Warum eine globale Regierung das ultimative Ziel von Milliardären ist. „Das Ziel ist, dass Sie nichts besitzen“

Von Dr. Joseph Mercola (globalresearch)



Die „Richtlinie zur Energieeffizienz von Gebäuden“ der Europäischen Union – das Rechtsinstrument, das die Energieeffizienzstandards für Gebäude innerhalb der EU vorschreibt – wird genutzt, um einen massiven Vermögenstransferplan zu erreichen

Bis 2030 muss die EU eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um mindestens 55 % erreichen. Bis 2050 wollen sie, dass jedes Gebäude – ob gewerblich, öffentlich oder privat – den EU-Null-Emissions-Standards entspricht. Um dies zu erreichen, werden sie Hausbesitzer eine Reihe neuer Anforderungen an erneuerbare Energien auferlegen

Beispielsweise sollen Heizsysteme, die fossile Brennstoffe nutzen, bis 2035 vollständig abgeschafft werden. Hausbesitzer müssen neue „grüne“, vermutlich elektrische Heizsysteme installieren und diese aus eigener Tasche bezahlen. Die Kosten für diesen neuen Energiebedarf werden für ein Wohnhaus auf etwa 100.000 Euro geschätzt

Ziel ist es, Menschen aus ihren Häusern zu vertreiben. Wenn Sie sich die erforderlichen Modernisierungen nicht leisten können, müssen Sie Ihr Haus verkaufen. Vermögensverwaltungsgesellschaften werden sie dann kaufen und in Mietobjekte umwandeln

Am 20. September 2023 verabschiedete der Präsident der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) eine Erklärung zur Pandemieprävention, die der WHO die Pandemiebefugnis überträgt, ohne dass eine vollständige Abstimmung in der Versammlung erforderlich war und gegen die Einwände von 11 Mitgliedstaaten. Die Einwände hätten eine einvernehmliche Annahme der Erklärung verhindern sollen, aber die UN umgehen die Regeln, indem sie die Erklärung vom Präsidenten der UN-Generalversammlung und nicht von der Generalversammlung genehmigen lassen

*

Im Video oben erklärt Björn Andreas Bull-Hansen, ein norwegischer Bestsellerautor, wie die „Richtlinie zur Energieeffizienz von Gebäuden“ der Europäischen Union – das Rechtsinstrument, das die Energieeffizienzstandards für Gebäude innerhalb der EU vorschreibt – verwendet wird einen massiven Vermögenstransferplan erreichen.

Im März 2023 stimmte das EU-Parlament für eine Überarbeitung dieser Richtlinie im Rahmen eines „Fit for 55“-Pakets, das eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um mindestens 55 % bis 2030 anstrebt.

Bis 2050 will die EU einen „emissionsfreien und vollständig dekarbonisierten Gebäudebestand“ erreichen. 1 Kurz gesagt, bis 2050 wollen sie, dass jedes Gebäude – Gewerbe-, öffentliche und Wohngebäude – in der EU Nullemissionsstandards erfüllt. Um dies zu erreichen, werden sie eine Reihe neuer Anforderungen an Hausbesitzer stellen.

Beispielsweise sollen Heizsysteme, die fossile Brennstoffe nutzen, bis 2035 vollständig abgeschafft werden, 2 wenn das Europäische Parlament seinen Willen durchsetzt, und das bedeutet, dass Hausbesitzer neue „grüne“, vermutlich elektrische, Heizsysteme installieren müssen – und zahlen Sie es aus eigener Tasche. Laut Bull-Hansen werden die Kosten für diesen neuen Energiebedarf für ein Wohnhaus auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Das Ziel besteht wirklich darin, dass Sie nichts besitzen

Das Ziel, erklärt Bull-Hansen, bestehe darin, Menschen aus ihren Häusern zu vertreiben. Wenn Sie sich die erforderlichen Modernisierungen nicht leisten können, sind Sie gezwungen, Ihr Haus zu verkaufen, und Vermögensverwaltungsgesellschaften wie BlackRock und Vanguard stehen bereit, diese Immobilien zu ergattern.

Und das gilt, wenn Sie ein Haus verkaufen dürfen, das nicht den Standards entspricht; Möglicherweise hält die Regierung es einfach für unverkäuflich und beschlagnahmt es, oder Sie müssen möglicherweise eine Geldstrafe zahlen.

