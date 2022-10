Geschichte wird gemacht – und die Deutschen sehen die Zeichen nicht

Von Dr. Andreas Eisenkolb (anderwelt)

Wenn Sie keinem Interview, keiner Rede von Wladimir Putin je Aufmerksamkeit schenkten – diese Rede sollten Sie kennen. Sie dokumentiert einen entscheidenden, historischen, unwiderruflichen – von uns verschuldeten – Wendepunkt im Verhältnis der russischen Brudernation zu uns.

Das russische Staatsoberhaupt hat die unten ins Deutsche transkribierte Rede anlässlich der anstehenden Wiedervereinigung Russlands mit Donezk, Lugansk, Saporoshje und Cherson gehalten. Es ist jedoch mehr als eine Ansprache zur Feier der überfälligen Rückkehr dieser vier russischen Oblaste zum angestammten Mutterland. Es ist ein politisches Manifest des Kampfs gegen den Neokolonialismus, Rassismus und Machtzynismus des sog. Westens. Weite Passagen lesen sich wie eine Kampfansage eines Thomas Sankara, Che Guevara, Evo Morales oder Jean-Bertrand Aristide gegen die fortgesetzte Ausbeutung der Erde und ihrer Völker durch die ehemaligen Kolonisatoren. Putin nimmt, zwar kalkuliert aber berechtigt, die Rolle des Anführers der Bewegung zur Befreiung des „Global South“ an. Die Popularität des russischen Präsidenten beim Großteil der Weltbevölkerung macht den Mächtigen diesseits und jenseits des Atlantiks verständlicherweise Angst. Diese erklärt die zunehmend hysterische Rezeption jeder Äußerung von Wladimir Putin, die irrationale Feindseligkeit der „Eliten“ auch hierzulande gegen einen Mann, der zwei Jahrzehnte um Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit uns geworben hat.

Anmerkung zur Übersetzung: Die russische Regierung hat ein englisches Transkript der Rede veröffentlicht, im Internet fahndet man jedoch vergeblich nach einer deutschsprachigen Version. Wie in Deutschland üblich, wird Ihnen der Konsum der Rede allenfalls in stark kommentierten Fragmenten zugestanden, eingerahmt in jene Nato-kompatible Zwangsnarrative, der unsere Medien nach ungeschriebenem Gesetz verpflichtet sind.

Quelle: http://en.kremlin.ru/events/president/news/69465

Rede des Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Wladimirowitsch Putin, anlässlich der Wiedervereinigung Russlands mit Donezk, Lugansk, Saporoshje und Cherson am 30. September 2022:

Bürgerinnen und Bürger Russlands, Bürgerinnen und Bürger der Volksrepubliken Donezk und Lugansk, Bewohner der Regionen Saporoshje und Cherson, Abgeordnete der Staatsduma, Senatoren der Russischen Föderation,

wie Sie wissen, haben in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie in den Regionen Saporischschja und Cherson Volksabstimmungen stattgefunden. Die Stimmzettel sind ausgezählt und die Ergebnisse veröffentlicht worden. Das Volk hat eine eindeutige Entscheidung getroffen.

Heute werden wir Verträge über den Beitritt der Volksrepublik Donezk, der Volksrepublik Lugansk, der Region Saporischschja und der Region Cherson zur Russischen Föderation unterzeichnen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Bundesversammlung die Verfassungsgesetze über den Beitritt zu Russland und die Gründung von vier neuen Regionen, unseren neuen Subjekten der Russischen Föderation, unterstützen wird, denn dies ist der Wille von Millionen von Menschen.

Es ist zweifellos ihr Recht, ein inhärentes Recht, das in Artikel 1 der UN-Charta besiegelt ist, in dem der Grundsatz der Gleichberechtigung und der Selbstbestimmung der Völker direkt festgeschrieben ist.

Ich wiederhole: Es ist ein angeborenes Recht der Völker. Es beruht auf unserer historischen Verbundenheit, und es ist dieses Recht, das Generationen unserer Vorgänger, die Russland seit Jahrhunderten aufgebaut und verteidigt haben, seit der Zeit der Alten Rus, zum Sieg geführt hat.

Hier in Noworossija [siehe „Neurussland“] schlugen [Pjotr] Rumjanzew, [Alexander] Suworow und [Fjodor] Uschakow ihre Schlachten, und Katharina die Große und [Grigori] Potjomkin gründeten neue Städte. Unsere Großväter und Urgroßväter haben hier während des Großen Vaterländischen Krieges bis zum bitteren Ende gekämpft.

