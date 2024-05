Rechtsanwalt über die Sanierung des Grundgesetzes und die Rundfunkreform | Carlos A. Gebauer

Carlos A. Gebauer ist ein deutscher Rechtsanwalt, Fachanwalt für Medizinrecht, Autor, Redner und FDP-Mitglied. Er ist bekannt für seine libertäre Grundeinstellung und kritische Haltung gegenüber dem deutschen Rechtssystem. Wir sprechen über seine Gedanken zum deutschen Grundgesetz und sprechen über seine Aufstellung als Bundestagskandidat der FDP im Jahr 2017. In der zweiten Hälfte sprechen wir über die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wie Gebauer aktuell an einer Klage arbeitet, die Beitragszahlern in Zukunft ermöglichen könnte, den deutschen öffentlichen Rundfunk zu verklagen.

