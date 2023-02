Der Krieg gegen Bargeld ist da

Von Blake Lovewell (globalresearch)

Alle Artikel von Global Research können in 51 Sprachen gelesen werden, indem Sie die Schaltfläche Website übersetzen unter dem Namen des Autors aktivieren (Desktop-Version)

Um den täglichen Newsletter von Global Research (ausgewählte Artikel) zu erhalten, klicken Sie hier .

Folgen Sie uns auf Instagram und Twitter und abonnieren Sie unseren Telegrammkanal . Fühlen Sie sich frei, Artikel von Global Research zu reposten und zu teilen.

***

„Unsere Allianz will physisches Bargeld nicht abschaffen“, heißt es im Eröffnungsgambit auf der Website „BetterThanCash.org“ . Es ist eine UN-Einrichtung, die angeblich das UN-Nachhaltigkeitsziel der „finanziellen Inklusion“ verfolgt. Aber es passt zu einem umfassenderen Phänomen, dem Verschwinden von physischem Bargeld aus der Wirtschaft.

Sie sind ein Zusammenschluss von Nationalstaaten, Konzernen und NGOs. Sie treffen sich unter der Schirmherrschaft des Programms „Hauptstadt für Entwicklung“ der Vereinten Nationen (UNCFD). Sie zählen etwa 80 Mitglieder mit unterschiedlichem Einfluss, die von den kleinen Staaten Äquatorialguineas und den Salomonen bis hin zu großen globalen Konzernen wie Unilever und Coca-Cola reichen. Sie erhalten auch erhebliche Mittel von der Bill and Melinda Gates Foundation, USAID und Visa Inc.

Ihr Spitzname „Better Than Cash“ wird bei einigen, die sich von der Digitalisierung des Geldes zurückziehen, die Alarmglocken läuten lassen. Aber für viele steht es exemplarisch für einen Trend des letzten Jahrzehnts. In wohlhabenden Ländern hat es eine Abkehr von der Verwendung von Bargeld für alltägliche Transaktionen gegeben. Da die Zahlungsschienen glatter geworden sind, sind elektronische Transaktionen alltäglich geworden. Seit dem Aufkommen des elektronischen Bankwesens in den 1980er Jahren hat es technologische Entwicklungen gegeben, die die schnelle Kommunikation im Bankwesen ermöglichen, die für die Durchführung von außerbörslichen Transaktionen erforderlich ist.

Wenn man zum Beispiel in Großbritannien eine Tüte Mehl „kontaktlos“ bezahlt, dann scannt man in Wirklichkeit seine mit RFID-Chip versehene Karte in das Kartenlesegerät des Ladens. Das Lesegerät entschlüsselt die Bankkontodaten und übermittelt sie an den Zahlungsanbieter, normalerweise einen Mittelsmann wie Visa oder Mastercard. Dieser Anbieter führt dann eine Überprüfung bei der Bank des Kunden durch, um festzustellen, ob sie über ausreichende Mittel verfügt, um die Transaktion abzudecken. Der Anbieter bezahlt dann die Rechnung und fordert oder reserviert bei der Bank des Kunden. Der Shopbetreiber hat die Zahlung erhalten und der Anbieter, Visa oder Mastercard, stellt eine Zahlungsaufforderung bei der Bank des Kunden. Dies kann bis zu drei volle Tage dauern. Die Transaktion an der Kasse kann jedoch aufgrund dieser komplexen Schichtung von Institutionen und Technologien nur wenige Sekunden dauern.

