraus, lobt Kiew für seine „Stärke und Einheit seines Widerstands“ und schlägt sogar vor, dass Russland dies tun sollte Wenn es seine Machtstruktur nicht ändert, wird es weiterhin die internationale Sicherheit gefährden, indem es Kriege provoziert.

„Wenn man weiß, wie die chinesische Gesellschaft organisiert ist, kann man sich kaum vorstellen, dass der Professor, der diesen Artikel verfasst hat, auf eigenes Risiko ohne die Unterstützung verantwortungsbewusster Genossen in Peking handelte. Als alarmierendes Signal an Moskau kann auch die jüngste Weigerung vier großer chinesischer Banken gewertet werden, Zahlungen aus Russland auch in Yuan anzunehmen. Mit anderen Worten: Es könnte sich herausstellen, dass das in Worten so starke russisch-chinesische Bündnis in der Praxis alles andere als effektiv und störungsfrei ist. Und Blinken hätte sicherlich versucht, diesen Trend zu festigen.“

Offensichtlich verfügt Putin über keine wirtschaftlichen und politischen Berater, die über ausreichend Intelligenz und Bewusstsein verfügen, um ihm die gefährliche Situation zu erklären, die er für sich selbst und für Russland geschaffen hat. Und für die Welt wird die Folge ein Atomkrieg sein.

Paul Craig Roberts ist ein renommierter Autor und Akademiker und Vorsitzender des Institute for Political Economy, wo dieser Artikel ursprünglich veröffentlicht wurde. Dr. Roberts war zuvor Mitherausgeber und Kolumnist des Wall Street Journal. Während der Reagan-Administration war er stellvertretender Finanzminister für Wirtschaftspolitik. Er schreibt regelmäßig Beiträge für Global Research.

Die Originalquelle dieses Artikels ist Global Research

Copyright © Dr. Paul Craig Roberts , Global Research, 2024