In den USA begannen BlackRock und Vanguard Anfang 2021 ernsthaft mit dem Massenkauf von Wohnhäusern , die sie dann vermieteten, anstatt sie weiterzuverkaufen, wodurch der Eigenheimbesitz der Mittelklasse untergraben wurde. Außerdem trieben sie die Immobilienpreise künstlich in die Höhe, indem sie über dem Angebotspreis zahlten, wodurch der Erwerb von Wohneigentum noch weiter außer Reichweite geriet.

Natürlich sind auch die Mietpreise in die Höhe geschossen, und die Mieter werden nach der energetischen Sanierung noch mehr zahlen müssen. Viele junge Menschen können sich also nicht nur ein Eigenheim leisten, sondern können sich nicht einmal die Miete leisten und sind gezwungen, bei ihren Eltern oder mehreren Mitbewohnern zu wohnen. Wir können damit rechnen, dass auch die Zahl der Obdachlosen irgendwann in die Höhe schnellen wird.

Wie Bull-Hansen feststellte, ist die Abschaffung des persönlichen Eigentums Teil der Great Reset-Agenda des Weltwirtschaftsforums (WEF), der Agenda 2030 und der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Dies sind lediglich unterschiedliche Namen für denselben übergeordneten Plan.

Das WEF-Video „8 Vorhersagen für die Welt im Jahr 2030“ 3 , in dem es fröhlich verkündete, dass man bis 2030 „nichts mehr besitzen“ werde, erläuterte viele Aspekte dieses globalen Plans, einschließlich des Ziels, persönliche Eigentumsrechte abzuschaffen. „Alle Produkte werden zu Dienstleistungen“, erklärt das WEF auf seiner Website. 4 Darauf bezieht sich „Du wirst nichts besitzen“.

Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie etwas einmal kaufen und es unbegrenzt nutzen können, weil Sie es besitzen. Stattdessen wird das neue System, in das sie uns drängen, von Ihnen verlangen, dass Sie alles mieten – Ihr Zuhause, Transportmittel, Möbel, Töpfe und Pfannen und alles andere. Sie haben dieses Kriechen wahrscheinlich schon bemerkt.

Früher konnte man beispielsweise eine Software kaufen, die auf einer CD enthalten war. Sie konnten dieses Programm auf jedem beliebigen Computer installieren und erneut installieren, da Sie über die CD verfügten.

Heutzutage handelt es sich bei den meisten Softwareprogrammen um Cloud-basierte Abonnements, für die Sie eine monatliche oder jährliche Gebühr zahlen müssen, solange Sie sie nutzen. Und obwohl die Gebühr niedrig sein mag, zahlen Sie am Ende, wenn Sie sie über die gesamte Nutzungsdauer hinweg addieren, ein Vielfaches mehr als zu dem Zeitpunkt, als Sie das Produkt direkt kaufen konnten.

Wohneigentum war schon immer eine Strategie zum Vermögensaufbau

Wie Bull-Hansen feststellte, definiert Wohneigentum die Mittelschicht. Noch wichtiger ist, dass es seit langem eine Möglichkeit ist, Generationenreichtum aufzubauen und zu sichern. Wenn man den Menschen die Möglichkeit entzieht, ein Eigenheim zu kaufen, vernichtet man praktisch die Mittelschicht und hinterlässt nur noch die sehr Reichen und die sehr Armen.

„Es spielt keine Rolle, ob Sie glauben, dass dies gut für die Umwelt ist oder nicht“, sagt Bull-Hansen. „Hier geht es darum, dich zu kontrollieren. Hier geht es darum, dich zu besitzen … Das ist eine Vermögensübertragung, die wir betrachten, und das können wir nicht akzeptieren. Eigentum ist wichtig. Es ist ein sehr, sehr wesentliches Konzept …

Wenn man das Eigentum wegnimmt, bleibt Feudalismus übrig. Irgendjemand wird das Zeug besitzen, das man braucht, und das werden die sogenannten „Eliten“ sein … Wir müssen also unseren Mut machen und uns weigern, dies zu akzeptieren.“

Ungehorsam ist unser einziger Ausweg

Okay, was können wir dagegen tun? Ich schließe mich Bull-Hansens Aufruf zum friedlichen Ungehorsam an. „Wir MÜSSEN jetzt ungehorsam sein“, sagt er. Die Alternative besteht darin, die Leibeigenschaft zu akzeptieren.