Nun habe ich diese Zusammenfassung einer „kontaktlosen“ Transaktion aus zwei Gründen erstellt. Erstens soll es beleuchten, was für viele Menschen eine düstere Situation ist. Viele Millionen Menschen in Großbritannien werden solche Methoden in ihrem täglichen Leben anwenden, ohne auf die Grundlagen der Transaktion zu achten. Ich glaube, dass es so etwas wie eine Pflicht ist, die Menschen über die Besonderheiten des Bankwesens aufzuklären, um die Menschen besser vor den schändlicheren Aktivitäten zu schützen, die in der Finanzwelt durchgeführt werden. Aber zweitens, und für diesen Artikel relevanter, habe ich diese Zusammenfassung verwendet, um die Komplexität des modernen Retail-Banking-Systems hervorzuheben. Darüber hinaus ist es sehr schwierig, dieses System in vielen der Länder zu erreichen, die der „Better Than Cash“-Allianz angehören. Wo es wenig technologische Infrastruktur gibt, Es kann schwierig sein, ein stabiles Zahlungssystem bereitzustellen. Wo die Verwendung von Bankkonten weniger verbreitet ist, besteht für einen Ladenbesitzer weniger Anreiz, in diese Technologie zu investieren. Zum Beispiel: Papa Neuguinea, ein Mitglied der Better Than Cash Alliance, hat ungefähr85 % der Bevölkerung leben in ländlichen Gebieten ohne Zugang zu formellen Finanzdienstleistungen, und schätzungsweise 15 % der Bevölkerung haben in irgendeiner Weise Zugang zum Internet. Hier, wie in vielen der weniger wohlhabenden Länder der Welt, ist Bargeld König .

Der Fall gegen Bargeld

Lassen Sie uns nun den Fall gegen Bargeld untersuchen. Wenn die UNO, Coca-Cola und Bill Gates sich alle einig sind, dass es ein System Better Than Cash geben muss, muss es einige Probleme mit Bargeld geben. Nehmen wir den Satz von der oben genannten Website:

„Es bedeutet auch, dass Regierungen, Unternehmen und internationale Organisationen Zahlungen auf billigere, sicherere und transparentere Weise tätigen und empfangen können.“

Dies impliziert 3 Schwächen von Bargeld: Dass es teurer in der Verwendung ist, dass es unsicher oder gefährlich ist und dass es undurchsichtig und intransparent ist.

Das erste davon sind seine Kosten. Es scheint das schwächste der Argumente zu sein, da eine Bargeldtransaktion von Hand zu Hand nichts kostet. Ebenso ist es eine der billigeren Möglichkeiten, mit einer Bank zu interagieren, die oft keine Gebühren für eine Bareinzahlung erhebt. Die Handhabung von Bargeld, das Zählen und der sichere Transport von Bargeld sind mit Kosten verbunden. Dem stehen jedoch die Kosten für digitale Transaktionen gegenüber. Ich kann zahlreiche kleine Unternehmen in meiner Umgebung nennen, die aufgrund der erpresserischen Gebühren, die von Zwischenhändlern wie Visa oder Mastercard erhoben werden, auf Schildern mit der Aufschrift „Bargeld bevorzugt“ stehen. Sie verlieren oft einen prozentualen Anteil an jeder Transaktion. Der örtliche Metzger zum Beispiel hatte ein Super-Weihnachten, wurde dann aber von seinem Zahlungsanbieter mit einer Super-Rechnung konfrontiert. Da es sich um ein Geschäft der alten Schule handelt, hatten sie alle Kosten für den Betrieb des Ladens berücksichtigt, Waren usw. bezahlen, hatte aber eine so hohe Gebühr nicht einkalkuliert, da er erst kürzlich ein neues Kartenlesegerät eingeführt hatte. Ein anderes Geschäft, wie viele andere, hat eine Mindestkartenausgabe. Aus einem ähnlichen Grund kann eine Gebühr für 1 £ Waren 1,50 £ kosten, um mit dem digitalisierten Banksystem verarbeitet zu werden. Daher muss das Argument der UN-unterstützten Organisation über die Billigkeit auf einem unklaren Faktor beruhen, den sie nicht offenlegen.

Das zweite Argument hat mehr Gültigkeit. Die Verwendung von Bargeld kann ein gewisses Risiko mit sich bringen. Da Bargeld ein physischer Vermögenswert ist, muss es persönlich gehalten, getragen und abgewickelt werden. Dies könnte den Spender oder Empfänger in Gefahr bringen, insbesondere in Gebieten mit weniger Sicherheit, Polizei und höherer Kriminalität. Wenn man eine gewisse Summe Bargeld bei sich trägt oder ein Ladenbesitzer eine Kasse voller Einnahmen hat, sind sie ein Ziel für Kriminalität. Hier könnte man einige Argumente für das Sicherheitsargument digitaler Geldsysteme anführen.

