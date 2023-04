Bill Gates erhält Genehmigung zum Kauf von 2100 Acres Ackerland in North Dakota

Gates umgeht ein Gesetz von 1932, das sich gegen den Besitz von Farmen durch Unternehmen richtet

Steve Watson (globalresearch)



Erstveröffentlichung Juli 2022

Bill Gates , der bereits fast 270.000 Acres Land in den USA besitzt, wurde trotz Protesten der Anwohner die rechtliche Befugnis erteilt, weitere 2100 Acres in North Dakota zu kaufen.

Gates, bereits der größte Ackerlandbesitzer des Landes, hat sich die Genehmigung zum Kauf des Landes für 13,5 Millionen US-Dollar unter seiner Firma „Red River Trust“ gesichert.

Gates umgeht ein Gesetz aus dem Jahr 1932, das sich gegen das Eigentum an Unternehmen richtet, indem es sich verpflichtet, das Land nach Abschluss des Kaufs an die Landwirte zurückzuverpachten.

Die Daily Mail berichtet :

Der Landwirtschaftskommissar von North Dakota, der Republikaner Doug Goehring, sagte zuvor, dass viele Menschen das Gefühl haben, von den Ultrareichen ausgebeutet zu werden, die Land kaufen, aber nicht unbedingt die Werte des Staates teilen.

„Ich habe quer durch den Staat ein großes Ohr dafür bekommen, es ist nicht einmal aus dieser Nachbarschaft“, sagte Göhring gegenüber KFYR-TV. „Diese Leute sind verärgert, aber es gibt andere, die darüber nur wütend sind.“

Bill Gates erwarb sechs Parzellen im Pembina County. Am Dienstag verschickte das Büro des Generalstaatsanwalts einen Brief, in dem der Red River Trust gebeten wurde, zu bestätigen, wie das Unternehmen das Land nutzen will und ob es eine der Ausnahmen von den Corporate Farming Laws von North Dakota erfüllt. pic.twitter.com/MGGFKV16mm

– ARZT VON LONG ISLAND NEW YORK (@Doctorfromliny) 22. Juni 2022