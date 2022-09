Amerikas offene Wunde. Die CIA ist nicht dein Freund

Von Edward Snowden (globalresearch)

„Besser, dass die Feinde die richtigen Ratschläge kennen, als dass die bösen Geheimnisse der Tyrannen vor den Bürgern verborgen werden. Diejenigen, die die Angelegenheiten einer Nation im Geheimen behandeln können, haben sie absolut unter ihrer Autorität; und wie sie in Kriegszeiten gegen den Feind schmieden, so schmieden sie in Friedenszeiten gegen die Bürger.“ – Baruch Spinoza

Es ist noch kein Monat her, seit Präsident Biden die Stufen der Independence Hall in Philadelphia erklommen und es zu seiner Pflicht erklärt hat, dafür zu sorgen, dass jeder von uns versteht, dass die zentrale Fraktion seiner politischen Opposition Extremisten sind, die „die Fundamente unserer Republik bedrohen“. Flankiert von den uniformierten Ikonen seines Militärs und auf einer Bühne von Leni Riefenstahl ballte der Anführer seine Fäuste, um zu veranschaulichen, wie er die Zukunft den Kräften von „Angst, Spaltung und Dunkelheit“ entriss. Die Worte, die aus dem Teleprompter fielen, waren reich an Sprache der Gewalt, ein „Dolch an der Kehle“, der aus dem „Schatten der Lüge“ auftauchte.

„Was in unserem Land passiert“, sagte der Präsident, „ist nicht normal.“

Ist er falsch, das zu denken? Die Frage, die die Rede aufwerfen wollte – die im ungewollt bösartigen Prunk verloren ging – ist, ob und wie wir als Demokratie und Rechtsstaat weiterbestehen sollen. Bei all den Twitter-Streitigkeiten über Bidens Vorschläge wurden seine Prämissen kaum berücksichtigt.

Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wurden so oft als Teil der amerikanischen politischen Marke beschworen, dass wir es einfach für selbstverständlich halten, dass wir beide genießen .

Haben wir Recht, das zu denken?

Unser glitzernder Rechtsstaat begeht dieses Jahr zwei Geburtstage: den 70. Jahrestag der National Security Agency, zu dem ich meine Gedanken niedergeschrieben habe , und den 75. Jahrestag der Central Intelligence Agency.

Die CIA wurde nach dem National Security Act von 1947 gegründet. Das Gesetz sah keine Notwendigkeit für die Gerichte und den Kongress vor, eine einfache Informationsaggregationseinrichtung zu beaufsichtigen, und unterstellte sie daher ausschließlich dem Präsidenten über den von ihm kontrollierten Nationalen Sicherheitsrat.

Innerhalb eines Jahres hatte die junge Agentur bereits ihre eigentliche Rolle als Informationssammlung und -analyse abgelegt, um eine Abteilung für verdeckte Operationen zu gründen. Innerhalb eines Jahrzehnts leitete die CIA die Berichterstattung amerikanischer Nachrichtenorganisationen, stürzte demokratisch gewählte Regierungen (manchmal nur zum Vorteil eines begünstigten Unternehmens ), gründete Propaganda-Outfits , um die öffentliche Stimmung zu manipulieren, und startete eine langjährige Reihe von Experimenten zur Gedankenkontrolle unwissende menschliche Untertanen (die angeblich zur Erschaffung des Unabombers beigetragen haben ) und – keuch – die Einmischung in ausländische Wahlen . Von dort war es nur noch ein KatzensprungJournalisten abhören und Akten über Amerikaner zusammenstellen, die gegen seine Kriege waren .

Im Jahr 1963 gestand kein Geringerer als der frühere Präsident Harry Truman, dass sich die Agentur, die er persönlich unterzeichnet hatte, in etwas ganz anderes verwandelt hatte, als er beabsichtigte, und schrieb:

„Seit einiger Zeit stört mich die Art und Weise, wie die CIA von ihrer ursprünglichen Aufgabe abgelenkt wurde. Es ist ein operativer und zeitweise ein politischer Arm der Regierung geworden. Das hat zu Problemen geführt …“

Viele trösten sich heute mit der Vorstellung, dass die Agentur reformiert wurde und dass solche Missbräuche Relikte der fernen Vergangenheit sind, aber die wenigen Reformen, die unsere Demokratie errungen hat, wurden verwässert oder kompromittiert. Die begrenzte „Intelligence Oversight“-Rolle, die schließlich dem Kongress eingeräumt wurde, um die Öffentlichkeit zu besänftigen, wurde weder von der Mehrheit des Komitees – die Cheerleading vorzieht, noch von der Agency selbst, die weiterhin politisch heikle Operationen verheimlicht – ernst genommen aus der Gruppe, die sie am ehesten verteidigt.