Das letzte Argument, das vorgebracht wird, bezieht sich auf Transparenz oder deren Fehlen. Es ist wahrscheinlich eine der häufigsten Kritikpunkte an Bargeld von Institutionen, dass es Verbrechen oder noch schlimmer Terrorismus erleichtern kann, weil es nicht nachverfolgbar ist. Ein Krimineller könnte Transaktionen für illegale Waren und Dienstleistungen außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Regulierungsbehörden durchführen, indem er Bargeld verwendet, im Gegensatz zu überwachten Systemen für digitales Geld. Nun gibt es Studien zu diesem Thema, aber es ist naturgemäß schwer für bestimmte Statistiken festzumachen – denn ein Verbrechen, das ohne Tat begangen wird, schafft es nicht in die Statistik. Europol, die einheitliche Institution für Kriminalität und Polizeiarbeit in der EU, geht jedoch von einer konservativen Schätzung von 1,5 Milliarden Euro auswerden jedes Jahr von Behörden in der EU aufgedeckt oder beschlagnahmt: Das ist eine phänomenal kleine Summe für einen Kontinent von der Größe Europas – ungeachtet der großen Diskrepanz, wie viele Straftaten erfolgreich der offiziellen Beschlagnahme oder Aufdeckung entgehen. Darüber hinaus können wir die verbreitete Meinung von Professor Friedrich Schneider übernehmen, dass ein vollständiges Bargeldverbot die Kriminalität nicht wesentlich verringern würde.

„Professor Friedrich Schneider, einer der renommiertesten Experten in den Bereichen Schattenwirtschaft und Steuerhinterziehung in Europa, kam zu dem Schluss , dass ein Bargeldverbot die Kriminalität um lediglich 10 % und die organisierte Kriminalität um weniger als 5 % reduzieren würde.“

Eine interessante Fallstudie, die hier erwähnt werden sollte, ist der Fall von Schweden. Sie haben durch die Einführung zahlreicher Anti-Bargeld-Richtlinien ihren Bargeldverbrauch vom EU-Durchschnitt von 11-12 % im Jahr 2009 auf etwa 2 % oder weniger heute reduziert. Dies ist vielleicht eine Reaktion auf eine Reihe hochkarätiger Gelddiebstähle im Land, die in dem berüchtigten Hubschrauberraub in Västberga gipfelten . Danach gab es eine konzertierte Kampagne, insbesondere von Gewerkschaften, um die Verwendung von Bargeld zugunsten digitaler Methoden an den Rand zu drängen. Obwohl die Politik bei der Reduzierung der Kriminalität des Bargelddiebstahls erfolgreich war, hat sie, räumt die schwedische Zentralbank ein , zu einer Zunahme der Kriminalität im Bereich des digitalen Geldes, wie z. B. Betrug, geführt. Obwohl sie zeigen, dass es nicht übermäßig hoch ist und im europäischen Durchschnitt bleibt.

Ich selbst habe einige Kritik am Bargeld hinzuzufügen, aber sie ist eher heterodox, dh außerhalb der Mainstream-Schule des ökonomischen Denkens. Zunächst möchte ich auf die Tatsache hinweisen, dass Bargeld die Papier- und Metallform der Fiat-Währung ist. Das heißt, Zentralbanken können jedes Jahr eine gewisse Menge an Währung prägen. Früher waren Währungen an reale Vermögenswerte wie Gold gebunden. Aber seit der Entkopplung von Währungen in den 1970er Jahren gibt es technisch gesehen keine Begrenzung für den Betrag, den eine Zentralbank drucken und damit das Geldangebot verwässern kann. Je mehr sie drucken, desto weniger ist es wert. Während wir uns immer noch auf die Ausgabe von Währungen durch den Nationalstaat und seine gleichzeitige Zentralbank verlassen, sind wir in finanzieller Hinsicht ihren Launen ausgeliefert.