Und noch einmal: Beim kommenden Sklavensystem geht es nicht nur um die Abschaffung der Menschenrechte und der Freiheiten, die wir unser ganzes Leben lang genossen haben – selbst einfacher Dinge, wie etwa der Freiheit zu reisen, wohin man möchte und wann immer man will –, es geht auch darum, uns zu berauben unseres Vermögens und eliminiert die Möglichkeit, in Zukunft Vermögen aufzubauen.

Sie versuchen nicht nur, Ihnen die Möglichkeit zu nehmen, ein Haus zu besitzen und auf diese Weise Generationenreichtum aufzubauen. Mit einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) erhalten Sie keine Zinsen für Ihr Geld und die Steuern werden automatisch abgezogen. Sie haben auch die Möglichkeit, vorzuschreiben, wo und wofür Sie Ihr Geld ausgeben können, und Ablaufdaten für Ihr Guthaben festzulegen, damit Sie nie für einen schlechten Tag sparen können.

Die globalistische Kabale hinter dieser gesamten Agenda beabsichtigt, eine dauerhafte Sklavenklasse zu schaffen, die keine Rechte, keine Freiheiten und keinen Ausweg hat.

Wenn Sie diesen „grünen“ Vorschlägen zustimmen – mit denen sie dieses spezielle System zur Vermögensübertragung rechtfertigen –, dann entscheiden Sie sich aktiv für Armut und Sklaverei für sich selbst, Ihre Kinder und alle nachfolgenden Nachkommen, weil Sie dieses globale System von Armut und Sklaverei abschaffen Die Kontrolle wird unvorstellbar schwierig sein, wenn sie erst einmal vorhanden ist.

Wie wollen Sie rebellieren, wenn die Regierung Ihre Bankkonten nach Belieben beschlagnahmen, Sie aus Lebensmittelgeschäften aussperren, Sie in ein Internierungslager zur Infektionskontrolle schicken kann, um „die öffentliche Gesundheit zu schützen“, obwohl Sie nicht krank sind, und Ihr Elektrofahrzeug programmieren kann? so dass es nur innerhalb eines bestimmten festgelegten Bereichs läuft, und alle, die Sie kennen, auf die gleiche Weise bestrafen, einfach weil sie Sie kennen?

All das und noch viel mehr wird möglich sein, sobald das KI-gesteuerte digitale Überwachungs- und Kontrollnetz vollständig implementiert und mit Ihrer digitalen Identität, einem programmierbaren CBDC und dem einheitlichen Hauptbuchsystem verknüpft ist.

Wie Bull-Hansen feststellte, wird es Konsequenzen für Ungehorsam und die Weigerung geben, der globalistischen „grünen“ Agenda zu folgen, aber wenn wir jetzt bereit sind, den Preis zu zahlen und uns massenhaft zu weigern, wird diese globalistische Machtübernahme absolut scheitern. Ohne den Gehorsam der Massen können sie es nicht schaffen.

Wer will die Welt beherrschen?

Wenn dieses Thema für Sie neu ist, fragen Sie sich vielleicht, wer diese „Globalisten“ sind, die versuchen, diesen globalen Putsch herbeizuführen. Ich werde hier keine Namen nennen, obwohl es von Tag zu Tag einfacher wird, die Mitglieder des Clubs zu identifizieren, indem man ihre öffentlichen Äußerungen und Standpunkte, ihre geschäftlichen Aktivitäten und Zugehörigkeiten untersucht.

Der Grund dafür liegt darin, dass die meisten nicht einmal mehr versuchen, ihr Engagement zu verbergen, und dass die Organisationen, die gegründet wurden, um die Agenda voranzutreiben, immer offener über ihre Ziele sprechen.

Beispielsweise veröffentlichten die Vereinten Nationen am 5. Juni 2023 ein Dokument, in dem sie ihr Engagement darlegten, die Weltgesundheitsorganisation zum zentralen globalen Governance-Gremium zu machen.

