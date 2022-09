Der globalistische Plan für Leibeigenschaft – Ihr Plan, 80% der Weltbevölkerung auszurotten

Die Globalisten arbeiten seit Jahrzehnten auf ihre Ziele hin, und was sie wollen, ist nichts weniger als die vollständige Unterwerfung der Menschen.

von Amy S. (dirtyworld1)

In vielen Städten liegt die Miete für eine Einzimmerwohnung bei über 1.000 Dollar. Dabei beträgt der Mindestlohn nur 7,50 Dollar. Sie wollen, dass man in einer 10-Zimmer-Wohnung oder bei seinen Eltern wohnt.

Das Ziel ist es, die Menschen davon abzuhalten, sich ein großes Haus zu kaufen. Sie wollen, dass man in der Megastadt aufgestapelt wie Sardinen lebt.

Den Globalisten geht es nur darum, die Umwelt zu retten, oder zumindest ist das ihre Ausrede, denn es ist jetzt fast unmöglich, in diesem Land aufzustehen.

H.G. Wells war ein Propagandist und Sozialingenieur, der für die Weltelite arbeitete. Es ist fraglich, wie viel von seinem Werk aus seinem eigenen Kopf stammte und wie viel ihm direkt aufgetragen wurde, zu schreiben.

Die Offene Verschwörung fordert verschiedene Dinge, die entweder seither umgesetzt wurden, wie eine zentralisierte Weltbank, die die gesamte Geldschöpfung kontrolliert und in die alle „Weltbürger“ (zu diesem Zeitpunkt unwissentlich) eine Steuer einzahlen würden.

Er plädiert auch für die Abschaffung des Eigentums und die Ersetzung der einzelnen Landbesitzer durch „Hausbesitzer“ oder „Mieter“.

Andere ausgewählte Dinge, die in The Open Conspiracy diskutiert werden, und dies sind direkte Zitate, sind, dass Wells über die Notwendigkeit eines „geistigen Sanierungsprozesses“ spricht, in dem Gefühle des Nationalismus durch die Akzeptanz, ein „Weltbürger“ zu sein, ersetzt werden sollen.

Wells sagt, dass das Hauptziel der „Offenen Verschwörung“ in den frühen Stadien des Social-Engineering-Prozesses darin besteht, „alle Traditionen, Loyalitäten und altehrwürdigen Ideen zu entwirren“, d.h. die Loyalität zum eigenen Land, zur Rasse und zur Familie.

Er fordert auch eine Reform des Bildungswesens, um eine Bildung zu erreichen, die „die Sache des Wiederaufbaus der Welt“ vorantreibt, sowie die Veröffentlichung von Büchern, die diese Idee fördern, und die Sicherstellung, dass alle Bibliotheken mit ihnen ausgestattet sind. Er sagt auch, dass die Open Conspiracy „die Freiheit durchsetzen“ muss.

Überbevölkerung

Die Elite betrachtet eine wachsende Bevölkerung seit langem als Bedrohung für ihre Vorherrschaft. Sie haben erkannt, dass eine große Zahl von Menschen sie irgendwann unweigerlich stürzen und von der Macht entfernen wird.

Sie sind besonders besorgt über die Mittelschicht, deren Intelligenz und Organisationsfähigkeit sie zur größten Bedrohung macht.

Folglich plant die Elite, die Mittelschicht zu zerstören und die gesamte Bevölkerung gleichermaßen arm und damit unfähig zu machen, sich aufzulehnen.

Wie auf den ehemaligen Georgia Guidestones geschrieben, wollen sie eine Weltbevölkerung von nur 500 Millionen. Das bedeutet, dass über 6 Milliarden Menschen im kommenden Jahrhundert sterben müssen.

Um eine globale Governance zu erreichen, müssen Kommunismus und Kapitalismus unbedingt zu einem neuen System verschmolzen werden, in dem die wirtschaftliche Kontrolle in privaten Händen verbleibt und konzentriert wird und die soziale Kontrolle auf dem Kollektivismus basiert.

Wie eine Untersuchung des US-Kongresses unter der Leitung von Senator Norman Dodd über die großen Stiftungen in den 1960er Jahren ergab, war dies tatsächlich einer der Hauptzwecke, für den die Stiftungen gegründet wurden.

Mehrgenerationen-Planung

Die Evolution der Gesellschaft kann die Elite nicht dem Zufall überlassen, da sich die Gesellschaft auf tausende verschiedene und unvorhersehbare Arten entwickeln könnte.

