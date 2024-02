Zwei Jahre später… Der Ukraine-Konflikt ist ein historischer Wendepunkt, der die Sackgasse des westlichen Imperialismus offenbart

Strategic Culture Foundation (antikrieg)

In dieser Woche jährt sich der Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine, die am 24. Februar 2022 begann, zum zweiten Mal. Präsident Wladimir Putin ordnete die Intervention der russischen Streitkräfte aus zwei Gründen an: um die russischsprachige Bevölkerung der Donbass-Region zu schützen, die acht Jahre lang eine von der NATO unterstützte Aggression erdulden musste, und zweitens, um das Regime zu entnazifizieren, das die Westmächte 2014 mit einem Staatsstreich in Kiew illegal installiert hatten. Der zehnte Jahrestag dieses Staatsstreichs am 22. Februar jährte sich diese Woche ebenfalls.

Zwei Jahre später ist das erste Ziel im Wesentlichen erreicht. Die russischen Streitkräfte kontrollieren den größten Teil der Region Donbass sowie Cherson, Saporoschje und die Krim. Diese Regionen sind nach historischen Volksabstimmungen nun rechtlich Teil der Russischen Föderation. Insgesamt hat die Ukraine etwa 20 Prozent ihres Territoriums vor dem Konflikt an Russland verloren. Die betroffene Bevölkerung ist der Ansicht, dass sie sich wieder mit Mütterchen Russland verbunden hat.

Der militärische Sieg der russischen Streitkräfte in der Schlüsselstadt Awdejewka in der vergangenen Woche deutet auf die bevorstehende vollständige Einnahme des Donbass entlang seiner historischen Provinzgrenzen hin. Dieser Durchbruch deutet auch auf den nahen Zusammenbruch der Kräfte des Kiewer Regimes hin. Zwei Jahre später sind die Städte Donezk und Lugansk wieder aufgebaut worden, nachdem sie unter dem Vandalismus und den Kriegsverbrechen des Kiewer Regimes gelitten hatten. Das von der NATO unterstützte Regime greift zwar immer noch Gemeinden an, aber die russischsprachigen Regionen der Ukraine sind heute deutlich sicherer und besser dran als vor zwei Jahren.

Was das zweite Ziel betrifft, so ist die Entnazifizierung des Kiewer Regimes noch immer nicht erreicht. Das Regime ist jedoch nur noch ein Schatten seiner früheren Gestalt, als es mit Hilfe von NATO-Waffen und Militärberatern eine brutale Aggression gegen russischstämmige Bevölkerungsgruppen führte.

Moskau hat erklärt, dass es seine Militäroperation in der Ukraine fortsetzen wird, bis das Neonazi-Regime beseitigt ist. Angesichts der überlegenen Feuerkraft auf russischer Seite und des sich rasch verschlechternden Zustands der von der NATO unterstützten Streitkräfte gibt es kaum Zweifel daran, dass dieses Ziel erreicht werden wird.

Der russische Erfolg ist recht bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass der von den USA geführte NATO-Block (30 Nationen) die Ukraine mit einer Vielzahl schwerer Waffen überschwemmt hat. Die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre europäischen Verbündeten haben in den letzten zwei Jahren bis zu 200 Milliarden Dollar für die Unterstützung des Kiewer Regimes ausgegeben – und verschwendet. Trotz des übermäßigen Zustroms von Waffen und Söldnern hat Russland das angestrebte Gebiet erobert, und die von der NATO unterstützte Seite steht vor dem Zusammenbruch.

Der Verlauf des Krieges ist auf der Seite Russlands. Von Anfang an erklärte Moskau, es habe nicht die Absicht, die gesamte Ukraine zu besetzen. Aber der Zusammenbruch des Regimes in einen Rumpfstaat ist zweifellos etwas, das Russland will, und die Wettquoten deuten auf diese Möglichkeit hin, da die Kabale in Kiew in Korruption, Verleumdung und Machtkämpfen versinkt.

Die militärische Situation in der Ukraine ist jedoch nur ein Teil eines viel größeren Bildes der globalen Konfrontation, das auf eine existenzielle Krise des westlichen Imperialismus hinweist.

Am 25. Februar 2022, dem Tag nach dem Beginn der Spezialoperation der russischen Streitkräfte, erklärte unser wöchentlicher Leitartikel der SCF, dass die Intervention die Aggression der NATO endgültig existenziell konfrontieren würde.

Unser Leitartikel war damals überschrieben mit: „Die von den USA und der NATO unterstützte Aggression gegen Russland endlich gestoppt“.

Hier ist ein längerer Ausschnitt aus diesem Artikel, der den Kontext dieses historischen Moments wiedergibt:

„Ein von der NATO unterstütztes antirussisches Regime vor den Toren Russlands, das die russische Bevölkerung angreift, ist eindeutig inakzeptabel. Die Menge an NATO-Waffen, die in den letzten Wochen in die Ukraine strömte, deutete auf eine größere Kriegsvorbereitung hin. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz am vergangenen Wochenende [im Februar 2022] ließ der ukrainische Präsident Wladimir Zelenski die aufrührerische Drohung fallen, die Ukraine könne Atomwaffen entwickeln. Es war klar, dass die Sicherheitslage für Russland mehrere rote Linien überschritt.

„Natürlich ist der Chor der Verurteilung durch die Vereinigten Staaten und ihre westlichen Partner von Heuchelei durchzogen. Sie behaupten, Russland habe ‚den Frieden in Europa gestört‘, und sie haben eine umfassende Wirtschaftsblockade verhängt, um ‚das wirtschaftliche Funktionieren Russlands zu strangulieren‘. Die USA und die NATO haben mit ihren verbrecherischen Kriegen und Regimewechseloperationen jahrelang das Völkerrecht und die UN-Charta mit Füßen getreten. Ihre Doppelzüngigkeit und Hysterie tragen dazu bei, das Problem noch mehr zu verwirren.

