Der Untergang des Euro mit Markus Krall | Mises Momente #9

Mises Momente ist ein Podcast-Format, das jeweils am ersten Mittwoch des Monats veröffentlicht wird. Die Gastgeber Johanna & Manuel sprechen mit ihren Gästen über Aktuelles und Zeitloses rund um die Österreichische Schule der Nationalökonomie und deren Methode, die Praxeologie.

Der heutige Gast ist Dr. Markus Krall. Die Gastgeber sprechen mit ihm unter anderem über die Schwächen der Konstruktion des Euro, die Vorherrschaft des US-Dollars und deren mögliches baldiges Ende, eine womöglich bevorstehende goldgedeckte BRICS-Handelswährung, drohende Wirtschafts- und Finanzkrisen und mit welchen Reformen ein wirtschaftlich-politisches Fiasko abgewendet werden könnte.

„Das moderne Bankensystem erzeugt Geld aus dem Nichts. Dieser Prozess ist vielleicht der erstaunlichste Taschenspielertrick, der jemals erfunden wurde. Das Bankwesen wurde in Schlechtigkeit empfangen und in Sünde geboren. Die Bankiers besitzen die Erde. Nehmen Sie sie ihnen weg, aber lassen Sie ihnen die Macht zur Geldschöpfung, und mit einem Federstrich werden sie genug Geld schöpfen, um die Erde wieder zurückzukaufen. Wenn Sie ihnen hingegen die Macht zur Geldschöpfung nehmen, dann werden alle großen Vermögen, wie meines, verschwinden; und sie sollten verschwinden, denn dies wäre eine zum Leben glücklichere und bessere Welt. Aber wenn Sie weiterhin die Sklaven der Bankiers sein und die Kosten Ihrer eigenen Sklaverei bezahlen wollen, dann lassen Sie es zu, dass die Bankiers weiterhin Geld schöpfen und die Kreditvergabe kontrollieren.“

(Lord Josiah Stamp, Direktor der Bank of England (1928-1941))