Wir werden uns immer an die Helden des Russischen Frühlings erinnern, an diejenigen, die sich 2014 geweigert haben, den neonazistischen Staatsstreich in der Ukraine zu akzeptieren, an all diejenigen, die für das Recht, ihre Muttersprache zu sprechen, ihre Kultur, ihre Traditionen und ihre Religion zu bewahren, und für das Recht zu leben gestorben sind. Wir gedenken der Soldaten des Donbass, der Märtyrer des „Chatyn von Odessa „, der Opfer der unmenschlichen Terroranschläge des Kiewer Regimes. Wir gedenken der Freiwilligen und Milizionäre, der Zivilisten, der Kinder, der Frauen, der Senioren, der Russen, der Ukrainer, der Menschen verschiedener Nationalitäten; des Volksführers von Donezk Alexander Sachartschenko; der Militärkommandeure Arsen Pawlow und Wladimir Schoga, Olga Kochura und Alexej Mozgowo; des Staatsanwalts der Lugansker Republik Sergej Gorenko; des Fallschirmjägers Nurmagomed Gadschimagomedow und aller unserer Soldaten und Offiziere, die während der militärischen Sonderoperation den Heldentod starben. Sie sind Helden. Helden des großen Russlands. Bitte legen Sie mit mir eine Schweigeminute ein, um ihr Andenken zu ehren.

(Schweigeminute.)

Ich danke Ihnen.

Hinter der Entscheidung von Millionen von Einwohnern der Volksrepubliken Donezk und Lugansk, der Regionen Saporischschja und Cherson steht unser gemeinsames Schicksal und unsere tausendjährige Geschichte. Die Menschen haben diese geistige Verbindung an ihre Kinder und Enkelkinder weitergegeben. Trotz aller Widrigkeiten, die sie ertragen mussten, haben sie die Liebe zu Russland durch die Jahre getragen. Das ist etwas, das niemand zerstören kann. Deshalb haben sowohl die älteren Generationen als auch die jungen Menschen – diejenigen, die nach dem tragischen Zusammenbruch der Sowjetunion geboren wurden – für unsere Einheit, für unsere gemeinsame Zukunft gestimmt.

Als die Vertreter der damaligen Parteielite 1991 in Beloweschskaja Puschtscha die Auflösung der Sowjetunion beschlossen [die sog. „Belowescher Vereinbarungen“, die das Ende der Sowjetunion offiziell besiegelten], ohne die Bürger zu fragen, was sie wollten, sahen sich die Menschen plötzlich von ihrer Heimat abgeschnitten. Dies zerriss und zersplitterte unsere nationale Gemeinschaft und löste eine nationale Katastrophe aus. So wie die Regierung nach der Revolution von 1917 hinter den Kulissen still und leise die Grenzen der Sowjetrepubliken gezogen hat, so haben die letzten Führer der Sowjetunion entgegen dem direkten Ausdruck des Willens der Mehrheit des Volkes im Referendum von 1991 unser großes Land zerstört und die Menschen in den ehemaligen Republiken einfach vor vollendete Tatsachen gestellt.

Ich gestehe ihnen zu, dass sie nicht einmal wussten, was sie taten und welche Folgen ihr Handeln haben würde. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Es gibt keine Sowjetunion mehr; wir können nicht in die Vergangenheit zurückkehren. Und Russland braucht sie heute auch nicht mehr; das ist nicht unser Ziel. Aber es gibt nichts Stärkeres als die Entschlossenheit von Millionen von Menschen, die sich aufgrund ihrer Kultur, Religion, Traditionen und Sprache als Teil Russlands betrachten und deren Vorfahren jahrhundertelang in einem einzigen Land gelebt haben. Es gibt nichts Stärkeres als ihre Entschlossenheit, in ihre wahre angestammte Heimat zurückzukehren.

Acht Jahre lang waren die Menschen im Donbass Völkermord, Beschuss und Blockaden ausgesetzt; in Cherson und Saporischschja wurde eine verbrecherische Politik betrieben, um den Hass auf Russland, auf alles Russische, zu schüren. Auch jetzt, während der Referenden, drohte das Kiewer Regime Lehrern und Frauen, die in den Wahlkommissionen arbeiteten, mit Repressalien und dem Tod. Kiew drohte Millionen von Menschen, die ihren Willen zum Ausdruck bringen wollten, mit Repressionen. Aber die Menschen im Donbass, in Saporischschja und Cherson ließen sich nicht entmutigen und hatten das letzte Wort.

Ich möchte, dass die Kiewer Obrigkeit – und ihre wahren Herren im Westen – jetzt genau zuhören und nie vergessen: Die Menschen in Lugansk und Donezk, in Cherson und Saporoshje, sind unsere Bürger geworden, für immer.

Wir fordern das Kiewer Regime auf, den Beschuss und alle Feindseligkeiten sofort einzustellen, den Krieg zu beenden, den es 2014 entfesselt hat und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Dazu sind wir bereit, wie wir schon mehr als einmal gesagt haben. Aber die Entscheidung, die die Menschen in Donezk, Lugansk, Saporischschja und Cherson getroffen haben, steht nicht zur Debatte. Diese Entscheidung ist gefallen, und Russland wird sie nicht im Stich lassen. Die derzeitige Obrigkeit in Kiew sollte diese freie Willensäußerung des Volkes respektieren; es gibt keinen anderen Weg. Dies ist der einzige Weg zum Frieden.

Wir werden unser Land mit allen Kräften und Mitteln verteidigen und alles tun, um die Sicherheit unseres Volkes zu gewährleisten. Dies ist die große Befreiungsaufgabe unserer Nation.