Wenn sie dies jemals zulassen würden, könnten sie ihre Kontrolle und Vorherrschaft über uns verlieren. Um ihre Position als dominierende Minderheit zu erhalten, planen sie Jahrzehnte und sogar Jahrhunderte im Voraus.

Offenbarung der Methode

Die Eliten sagen uns durch ihre Bücher und Veröffentlichungen, Filme und Pressemitteilungen, was sie tun – das nennt man Offenbarung der Methode.

Wenn Sie zu dumm sind, um zu erkennen, was es ist, ist das aus ihrer Sicht Ihr Problem. Es ist eine Form der rituellen Verhöhnung des Opfers. Kriminalisierung von natürlicher Gesundheit, Vitaminen und Kräutern.

Der Codex Alimentarius ist eine Bedrohung für die Freiheit der Menschen, sich für Naturheilkunde, alternative Medizin und Ernährung zu entscheiden.

Von der Weltgesundheitsorganisation ratifiziert und 2009 in den USA in Kraft getreten, war die Bedrohung der gesundheitlichen Freiheit noch nie so groß.

Dies ist der erste Teil einer Reihe von Vorträgen von Dr. med. Rima Laibow, wie man den Codex Alimentarius davon abhalten kann, uns das Recht zu nehmen, uns frei für eine gesunde Ernährung zu entscheiden.

In diesem Video erklärt sie, wie die Umsetzung des Codex Alimentarius zum Tod von 3 Milliarden Menschen führen wird.

Was uns in den amerikanischen Schulen über Geschichte gelehrt wird, ist keine Geschichte, sondern ein Märchen.

Besser noch, es ist Propaganda, die darauf abzielt, eine ahnungslose Gesellschaft über ihr wahres Erbe und die verräterischen Handlungen und Sabotageakte zu täuschen, die geplant wurden, um eine neue Weltordnung zu schaffen.

Sie werden gleich die wahre Identität derjenigen erfahren, die Ihre Nation im Auftrag von Geheimgesellschaften infiltriert haben, die die totale Versklavung der Menschheit anstreben.

In der Vergangenheit haben andere über die zahlreichen Verschwörungen geschrieben, die darauf abzielen, die natürlichen Ressourcen, die Energie, die Nahrungsmittel und unser souveränes Recht zu kontrollieren, auf dem Planeten Erde zu leben – nicht als Sklaven einiger weniger Reicher – sondern als freie Männer, Frauen und Kinder, die ihren von Gott gegebenen freien Willen ausüben.

Stellen Sie sich vor, Sie wären Mitglied einer Geheimorganisation, deren einziges Ziel es ist, den gesamten Planeten zu kontrollieren. Wenn Ihr Plan darin bestünde, dieses Ziel zu erreichen, ohne von den beabsichtigten Opfern wahrgenommen zu werden, wäre Diskretion das A und O.

Ihre Organisation würde eine Reihe historischer Ereignisse planen, die oberflächlich betrachtet als alltägliche, zufällige Ereignisse erscheinen würden (Naturkatastrophen, von Menschen verursachte Krankheiten, Morde, Attentate, Terror, Manipulationen der Geld- und Energieversorgung, Verseuchung von Lebensmitteln, Verschmutzung natürlicher Ressourcen und Krieg).

Das Timing dieser Ereignisse erfordert Geduld, sorgfältige Planung und die Zusammenarbeit mit anderen, die in vertrauenswürdigen Positionen sind, sowie Heimlichkeit und Täuschung. Im Wesentlichen muss die gesamte Mission ihre Macht durch Täuschung und Verheimlichung erhalten und einen Masterplan haben.

Für die Neue Weltordnung ist eine Weltregierung nur der Anfang. Sobald sie eingerichtet ist, können sie ihren Plan zur Ausrottung von 80-90% der Weltbevölkerung in Angriff nehmen, während die „Eliten“ mit Hilfe fortschrittlicher Technologie ewig leben können.

Zum ersten Mal enthüllt der Filmemacher ALEX JONES ihren geheimen Plan zur Ausrottung der Menschheit: Operation ENDGAME.

Jones schildert die Geschichte des blutigen Aufstiegs der globalen Elite zur Macht und enthüllt, wie sie Diktatoren und die blutigsten Kriege finanziert hat – um aus dem Chaos Ordnung zu schaffen und den Weg für das erste wahre Weltreich zu ebnen.