Zweitens kann die Ausgabe, da sie zentral kontrolliert wird, Opfer einer verfehlten Politik werden. Ich nehme zum Beispiel den Fall des Zentralafrikanischen Franc, der von schätzungsweise 160 Millionen Menschen in 14 zentralafrikanischen Staaten verwendet wird, von denen viele am „Better Than Cash“-Programm teilnehmen. Der CFA-Franc ist ein kolonialer Kater, der 1945 von Frankreich eingeführt und nach der breiteren Unabhängigkeitsbewegung im Afrika der 1960er Jahre beibehalten wurde. Es wird immer noch von Frankreich kontrolliert, seine Auszahlung wird vom französischen Schatzamt entschieden und es besteht Parität mit dem Euro. Das bedeutet, dass der CFA-Franc jederzeit 1:1 in Euro und wieder heraus getauscht werden kann. Dies verursacht jedoch viele Probleme und viel Reibung. Warum sollten afrikanische Staaten, die auf dem Papier unabhängig von ihren Kolonialherren sind, noch ihre Finanzpolitik von der ehemaligen Reichsmacht diktiert? Es ist ein ungelöstes Problem, das immer noch auftaucht, im Jahr 2019 die 5-Sterne-BewegungItalien beschuldigte Frankreich des Neokolonialismusdurch die Verwendung des CFA-Franc und argumentieren, dass die durch die französische Politik verursachte wirtschaftliche Instabilität zu erheblichen Migrationsströmen nach Italien führt. Der relevanteste Faktor für unsere Debatte über Bargeld ergibt sich jedoch aus der täglichen Verwendung des CFA-Franc in Westafrika. Da die Banknoten 1:1 gegen Euro gehandelt werden können, muss Frankreich bei der Prägung neuer Banknoten sehr geizig sein, da dies den Wert des Euro insgesamt beeinträchtigen könnte. Da die afrikanischen Staaten jedoch eindeutig als minderwertig angesehen werden, müssen sie darunter leiden. In Ländern wie der Zentralafrikanischen Republik werden so wenige Banknoten geprägt, dass es üblich ist, das Wechselgeld als Schuldschein vom Geschäftsinhaber unterschreiben zu lassen. Sie würden Ihre Tasse Tee mit einer 50-CFA-Franc-Note bezahlen und ein Stück Papier mit der Aufschrift 45 CFA-Franc mit Datum und Unterschrift erhalten. Es ist dann Sache des Bürgers, diese Schuldscheine zu einem späteren Zeitpunkt entweder einzulösen oder weiterzugeben. In diesem Fall ist Bargeld aufgrund der postkolonialen Politik Frankreichs gescheitert, verdeutlicht jedoch eine der Fallstricke zentral kontrollierter Währungen – insbesondere in volatilen monetären Umgebungen, wie sie in den „Entwicklungsländern“ zu finden sind.

Der Fall für Bargeld

Ich werde keinen Hehl daraus machen, dass ich eine Fülle von Maßnahmen sehe, die von internationalen Finanzinstitutionen entwickelt werden, die darauf abzielen, die Verwendung von Bargeld zu verringern. Ich glaube, dass es eine konzertierte Anstrengung gibt, dies zu einem bestimmten Zweck zu tun, nämlich Kontrolle. Wir können und werden weiterhin Argumente für und gegen Bargeld vorbringen, aber das allgemeine Narrativ, dass Bargeld schlecht und digitales Geld gut ist, dient in erster Linie den bereits vorhandenen Wirtschaftsmächten. Ein digitales Währungssystem ist viel einfacher zu überwachen. Es ist viel einfacher für eine zentrale Behörde zu kontrollieren. Da die Währung eines der wichtigsten Rädchen ist, das das Funktionieren der modernen Industriewirtschaft ermöglicht, ist es sinnvoll, dass sie ein Ziel für institutionelle Regulierung ist. Wenn eine Institution versucht, etwas zu kontrollieren, geschieht dies aus Eigeninteresse.