Der folgende Auszug stammt aus Seite 9 des Nullentwurfs des Dokuments „Politische Erklärung des hochrangigen Treffens der Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion“, das im Vorfeld der Generalversammlungssitzung am 20. September 2023 erstellt wurde. 5

Der endgültige Text 6 dieses Dokuments wurde am 1. September 2023 veröffentlicht und in dieser Version wurden alle Überschriften entfernt, aber die allgemeine Absicht, die WHO de facto zu einem Leitungsgremium für die Welt zu machen, bleibt unverändert.

Während sich das Dokument auf die Autorität der WHO konzentriert, die Prävention und Reaktion auf Pandemien weltweit zu diktieren, wie ich in mehreren früheren Artikeln dargelegt habe, wird die WHO nicht nur für Pandemien zuständig sein. Das ist nur die Rechtfertigung, mit der sie einen Fuß in die Tür bekommen.

Als nächstes wird sich die WHO mit der allgemeinen Gesundheitsversorgung befassen, indem sie die Akzeptanz eines universellen Gesundheitssystems vorantreibt .

Dies wird unter dem Motto „Verbesserung der Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion“ vorangetrieben, wie auf Seite 11 unter OP33 im Zero Draft, 7 und unter Artikel 22 im endgültigen Text beschrieben. 8

Dann wird die WHO – oder ein Ableger davon – durch das globale One Health-Programm , das die „öffentliche Gesundheit“ auf alles von Landwirtschaft und Umweltverschmutzung bis hin zu Reisen und Klimawandel ausdehnt, alle Regierungsfunktionen übernehmen.

Der endgültige Text der „Politischen Erklärung“ der UN erklärt sogar, dass Gesundheit ein Indikator für „nachhaltige Entwicklung“ ist, und verknüpft damit die Pandemiekompetenz der WHO direkt mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung und der Agenda 2030.

Es herrscht Gesetzlosigkeit

Was die Lage für die Menschen auf der Welt noch schlimmer macht, ist die Tatsache, dass Regierungen und globale Organisationen, die an dieser Machtübernahme beteiligt sind, zunehmend gegen Regeln, Richtlinien, Gesetze und Verträge verstoßen, die zuvor zumindest einen Anschein von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gewährleistet haben.

Eines der jüngsten Beispiele hierfür ist die Zustimmung des Präsidenten der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) zur Erklärung zur Pandemieprävention (das oben besprochene Dokument) ohne vollständige Abstimmung in der Versammlung und trotz der Einwände von 11 Mitgliedstaaten (Weißrussland, Bolivien, Kuba usw.). Demokratische Volksrepublik Korea, Eritrea, die Islamische Republik Iran, Nicaragua, die Russische Föderation, die Arabische Republik Syrien, Venezuela und Simbabwe).

Laut Francis Boyle, JD, Ph.D., einem Biowaffenexperten und Professor für internationales Recht an der University of Illinois, der den Biological Weapons Anti-Terrorism Act von 1989 entworfen hat, sollten die Einwände von 11 Nationen „die Annahme dieser Erklärung verhindern“. Konsens zu erreichen und damit wohl Teil des Völkergewohnheitsrechts zu werden, was die Hintermänner der Erklärung beabsichtigen.“

„Aufgrund der elf Einspruchsstaaten konnten sie es nicht als Konsensresolution durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen bringen“, sagte Boyle gegenüber The Defender. 9 „Sie versuchen, es zu verdrehen und falsch darzustellen, indem sie den UNGA-Präsidenten – nicht die UNGA – der Erklärung zustimmen lassen.“

UN-Erklärung fordert allgemeine Impfungen und mehr

Die Tatsache, dass der Präsident der UN-Generalversammlung Schlupflöcher schafft, wo es keine gibt, ist besonders besorgniserregend, wenn man bedenkt, dass die Erklärung die Machtübernahme im Zusammenhang mit COVID-19 dauerhaft macht und allgemeine Impfungen, verstärkte Überwachung, Impfpässe, Zensur in den sozialen Medien usw. fordert. und ein „integrierter One-Health-Ansatz“, den ich gerade erklärt habe, ist der wichtigste Weg, mit dem die WHO letztendlich alle Aspekte des menschlichen Lebens regeln wird.

