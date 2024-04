Vorhersage von Schirinowski: „Deutschland ist eine großartige Nation, sie wird sich für alles rächen“

Der mittlerweile verstorbene russische Politiker Wladimir Schirinowski wird immer wieder mit seinen genauen Prognosen ins Gedächtnis gerufen.

Quelle: odyseeRT

In diesem Zusammenschnitt seiner Vorhersagen, von denen einige bereits eingetroffen sind, geht es um die Ereignisse im Nahen Osten, in der Ukraine und in Europa und die wahren Absichten dahinter. Bereits im Jahr 2003 riet Schirinowski George Bush dazu, zurück auf seine Ranch in Texas zu gehen und Spanisch zu lernen, denn der illegale Angriffskrieg gegen den Irak sei das Grab der USA und hätte ihr Ende besiegelt.

Auch traf er mehrfach Vorhersagen über den Nahen Osten. Bereits 2012 sagte er, Israel betrachte Iran als letzte Bedrohung und suche aktiv die Konfrontation. Die arabischen Länder seien unter dem Vorwand der „Demokratie“ zwangsdemokratisiert worden, in Wirklichkeit ginge es aber um die Kontrolle um die Energieressourcen. Bei einem Schlag gegen Iran würden die Ölpreise in die Höhe schießen, und so können die USA China und Europa schwächen und sich wieder einmal als Profiteur erweisen.

Im Jahr 2006 sprach er detailliert über den Krieg in der Ukraine und sagte voraus, dass die Ukraine niemals in die NATO oder in die EU kommen würde. Der Westen bräuchte sie nur als Einfallstor, als Kanonenfutter. Er äußerte sich auch zu Deutschland und kündigte das Auseinanderfallen der NATO an. „Deutschland kann das alles nicht mehr ertragen. Das ist eine großartige Nation. Sie werden sich für ihre Niederlage im Zweiten Weltkrieg rächen. Sie werden ihre Panzer nach Polen und in die Ukraine schicken. Aber nicht nach Russland“, sagte Schirinowski.

Bei der Überschrift hatte ich etwas anderes erwartet. Von den US-Agenten in den Parlamenten und den staatstreuen Medien ist ein Umdenken Richtung Frieden absolut nicht zu erwarten. Wie auch? Der Misthaufen ist einfach zu groß geworden. Oder:

Der Teufel scheißt immer auf den gleichen Haufen!