Lassen Sie uns ein paar Argumente für Bargeld untersuchen. Erstens ermöglicht es, wie ich oben angedeutet habe, ein gewisses Maß an Unabhängigkeit von institutioneller Kontrolle. Bis jetzt hat keine Institution einen Chip in der Banknote, obwohl die Technologie existiert und die Bill and Melinda Gates Foundation Geld in die Förderung des Konzepts der „intelligenten Banknoten“ gesteckt hat.. Dennoch kann Bargeld immer noch frei gehandelt werden, was eine enorme Freiheit für die Menschen darstellt. Man kann eine Ware oder Dienstleistung gegen Bargeld eintauschen und so einen gewissen Wert behalten und dieses Geld später gegen eine andere Ware oder Dienstleistung eintauschen, ohne dadurch eingeschränkt, zensiert oder ungerechtfertigt eingeschränkt zu werden. Ich schließe das mit dem oben angeführten Argument aus, dass Bargeld als Fiat-Währung anfällig für die Launen der Zentralbankpolitik ist. Außerhalb der institutionellen Kontrolle reicht das tägliche Bargeld jedoch als gutes Tauschmittel aus. Hier erwähne ich noch einmal Institutionen, da es nicht nur der Nationalstaat ist, der versucht, die Bevölkerung zu kontrollieren.

Andere Gruppen können aus anderen Gründen versuchen, die Kontrolle auszuüben. Ein aufkommender Trend besteht darin, dass Banken aus verschiedenen Gründen die Gelder ihrer Kontoinhaber begrenzen und kontrollieren. Kanadische Banken haben die Vermögenswerte von Hunderten von Konten eingefroren , die in den Jahren 2020 und 2021 mit weit verbreiteten Protesten der kanadischen Trucker gegen die Regierung in Verbindung gebracht wurden Zahlungsgateways zur Durchsetzung einer politischen Agenda, ein weiterer aufkommender Trend ist, dass Banken mit ihrem Einsatz für ESG die Anklage gegen den Umweltschutz anführen, Environmental Social Governance – ein breites Rahmenwerk unternehmensfreundlicher, kohlenstofffreier Richtlinien. Wir können einen Punkt in nicht allzu ferner Zukunft extrapolieren, an dem die Banken die CO2-„Kosten“ der Einkäufe eines Kunden überwachen und möglicherweise Transaktionen einschränken oder blockieren werden, wenn der Benutzer zu „CO2-intensiv“ ist. In diesem Schema strengerer Kontrolle und Regulierung ist Bargeld ein Druckventil, um Aktivitäten durchzuführen, die plötzlich als illegal oder unangenehm gelten, aber für das Fortbestehen der Gesellschaft notwendig sind.

Lassen Sie uns direkt aus dem Maul des Pferdes hören. Die Zentralbank der EU, die EZB, veröffentlichte einen Bericht als Reaktion auf die rückläufige Verwendung von Bargeld während der Coronavirus-Hysterie. Sie stellten einen Rückgang des Bargeldverbrauchs fest, bei dem die Menschen wegen der Übertragung von Bargeld paranoid waren, doch die WHO hält daran fest„Derzeit gibt es keine Beweise, die bestätigen oder widerlegen, dass das COVID-19-Virus durch Münzen oder Banknoten übertragen werden kann.“ Es war eines der einflussreichsten Ereignisse in Bezug auf die Bargeldnutzung in jüngster Zeit; in der EU sank die Bargeldpräferenz um einige Prozentpunkte. Das zweitwichtigste Ereignis, stellen wir fest, war ein Anstieg der Bargeldnutzung nach der katastrophalen globalen Finanzkrise 2008/9 (in der Bankenliteratur oft mit dem handlichen Akronym GFC bezeichnet). Die Menschen hatten das Vertrauen in die Banken verloren und entschieden, dass es eine gute Idee sei, ihr eigenes Bargeld zu halten, wenn Privatkundenbanken wahrscheinlich insolvent würden. Dies spiegelt sich in der im EZB-Bericht begrabenen Passage wider :