„Der Kongress hätte informiert werden müssen“, sagte [Senatorin] Dianne Feinstein. „Wir hätten vor Beginn dieses sensiblen Programms informiert werden müssen. Direktor Panetta … wurde gesagt, dass der Vizepräsident angeordnet habe, dass das Programm dem Kongress nicht mitgeteilt werde .“

Wie können wir die endgültige Wirksamkeit von Aufsicht und Reformen beurteilen? Nun, die CIA plante 1972 die Ermordung meines Freundes , des amerikanischen Whistleblowers Daniel Ellsberg, aber fast fünfzig Jahre „Reformen“ haben sie kaum daran gehindert, kürzlich einen weiteren politischen Mord gegen Julian Assange zu skizzieren . Wenn Sie das ins rechte Licht rücken, besitzen Sie wahrscheinlich Schuhe, die älter sind als das jüngste Komplott der CIA, einen Dissidenten zu ermorden … oder besser gesagt das jüngste Komplott , von dem wir wissen .

Wenn Sie glauben, dass der Fall Assange eine historische Anomalie ist, eine Verirrung, die es nur im Weißen Haus von Trump gibt, dann erinnern Sie sich daran, dass die Morde der CIA reihenweise in allen Verwaltungen fortgesetzt wurden. Obama befahl die Ermordung eines Amerikaners weit entfernt von jedem Schlachtfeld und tötete seinen 16-jährigen amerikanischen Sohn ein paar Wochen später, aber die amerikanische Tochter des Mannes lebte noch, als Obama ging.

Innerhalb eines Monats, nachdem er das Weiße Haus betreten hatte, tötete Trump sie .

Sie war 8 Jahre alt.

Es geht über Morde hinaus. In jüngster Zeit hat die CIA Gul Rahman gefangen genommen , von dem wir wissen, dass er nicht Al-Qaida war, aber es scheint , dass er das Leben des zukünftigen (pro-amerikanischen) Präsidenten Afghanistans gerettet hat . Rahman wurde in einen, wie die Agentur es nannte, „ Kerker “ gebracht und bis zu seinem Tod gefoltert.

Sie zogen ihn nackt aus, abgesehen von einer Windel, die er nicht wechseln konnte, bei einer Kälte, die so schlimm war, dass seine Wachen in ihren warmen Kleidern Heizungen für sich selbst betrieben. In absoluter Dunkelheit befestigten sie seine Hände und Füße mit einer sehr kurzen Kette an einem einzigen Punkt auf dem Boden, so dass es unmöglich war, zu stehen oder sich hinzulegen – eine Praxis, die als „kurze Fesselung“ bezeichnet wird – und behaupteten nach seinem Tod, dass dies der Fall sei zu seiner eigenen Sicherheit. Sie geben zu, ihn geschlagen zu haben, und beschreiben sogar die „kräftigen Schläge“. Sie beschreiben das Blut, das aus seiner Nase und seinem Mund lief, als er starb.

Seiten später, in ihrer formellen Schlussfolgerung, erklärt die Agentur, dass es keine Beweise für Schläge gab. Es gab keine Beweise für Folter. Die CIA schreibt die Verantwortung für seinen Tod der Unterkühlung zu, die sie ihm für das Verbrechen vorwerfen, in seiner letzten Nacht eine Mahlzeit von den Männern verweigert zu haben, die ihn getötet haben.

Die CIA behauptete, die Beschwerden eines Mannes, den sie zu Tode gefoltert hätten – über die Verletzung seiner Menschenrechte – seien Beweise für ein „ausgefeiltes Widerstandstraining“.

In der Folge verheimlichte die Agentur den Tod von Gul Rahman vor seiner Familie. Bis heute weigern sie sich zu enthüllen, was mit seinen sterblichen Überresten geschehen ist, und verweigern den Überlebenden eine Beerdigung oder sogar einen Ort der Trauer.

Zehn Jahre nachdem das Folterprogramm untersucht, aufgedeckt und beendet wurde, wurde niemand wegen seiner Rolle bei diesen Verbrechen angeklagt. Der Mann, der für Rahmans Tod verantwortlich ist, wurde für eine Geldprämie von 2.500 US-Dollar empfohlen – für „durchweg hervorragende Arbeit“ .

Ein anderer Folterknecht wurde auf den Sitz des Direktors befördert .