Sehen Sie, wie Jones und sein Team die schwer fassbare Bilderberg-Gruppe nach Ottawa und Istanbul verfolgen, um ihre geheimen Gipfel zu dokumentieren, so dass Sie Zeuge werden können, wie globale Könige die Agenda der Welt bestimmen und den Dritten Weltkrieg anzetteln.

nach Ottawa und Istanbul verfolgen, um ihre geheimen Gipfel zu dokumentieren, so dass Sie Zeuge werden können, wie globale Könige die Agenda der Welt bestimmen und den Dritten Weltkrieg anzetteln. Erfahren Sie mehr über die Bildung des nordamerikanischen Transportkontrollnetzes, das die Souveränität der USA für immer beenden wird.

Entdecken Sie, wie die Praktiker der Pseudowissenschaft Eugenik die Kontrolle über Regierungen weltweit übernommen haben, um die Entvölkerung durchzuführen.

Sehen Sie sich den Fortschritt des bevorstehenden Zusammenbruchs der Vereinigten Staaten und die Bildung der Nordamerikanischen Union an.

Noch nie zuvor hat ein Dokumentarfilm alle Teile der dunklen Agenda der Globalisten zusammengetragen.

Endgames fesselnder Blick auf vergangene Gräueltaten, die von denen begangen wurden, die versuchen, die Zukunft zu steuern, liefert Informationen, die die kontrollierenden Medien seit über 60 Jahren akribisch zensiert haben.

Es enthüllt vollständig das Programm der Elite, die Erde zu beherrschen und den bösen Plan in der gesamten Menschheitsgeschichte auszuführen.

Endgame ist keine Verschwörungstheorie, es ist eine dokumentierte Tatsache in den eigenen Worten der Elite.

Die Verschwörung der Neuen Weltordnung Weltkrieg 3 Das Geheimnis

Der völkermörderische Plan zur Entvölkerung beinhaltet im Allgemeinen die Vergiftung oder Sterilisierung von Menschen durch den Einsatz chemischer Mittel oder die Fluoridierung von Wasser.

Transnationale Agrarkonzerne wie Monsanto sind oft in eine Art Plan verwickelt, die Nahrungsmittelversorgung der Welt zu monopolisieren, so dass sie leicht mit tödlichen Giften verunreinigt werden können.

So gut wie alles, was mit „Chemikalien“ zu tun hat, kann in diese ruchlosen Machenschaften verwickelt sein: Impfstoffe, angebliche verdeckte Geo-Engineering-Programme, genetisch veränderte Lebensmittel usw.

Zu den Varianten dieser Theorie gehören die Abtreibungsgegner, die Verschwörungstheorien über Planned Parenthood aufstellen, und die AIDS-Verschwörungstheoretiker, die glauben, dass AIDS in einem Labor ausgeheckt wurde, um die Bevölkerung zu reduzieren.

Eine andere Variante, die größtenteils Lyndon La Roche zugeschrieben wird, sieht einen weltweiten Atomkrieg als Teil des angeblichen Plans der Verschwörer vor, zusammen mit einem absichtlichen wirtschaftlichen Zusammenbruch und einer Deindustrialisierung, um die Welt in ein „neues dunkles Zeitalter“ zurückzuzwingen.

Die NEUE WELTORDNUNG hat etwas Böses vor

Die Gesundheitskommission des Codex Alimentarius und die sich daraus ergebenden Rechtsvorschriften haben nachweislich Wurzeln im Nationalsozialismus, Kommunismus, in der Eugenik und in Initiativen der Eine-Welt-Regierung.

Lassen Sie uns einige der Namen und Philosophien der Tyrannen nennen, die für diese geplante globale Gesundheitstyrannei verantwortlich sind.

Bauen Sie Ihr eigenes Gemüse und Obst an, finden Sie eine natürliche Quelle in Ihrer Umgebung und füllen Sie Ihr eigenes Wasser in Flaschen ab, werden Sie ein Jäger und essen Sie mehr Wild (was für manche natürlich schwer ist).

Sie können lokale Metzger finden, die Fleisch vor Ort verkaufen, normalerweise sind diese örtlichen Landwirte noch nicht an diese Standards gebunden…..

Hören Sie auf, Bankgeschäfte bei großen Banken zu tätigen, und beten Sie zu GOTT, dass Sie überleben.

Video: CredOt2 – Wie die Elite versucht uns nach dem Crash alle zu Sklaven zu machen

Quelle: https://www.prepperfortress.com/globalist-plan-serfdom-plan-exterminate-80-worlds-population/

(Visited 190 times, 2 visits today)