„Bargeld ist nach wie vor die einzige Form öffentlicher Gelder, die allen Bürgern direkt zugänglich ist und Autonomie, Privatsphäre und soziale Inklusion gewährleistet. Als strategische Reaktion auf verschiedene Entwicklungen, die sich auf die Verfügbarkeit und Akzeptanz von Bargeld auswirken, verabschiedete die EZB eine Strategie bis 2030 mit der Vision, das Euro-Bargeld als allgemein verfügbares, attraktives, zuverlässiges und wettbewerbsfähiges Zahlungsinstrument und Wertaufbewahrungsmittel der Wahl zu erhalten .“

Sie erkennen die Macht des Bargeldes als Transaktionsmedium und Wertaufbewahrungsmittel an. Ich denke, wir können sicher sein, dass sie eine „Strategie mit der Vision haben, Euro-Bargeld bis mindestens 2030 zu erhalten“. Wir können uns also auf vielleicht 7 weitere Jahre Bargeld von europäischen Banken freuen.

Als Nebenbemerkung siehe diese Richtlinie der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2016, in der es heißt: „Barzahlungen werden häufig zur Finanzierung terroristischer Aktivitäten verwendet … In diesem Zusammenhang könnte auch die Relevanz möglicher Obergrenzen für Barzahlungen untersucht werden“. Hier haben wir die alte Drohung des Terrorismus, der benutzt wird, um Bargeldtransaktionen einzuschränken, ohne dass es viele Beweise dafür gibt, die Nützlichkeit von Bargeld für „Terrorismus“ zu demonstrieren. Die Anti-Bargeld-Gesetzgebung wird jedoch unvermindert fortgesetzt und geht in den EU-Besitzstand über.

Eine weitere Facette dieser zunehmenden Regulierung ist die Bewegung für CBDCs: Central Bank Digital Currencies. Diese nehmen alle schlechten Seiten zentral kontrollierter Systeme – schlechte Akteure mit zu viel Macht, zentrale Politik, die von wenigen Interessengruppen diktiert wird, und ein Streben nach Macht um der Macht willen – und wenden diese auf eine Währung an. Da es von einer Zentralbank verteilt würde, gibt es keine Privatkundenbank, die die Kreditkontrolle übernimmt, und es gibt keinen privaten Vermittler, mit dem man interagieren könnte. Man hätte ein Konto beim Staat, der die Währung verteilen oder einschränken würde, wie er es für richtig hält. Ich verbinde diese Idee oft mit dem schändlichen Sozialkreditsystemdie in China blüht und von machthungrigen Eliten auf der ganzen Welt neidisch beäugt wird. Hiermit kann jede Aktivität, die der Staat als unrechtmäßig erachtet, aktiv überwacht werden, indem der Bürger eingeschränkt wird. Wenn es nur ein CBDC-System für Finanzen gibt, dann könnte Ihr Geld abgeschaltet werden, Ihre finanziellen Interaktionen können alle überwacht werden, Sie können in hohem Maße kontrolliert werden, und das ist der feuchte Traum eines Diktators, die totale Kontrolle über Geist und Körper seine Bevölkerung. Das ist ein Impuls, dem wir meines Erachtens widerstehen müssen. Es führt zum Niedergang der Menschheit und schließlich zu Katastrophen und großem Schaden. Die Politik wird mit solch mageren Beträgen wie „Erleichterung der täglichen Transaktionen“ verkauft, aber der Weg zu einer Stadt der panoptischen Überwachung und totalen Kontrolle, die im Wesentlichen Unterwerfung ist, wird geebnet. Unter diesen Bedingungen

Kehren wir also zu diesem Bündnis zurück, der „Better Than Cash“-Gruppe. Beachten Sie, dass sie keineswegs die treibende Kraft in der Anti-Cash-Bewegung sind. Bestenfalls sind sie ein Fachsimpeln oder nützliche Schachfiguren für die wirklichen Machtmakler. Dennoch präsentieren sie uns einen Einstieg in die oft nebulöse und unklare hochrangige Politik internationaler Institutionen und bieten uns einen Ausgangspunkt in die Diskussion.

