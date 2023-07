Gegenrevolution – „Wissen Sie, wie spät es ist?“

Alastair Crooke (antikrieg)

Um es unverblümt zu sagen: sowohl die USA als auch Europa sind schamlos in die Fallen getappt, die sie selbst gestellt haben. Gefangen in den Lügen und Täuschungen, die sich um das angebliche Erbe einer überlegenen kulturellen DNA ranken (die, wie es heißt, einen fast sicheren Sieg garantiert), erwacht der Westen zu einer sich rasch anbahnenden Katastrophe, für die es keine einfachen Lösungen gibt. Der kulturelle Exzeptionalismus und die Aussicht auf einen eindeutigen „Sieg“ über Russland schwinden schnell – aber der Abschied von der Illusion ist sowohl langsam als auch demütigend.

Die kommende Verwüstung ist nicht nur auf die gescheiterte Offensive in der Ukraine und das schwache Auftreten der NATO zurückzuführen. Sie umfasst mehrere Vektoren, die sich über die Jahre hinweg aufgebaut haben, die aber jetzt gleichzeitig ihren Höhepunkt erreichen.

In den USA laufen die Vorbereitungen für die bedeutsamen Wahlen. Die Demokraten stecken in der Klemme: die Partei hat ihrer alten Wählerschaft aus der Arbeiterschaft längst den Rücken gekehrt und sich stattdessen mit einer städtischen „kreativen Klasse“ in einem exaltierten, weltgestaltenden „Social Engineering“-Projekt der moralischen Wiedergutmachung verbündet, im Bündnis mit Silicon Valley und der permanenten Nomenklatura. Doch dieses Experiment ist in die Hose gegangen und wird immer extremer und absurder. Die Gegenwehr wächst.

Es ist vorhersehbar, dass die Kampagne der Demokraten nicht an Fahrt gewinnen wird. Das Team Biden hat sehr niedrige Zustimmungsraten. Aber der Druck der Familie Biden besteht darauf, dass Biden an seiner Kandidatur festhält und nicht einem anderen nachgibt. So oder so – ob Biden bleibt oder geht – es gibt keine fertige Lösung für das Rätsel der Partei mit einer nicht funktionierenden nicht vorhandenen Plattform.

Die Wahlkampflandschaft ist ein einziges Chaos. Schwere „Lawfare“-Artillerie soll die Verteidigung von Trump brechen und ihn vom Feld vertreiben, während eine Reihe von Enthüllungen über Verfehlungen der Familie Biden die Biden-Blase zermürben und implodieren lassen soll. Das Establishment der Demokraten wird auch durch das flankierende Manöver der R. F. Kennedy-Kandidatur aufgeschreckt, die rasch an Fahrt gewinnt.

Vereinfacht gesagt, spaltet die demokratische Ideologie der historischen Wiedergutmachung die Vereinigten Staaten von Amerika in zwei Nationen, die in einem Land leben. Getrennt nicht so sehr durch „Rot oder Blau“ oder Klasse, sondern definiert durch unversöhnliche „Seinsweisen“. Die alten Kategorien: Links, Rechts, Demokraten oder GOP werden durch einen Kulturkrieg aufgelöst, der keine Kategorien respektiert und die Grenzen von Klasse und Parteizugehörigkeit überschreitet. Sogar ethnische Minderheiten wurden durch die Eiferer, die Kinder im Alter von 5 Jahren sexualisieren wollen, und durch das Aufdrängen der Trans-Agenda bei Schulkindern entfremdet.

Die Ukraine hat als Lösungsmittel für die alte Ordnung gedient und ist zum Albatross geworden, der der Biden-Administration um den Hals hängt: wie kann man das sich abzeichnende Ukraine-Debakel als „Mission erfüllt“ verkaufen? Kann das gelingen? Denn der Ausweg über einen Waffenstillstand und eine eingefrorene Kontaktzone ist für Moskau inakzeptabel. Kurzum, „Bidens Krieg“ kann nicht so weitergehen wie bisher, aber er kann auch nicht „anders“, ohne eine Demütigung zu erleiden. Der Mythos der amerikanischen Macht, der NATO-Kompetenz und des Rufs der US-Waffen steht auf dem Spiel.

Das wirtschaftliche Narrativ („alles ist in Ordnung“) ist aus nicht näher genannten Gründen im Begriff, ebenfalls ins Wanken zu geraten. Die Verschuldung wird – endlich – zum Schwert, das über der Wirtschaft hängt. Die Kreditvergabe wird immer knapper. Und nächsten Monat wird der BRICS-SCO-Block die ersten strategischen Schritte unternehmen, um bis zu 40 Länder vom Dollar loszulösen. Wer wird dann Yellens 1,1 Billionen Dollar an Staatsanleihen kaufen – jetzt und in Zukunft -, die zur Finanzierung der Ausgaben der US-Regierung benötigt werden?