Wir können also sehen, dass die UN-Führung einfach die Regeln umgeht und trotzdem dem Deep-State-Plan folgt, selbst wenn Länder anderer Meinung sind und sich wehren, und das ist genau die Art von Verhalten, die wir von einer „Eine-Welt-Regierung“ erwarten können. Sie werden Regeln für sich selbst haben, die sie bequemerweise ignorieren, wenn es ihnen passt, und feste Regeln mit harten Strafen für den Rest der Plebs. Wie von The Defender vom 20. September 2023 berichtet: 10

„Kritiker nannten die Erklärung, die darauf abzielt, eine globale Pandemiebehörde zu schaffen, die befugt ist, Abriegelungen, allgemeine Impfungen und Zensur durchzusetzen, ‚Fehlinformationen‘, ‚Heuchelei‘ und ‚aus den Fugen geraten‘. Die Genehmigung erfolgte im Rahmen eines hochrangigen Treffens zum Thema PPPR [Pandemic Prevention, Preparedness and Response] …

In einer Erklärung sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus: „Wenn uns COVID-19 nichts anderes gelehrt hat, dann ist es, dass alles gefährdet ist, wenn die Gesundheit gefährdet ist.“ Er verknüpfte das PPPR mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen und sagte, die Staats- und Regierungschefs der Welt sollten „zeigen, dass sie die schmerzhaften Lehren aus der Pandemie gezogen haben“ …

Dr. David Bell, ein Arzt für öffentliche Gesundheit, Biotech-Berater und ehemaliger Direktor für globale Gesundheitstechnologien beim Intellectual Ventures Global Good Fund, schrieb für das Brownstone Institute und sagte, dass „das Hauptziel“ der Erklärung „die Unterstützung“ des „Pandemievertrags“ sei ‚ und IGV-Änderungen, die derzeit von den WHO-Mitgliedstaaten verhandelt werden.

Bell sagte, es gäbe ein Schweigeverfahren, was bedeutet, dass Staaten, die nicht antworten, als Unterstützer des Textes gelten. Er sagte, der Text sei „eindeutig widersprüchlich, manchmal irreführend und oft völlig bedeutungslos“ und ziele darauf ab, die Macht der WHO zu zentralisieren.

Bell sagte gegenüber The Defender: „Die Erklärung wurde nicht mit ernsthafter Absicht verfasst, sondern ist im Wesentlichen leere Rhetorik, die eine fortgesetzte Zentralisierung der Kontrolle fördert, die die UN und die WHO offen anstreben, auf Kosten von Demokratie, Menschenrechten und Gleichheit.“

Francis Boyle … stimmte zu … „Dies ist eine gerichtliche Presse, um die gesamte Organisation der Vereinten Nationen, ihre Sonderorganisationen und ihre angeschlossenen Organisationen dazu zu bringen, ihren vorgeschlagenen globalistischen, weltweiten totalitären medizinischen und wissenschaftlichen Polizeistaat der WHO zu unterstützen und zu unterstützen“, sagte er .“

Warum enthüllt der Deep State seine Pläne?

In den letzten Jahren, insbesondere in den letzten drei Jahren, ist die globale Mafia „Deep State“ immer offener über ihre Pläne geworden. Allerdings war der Plan für eine „Neue Weltordnung“, eine „Eine-Welt-Regierung“, schon vor Jahrzehnten für jedermann sichtbar. Sie diskutierten es in veröffentlichten Weißbüchern und Berichten, sie deuteten es in Filmen und Unterhaltungssendungen an, sie verbreiteten es in Tischübungen.

Warum verraten sie immer ihren Plan? Wäre es nicht sinnvoller, es geheim zu halten, damit die Leute nicht wissen, was kommt, und sich deshalb nicht wehren?

Wie sich herausstellt, hat der scheinbare Wahnsinn eine Methode, und das obige Video „Enthüllung der Methode: Esoterische Symbolik als Gedankenkontrolle“ erklärt es. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Agenda für ein globales Governance-System die Massen-Gedankenkontrolle nutzt, um Menschen auf den Verlust persönlicher Macht zu konditionieren, indem sie drei Arten von Verlust fördert und uns daran gewöhnt:

Gedächtnisverlust (Amnesie) Verlust des Willens oder der Initiative (Abulia) Verlust des Interesses an dem, was für die Gesundheit und das Wohlbefinden von entscheidender Bedeutung ist (Apathie)

Diese drei psychologischen Bedingungen sind erforderlich, damit die globale Kabale erfolgreich eine globale Regierung implementieren kann. Zu den Methoden der Gedankenkontrolle, mit denen die Kabale diese Zustände fördert, gehört die Subversion heiliger Symbolik und Archetypen.

Durch die Verwendung okkulter und esoterischer Symbole appellieren sie an die niederen Instinkte, animalischen Gelüste, zwanghaften Triebe und „unharmonischen Triebe des Menschen, die im Widerspruch zur höheren bewussten Natur eines Individuums stehen“. Das Ziel besteht darin, die spirituelle Entwicklung des Einzelnen zu stoppen und die Entwicklung des Geistes innerhalb der Gesellschaft zu unterdrücken.

Es könnte auch ein egoistischer Aspekt des Größenwahns der Kabale sein, alles, was sie tun, zu „prägen“. Es verkündet ihre Dominanz untereinander und unbewusst gegenüber den Massen und verspottet gleichzeitig diejenigen, die sie als minderwertig ansehen.

Ein besonders interessanter Aspekt der Verwendung von Symbolen durch die Kabale besteht darin, dass das Symbol typischerweise das genaue Gegenteil der gängigen Konsensansicht seiner Bedeutung bedeutet. Beispielsweise wird allgemein angenommen, dass das Hammer- und Sichelsymbol auf der Flagge der ehemaligen Sowjetunion die Werkzeuge der Arbeiterklasse darstellt – Industrie und Landwirtschaft. Die Idee ist die einer „Arbeiterklassenutopie“.

Die okkulte Bedeutung jedoch, die vor der Sowjetunion existiert, ist die von Saturn, einem Halbdrang, der eine Sichel benutzte, um die Einheit von Erde und Himmel zu durchtrennen. Nachdem Saturn die Erde vom Göttlichen getrennt hatte, wurde er zum Architekten der materiellen Welt. In Anlehnung an Saturn ist die Kabale auch mit Angelegenheiten der materiellen Welt beschäftigt: sie zu besitzen, sie zu gestalten, sie zu kontrollieren.

Der Hammer stellt unterdessen die Auslöschung der Materie dar – „Der letzte Akt der chaotischen Zerstörung, um ihre neue Ordnung einzuleiten.“ Es ist das Instrument, das die letzten Überreste des göttlichen Willens in der Menschheit zerschmettert, „in einem Prozess, in dem sich der Mensch weiter entwickelt und weiter in eine posthumane Welt hinabsteigt“.

Hammer und Sichel symbolisieren also aus okkulter Sicht die tyrannische Herrschaft einer Eliteklasse, die darauf abzielt, die Menschheit vom Göttlichen zu trennen und sie letztendlich zu zerstören. Seine okkulte Bedeutung ist die einer geteilten Dystopie – das Gegenteil einer einheitlichen Utopie.

Ich empfehle, sich das Video anzusehen, das viel ausführlicher ist als diese kurze Zusammenfassung. Wenn nichts anderes, ist es ein Denkanstoß.

*

Hinweis für Leser: Bitte klicken Sie oben auf die Schaltfläche „Teilen“. Folgen Sie uns auf Instagram und Twitter und abonnieren Sie unseren Telegram-Kanal. Fühlen Sie sich frei, Artikel von Global Research erneut zu veröffentlichen und mit anderen zu teilen.

Anmerkungen

1, 2 EU-Richtlinie zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden März 2023

3 Gesellig 23. August 2022

4 Weforum 12. November 2016 (Archiviert)

5 Politische Erklärung der hochrangigen Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Pandemieprävention, […], Zero Draft, 5. Juni 2023, Seite 9

6 Politische Erklärung der hochrangigen Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Pandemieprävention und -vorsorge […], endgültiger Text, 1. September 2023

7 Politische Erklärung der hochrangigen Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Pandemieprävention, […], Zero Draft, 5. Juni 2023, Seite 11

8 Politische Erklärung der hochrangigen Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Pandemieprävention […], endgültiger Text, 1. September 2023, Artikel 22

9, 10 Der Verteidiger 20. September 2023

Die Originalquelle dieses Artikels ist Mercola Copyright © Dr. Joseph Mercola , Mercola , 2023

(Visited 1 times, 1 visits today)