Wenn Pipelines legitime Kriegsziele werden

von WiKa (qpress)

Bad Ballerburg: Angesichts der Fakten die geschaffen werden, ist es wenig hilfreich darüber zu sinnieren wer gerade wen mit der Aktion und den entstehenden Erzählungen überfahren will. In Kriegszeiten braucht man die Propaganda um jeweils die eigene Bevölkerung in „Schlachtlaune“ zu halten und den Gegner zu verteufeln. Das sind ganz normale Methoden um Kriege möglichst zerstörerisch und damit für eine kleine Klientel profitabel zu gestalten. Beeindruckend ist wie willfährig die Schlachtschafe beidseits der Fronten dabei mitgehen. Die eigentlichen Initiatoren des Übels wird man an diesen Schauplätzen selbstverständlich nicht vorfinden.

Und ebenso wenig wird man den oder die Schuldigen finden, die zur Erzielung maximalen Schadens präventiv die Nord Stream Pipelines gesprengt haben. Inzwischen dürfte der Blick in die Röhre ziemlich verwässert sein. Man darf füglich von Sprengung reden, da es sehr unwahrscheinlich ist, dass innerhalb eines Tages drei von vier teils neuen Gasröhren dem Rostfraß anheimgefallen sein sollen. So dreckige Operationen, wie diese eine ist, gehören zum „Eskalations-Portfolio“ eines Krieges dazu, wie viele weitere False-Flag Operationen auch. Es gehört tatsächlich zum Programm dem Schlachtvieh die klare Sicht zu vernebeln und maximale Unruhe zu schaffen.

Ein grüner Traum wird wahr …

Aus Sicht der Grünen natürlich die beste Maßnahme, um jede Diskussion bezüglich bis dahin noch möglicher Gaslieferungen aus Russland sofort beenden zu dürfen. So kann Deutschland noch schneller von einer Industrienation zu einem klimaneutralen Arbeiter- und Bauernstaat fort- oder rückentwickelt werden (eine Frage der Blickrichtung). Man könnte schelmisch meinen, es wäre eine „grüne Sonderopertaion“ gewesen. Zugegeben, das ist natürlich viel zu billig abgeleitet, da die Grünen dafür eine Nummer zu blöde sind. Weiterhin ist es müßig darüber zu spekulieren wer diesen taktischen Geniestreich ausgeheckt hat.

Sicher ist, dass damit strategische Ziele verfolgt werden und es wird eine kleine Schar an Protagonisten geben, die daraufhin die Sektkorken haben knallen lassen. Sie werden sich uns aber nicht vorstellen. Ob nun ein paar Hundertmillionen Zweibeiner darunter zu leiden haben ist nachrangig, wenn man weiß dass Krieg und Zerstörung auf allen Ebenen gerade das angestrebte aber nicht verlautbarte Ziel ist. Letzteres, obschon uns die Propaganda das Gegenteil erzählen möchte: Friedensmission, humanitärer Einsatz, Frieden schaffen mit noch mehr Waffen und alles was dazu noch an Perfidie aufzufahren ist.

Wir sind im Krieg …

Wir sind also mitten drin … im Krieg, wollen es uns aber nicht eingestehen. Waffenlieferung an die Ukraine und Ausbildung entsprechenden Personals an den Waffensystemen sind ja nur „humanitäre Gesten“. Die kosten zwar Menschenleben und verlängern den unseligen Krieg, aber solange Russen und Ukrainer für diesen seltsamen Stellvertreterkrieg verrecken wollen oder müssen, muss man das aus transatlantischer Sicht belohnen und liefern was die Rüstungsindustrie zu bieten hat. Dabei sind die Russen vermutlich weniger erpicht darauf, aber der Konflikt ist so gestaltet, dass sie aus vielerlei Gründen aus dieser Nummer nicht mehr rauskommen. Das mag ebenso gut ein Teil des Plans sein, den die Russen nicht geschmiedet haben. Der Weg der Eskalation ist vorgezeichnet und wieder findet sich eine kleine unerkannte Schar die im Stillen applaudiert.

Die nächste Frage, die sich nach der Sprengung besagter Röhren aufdrängt, ist die nach der Legitimität solcher Ziele. Die Russen behaupten, dass der ukrainische Geheimdienst bereits ein Auge auf südlich gelegene Pipelines geworfen hat. Das sind zwar keine russische Röhren, aber nicht minder wichtig für die Energieversorgung Europas. Wenn man sich die Forderungen aus der Ukraine anhört, kann man nicht in jedem Moment sicher sein, ob die Ukraine nicht nebenher noch einen Krieg gegen die EU führt. Aber Schwamm drüber, das will hier sowieso niemand diskutieren, es passt nicht zum Narrativ.

Legitime Kriegsziele

Wie wäre es denn mit dem Gedanken, dass Russland Pipelines ebenfalls als legitime Kriegsziele anerkennt? Dann gäbe es allerhand Röhren aus dem Norden, die nicht minder wichtig für die Energieversorgung Europas sind. Und im Krieg, das haben wir bereits gelernt, ist eigentlich jedes Mittel recht, auch die verbotenen. Um gegnerische Volkswirtschaften auszuschalten, sprich den Gegner zu schwächen, wird gerne auf alle Optionen zurückgegriffen um solche Ziele zu erreichen. Schließlich ist Krieg. Wahrscheinlich hört niemand mehr den Russen zu! Aber sie haben lange gewarnt und schon mal drauf hingewiesen, dass die Beteiligung am Krieg in der Ukraine ganz böse Konsequenzen für jene Teilnehmer haben kann die sich Russland dort als erklärter oder unerklärter Feind in den Weg stellen. Naja, man kann sie ja an den gelieferten Waffen erkennen.

Ergo zeigt der Vorfall um die Nord Stream Röhren, dass das Eskalationspotenzial noch nicht ausgereizt ist. Unsere hauseigene Propaganda wird unermüdlich versuchen uns vor so bösen Szenarien zu bewahren. Zumindest solange, wie die Einschläge nicht auf eigenem Grund stattfinden. Das böse Erwachen kommt meist sehr spontan und unerwartet. Zu glauben, dass man als der „gute Westen“ mit dem humanitären Anliegen einfach so im russischen Vorgarten (Ukraine) weiter ungesühnt zündeln könne, kann so ein explosives Erwachen zur Folge haben. Nur leider könnte das ebensogut ein letztes schreckliches Erwachen vor dem großen Verrecken sein. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass seitens der Politik die „totale Eskalation“ bereits eingepreist ist. Eine Friedenspolitik für die Schlaf- und Schlachtschafe sähe bedeutend anders aus. Wieder die leidige Frage zum Ende … „wem nützt es“?