Diese Ereignisse sind scheinbar nicht miteinander verbunden, aber in Wirklichkeit bilden sie eine sich selbst verstärkende Schleife. Eine, die zu einem „Run auf die politische Bank“ führt – d.h. auf die Glaubwürdigkeit der USA selbst.

Angesichts der vielen Fragen – und der fehlenden Lösungen – treibt die Stimmung in Teilen der Wählerschaft eine radikale und zunehmend ikonoklastische Stimmung voran. Ein konterrevolutionärer Geist, vielleicht. Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob er eine Mehrheit erreichen wird, aber es ist möglich – denn der Radikalismus kommt von beiden Flügeln: der GOP-Basis und dem Kennedy-„Lager“.

Ein Teil der GOP-Wähler trennt die konservativen Führer in zwei Lager: diejenigen, die „wissen, wie spät es ist“, und diejenigen, die es nicht wissen. Das ist das Schlagwort der Rechten, das für einen bedeutenden Flügel der Partei zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, der ein durch Ideologie geschwächtes und korrumpiertes Land sieht und der Meinung ist, dass es fast nichts mehr zu „bewahren“ gibt. Der Umsturz der bestehenden post-amerikanischen Ordnung und die Wiedereinführung der alten amerikanischen Prinzipien in der Praxis wird als eine Art Gegenrevolution befürwortet – und als einziger Weg nach vorne.

Dieser Aphorismus für „wissen, wie spät es ist“ bezieht sich auf ein aufkommendes Gefühl der Dringlichkeit und den Appetit auf durchgreifende Maßnahmen, nicht auf langwierige und langweilige akademische Debatten unter den eher populistisch gesinnten Konservativen. „Die Prämisse ist, dass der Kampf gegen die kulturelle Macht der Woks existenziell ist und dass extreme Taktiken, die eine ältere Generation von Konservativen schockieren würden, die Norm sein müssen“.

Wenn ein Führer in seinem Verhalten und seinen Vorschlägen nicht schockierend ist, weiß er oder sie wahrscheinlich nicht, „wie spät es ist“.

Das zweite Hauptmerkmal dieser Wir-gegen-sie-Mentalität ist, dass jeder politische Konsens ipso facto Verdacht erregt und zum Ziel von Angriffen wird.

„Wenn man sich dessen bewusst wird, erscheint das, was auf den ersten Blick wie ein Sammelsurium verschiedener Ideen aussieht, einheitlicher. Die Gesundheitspolitik, die Abscheu über den 6. Januar, der Pentagon-Haushalt, die Einwanderung, die Unterstützung für die Ukraine, die Förderung der Rassenvielfalt, die Rechte von Transsexuellen – all das sind Themen, über die ein gewisser parteiübergreifender Konsens der Elite besteht. Aber was den Tucker Carlson-Flügel – Republikaner, die diese Dinge einfach hinnehmen – betrifft, wissen die nicht, wie spät es ist“, erklärt Politico.

Das Besondere an dieser Formulierung ist, dass die uneingeschränkte Unterstützung der Covid-Regulierungspraktiken in der Zeit der Pandemie ein „Zeichen“ für „richtiges Denken“ war, während die Unterstützung der Ukraine in der Zeit nach der Pandemie als „Zeichen“ für richtiges liberales Denken (und Teamgeist) definiert wird.

Dies deutet darauf hin, dass – schon jetzt und mit dem Näherrücken der Wahl – die Ukraine nicht mehr parteiübergreifend unterstützt wird, sondern vielmehr als Schwert gegen das verhasste Uni-Parteien-Establishment eingesetzt wird, und jede Andeutung eines größeren F*ck-up wird zum Mittelpunkt dieses konterrevolutionären Krieges.

Die GOP spürt, dass die amerikanische Kultur aus dem Ruder gelaufen ist: Die Gesetzgebung wurde Anfang des Monats im Kongress blockiert, als das ehemals unantastbare Verteidigungsgesetz des Pentagons zum Ziel von Änderungsanträgen zum Thema Abtreibung, Vielfalt und Geschlecht wurde, die seine Verabschiedung verhindern könnten. Parlamentspräsident McCarthy sah sich gezwungen, die rechtsextreme Rebellion gegen das Verteidigungsbudget zu akzeptieren und das Gesetz ohne die übliche breite parteiübergreifende Unterstützung durchzubringen.