Wir werden die zerstörten Städte und Gemeinden, die Wohnhäuser, Schulen, Krankenhäuser, Theater und Museen wieder aufbauen. Wir werden Industrieunternehmen, Fabriken, Infrastruktur sowie das Sozial-, Renten-, Gesundheits- und Bildungssystem wiederherstellen und ausbauen.

Wir werden selbstverständlich an der Verbesserung der Sicherheit arbeiten. Gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass die Bürger in den neuen Regionen die Unterstützung des gesamten russischen Volkes spüren können, der gesamten Nation, aller Republiken, Territorien und Regionen unseres riesigen Mutterlandes.

Liebe Freunde, liebe Kollegen,

heute möchte ich mich an unsere Soldaten und Offiziere wenden, die an der besonderen Militäroperation teilnehmen, an die Kämpfer von Donbass und Noworossija [siehe „Neurussland“], an diejenigen, die sich nach Erhalt des Einberufungsbescheids gemäß dem Exekutivbefehl über die Teilmobilisierung in die Rekrutierungsbüros begeben haben, und an diejenigen, die dies freiwillig getan haben, weil sie dem Ruf ihres Herzens gefolgt sind. Ich möchte mich an ihre Eltern, Ehefrauen und Kinder wenden, um ihnen zu sagen, wofür unser Volk kämpft, mit welcher Art von Feind wir es zu tun haben und wer die Welt in neue Kriege und Krisen stürzt und aus dieser Tragödie blutige Vorteile zieht.

Unsere Landsleute, Brüder und Schwestern in der Ukraine sind Teil unseres geeinten Volkes. Sie haben an eigenem Leib erfahren, was die herrschende Klasse des so genannten Westens für die gesamte Menschheit geplant hat. Sie hat ihre Maske fallen lassen und ihr wahres Gesicht gezeigt.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war der Westen überzeugt, dass sich die ganze Welt für immer seinem Diktat unterwerfen würde. 1991 glaubte der Westen, Russland würde sich von diesem Schock nie wieder erholen und von sich aus kollabieren. Das wäre auch fast passiert. Wir erinnern uns an den entsetzlichen Hunger, die Kälte und Hoffnungslosigkeit der 1990er Jahre. Aber Russland überstand, kam wieder auf die Beine, erstarkte und nahm seinen rechtmäßigen Platz in der Welt ein.

Der Westen suchte und sucht immer noch die Chance, uns einen harten Schlag zu versetzen, Russland zu schwächen und zu zerschlagen (was er immer erträumt hat), unseren Staat zu spalten und unsere Volksgruppen aufeinander zu hetzen, auf dass sie zu Armut und Ausrottung verdammt seien. Es lässt ihn nicht in Ruhe, dass es auf der Welt ein so großes Land mit einem so riesigen Gebiet gibt, mit seinen natürlichen Reichtümern, Ressourcen und Menschen, die sich nicht fremdem Willen beugen können und wollen.Der Westen ist bereit, jede Grenze für die Aufrechterhaltung des neokolonialen Systems zu überschreiten. Es ermöglicht ihm, auf Kosten der Welt zu leben und sie dank Dollar-Vorherrschaft und Technologie-Überlegenheit auszuplündern. Es ist gleichsam ein Tribut, den er [der Westen] von der Menschheit einkassiert, seine wichtigste Quelle durch Kapitalbesitz erworbenen Wohlstands, den er als gezahlte Rente an ihn, den Hegemon, abschöpft. Die Bewahrung dieser Besitzrente ist sein wichtigstes, tatsächliches und vollkommen eigennütziges Motiv. Deswegen ist er so an der Aufhebung der Selbständigkeit interessiert. Dies erklärt seine Aggressivität gegenüber unabhängigen Staaten, traditionellen Werten und ursprünglichen Kulturen, seine Versuche, internationale Entwicklungen und Integrationsprozesse, neue globale Währungen und technologische Entwicklungszentren, die sich außerhalb seiner Kontrolle befinden, zu untergraben. Für ihn ist es von entscheidender Bedeutung, alle Länder zu zwingen, ihre Souveränität an die Vereinigten Staaten abzutreten.

In einigen Ländern lassen sich die herrschenden Eliten freiwillig darauf ein, lassen sich freiwillig zu Vasallen machen, andere werden bestochen oder eingeschüchtert. Und wenn das nicht funktioniert, zerstören sie ganze Staaten [Libyen, Syrien, Afghanistan; Anm. AE] und lösen humanitäre Katastrophen aus, hinterlassen Verwüstungen, Ruinen, Millionen von zerstörten Existenzen, Enklaven unter Terrorherrschaft, Gebiete sozialen Notstands, Kolonien und Halbkolonien. Das alles ist ihnen egal. Es geht ihnen nur um ihren eigenen Vorteil.