Ich erwähne echte Machtmakler, und vielleicht lässt sich etwas aus dem Lebenslauf des Anführers und Vorläufers der „Better Than Cash“-Allianz, Dr. Goodwin-Groen, entnehmen:

„DR. Goodwin-Groen hat auch führende Organisationen im Bereich der finanziellen Inklusion beraten, darunter die Consultative Group to Assist the Poor, die World Bank Group, die Soros Foundation, das britische Ministerium für internationale Entwicklung …“

Die Person, die das Bündnis gegründet hat und der Name und Gesicht der Bewegung ist, arbeitete auch für: 1) Die Weltbank, die die Schuldenverpflichtungen der Nationalstaaten kontrolliert und arme Staaten in Schulden verstrickt hält, während ihre Ressourcen geplündert werden und eine Rolle spielen , zusammen mit der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich bei der Festlegung der globalen Finanzpolitik. 2) Die Soros-Stiftung, die weithin als politisch destruktive Kraft im philanthropischen Gewand angesehen wird. In Verbindung mit Farbrevolutionen in ganz Osteuropa, dem Schüren ziviler Unruhen in den USA und der politischen Kontrolle über die Europawahlen . 3) DFID, das britische Ministerium für internationale Entwicklung; die internationale Hilfe für private Interessen öffnetund fungiert nach der jüngsten Fusion mit dem Außenministerium als Geschäftszweig für die britische Militär- und Geheimdienstindustrie . Zusammenfassend hat sie den Lebenslauf einer Person, die mit großen Machtinstitutionen zusammenarbeitet, um Geschäfte zu vermitteln, die für den gewöhnlichen Bürger eines Landes normalerweise schlecht ausgehen. Ich selbst habe daher Bedenken, dass ihre Initiative mit Inklusivität und Hilfe für die Armen zu tun hat und eher mit der üblichen neokolonialen Machtausübung und Ausbeutung für materiellen Gewinn. Aber das ist nur meine Meinung.

Wir haben auch die Beteiligung von Coca-Cola erwähnt, die Wasser, Zucker und Aspartam mit großem Gewinn neu verpacken, und von Unilever, das gerne Nahrungsmittel und Gesundheitsprodukte auf der ganzen Welt monopolisiert. Aber wir sollten in unserer Kritik an der „Better Cash Alliance“ die UNCFD nicht ignorieren. Wie bei jedem UN-Gremium gibt es eine gewisse Korruption, die normalerweise von den großen Geldschwaden herrührt, die von Brüssel oder New York an die Bürokraten in den Führungspositionen der Nationalstaaten geschickt werden. Da das Geld auf Umwegen von der Bevölkerung durch ihre Regierungen eingesammelt wird, gibt es manchmal ein Versagen der Aufsicht. In der UNCFD ist eine weit verbreitete betrügerische Verwendung von Geldern in Somalia und Somaliland dokumentiert. Dieser unabhängige Forschungsartikelstellten fest, dass die UN eine erhebliche politische Kontrolle in Somalia und Somaliland ausübt und dass UNCFD-Gelder routinemäßig verwendet werden, um politische Gunst zu gewinnen, und nicht als Hilfe, für die sie ursprünglich bestimmt waren. Sie berichten, dass ihre Ermittlungen sogar von UNICEF behindert wurden und dass ihre Betrugsberichte auf taube Ohren stießen.