Durch die Maßnahmen wurden die Mittel für Initiativen zur Förderung der Vielfalt im Militär gestrichen und Beschränkungen für Abtreibungen und die Versorgung von Transgender-Personen im Dienst eingeführt. Die GOP-Gesetzgeber erklärten, sie hätten gehandelt, weil die liberale Ideologie das Militär schwäche. Die Änderungsanträge gefährden jedoch den Weg des Gesetzes im demokratisch kontrollierten Senat.

Die verstärkten Gefühle auf beiden Seiten spiegeln sich in einer Umfrage wider, die ergab, dass etwa 80 % der Republikaner glauben, dass die Agenda der Demokraten, wenn sie nicht gestoppt wird, Amerika, wie wir es kennen, zerstören wird“. Ungefähr der gleiche Anteil der Demokraten hat die gleiche Angst vor der republikanischen Agenda und sagt, sie würde das Land zerstören, wie eine Umfrage von NBC News im letzten Herbst ergab.

Der Präsident der Heritage Foundation, Kevin Roberts, unterstreicht die Rolle von Tucker Carlson, der „der amerikanischen Öffentlichkeit die Wahrheit sagt“. Carlson versteht die „Risse im wirtschaftlichen Konsens, die Risse in der Außenpolitik und, was für mich am wichtigsten ist, wie einige Konservative zu sagen pflegen: [er weiß], ‚wie spät es ist‘.“

Carlson wirft der wirtschaftsfreundlichen GOP vor, sich bei Unternehmen einzuschmeicheln, die Arbeitsplätze in der Produktion auslagern. Er machte die konservative Kritik an Geschlechtsumwandlungsoperationen für Minderjährige zum Mainstream. In der Sozial- und Steuerpolitik ging Carlson dorthin, wo traditionellere Konservative nicht hingehen würden. Und sein Einfluss war unbestreitbar. „Das Entscheidende“, so Roberts, „ist, dass Tucker sich selbst als moralische Verpflichtung für den Durchschnittskonservativen sieht.“

Demokraten und andere im liberalen Lager sagen jedoch, dass der Kulturkrieg der GOP nur eine Gegenreaktion auf eine größere Akzeptanz der wachsenden Vielfalt der Nation ist, die ihrer Meinung nach in Amerika längst überfällig ist.

„Die Gegenrevolution hat das nächste Rennen um das Weiße Haus zu einem existenziellen Moment gemacht. Nur sehr wenige Leute sprechen über die Steuerreform, und alle reden über kulturelle Fragen“, sagte ein führender Republikaner, „sie sehen die Politik fast als eine Situation, in der es um Leben und Tod geht“.

Der Präsidentschaftskandidat der GOP, Ramaswamy, warnte in einer Rede Anfang des Monats, dass Patriotismus, harte Arbeit und andere Werte in Vergessenheit geraten seien: „Das ist der Moment, in dem das Gift beginnt, die Leere zu füllen – Wokeism, Transgenderism, Klimatismus, Covidismus, Depression, Angst, Drogenkonsum, Selbstmord“.

Den USA steht also ein „Feuerwerk“ bevor. In Europa hingegen wissen nur wenige, „wie spät es ist“. Der Kulturkampf hat, wie beabsichtigt, das Gefühl der kollektiven Zugehörigkeit zu bestimmten europäischen Kulturen geschwächt. Und die Gegenwehr ist gedämpft. Europa bleibt im Großen und Ganzen benommen und träge. (Die herrschende Klasse zählt auf Letzteres, um zu überleben.)

Doch während das amerikanische Feuerwerk den politischen Himmel erhellt, ist die Resonanz in Europa fast sicher. Die Europäer teilen das Misstrauen gegenüber ihren Eliten und der Brüsseler Technokratie auf die gleiche Weise wie die Carlson-Kennedy-Wählerschaft.

Die Euro-Eliten verachten das Volk. Die gewöhnlichen Europäer wissen, dass ihre Herrscher sie verachten – und sie wissen, dass ihre Eliten das auch wissen.

Das Feuer, das das europäische Eisen gießen wird, ist die Wirtschaft: eine Reihe von Fehlentscheidungen hat die wirtschaftliche Zukunft Europas für die kommenden Jahre verpfändet. Die Austerität wird kommen. Und die Inflation verwüstet den Lebensstandard der Menschen – sogar ihre Lebensfähigkeit.

Das Feuerwerk für Europa wird kommen – aber langsam. Es hat bereits begonnen (Regierungen stürzen); aber die USA sind die Vorhut für einen radikalen Wandel, da der Westen seinen Griff auf das Meta-Narrativ verliert, dass seine „Vision“ das einzige Paradigma ist, durch das auch die „Vision“ der Welt geformt werden muss. Ein Wandel, der alles verändert.

*******

Es läuft alles nach Plan! Es bleibt nicht mehr viel Zeit, die Sklaverei abzuwenden.

(Visited 1 times, 1 visits today)