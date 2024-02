Ursula von der Leyen: Klimawandel und Russlands Krieg treiben Bauern auf die Straße

Welch geistes Kind ist die denn?

In ihrer Rede vor dem Europäischen Parlament am Dienstag gab die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor, die Herausforderungen der Landwirte zu „verstehen“. Sie betonte ihre Sensibilität für deren Schwierigkeiten und rief zu Anerkennung, Dankbarkeit und Respekt für die Arbeit der Landwirte auf.

Beim EU-Sondergipfel am 1. Februar in Brüssel protestierten Landwirte in unmittelbarer Nähe des Europäischen Rates. Währenddessen einigten sich die 27 Staats- und Regierungschefs darauf, Kiew mit einem milliardenschweren Hilfspaket zu unterstützen.

Was für eine aufwühlende Rede.