Ich möchte noch einmal betonen, dass ihre Unersättlichkeit und ihre Entschlossenheit, ihre uneingeschränkte Vorherrschaft zu bewahren, die wahren Ursachen für den hybriden Krieg sind, den der kollektive Westen gegen Russland führt. Sie wollen uns nicht frei, sie wollen uns als Kolonie. Sie wollen keine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, sondern plündern. Sie wollen uns nicht als freie Gesellschaft, sondern als Masse seelenloser Sklaven.

Sie sehen in unserem Denken und unserer Philosophie eine direkte Bedrohung. Deshalb haben sie sogar die Ermordung unserer Philosophen in Kalkül. Unsere Kultur und Kunst stellen für sie eine Gefahr dar, weshalb sie sie zu verbieten versuchen. Auch unsere Entwicklung und unser Wohlstand sind für sie eine Bedrohung, weil ihnen Konkurrenz erwächst. Sie wollen und brauchen so ein Russland nicht, wir aber schon.

Ich möchte Sie daran erinnern, dass Ambitionen zur Weltherrschaft in der Vergangenheit immer wieder am Mut und der Widerstandsfähigkeit unseres Volkes gescheitert sind. Russland wird Russland bleiben. Wir werden unsere Werte und unser Vaterland weiterhin verteidigen.

Der Westen setzt auf Straffreiheit, darauf, dass er bei Allem, was er anrichtet, davonkommt. Tatsächlich war dies bis vor kurzem auch der Fall. Strategische Sicherheitsvereinbarungen wurden aufgekündigt; auf höchster politischer Ebene getroffene Vereinbarungen wurden zu Märchen einer Vergangenheit erklärt; das feste Versprechen, die NATO nicht nach Osten zu erweitern, wich schmutziger Täuschung, nachdem sich unsere ehemalige Führung darauf einließ; Verträge über Raketenabwehr, Mittelstreckenraketen und Kurzstreckenraketen wurden unter weit hergeholten Vorwänden einseitig aufgekündigt.

Und alles, was wir zu hören bekommen, ist, dass der Westen auf einer „rules-based order“ [Ordnung auf Basis allgemein gültiger Regeln; Anm. AE] beharrt. Woher kommen diese Regeln eigentlich? Wer hat diese Regeln jemals gesehen? Wer hat sie vereinbart oder gebilligt? Hören Sie, das ist einfach nur ein Haufen Unsinn, Betrug, Doppel- oder gar Dreifachmoral! Die halten uns wohl für bescheuert.

Russland ist eine große, jahrtausendealte Macht, eine vollständige Zivilisation für sich, und es wird nicht nach solchen zusammengefrickelten, verlogenen Regeln leben.

Es war der so genannte Westen, der den Grundsatz der Unverletzlichkeit der Grenzen mit Füßen getreten hat, und jetzt nach eigenem Gutdünken darüber entscheidet, wer das Recht auf Selbstbestimmung hat und wer nicht, wer ihrer unwürdig ist. Es ist unklar, worauf ihre Entscheidungen beruhen oder wer ihnen überhaupt das Recht gegeben hat, zu entscheiden. Sie haben es sich schlichtweg angemaßt.

Deshalb bringt sie die Entscheidung der Menschen auf der Krim, in Sewastopol, Donezk, Lugansk, Saporischschja und Cherson so außer sich. Der Westen hat nicht das moralische Recht, sich einzumischen oder auch nur ein Wort über die Freiheit der Demokratie zu verlieren. Nein, dieses Recht hat er nicht und hat es nie gehabt.

Die westlichen Eliten leugnen nicht nur die nationale Souveränität und das Völkerrecht. Ihre Hegemonie trägt ausgeprägte Züge von Totalitarismus, Despotismus und Apartheid. In dreister Manier spalten sie die Welt auf in Vasallen – die so genannten zivilisierten Länder – und alle anderen, die nach den Vorstellungen der westlichen Rassisten heutiger Machart auf die Liste der Barbaren und Wilden gehören. Irreführende Zuschreibungen wie „Schurkenstaat“ oder „autoritäres Regime“ sind bereits zur Hand und werden verwendet, um ganze Nationen und Staaten zu stigmatisieren – was nicht neu ist. Nichts daran ist neu: Im Grunde sind die westlichen Eliten immer noch dieselben Kolonisatoren. Sie diskriminieren und unterteilen die Völker in jene, die zur besseren Schicht gehören und jene, die dem Rest zuzurechnen sind.

Wir waren mit einem solchen politischen Nationalismus und Rassismus nie einverstanden und werden auch nie damit einverstanden sein. Was, wenn nicht Rassismus, ist diese Russophobie, die in der Welt verbreitet wird? Was sonst, wenn nicht Rassismus, ist diese dogmatische Selbstüberzeugung des Westens, dass seine Zivilisation und neoliberale Kultur ein unhinterfragbares Modell für die ganze Welt ist? „Entweder bist du für uns oder gegen uns.“

Die westlichen Eliten schieben sogar die Pflicht zur Reue für eigene historische Verbrechen auf die Anderen ab und verlangen, dass Bürger dieser Länder und andere Völker sich zu Dingen bekennen, für die sie überhaupt nichts können, zum Beispiel zur Zeit der kolonialen Eroberungen.

