Strafantrag gegen den Bundespräsidenten Steinmeier

Neulich noch im Artikel Rattenfänger darauf hingewiesen und jetzt ist er da – der Strafantrag hinsichtlich § 130 StGB. Wird zwar in einem UNRechtsstaat nichts bewirken, aber immerhin ein Zeichen gesetzt.

Jeder kann mitmachen! Siehe unten.



Frank-Walter Steinmeier, ehemaliger SPD-Außenminister und heutiger Bundespräsident,

sprach am 29.1.2024 auf einem Empfang vor Gewerkschaften, Wirtschaftsverbänden und Betriebsräten.

“Wenn unsere Demokratie angegriffen wird, dann ist eine Grenze überschritten, bei der Gegensätze hintenanstehen. Dann muss die demokratische Mitte, die große Mehrheit unserer Gesellschaft, Position beziehen”

sagte Steinmeier in Berlin. Quer durch Unternehmen, Kultur und Gesellschaft müsse deutlich

werden:

“Wir lassen uns dieses Land nicht von extremistischen Rattenfängern kaputtmachen.” Bundespräsident Frank Walter Steinmeier

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/deutschland/bundespraesident-steinmeier-warnung-extremismus-demokratie-100.html

Dies muss als Volksverhetzung nach §130 StGB geahndet werden, weshalb wir Strafantrag bei der Generalbundesanwaltschaft gestellt haben. Eine wahre Demokratie besteht aus Gegensätzen und erträgt auch Gegensätze.

Wenn Sie sich an dem Strafantrag beteiligen wollen, laden sie nachfolgendes Dokument herunter. Tragen Sie Name, Adresse und Datum in die vorgezeichneten Stellen ein. Danach das Dokument speichern, ausdrucken, zweite Seite unterschreiben und bitte per Post nach Karlsruhe schicken.

>> Strafantrag wegen Volksverhetzung gegen Steinmeier