Nun, dies ist ein Fall von vielen, aber es stellt einen Trend dar, von dem ich denke, dass die meisten verstehen werden, dass er innerhalb des UN-Rahmens existiert. Das soll nicht heißen, dass die Institutionen innerhalb der UNO bis ins Mark verfault sind, ich gehe davon aus, dass viele Menschen, die für UN-Gremien arbeiten, die besten Absichten haben und dass viele in der globalen und lokalen Politik Gutes erreichen. Aber es zeigt, dass, je mehr wir nachforschen, die Gütesiegel, die uns die „Better Than Cash“-Allianz stolz auf ihrer Website zeigt, nicht so eindeutig sind. Wir könnten auch jede ihrer Behauptungen einzeln durchgehen und sie anfechten, aber das würde einen weiteren langen Artikel füllen und ohne großen Erfolg. Ich beauftrage Sie selbst, sich die Behauptungen und Quellen auf betterthancash anzusehen. org und überzeugen Sie sich selbst, wie leicht sie fälschlicherweise eine Behauptung über digitale Geldsysteme auf der Grundlage einer Forschungsarbeit präsentieren können, die mit der tatsächlichen Behauptung überhaupt wenig zu tun hat. Tatsächlich schlägt die Allianz nichts Neues bei der Förderung digitaler Zahlungen vor. Sie beleben einfach die alltäglichen Methoden vonRFID-Karten und QR-Codes und peppen es mit der Einbeziehung dystopischer biometrischer IDs auf: die „Fingerabdrücke, Handgeometrie, Ohrläppchengeometrie, Netzhaut- und Irismuster, Stimmwellen, DNA und Unterschriften enthalten“. Daran ist nichts Gruseliges.

Wie ich bereits erwähnt habe, ist die „Better Than Cash“-Allianz nur eine kleine Minnow in den Meeren politischen Einflusses, aber wenn man diese Themen untersucht, ergeben sich die gleichen Schlussfolgerungen. Dieses Wesen; Auffällige Projekte, die auf einer Website gut aussehen, werden von gut finanzierten internationalen Institutionen präsentiert, um ihre wirklichen Agenden zu decken. Glücklich aussehende Afrikaner, die ein Smartphone benutzen, werden in den Vordergrund einer Kampagne gerückt, und eine gut aussehende Statistik darüber, wie viele Frauen durch ein Projekt gestärkt werden, bildet die Schlagzeile. Aber wenn wir uns mit der Mitgliedschaft, den Grundlagen und Ursprüngen dieser Programme befassen, werden sie oft von denselben wenigen Gruppen, Unternehmen und Finanzinstituten unterstützt. Es ist so etwas wie ein humanitärer Schutzschild für Interessengruppen, hinter denen sie ihre böswilligen Aktivitäten ausführen.

Hier haben wir eine Debatte über die grundsätzlichen Argumente für und gegen Bargeld präsentiert. Aber es ist in den internationalen Narrativen und historischen Trends verankert, die wir nicht ignorieren sollten. „Während wir uns beeilen , die Vorteile des digitalen Bezahlens zu nutzen“, wie die Schwesterorganisation von „Better Than Cash“ sagt, sollten wir eine echte politische Debatte nicht auf der Strecke lassen. Meiner Meinung nach ermöglicht dies die Verlegung dauerhafter Zahlungsschienen der Kontrolle. Und dass es für die Ärmsten der Welt schwer sein wird, das Gleis zu wechseln, sobald die Eisenbahn verlegt ist. Nicht nur durch Bargeld können wir und sie ihre Freiheit geltend machen. Aber der Krieg gegen das Bargeld ist etwas, das wir bei der Beurteilung wirtschaftlicher Angelegenheiten untersuchen und im Hinterkopf behalten sollten.

Zum Schluss werde ich das Eröffnungszitat mit einem aus dem Jahr 2017 des CEO von Visa , einem weiteren Gründungspartner der „Better Than Cash“-Initiative, abgleichen:

„Wir konzentrieren uns darauf, Bargeld aus dem Geschäft zu nehmen.“

Der Krieg gegen Bargeld ist eröffnet.

*

Hinweis für die Leser: Bitte klicken Sie oben auf die Schaltflächen zum Teilen. Folgen Sie uns auf Instagram und Twitter und abonnieren Sie unseren Telegram Channel. Fühlen Sie sich frei, Artikel von Global Research zu reposten und zu teilen.

Das ausgewählte Bild stammt von 21st Century Wire

(Visited 42 times, 42 visits today)