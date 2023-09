Bill is watching you

Laptop Zugang gesperrt! Totaler Kontrollverlust durch Microsofts neue Regeln?

Geht es um einen Schlag gegen mehr als 1 Milliarde Menschen?

Die Frage für eine Endzeit für Microsoft Nutzer füllt den Raum für Diskussionen: Die unklare Formulierung, der am 30. September 2023 in Kraft tretenden Bedingungen ermöglicht dem Unternehmen einen breiten Spielraum in der Auslegung. Wer ab sofort sogenannte „schädliche“ Inhalte, die andere „belästigen, schikanieren oder bedrohen“ schreibt oder teilt, kann digital komplett für immer ausgelöscht und gesperrt werden. Zudem können alle erstellten Inhalte, im Grunde alles was auf dem Windows Bildschirm je erschienen ist, künftig verändert und anderweitig von Microsoft verwendet werden. Damit sichert sich Microsoft außerdem die uneingeschränkten Rechte am geistigen Eigentum der Benutzer, inklusive deren Übertragung und Umformatierung.

Im Interview spricht Andreas Popp von der Wissensmanufaktur mit Chris von PRVCY world über diese Risiken und welche Möglichkeiten dem Einzelnen und Unternehmen bleiben, dieser Dauerkontrolle zu entgehen.

