Dr. Coldwell Cevolution – Der 3. Weltkrieg kommt – So bereitest du dich vor

Der Prophet hat gesprochen und will mit Vitaminen … usw. schnell noch ordentlich Kasse machen.





Eine amerikanische Bombe auf Russland und das Silicon Valley ist Geschichte. Mit Trump könnte Dr. Coldwell richtig liegen. Trump würde in seiner letzten Amtszeit so richtig aufräumen und die entsprechenden Richter dafür aussuchen. Köpfe würden rollen, nicht nur in den USA, sondern auch in der EU, in der BRD … usw. J.F. Kennedy wollte mit dem korrupten Geldsystem auch aufräumen und nicht länger den Privatbanken überlassen. Wie das ausging ist bekannt.



Wie seht Ihr das Ganze? Eure Meinung dazu interessiert mich.

