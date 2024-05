Leitet die CIA die USA?

Der Journalist Jeffrey A. Tucker erörtert in «The Epoch Times» den Einfluss der Central Intelligence Agency und des «Tiefen Staates» auf die Vereinigten Staaten. Mainstream-Medien, allen voran die «New York Times», seien das Sprachrohr der CIA.

Quelle: transition-news

Werden die USA von der Central Intelligence Agency (CIA) geleitet? Dieser Frage geht der Journalist Jeffrey A. Tucker in The Epoch Times nach. Er ergründet darin den Einfluss der CIA und der breiteren Geheimdienstgemeinschaft auf die Regierung der Vereinigten Staaten.

Tucker geht davon aus, dass Wissen, insbesondere wenn es geheim gehalten wird, mit Macht und Kontrolle gleichzusetzen ist. Als Beispiel führt er die Russiagate-Untersuchung während der Präsidentschaft von Donald Trump an. Dies sei eine nachrichtendienstliche Operation gewesen, mit dem Ziel, die Legitimität der Regierung zu untergraben:

«Sie verfolgten die neue Regierung jahrelang mit einem völlig falschen Szenario, wonach Russland irgendwie Donald Trump gewählt hat. Ja, das war die ganze Zeit eine Geheimdienstoperation, die direkt darauf abzielte, eine Wahl über den Haufen zu werfen, eine ‹Farbenrevolution› auf unserem eigenen Boden.»

Tucker kritisiert in diesem Zusammenhang die unkontrollierte Macht der Geheimdienste und die mangelnde öffentliche Rechenschaftspflicht, die seiner Meinung nach die demokratischen Grundsätze untergräbt:

«Das geht schon seit vielen Jahrzehnten so, denn die Agenturen haben immer mehr Macht erlangt, bis hin zu einem vollständigen Lockdown Amerikas und sogar der Welt unter falschem Vorwand.»

Der Journalist räumt allerdings ein, dass nichts davon nachprüfbar ist, eben weil es sich um eine Geheimsache handelt. Es sei ja nicht so, dass die Geheimdienste eine Pressemitteilung herausgeben würden, in der stehe: «Die Demokratie in Amerika ist eine Illusion. Wir wissen das, weil wir fast alles kontrollieren und danach streben, noch mehr zu kontrollieren.»

Als Bezugspunkt dient Tucker ein kürzlich erschienener Artikel der New York Times, in dem Trumps konfrontative Haltung gegenüber den Geheimdiensten und ihre Auswirkungen auf die nationale Sicherheit erörtert werden. Die Zeitung insinuiert, dass Trump als Präsident in dieser Beziehung einzigartig ist und sieht darin eine «möglicherweise destabilisierende Situation, wie sie die USA noch nie erlebt haben». Tucker kommentiert:

«Wollen Sie uns sagen, dass alle früheren Präsidenten ein gutes Verhältnis zur CIA hatten? Das ist sehr interessant zu wissen. Und auch sehr beunruhigend, da die CIA schon seit langem weltweit Regimewechsel herbeiführt und jetzt direkt in die US-Politik auf intimster Ebene involviert ist. Jeder Präsident, der etwas auf sich hält, sollte unbedingt eine feindliche Beziehung zu einer solchen Behörde haben, und sei es nur, um eine klare zivile Kontrolle über die Regierung zu etablieren, ohne die man nicht sagen kann, dass wir in einer konstitutionellen Republik leben. Und jetzt, so die NYT, gibt es einen Präsidentschaftskandidaten, der sich der Behörde nicht beugt, was destabilisierend und äußerst problematisch ist. Wer regiert dieses Land denn nun wirklich? Ist die NYT selbst der extremsten Verschwörungstheorie schuldig, die man sich vorstellen kann, oder gibt sie nur die Tatsachen an, wie wir sie kennen? Ich vermute, dass es letzteres ist. In diesem Fall sollte jeder einzelne Amerikaner zutiefst beunruhigt sein.»

Tucker erinnert daran, dass sich John F. Kennedy den Geheimdiensten widersetzt hat. Die Rätsel um seine Ermordung würden erst dann vollständig gelöst sein, wenn alle betreffenden Dokumente veröffentlicht wurden:

«Aber der Konsens wächst, dass dieser Mord in Wirklichkeit ein Coup der CIA war, eine Botschaft, die jedem Nachfolger in diesem Amt eine Lehre sein sollte. Stellen Sie sich das vor: Wir leben heute in einem Land, in dem die meisten Menschen bereitwillig zugeben, dass die CIA wahrscheinlich den Präsidenten getötet hat. Erstaunlich.»

Auch der Watergate-«Skandal» sei nicht das gewesen, was er zu sein schien, nämlich eine unerschrockene Presse, die die Regierung zur Rechenschaft zog. Selbst scharfsinnige Beobachter hätten damals dem Mainstream-Narrativ geglaubt. Es hätte sich hingegen um «einen weiteren Staatsstreich» gehandelt:

«Jetzt haben wir zahlreiche Beweise dafür, dass auch dies nichts anderes als ein Angriff des tiefen Staates auf einen Präsidenten war, der die Geduld mit ihm verloren hatte.»

Der Journalist ist der Ansicht, dass Mainstream-Medien wie die NYT an der Durchsetzung der Interessen der Geheimdienste beteiligt sind. Diese Medien würden als Sprachrohr für die Interessen der CIA dienen und die öffentliche Wahrnehmung und den Diskurs effektiv beeinflussen: