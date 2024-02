💥EILMELDUNG: BAUERN BELAGERN BR (BAYRISCHER RUNDFUNK)💥

Richtig! Ran an die Wurzeln des Übels. Über 40 Mio. Haushalte werden auf Anordnungen von Polit-Darstellern GEZwungen, knapp 20 Euro im Monat an eine nichtrechtsfähige Firma, die bewußt Hintergrundinformationen in ihrer Berichterstattung verschweigt, zu zahlen.

Wem gehört eigentlich der ÖRR? Den Beitragszahlern, oder? Dann haben sie sicherlich auch das Recht, die Berichterstattung zu gestalten, oder? Dem ist aber nicht so. Es sind speziell ausgewählte Frauen und Männer, die die Interessen fragwürdiger Organisationen, die kein Mensch braucht, vertreten.

Aber, liebe Freunde, die Bauern u. a. Unzufriedene brauchen noch viel mehr Unterstützung.

