Liebe Leserinnen und Leser, ich habe Ihnen erklärt, dass es keine russische Niederlage in der Ukraine gegeben hat und auch keine russische Niederlage geben wird. Ich habe Sie darüber informiert, dass Putin und der Kreml sich zu einem wichtigen Punkt verpflichtet haben, der Russland von den USA unterscheidet, nämlich dass Russland das Völkerrecht befolgt und die USA nicht. Deshalb hat es auch keine „russische Invasion in der Ukraine“ gegeben, wie sie von westlichen Propagandisten verkündet wird. Kiew, die Arbeitsweise der ukrainischen Regierung sowie die Städte und die Infrastruktur der Westukraine wurden nicht angegriffen. Der Kreml hat seine Militäroperationen auf die Gebiete in der Ukraine beschränkt, in denen die mehrheitlich russische Bevölkerung von ukrainischen Streitkräften beschossen, besetzt und ermordet wurde und die im vergangenen Februar einer Invasion einer großen, vom Westen ausgebildeten ukrainischen Armee und neonazistischer Milizen ausgesetzt waren, die die beiden von der russischen Regierung anerkannten unabhängigen Donbass-Republiken stürzen sollten. Die Republiken baten Russland um ein Eingreifen, wodurch die „begrenzte Militäroperation“ nach internationalem Recht legal wurde.

Wie meine Leser wissen, halte ich die begrenzte Operation für einen Fehler, da sie den Konflikt in die Länge gezogen und es dem Westen ermöglicht hat, sich tief einzumischen, was einen größeren Krieg verspricht, der wahrscheinlich zu einem Atomkrieg führen würde. Ich war und bin der Meinung, dass Russland auf das Risiko eines Atomkriegs hin die Legalität in den Vordergrund gestellt hat.

Mit den Referenden in den vier Gebieten über die Frage, ob die Einwohner eine Wiedervereinigung mit Russland wünschen, hat der Kreml nun versucht, den Zwang des Völkerrechts zu beseitigen. Es ist klar, dass die Abstimmung mit „Ja“ ausfallen wird und dass die Duma und der Kreml die Wiedereingliederung der ehemaligen russischen Gebiete in Russland rasch vorantreiben werden.

Wenn die Ukraine den Krieg fortsetzt, bedeutet dies eine direkte ukrainische Aggression gegen Russland selbst. Damit sind die Hände des Kremls frei, denn der Krieg wird zu Russlands Antwort auf die ukrainische Aggression. Zu diesem Zeitpunkt wird allen Beteiligten klar sein, dass Kiew, die ukrainische Regierung sowie die Städte und die Infrastruktur der Westukraine keine Immunität mehr genießen. Mit anderen Worten: Es wird ein echter Krieg mit verheerenden Folgen für die Ukraine und möglicherweise auch für alle westlichen Lieferanten von Waffen und Geheimdienstinformationen.

Die Amerikaner sind darauf nicht vorbereitet, denn alles, was sie über den Konflikt gehört haben, ist russophobe Propaganda und falsche Berichterstattung über die Realität.

Larry Johnson, ein ehrlicher und kompetenter Kommentator, wiederholt diese Darstellung und fügt hinzu, dass der Westen nicht über die Kapazität verfügt, Waffen und Munition in dem Umfang herzustellen, der für einen vollständigen Krieg erforderlich wäre, und dass die europäischen Volkswirtschaften infolge der US-Sanktionen gegen Russland vor dem Aus stehen. Die Botschaft lautet, dass die USA/NATO keine Möglichkeit haben, eine rasche russische Eroberung der Ukraine zu verhindern, es sei denn, sie greifen zu einem Atomkrieg, in dem die westliche Welt aufhören würde zu existieren.

Dass wir in diese äußerst gefährliche Lage geraten könnten, liegt daran, dass es im Westen keine ehrlichen und unabhängigen Medien und keine ehrlichen und kompetenten Russlandexperten gibt. Im Grunde genommen gibt es im Westen keine Intelligenz bei den Entscheidungsträgern und keine genauen Informationen, die zur westlichen Bevölkerung durchdringen.

Ich und einige andere haben große Anstrengungen unternommen, aber wir werden als „Verschwörungstheoretiker“, „russische Agenten/Dummköpfe“ usw. bezeichnet und mit anderen Bezeichnungen belegt, mit denen diejenigen diskreditiert werden, die die Realität der Situation tatsächlich verstehen. Die zunehmende Einschränkung dessen, was gesagt werden darf oder was beachtet werden muss, hat zu massiver Unwissenheit geführt, während wir uns einem möglicherweise schicksalhaften Moment in der Geschichte nähern.

