Widerstand gegen gentechnisch veränderte Lebensmittel und den ökologisch-modernen Albtraum: gemeinsam „nur du und ich“

Colin Todhunter (antikrieg)

Ein Gasaustritt in der Pestizidfabrik von Union Carbide in Bhopal im Jahr 1984 führte zu etwa 560.000 Verletzten (Atemwegsbeschwerden, Augenreizungen usw.), 4.000 Schwerbehinderten und 20.000 Toten.

Darüber hinaus haben die in der Fabrik hergestellten Pestizide und das geförderte Landwirtschaftsmodell nachweislich das Elend der Landwirte, die Schädigung der Böden, der Wasserquellen und der Gesundheit der Bevölkerung sowie eine radikale Veränderung der sozialen Beziehungen in den ländlichen Gemeinden verursacht. Und diese Probleme gelten nicht nur für Indien, sondern auch für andere Länder.

Diese alte Werbebroschüre aus den frühen 1960er Jahren bringt die Arroganz der Milliardäre und ihrer Unternehmen auf den Punkt, die glauben, sie seien die Hand Gottes, sie seien die Wahrheit und die Wissenschaft, und wir sollten alle Ehrfurcht vor der Technologie haben, die sie produzieren.

Mit Hilfe von Stiftungen wie der Rockefeller Foundation und der Bill and Melinda Gates Foundation entwurzeln sie die hochproduktive traditionelle Landwirtschaft und behaupten, sie sei mangelhaft. Sie vergiften den Boden, die Lebensmittel, die Gewässer und die Menschen. Aber das ist noch nicht genug. Sie rauben das Saatgut, besitzen es und stellen es gentechnisch her. Die Chemikalien und die Technik führen nicht zu mehr oder besseren Lebensmitteln. Ganz im Gegenteil. Die Diäten sind schmaler geworden, und der Nährstoffgehalt vieler Lebensmittel hat sich zunehmend verringert (siehe McCance und Widdowson’s the Mineral Depletion of Foods). Darüber hinaus sind Regionen mit sicherer Ernährung zu Regionen mit unsicherer Ernährung geworden.

Aber das ist noch nicht alles.

Betrachten Sie die Menge an Killerchemikalien, die die von Union Carbide versprochene techno-utopische Konsumgesellschaft (Union Carbide hat zahlreiche ähnliche Broschüren wie die oben vorgestellte herausgegeben, in denen die Rolle von Wissenschaft und Technologie in allen Sektoren angepriesen wird) der Menschheit in alltäglichen Produkten wie Shampoos, Spielzeug, Pfannen, Verpackungen, Sofas und Dosen beschert hat.

Es ist bemerkenswert, dass Glyphosat, das weltweit am häufigsten eingesetzte Herbizid in der Landwirtschaft, ursprünglich als industrieller Chelatbildner von Mineralien in Metallrohren eingesetzt wurde, um Verstopfungen und Verfall zu verhindern. Heute sorgt es für Mineralienverarmung/Nährstoffmangel im menschlichen Körper. Glyphosat wirkt sich auf den menschlichen Boden – das Darmmikrobiom – aus, das die wichtigsten Organe direkt ernährt. Kein Wunder, dass wir Zeugen einer Zunahme von Krankheiten und Beschwerden sind.

Aber vergessen Sie nicht, was zu der sich immer weiter ausbreitenden Krise der öffentlichen Gesundheit in der Moderne geführt hat – vergessen Sie nicht, sich mit der geldgeilen experimentellen Auffrischungsimpfung zu impfen, denn Sie wissen ja, dass man sich wirklich um Sie und Ihre Gesundheit kümmert.

In der Zwischenzeit expandieren die Biowissenschaftsparks auf der ganzen Welt und versprechen eine noch wunderbarere Techno-Dystopie als die, die bereits geschaffen wurde. Sie arbeiten daran, Ihnen Nanotechnologie zu injizieren, um Sie von all den Krankheiten zu „heilen“, die das modernistische Denken, die Produkte und die Technologie überhaupt erst hervorgebracht haben – oder um Ihre DNA-Physiologie zu manipulieren, um Sie mit dem Internet (der Dinge) zu verbinden. Die Patente liegen vor – das ist keine Spekulation.

