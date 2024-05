Nebraska beendet die Einkommensteuer auf Gold und Silber und erklärt, dass CBDCs kein legales Geld seien

Ein guter Ansatz, aber wer einmal physisches Gold und Silber erworben hat, warum es dann später aufgrund von Gewinnen in Papiergeld umzutauschen? Die älteste Währung ist kein Spekulationsobjekt, sondern eine verlässliche Versicherung für Notzeiten, die ohne jeden Zweifel bevorstehen.

Quelle: legitim

Mit der jüngsten Unterschrift von Gouverneur Jim Pillen ist Nebraska der 12. Staat, der die Kapitalertragssteuer auf den Verkauf von Gold und Silber abschafft.

LB 1317 ist der vierte wichtige Gesetzesentwurf für gesundes Geld, der in diesem Jahr in Kraft getreten ist, da die Gesetzgeber in allen Bundesstaaten darum bemüht sind, die Öffentlichkeit vor den Auswirkungen der Inflation und der ausufernden Staatsverschuldung zu schützen.

Nach dem neuen Gesetz von Nebraska werden alle „Gewinne“ oder „Verluste“ aus Edelmetallverkäufen, die in den Einkommenssteuererklärungen des Bundes angegeben werden, gestrichen und damit aus der Berechnung des bereinigten Bruttoeinkommens (AGI) eines Steuerzahlers in Nebraska entfernt.

Unterstützt von der Sound Money Defense League, Money Metals Exchange und Befürwortern in den Bundesstaaten, hat Nebraskas Sound Money-Maßnahme den Einkammer-Gesetzgebungsausschuss einstimmig verlassen, bevor sie zu einem größeren Gesetzentwurf abgeändert wurde.

Der Initiator, Senator Ben Hansen, sagte bei der Bekanntgabe der formellen Verabschiedung seines Gesetzes:

Gold und Silber sind die einzigen Währungsformen, die in unserer Verfassung erwähnt werden, und damit haben die Menschen die Möglichkeit, sie als solche zu verwenden, ohne von der Regierung bestraft zu werden. Das Sparen und die Verwendung von Gold und Silber ist unser Recht und eine der einzigen Kontrollen und Gegengewichte zur unendlichen Abwertung unserer Papierwährung durch die Bundesregierung.

Die Steuerzahler erzielen häufig „Gewinne“, wenn sie die Geldmetalle wieder in Federal-Reserve-Noten umtauschen, obwohl die „Gewinne“ nicht auf eine reale Wertsteigerung, sondern vielmehr auf die fortschreitende Abwertung der Währung zurückzuführen sind.

Trotz des Fehlens von „realen“ Gewinnen erhebt die Steuerbehörde (Internal Revenue Service) Kapitalertragssteuern auf solche Transaktionen. Nebraska hat sich nun auf bundesstaatlicher Ebene dagegen entschieden, die Position des IRS in die Definition des Einkommens von Nebraska zu übernehmen.

Jp Cortez, geschäftsführender Direktor der Sound Money Defense League, erklärte während seiner Aussage vor dem Revenue Committee, dass die heftige Inflationswelle, mit der die Bürger Nebraskas konfrontiert sind, größtenteils durch schädliche Maßnahmen der Federal Reserve verursacht wird:

Der Staat kann einen anderen Weg einschlagen und den Bürgern Nebraskas einen saubereren Zugang zu Gold- und Silberbesitz ermöglichen – und diese Metalle sind nicht nur ein bewährter Inflationsschutz, sondern Staaten im ganzen Land führen verfassungsgemäßes, solides Geld in Form von Gold und Silber wieder ein.

Elf weitere Bundesstaaten erheben bereits keine Einkommenssteuer auf den Verkauf von Edelmetallen, wobei Arkansas, Arizona und Utah kürzlich solche Gesetze erlassen haben. In der Zwischenzeit haben Iowa, Georgia, Oklahoma, Missouri, West Virginia und Kansas ähnliche Gesetze für das Jahr 2024 in Erwägung gezogen.

„Investitionen in Edelmetallmünzen und -barren sind in Nebraska jetzt zu Recht sowohl von der Umsatz- als auch von der Einkommenssteuer befreit“, sagte Stefan Gleason, CEO von Money Metals und Vorsitzender der Sound Money Defense League.

Die Neutralisierung der einkommenssteuerlichen Behandlung der monetären Metalle in Nebraska beseitigt erhebliche negative Anreize für den Besitz und die Verwendung von monetären Metallen im Cornhusker State.

In der Zwischenzeit überarbeitet LB 1317 die formale Gelddefinition des Bundesstaates, indem eine neue Formulierung hinzugefügt wird, die besagt: „Geld umfasst nicht die digitale Währung der Zentralbank.“

Das neue Gesetz definiert digitale Zentralbankwährung als „ein digitales Tauschmittel, Token oder eine monetäre Rechnungseinheit, das/die vom Federal Reserve System der Vereinigten Staaten oder einer vergleichbaren Bundesbehörde ausgegeben und dem Verbraucher von diesen Bundesbehörden direkt zur Verfügung gestellt wird. Die digitale Zentralbankwährung (CBDC) umfasst ein digitales Tauschmittel, ein Token oder eine monetäre Rechnungseinheit, die auf diese Weise ausgegeben und direkt von diesen Bundesbehörden verarbeitet oder validiert wird.“

Sen. Hansen sagte: „Ich glaube, wir müssen bei der Bewertung und Anwendung einer digitalen Zentralbankwährung besonders wachsam sein, um sicherzustellen, dass sie nicht zu einer Gefahr für unsere Freiheit wird. Deshalb haben wir in LB 1317 festgelegt, dass CBDCs in Nebraska nicht als Währung eingestuft werden, was uns vor ungerechtfertigten Mandaten für ihre Verwendung in der Zukunft schützen sollte.“

Versionen dieser „Anti-CBDC-Regelung“ wurden in Tennessee, North Carolina, Florida, South Dakota und Indiana bereits verabschiedet oder in das Gesetz aufgenommen. Der Kongressabgeordnete Alex Mooney hat ebenfalls eine Bundesmaßnahme eingeführt, um das digitale Währungssystem der Federal Reserve zu blockieren.

In seiner Aussage erörterte Cortez die potenziellen Risiken der Einführung eines CBDC, einschließlich der Möglichkeit, alle Finanztransaktionen zu verfolgen, bestimmte Arten von Käufen zu verbieten oder sogar den Zugang zu Geld für eine bestimmte Person komplett zu sperren.

Nebraska schließt sich Utah, Wisconsin und Kentucky als Bundesstaaten an, die im Jahr 2024 bereits eine Gesetzgebung für solides Geld verabschiedet haben.

Derzeit liegt Nebraska im Sound Money Index 2024 auf Platz 22, aber es wird erwartet, dass sich die Platzierung verbessern wird.

Quelle: Mises Institute