Es lohnt sich, den Westen daran zu erinnern, dass seine Kolonialpolitik im Mittelalter seinen Anfang nahm, gefolgt vom weltweiten Sklavenhandel, dem Völkermord an den Indianerstämmen in Amerika, der Ausplünderung Indiens und Afrikas, den Kriegen Englands und Frankreichs gegen China, in deren Folge es gezwungen war, seine Häfen für den Opiumhandel zu öffnen. Der Westen machte ganze Völker drogensüchtig und rottete gezielt ganze Volksgruppen aus, um sich Land und Ressourcen anzueignen, und jagte Menschen wie Tiere. Das widerspricht der menschlichen Natur, der Wahrheit, der Freiheit und der Gerechtigkeit.

Wir sind stolz darauf, dass unser Land im 20. Jahrhundert an der Spitze der antikolonialen Bewegung stand, die vielen Völkern auf der ganzen Welt die Möglichkeit eröffnete, Fortschritte zu machen, Armut und Ungleichheit zu verringern und Hunger und Krankheiten zu besiegen.

Einer der Gründe für die jahrhundertealte Russophobie, die unverhohlene Feindseligkeit der westlichen Eliten gegenüber Russland, ist die Tatsache, dass wir uns während der Zeit der kolonialen Eroberungen nicht ausrauben ließen und die Europäer zwangen, mit uns zu beiderseitig vorteilhaften Bedingungen Handel zu treiben. Dies wurde durch die Schaffung eines starken Zentralstaates in Russland erreicht, der auf der Grundlage der großen moralischen Werte des orthodoxen Christentums, des Islams, des Judentums und des Buddhismus sowie der russischen Kultur und des russischen Wortes, das für alle offen war, wuchs und stärker wurde.

Es gab zahlreiche Pläne zur Invasion Russlands. Solche Versuche gab es während der Zeit der Wirren im 17. Jahrhundert und in der Zeit der Qualen nach der Revolution von 1917. Sie scheiterten alle. Erst im späten 20. Jahrhundert, als der Staat zerstört war, gelang es dem Westen, sich des Reichtums Russlands zu bemächtigen. Sie nannten uns Freunde und Partner, aber sie behandelten uns wie eine Kolonie und pumpten mit verschiedenen Methoden Billionen von Dollar aus dem Land. Wir erinnern uns. Wir haben nichts vergessen.

Vor einigen Tagen haben die Menschen in Donezk und Lugansk, Cherson und Saporischschja ihre Unterstützung für die Wiederherstellung unserer historischen Einheit erklärt. Ich danke Ihnen!

Die westlichen Länder behaupten seit Jahrhunderten, dass sie anderen Nationen Freiheit und Demokratie bringen. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Anstatt Demokratie zu bringen, haben sie unterdrückt und ausgebeutet, und anstatt Freiheit zu bringen, haben sie versklavt und unterdrückt. Die unipolare Welt ist von Natur aus antidemokratisch und unfrei; sie ist durch und durch falsch und heuchlerisch.

Die Vereinigten Staaten sind das einzige Land der Welt, das zweimal Atomwaffen eingesetzt und damit die Städte Hiroshima und Nagasaki in Japan zerstört hat. Und sie haben einen Präzedenzfall geschaffen.

Erinnern Sie sich daran, dass die Vereinigten Staaten und Großbritannien während des Zweiten Weltkriegs Dresden, Hamburg, Köln und viele andere deutsche Städte in Schutt und Asche gelegt haben, ohne die geringste militärische Notwendigkeit. Das geschah ostentativ und, um es zu wiederholen, ohne jede militärische Notwendigkeit. Wie bei den Atombombenangriffen auf japanische Städte hatten sie nur ein Ziel: unser Land und den Rest der Welt einzuschüchtern.Die Vereinigten Staaten haben mit ihren Bombenteppichen und dem Einsatz von Napalm und chemischen Waffen eine tiefe Narbe im Gedächtnis der Menschen in Korea und Vietnam hinterlassen.

Sie besetzen weiterhin Deutschland, Japan, die Republik Korea und andere Länder, die sie zynisch als Gleichgestellte und Verbündete bezeichnen. Was für ein Bündnis ist das denn? Die ganze Welt weiß, dass die Spitzenbeamten dieser Länder bespitzelt werden und dass ihre Büros und Wohnungen abgehört werden. Es ist eine Schande, eine Schande für diejenigen, die dies tun, und für diejenigen, die wie Sklaven dieses arrogante Verhalten stillschweigend und sanftmütig schlucken.

Die Befehle und Drohungen, die sie ihren Vasallen gegenüber aussprechen, bezeichnen sie als euro-atlantische Solidarität, und die Herstellung biologischer Waffen und die Verwendung menschlicher Versuchspersonen, auch in der Ukraine, als noble medizinische Forschung.

Es sind ihre zerstörerische Politik, ihre Kriege und ihre Ausplünderung, die die heutige massive Migrantenwelle ausgelöst haben. Millionen von Menschen erleiden Entbehrungen und Demütigungen oder sterben zu Tausenden bei dem Versuch, Europa zu erreichen.