Und da diese Biowissenschaftsparks expandieren, wird ihr Erfolg in Jahresumsatz, Gewinn und „Wachstum“ gemessen. Sie wollen, dass immer mehr „Talente“ Biowissenschaften und Gesundheitsthemen studieren und in den Biotech-Unternehmen arbeiten. Und sie fordern mehr öffentliche Subventionen, um dies zu ermöglichen. Mehr Kinder sollen Wissenschaft studieren, damit sie von der Ideologie und den Praktiken des sich selbst erhaltenden Paradigmas der modernen Gesellschaft mitgerissen werden können.

Natürlich ist „Nachhaltigkeit“ das Mantra schlechthin. Nachhaltigkeit im Sinne einer pseudo-grünen Netto-Null-Ideologie, aber vor allem im Sinne von nachhaltigem Wachstum und Profit.

In der ganzen Welt, vor allem in den Niederlanden, verlangen diese Parks nach mehr Land. Mehr Land für die Expansion und mehr Land für die Unterbringung von „globalen Talenten“, die zur Arbeit angezogen werden sollen. Das bedeutet, dass Landwirte verdrängt werden, weil sie angeblich die größten Verursacher von Treibhausgasen sind, was sie zumindest in den Niederlanden eindeutig nicht sind. Schauen Sie sich andere Sektoren oder sogar das US-Militär an, wenn Sie ein Paradebeispiel für einen großen Umweltverschmutzer brauchen. Aber das steht nicht zur Diskussion, nicht zuletzt, weil militärbezogene Unternehmen oft mit den viel geschätzten biowissenschaftlichen „Ökosystemen“ verflochten sind, die gefördert werden.

Und wenn die Landwirte erst einmal weg sind und das Ackerland im Rahmen des Konzepts (in den Niederlanden) einer Dreistaatenstadt zubetoniert wird, keine Sorge – Ihre „Lebensmittel“ werden in einem Labor mit Hilfe von biosynthetischen, nanotechnologischen, biopharmazeutischen und gentechnisch veränderten Mikroben und Formeln hergestellt, die im örtlichen Biowissenschaftspark entwickelt wurden.

Jegliche kohlenstoffbedingte Umweltverschmutzung, die von diesen Labors verursacht wird, wird angeblich durch ein betrügerisches Ponzi-System für den Handel mit Kohlenstoffgutschriften „ausgeglichen“ – ein Teil davon bedeutet den Aufkauf von Land in einem armen Land, um Bäume auf dem Land der neu Enteigneten zu pflanzen.

Diese mutige neue Ökomoderne soll von supranationalen Gremien wie der UNO und der WHO überwacht werden. Nationale parteiunabhängige Politiker werden nicht an der Politikgestaltung beteiligt sein. Sie werden den von der Elite bestimmten Status quo aufrechterhalten – als nachrangige „Interessenvertreter“ und technokratische Aufseher eines von Algorithmen und KI gesteuerten Systems, die dafür sorgen, dass alle notwendigen Anpassungen vorgenommen werden.

Natürlich sollte man nicht alles, was unter dem Banner der Biowissenschaft geschieht, von vornherein abtun, aber die Wissenschaft ist zunehmend die Domäne einer zunehmend integrierten globalen Elite, die die Probleme geschaffen hat, für die sie nun die „Lösungen“ ausrollt. Es handelt sich um eine hochprofitable Wachstumsindustrie, die unter dem Banner der „Innovation“ das Chaos beseitigt, das man selbst verursacht hat.

Der beunruhigende Trend ist jedoch, dass die „Wissenschaft“ und die Technologie nicht in Frage gestellt werden sollen. Eine reiche Finanz-, Digital- und Unternehmenselite finanziert diese Wissenschaft, bestimmt, was untersucht werden soll, wie es untersucht werden soll, wie die Ergebnisse verbreitet werden und wie die produzierte Technologie genutzt werden soll.

