Spiegel erklärt Robert Fico für selbst schuld am Attentat auf ihn – ganz im Sinne seines Geldgebers Gates

von Norbert Häring

Kurz nachdem der slowakische Premierminister Robert Fico bei einem Attentat durch Schüsse lebensgefährlich verletzt wurde, brachte Spiegel-Online einen Artikel, in dem Fico schon in der Überschrift als mitschuldig an dem Attentat dargestellt wurde: „Wie Fico das Klima in seinem Land mit vergiftet hat“. Spiegel-Online wird mit Millionen Euro von US-Milliardär Bill Gates alimentiert, mit dessen Agenda und mit dessen Philantropenkollegen George Soros Fico über Kreuz liegt.

Am Nachmittag des 15. Mai schoss ein 71-jähriger Schriftsteller und ehemaliger Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma mehrmals auf den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico und verletzte ihn lebensgefährlich. Um 19:51 Uhr, während die Ärzte um das Leben Ficos kämpften, veröffentlichte Spiegel-Online einen Bericht mit einer schier unglaublich pietätlosen Überschrift: „Attentat auf slowakischen Premier: Wie Fico das Klima in seinem Land mit vergiftet hat“. Im Vorspann hieß es erklärend: „Noch ist unklar, was den Täter trieb, aber sicher ist: Die Schüsse auf Robert Fico fallen in Zeiten des politischen Hasses, der die Slowakei seit Langem heimsucht.“

Dazu passt eine Meldung der Berliner Zeitung von Ende 2021:

„Die Bill-and-Melinda-Gates Foundation unterstützt nach eigenen Angaben das Nachrichtenmagazin Spiegel in den kommenden Jahren mit weiteren 2,9 Millionen Dollar. Zweck der Unterstützung sei „über soziale Spaltungen weltweit zu berichten und ein Verständnis für deren Überwindung zu vermitteln“, heißt es auf der Internetseite der Stiftung. Angelegt ist die Zahlung an die Onlineausgabe des Spiegel auf 41 Monate.“

Man darf davon ausgehen, dass die menschenfeindliche Art, wie Spiegel-Online hier „über soziale Spaltungen weltweit“, in diesem Fall in der Slowakei, berichtet, ganz im Sinne des Geldgebers ist, der reichsten Stiftung der Welt. Denn sie richtet sich gegen ein Attentatsopfer, das mit dem zweitreichsten patriotischen US-Philantropen im Clinch liegt, mit dem Exporteur sogenannter Demokratie und offener Gesellschaftsformen George Soros. So beschuldigte Fico Soros schon 2018, in seiner vorherigen Amtszeit, das Land und seine Regierung destabilisieren zu wollen. Er habe sich mit Staatspräsident Andrej Kiska gegen ihn verschworen. Soros ließ diese Anschuldigungen damals dementieren und erklären, sein Treffen mit dem Staatspräsidenten habe sich nur um eine bessere Integration der Roma in der Slowakei gedreht.

Gates-Geldempfänger Guardian hetzt ebenfalls

Der britische Guardian, ebenfalls ein Empfänger von Gates-Geldern, stand dem Spiegel in Sachen Anstandsvergessenheit nur wenig nach. Er titelte schon um 17.36 Uhr in Reaktion auf das Attentat: „He is borrowing from Trump’: the rise of Robert Fico, Slovakia’s populist leader“ (Er richtet sich an Trump aus: der Aufstieg von Robert Fico, dem populistischen slowakischen Anführer). Zu Ficos Untaten schreibt der Guardian (übersetzt):

„Eine Gesetzgebung, die zivilgesellschaftliche Gruppen, die mehr als 5.000 Euro pro Jahr an internationalen Geldern erhalten, als „Organisationen mit ausländischer Unterstützung“ bezeichnen würde, hat in der EU und unter den Nichtregierungsorganisationen ebenfalls Besorgnis ausgelöst. (…) Fico hat verschiedene Gegner und Nichtregierungsorganisationen als Befehlsempfänger des US-Finanziers George Soros bezeichnet.“

Gegen die Gates-Agenda

Die Überschrift auf Spiegel-Online wurde später geändert zu „Entsetzen in einem gespaltenen Land“. Dafür wurde der Vorspann ergänzt um „Auch das Opfer hat zur Polarisierung beigetragen“.

Aber nicht nur gegen Gates Philantropenkollegen Soros agitierte Fico. Er ist ein entschiedener Gegner der Corona-Agenda des Bill Gates. Er wurde laut Wirtschaftswoche zum prominentesten politischen Vertreter einer Bewegung gegen Gesichtsmasken oder Impfungen, welche von Bill Gates, der die ganze Weltbevölkerung durchimpfen wollte, massiv gefördert wurden. Vor kurzem machte er Schlagzeilen, allerdings nur in alternativen Medien, weil seine Regierung ankündigte, das WHO-Pandemieabkommen und die Verschärfung der Internationalen Gesundheitsvorschriften abzulehnen. Diese entspringen der von Bill Gate massiv geförderten WHO-Agenda der „Globalen Gesundheit“.

Im letzten Jahr schrieb die Slowakei ein Recht auf Barzahlung in die Verfassung und lockerte die Bargeldobergrenze. Bill Gates ist Mitgründer der Anti-Bargeld-Organisation Better Than Cash Alliance.

Fazit

Selbst elementarste Regeln des menschlichen Anstands gelten nicht mehr für die Verantwortlichen von Medien, die Geld von US-Milliardären nehmen, wenn es gegen die Gegner dieser Weltverbesserer im Sinne einer Pax Americana geht.

Dank: Ich wurde über @tomdabassmann auf den inzwischen geänderten Spiegel-Online-Titel aufmerksam.

(Visited 1 times, 1 visits today)