Sie exportieren jetzt Getreide aus der Ukraine. Wohin bringen sie es unter dem Vorwand, die Ernährungssicherheit der ärmsten Länder zu gewährleisten? Wohin geht es? Sie bringen es in dieselben europäischen Länder. Nur fünf Prozent sind an die ärmsten Länder geliefert worden. Wieder einmal Betrug und nackte Täuschung.

Tatsächlich nutzt die amerikanische Elite die Tragödie dieser Menschen, um ihre Rivalen zu schwächen, um Nationalstaaten zu zerstören. Das gilt für Europa und für die Identität Frankreichs, Italiens, Spaniens und anderer Länder mit jahrhundertelanger Geschichte.

Washington fordert immer mehr Sanktionen gegen Russland, und die Mehrheit der europäischen Politiker macht gehorsam mit. Ihnen ist klar, dass die USA, indem sie die EU drängen, auf russische Energie und andere Ressourcen vollständig zu verzichten, Europa praktisch in die Deindustrialisierung treiben, um sich den gesamten europäischen Markt anzueignen. Diese europäischen Eliten verstehen alles – das tun sie, aber sie ziehen es vor, den Interessen der anderen zu dienen. Das ist keine Unterwürfigkeit mehr, sondern direkter Verrat an ihren eigenen Völkern. Gott segne sie, es liegt an ihnen.

Aber die Angelsachsen glauben, dass Sanktionen nicht mehr ausreichen, und haben sich nun dem Umsturz zugewandt. Es scheint unglaublich, aber es ist eine Tatsache: Mit den Explosionen an den internationalen Gaspipelines von Nord Stream, die auf dem Grund der Ostsee verlaufen, haben sie tatsächlich die Zerstörung der gesamten europäischen Energieinfrastruktur eingeleitet. Es ist für jeden klar, wer davon profitiert. Diejenigen, die davon profitieren, sind natürlich verantwortlich.

Das Diktat der USA wird durch rohe Gewalt, durch das Gesetz der Faust, gestützt. Manchmal ist es schön verpackt, manchmal gibt es überhaupt keine Verpackung, aber das Wesentliche ist dasselbe – das Gesetz der Faust. Daher die Stationierung und Aufrechterhaltung von Hunderten von Militärstützpunkten in allen Ecken der Welt, die Erweiterung der NATO und die Versuche, neue Militärbündnisse wie AUKUS und dergleichen zusammenzuschustern. Es wird viel unternommen, um eine militärisch-politische Kette Washington-Seoul-Tokio zu schaffen. Alle Staaten, die über echte strategische Souveränität verfügen oder diese anstreben und in der Lage sind, die westliche Hegemonie in Frage zu stellen, werden automatisch zu Feinden erklärt.

Dies sind die Grundsätze, die den Militärdoktrinen der USA und der NATO zugrunde liegen, die eine totale Vorherrschaft fordern. Die westlichen Eliten präsentieren ihre neokolonialistischen Pläne mit der gleichen Heuchelei, indem sie friedliche Absichten vorgeben und von einer Art Abschreckung sprechen. Dieses ausweichende Wort wandert von einer Strategie zur anderen, bedeutet aber in Wirklichkeit nur eines – die Unterminierung aller souveränen Machtzentren.

Wir haben bereits von der Abschreckung durch Russland, China und den Iran gehört. Ich glaube, dass andere Länder Asiens, Lateinamerikas, Afrikas und des Nahen Ostens sowie die derzeitigen Partner und Verbündeten der USA als nächstes an der Reihe sind. Schließlich wissen wir, dass sie, wenn sie unzufrieden sind, auch gegen ihre Verbündeten Sanktionen verhängen – gegen diese oder jene Bank oder Firma. Das ist ihre Praxis, und sie werden sie ausweiten. Sie haben alles im Visier, auch unsere nächsten Nachbarn – die GUS-Staaten.

Gleichzeitig ist der Westen offensichtlich schon seit langem einem Wunschdenken verfallen. Mit dem Sanktionsblitzkrieg gegen Russland zum Beispiel glaubte man, wieder einmal die ganze Welt auf sich vereinen zu können. Wie sich herausstellt, begeistert eine solche Aussicht jedoch nicht jeden – abgesehen von absoluten politischen Masochisten und Bewunderern anderer unkonventioneller Formen der internationalen Beziehungen. Die meisten Staaten weigern sich zu salutieren und wählen stattdessen den vernünftigen Weg der Zusammenarbeit mit Russland.

Mit einer solchen Aufmüpfigkeit hat der Westen natürlich nicht gerechnet. Er hat sich einfach daran gewöhnt, nach einer Schablone zu handeln, sich durch Erpressung, Bestechung und Einschüchterung zu holen, was er will, und ist davon überzeugt, dass diese Methoden für immer funktionieren werden, so als wären sie in der Vergangenheit versteinert worden.