In diesem Sommer schlug Präsident Biden in einer Rede anlässlich des 75. Geburtstags der CIA einen ganz anderen Ton an als in Philadelphia, indem er wiederholte, was die CIA allen Präsidenten anweist: dass die Seele der Institution wirklich darin besteht, den Mächtigen die Wahrheit zu sagen.

„Wir wenden uns mit den großen Fragen an Sie“, sagte Biden, „den schwierigsten Fragen. Und wir zählen darauf, dass Sie Ihre beste, ungeschminkte Einschätzung darüber abgeben, wo wir stehen. Und ich betone ‚ungeschminkt‘.“

Aber das selbst ist eine Art Lackierung – eine Tünche.

Aus welchem ​​Grund streben wir danach, einen Rechtsstaat aufrechtzuerhalten – oder zu erreichen –, wenn nicht, um Gerechtigkeit zu schaffen?

Sagen wir, wir haben eine strahlende und reine Demokratie. Das Volk, oder in unserem Fall eine Untergruppe von Menschen, erlässt vernünftige Gesetze, denen sich Regierung und Bürger gleichermaßen unterwerfen müssen. Das Gerechtigkeitsgefühl, das in einer solchen Gesellschaft entsteht, wird nicht durch die bloße Anwesenheit von Gesetzen erzeugt, die tyrannisch und launisch sein können, oder sogar durch Wahlen, die mit ihren eigenen Problemen konfrontiert sind, sondern leitet sich vielmehr von der Vernunft und Fairness ab das daraus resultierende System.

Was würde passieren, wenn wir in diesen schönen Rechtsstaat eine außergesetzliche Einheit einführen würden, die nicht vom Volk geleitet wird, sondern von einer Person: dem Präsidenten? Haben wir die Sicherheit der Nation geschützt oder haben wir sie gefährdet?

Dies ist die ungeschminkte Wahrheit: Die Errichtung einer Institution, die mit dem Brechen des Gesetzes innerhalb eines Rechtsstaates beauftragt ist, hat dessen Gründungsprinzip tödlich verletzt.

Seit ihrer Gründung haben Präsidenten und ihre Kader die CIA regelmäßig angewiesen, aus Gründen, die nicht zu rechtfertigen sind, über das Gesetz hinauszugehen, und die daher verschwiegen werden müssen – klassifiziert . Das primäre Ergebnis des Klassifizierungssystems ist nicht eine Erhöhung der nationalen Sicherheit, sondern eine Verringerung der Transparenz. Ohne sinnvolle Transparenz gibt es keine Rechenschaftspflicht und ohne Rechenschaftspflicht kein Lernen.

Die Folgen waren tödlich, sowohl für die Amerikaner als auch für unsere Opfer. Als die CIA die Mudschaheddin bewaffnete, um Krieg gegen Sowjetafghanistan zu führen, schufen wir Osama bin Laden von al-Qaida. Zehn Jahre später bewaffnet die CIA laut dem damaligen Vizepräsidenten Joe Biden „al-Nusra und Al-Qaida und die extremistischen Elemente der Dschihadisten, die aus anderen Teilen der Welt kommen“. Nachdem die CIA eine Desinformationsoperation durchführt, um der Sowjetunion das Leben schwer zu machen, indem sie einen kleinen Stellvertreterkrieg anheizt, tobt der Krieg sechsundzwanzig Jahre lang – weit über den Zusammenbruch der Union hinaus .

Glauben Sie, dass die CIA heute – eine CIA, die frei von allen Konsequenzen und Verantwortlichkeiten ist – nicht an ähnlichen Aktivitäten beteiligt ist? Können Sie keine Anwesenheit ihrer Fingerabdrücke in den Ereignissen der Welt finden, wie sie in den Schlagzeilen beschrieben werden, die Anlass zur Sorge geben? Doch es sind diejenigen, die die Weisheit in Frage stellen, eine paramilitärische Organisation außerhalb der Reichweite unserer Gerichte zu platzieren , die als „naiv“ abgetan werden.

Seit 75 Jahren ist das amerikanische Volk nicht in der Lage, die CIA zu biegen, damit sie dem Gesetz entspricht, und so wurde das Gesetz gebogen, um der CIA zu entsprechen. Als Biden auf der purpurroten Bühne stand, an dem Ort, an dem die Unabhängigkeitserklärung und die Verfassung debattiert und verabschiedet wurden, erklangen seine Worte wie der Schrei einer zur Hölle gesprungenen Freiheitsglocke: „Was in unserem Land passiert, ist nicht normal. ”

Wenn das nur wahr wäre.

Das ausgewählte Bild stammt aus Continuing Ed – With Edward Snowden

Die Originalquelle dieses Artikels ist Continuing Ed – With Edward Snowden