„Die westlichen Medien haben das globale Problem der Aggression der USA und der NATO systematisch verschwiegen. Die Fehlinformation und Desinformation manifestiert sich in der Behauptung, dass Russland sich auf ein ‚barbarisches Unterfangen‘ und einen ‚unprovozierten Krieg‘ eingelassen hat. Die Behauptung „unprovoziert“ zeugt von extremer Unkenntnis der Situation.

„Russland hat jahrelang davor gewarnt, dass die Aggression der USA und der NATO eine kritische Gefahr für die internationale Sicherheit darstelle und gestoppt werden müsse. Die Aufkündigung von Rüstungskontrollverträgen durch die USA (ABM, INF, Open Skies Treaty) und die Ausweitung der Bedrohung durch Raketen in der Nähe der russischen Grenzen seien nicht länger hinnehmbar. Die Ukraine ist wirklich nur ein Teil des großen Ganzen. Doch diese Woche hat Russland endlich die Aggression gestoppt. Das ist ein historischer Wendepunkt.

„Moskau sagt, sein Ziel sei die Entnazifizierung und Entmilitarisierung eines illegitimen, von der NATO unterstützten Regimes in Kiew. Es sagt, es habe nicht die Absicht, die Ukraine zu besetzen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments hat Moskau angedeutet, dass es offen für Verhandlungen ist, wie es es immer war. Was Russland anstrebt, ist ein umfassenderes Sicherheitsabkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika und der NATO für Europa.

„Im weiteren Sinne müssen die Vereinigten Staaten auch ihre kriegerische ideologische Sichtweise auf Russland und China als Feinde beenden. Die USA müssen sich mit einer multipolaren Weltordnung arrangieren, in der ihr unilaterales Diktat rechtlich, politisch und moralisch nicht mehr haltbar ist. Das ist die ultimative Herausforderung für den internationalen Frieden und die Sicherheit.“

Um auf den Leitartikel dieser Woche zurückzukommen, sei darauf hingewiesen, dass einen Monat nach der russischen Intervention in der Ukraine im März/April 2022 unter Vermittlung der Türkei eine mögliche diplomatische Lösung zur Beendigung des Konflikts ausgehandelt wurde. Das Friedensabkommen wurde im April 2022 von den Vereinigten Staaten und Großbritannien (Boris Johnson im Auftrag der Biden-Administration) sabotiert, die sich über das Kiewer Regime hinwegsetzten und auf einen ausgewachsenen Krieg drängten. Fast zwei Jahre später hat das ukrainische Militär 500.000 Tote zu beklagen, und das Kiewer Regime ist nahezu außer Gefecht gesetzt.

Das Ergebnis ist, dass die Ukraine von den Vereinigten Staaten und ihren imperialistischen Partnern in einem Stellvertreterkrieg gegen Russland rücksichtslos verwüstet wurde – ein Krieg, den die Westmächte so gut wie verloren haben.

Aber dieser epochale Konflikt hat eine Bedeutung, die weit über die Katastrophe der Ukraine hinausgeht.

Für die ganze Welt ist der kriminelle Charakter der von den USA angeführten westlichen Achse offensichtlich.

Während die westlichen Mächte ein sinnloses Gemetzel in der Ukraine angeheizt haben, werden sie von der Welt auch als Mitschuldige am Völkermord im Gazastreifen gesehen, da sie das israelische Regime ungehemmt unterstützen, obwohl dieses seit fünf Monaten täglich Hunderte von palästinensischen Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, massakriert. Die Zahl der Todesopfer liegt bei fast 30.000.

Die Vereinigten Staaten von Amerika – der führende Hegemon in der westlichen imperialistischen Achse – steigern auch rücksichtslos ihre Provokationen gegen China durch die illegale Bewaffnung Taiwans.

Das wahre Gesicht der westlichen „Demokratien“ und ihrer so genannten „regelbasierten Weltordnung“ kommt voll zum Vorschein. Es ist die hässliche Fratze des Faschismus.

Nach der Niederlage Nazideutschlands 1945 konnten die Westmächte, die den Aufstieg des europäischen Faschismus heimlich unterstützt hatten, der Welt jahrzehntelang vorgaukeln, sie seien tugendhafte Verfechter der Demokratie und des Friedens. Informierte Menschen wussten immer, dass die westlichen Behauptungen ein schmutziger Schwindel waren.

Seit dem Konflikt in der Ukraine, der einen Wendepunkt darstellt, und dank der Stärke und Entschlossenheit Russlands, ist die westliche Scharade nun entlarvt. Die von den USA angeführte Achse des westlichen Imperialismus sieht sich endlich einer Nemesis gegenüber, einem Tag der Abrechnung.

Die entstehende multipolare Weltordnung unter Führung Russlands, Chinas und des globalen Südens – der Mehrheit der Welt – drängt die alte, arrogante westliche Ordnung in die historische Vergessenheit. Die Vereinigten Staaten und ihre Schurkengalerie von Partnern in der NATO zerbröckeln an ihren eigenen Lügen, ihrer Doppelzüngigkeit und ihrer unhaltbaren Sackgasse kriegstreiberischer Machenschaften.

Die Schlussfolgerung unseres Leitartikels von vor zwei Jahren hat nach wie vor Bestand: „Die USA müssen sich mit einer multipolaren Weltordnung arrangieren, in der ihr unilaterales Diktat rechtlich, politisch und moralisch nicht mehr haltbar ist. Das ist die ultimative Herausforderung für den internationalen Frieden und die Sicherheit.“