Dieses Selbstvertrauen ist nicht nur ein direktes Produkt des berüchtigten Exzeptionalismus – auch wenn er immer wieder verblüfft -, sondern auch des wahren „Informationshungers“ im Westen. Die Wahrheit wurde in einem Meer von Mythen, Illusionen und Fälschungen ertränkt, wobei eine äußerst aggressive Propaganda eingesetzt wurde, die wie Goebbels lügt. Je unglaubwürdiger die Lüge, desto schneller werden die Menschen sie glauben – nach diesem Prinzip arbeiten sie.

Aber man kann die Menschen nicht mit gedruckten Dollars und Euros füttern. Mit diesen Papierstücken kann man sie nicht ernähren, und die virtuelle, aufgeblasene Kapitalisierung westlicher Social-Media-Unternehmen kann ihre Häuser nicht heizen. Alles, was ich hier sage, ist wichtig. Und was ich gerade gesagt habe, ist nicht weniger wichtig: Mit Papier kann man niemanden ernähren – man braucht Lebensmittel; und mit diesen aufgeblähten Kapitalisierungen kann man niemandes Haus heizen – man braucht Energie.

Deshalb müssen die Politiker in Europa ihre Mitbürger davon überzeugen, weniger zu essen, seltener zu duschen und sich zu Hause wärmer anzuziehen. Und wer anfängt, berechtigte Fragen zu stellen wie „Warum ist das eigentlich so?“, wird sofort zum Feind, zum Extremisten und Radikalen erklärt. Sie zeigen mit dem Finger auf Russland und sagen: Das ist die Quelle all eurer Probleme. Noch mehr Lügen.

Ich möchte besonders darauf hinweisen, dass es allen Grund zu der Annahme gibt, dass die westlichen Eliten nicht nach konstruktiven Auswegen aus der globalen Nahrungsmittel- und Energiekrise suchen werden, die sie und nur sie allein zu verantworten haben, und zwar als Ergebnis ihrer langfristigen Politik, die lange vor unserer militärischen Sonderoperation in der Ukraine, im Donbas, begann. Sie haben nicht die Absicht, die Probleme der Ungerechtigkeit und Ungleichheit zu lösen. Ich fürchte, sie würden lieber andere Formeln verwenden, mit denen sie besser zurechtkommen.

Die Gewinne aus dem Zweiten Weltkrieg halfen den Vereinigten Staaten schließlich, die Große Depression zu überwinden, die größte Volkswirtschaft der Welt zu werden und dem Planeten die Macht des Dollars als globale Reservewährung aufzuerlegen. Und die Krise der 1980er Jahre – in den 1980er Jahren spitzte sich die Lage erneut zu – überstand der Westen weitgehend unbeschadet, indem er sich das Erbe und die Ressourcen der zusammengebrochenen und untergegangenen Sowjetunion aneignete. Das ist eine Tatsache.

Um sich aus dem aktuellen Geflecht von Herausforderungen zu befreien, müssen sie Russland und andere Staaten, die einen souveränen Entwicklungspfad einschlagen haben, um jeden Preis demontieren, damit sie den Reichtum anderer Nationen weiter plündern und zum Flicken ihrer eigenen Löcher verwenden können. Wenn dies nicht geschieht, kann ich nicht ausschließen, dass sie versuchen werden, einen Zusammenbruch des gesamten Systems herbeizuführen und alles darauf zu schieben, oder, Gott bewahre, sich für die alte Formel des Wirtschaftswachstums durch Krieg entscheiden.

Russland ist sich seiner Verantwortung gegenüber der internationalen Gemeinschaft bewusst und wird alles tun, um dafür zu sorgen, dass ein kühlerer Kopf herrscht.

Das derzeitige neokoloniale Modell ist letztlich dem Untergang geweiht, so viel ist klar. Aber ich wiederhole, dass seine wahren Herren bis zum Ende daran festhalten werden. Sie haben der Welt einfach nichts anderes zu bieten, als die Aufrechterhaltung desselben Systems der Ausplünderung und Erpressung.Sie scheren sich einen Dreck um das natürliche Recht von Milliarden von Menschen, der Mehrheit der Menschheit, auf Freiheit und Gerechtigkeit, das Recht, ihre Zukunft selbst zu bestimmen. Sie sind bereits dazu übergegangen, moralische, religiöse und familiäre Werte radikal zu verleugnen.

Beantworten wir uns selbst einige sehr einfache Fragen. Jetzt möchte ich auf das zurückkommen, was ich gesagt habe, und ich möchte mich auch an alle Bürger des Landes wenden – nicht nur an die Kollegen im Saal -, sondern an alle Bürger Russlands: Wollen wir hier, in unserem Land, in Russland, „Elternteil Nummer eins, Elternteil Nummer zwei und Elternteil Nummer drei“ (sie haben völlig den Verstand verloren!) anstelle von Mutter und Vater haben? Wollen wir, dass unsere Schulen unseren Kindern von ihrer ersten Schulzeit an Perversionen aufzwingen, die zu Degradierung und Auslöschung führen? Wollen wir ihnen eintrichtern, dass es neben Frauen und Männern noch andere Geschlechter gibt, und ihnen Operationen zur Geschlechtsumwandlung anbieten? Ist es das, was wir für unser Land und unsere Kinder wollen? Das alles ist für uns inakzeptabel. Wir haben eine eigene, andere Zukunft.

Ich möchte wiederholen, dass die Diktatur der westlichen Eliten sich gegen alle Gesellschaften richtet, auch gegen die Bürger der westlichen Länder selbst. Dies ist eine Herausforderung für alle. Der völlige Verzicht auf das Menschsein, der Umsturz des Glaubens und der traditionellen Werte sowie die Unterdrückung der Freiheit ähneln einer „umgekehrten Religion“ – Satanismus pur. Jesus Christus hat in der Bergpredigt falsche Messiasse entlarvt: „An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.“ Diese giftigen Früchte sind für die Menschen bereits offensichtlich, und zwar nicht nur in unserem Land, sondern in allen Ländern, einschließlich vieler Menschen im Westen selbst.

Die Welt ist in eine Periode grundlegender, revolutionärer Veränderungen eingetreten. Neue Machtzentren sind im Entstehen. Sie repräsentieren die Mehrheit – die Mehrheit! – der internationalen Gemeinschaft. Sie sind bereit, ihre Interessen nicht nur zu verkünden, sondern auch zu schützen. Sie sehen in der Multipolarität eine Chance, ihre Souveränität zu stärken, was bedeutet, dass sie echte Freiheit, historische Perspektiven und das Recht auf ihre eigenen unabhängigen, kreativen und unverwechselbaren Formen der Entwicklung, auf einen harmonischen Prozess erlangen.

Wie ich bereits sagte, haben wir viele Gleichgesinnte in Europa und den Vereinigten Staaten, und wir spüren und sehen ihre Unterstützung. Eine im Wesentlichen emanzipatorische, antikoloniale Bewegung gegen die unipolare Hegemonie nimmt in den verschiedensten Ländern und Gesellschaften Gestalt an. Ihre Kraft wird mit der Zeit nur noch wachsen. Es ist diese Kraft, die unsere künftige geopolitische Realität bestimmen wird.

Freunde,

heute kämpfen wir für einen gerechten und freien Weg, zuallererst für uns selbst, für Russland, um Diktat und Despotismus der Vergangenheit anzugehören lassen. Ich bin davon überzeugt, dass die Länder und Völker verstehen, dass eine Politik, die auf dem Exzeptionalismus eines wie auch immer gearteten Staates und der Unterdrückung anderer Kulturen und Völker beruht, von Natur aus kriminell ist, und dass wir dieses schändliche Kapitel schließen müssen. Der anhaltende Zusammenbruch der westlichen Hegemonie ist unumkehrbar. Und ich wiederhole: Es wird nie wieder so sein wie früher.

Das Schlachtfeld, zu dem uns das Schicksal und die Geschichte gerufen haben, ist ein Schlachtfeld für unser Volk, für das große historische Russland. (Beifall.) Für das große historische Russland, für die künftigen Generationen, unsere Kinder, Enkel und Urenkel. Wir müssen sie vor Versklavung und monströsen Experimenten schützen, die darauf abzielen, ihren Verstand und ihre Seele zu verkrüppeln.

Heute kämpfen wir dafür, dass niemand auf die Idee kommt, dass Russland, unser Volk, unsere Sprache oder unsere Kultur aus der Geschichte ausgelöscht werden können. Wir brauchen heute eine konsolidierte Gesellschaft, und diese Konsolidierung kann nur auf Souveränität, Freiheit, Schöpfung und Gerechtigkeit beruhen. Unsere Werte sind Menschlichkeit, Barmherzigkeit und Mitgefühl.

Und ich möchte mit den Worten des wahren Patrioten Iwan Iljin schließen: „Wenn ich Russland als mein Mutterland betrachte, bedeutet das, dass ich wie ein Russe liebe, wie ein Russe denke und denke, wie ein Russe singe und spreche; dass ich an die geistige Kraft des russischen Volkes glaube. Sein Geist ist mein Geist, sein Schicksal ist mein Schicksal, sein Leid ist mein Leid, und sein Wohlstand ist meine Freude.

Hinter diesen Worten steht eine glorreiche geistige Entscheidung, die in den mehr als tausend Jahren russischer Staatlichkeit von vielen Generationen unserer Vorfahren getroffen wurde. Heute treffen wir diese Entscheidung; die Bürger der Volksrepubliken Donezk und Lugansk und die Bewohner der Regionen Saporischschja und Cherson haben diese Entscheidung getroffen. Sie haben sich dafür entschieden, bei ihrem Volk zu sein, bei ihrem Vaterland zu sein, sein Schicksal zu teilen und gemeinsam mit ihm den Sieg zu erringen.

Die Wahrheit ist mit uns, und mit uns ist Russland!

Ende der Übersetzung

Kommt nachhause! Die Bärenmutter nimmt ihre verlorenen Kinder zurück unter ihren Schutz.