Wie wir bei der COVID-Veranstaltung gesehen haben, hat diese Elite die Macht, eine echte Debatte zu unterbinden, eine Prüfung der „Wissenschaft“ zu verhindern und weltbekannte Wissenschaftler und andere, die die Darstellung in Frage stellen, zu verleumden und zu zensieren. Und sie zieht auch die Fäden in den Nationalstaaten, so sehr, dass die ehemalige neuseeländische Premierministerin Jacinda Arden sagte, ihre Regierung sei „die Wahrheit“. Die Verbindung von Wissenschaft und Politik in einer Orwellschen Dystopie.

Die vorherrschende Denkweise ist, dass die Probleme von Krankheit, Hunger, Unterernährung, Arbeitslosigkeit, Umweltverschmutzung, Ressourcenverbrauch usw. alle unten im Biowissenschaftspark gelöst werden, und zwar, wie der Landwirt und Autor Chris Smaje sagt, durch technische Innovation und weitere Integration in private Märkte, die systematisch von der zentralisierten Macht zugunsten der Wohlhabenden strukturiert werden.

Die ökomodernistische Ideologie, die wir in den Köpfen derjenigen verankert sehen, die sich für mehr Ressourcen, Land und Finanzmittel einsetzen, hat nicht viel dazu zu sagen, wie die Menschheit überhaupt krank, unfruchtbar, arm, enteignet, kolonisiert, deprimiert, arbeitslos oder marginalisiert wurde. Angetrieben von öffentlichen Geldern, Karrierechancen und Profit bleiben sie blind und treiben eine Ideologie voran, deren „Lösungen“ nur noch mehr Probleme hervorbringen, die nach mehr „Innovation“ und mehr Geld verlangen.

Gleichzeitig werden echte Lösungen allzu oft als von Ideologie und Unwissenheit getrieben abgetan, die uns alle in den Ruin führen werden. Ein klassischer Fall von Projektion.

Wie ich bereits geschrieben habe, legt die derzeitige hegemoniale Politik den Schwerpunkt auf Verstädterung, globale Märkte, lange Lieferketten, kommodifiziertes Unternehmenswissen, stark verarbeitete Lebensmittel und Marktabhängigkeit – auf Kosten ländlicher Gemeinschaften, unabhängiger Unternehmen und kleinbäuerlicher Betriebe, lokaler Märkte, kurzer Lieferketten, einheimischen Wissens, vielfältiger agrarökologischer Anbaumethoden, nährstoffreicher Ernährung und Ernährungssouveränität.

Und das hat uns dahin geführt, wo wir jetzt sind.

Devinder Sharma, Spezialist für Handels- und Agrarpolitik, sagte einmal, dass wir Familienbetriebe und keine Familienärzte brauchen. Stellen Sie sich vor, es gäbe weniger Krankheiten und alle Arten von Beschwerden. Stellen Sie sich blühende lokale Gemeinschaften vor, die sich auf kleinbäuerliche Produktion, nährstoffreiche Lebensmittel und gesunde Menschen konzentrieren. Stattdessen bekommen wir ausufernde Biowissenschaftsparks, die auf wirtschaftliche Globalisierung, Krankheit und die Manipulation von Lebensmitteln und menschlichen Körpern ausgerichtet sind.

Obwohl ein paar tausend immens mächtige Menschen wild entschlossen sind, die Menschheit in eine dystopische ökomoderne Zukunft zu führen, können wir uns am Ende von den Worten John Seymours (1912-2004), eines Pioniers der Selbstversorgungsbewegung, inspirieren lassen.

Der Schriftsteller und Ökologe Herbert Girardet bezeichnete Seymour als eine Ein-Mann-Rebellion gegen die Moderne. Da er selbst Landwirt war, sah sich Seymour als „verschrobener Bauer“ und bot Lösungen in Form von Lokalismus, kleinräumiger Wirtschaft, einer Rückkehr zum Land und ökologischer Landwirtschaft an.

In einem Aufruf zum Handeln erklärte er:

Der winzige Betrag, den Sie und ich leisten können, wird den riesigen weltweiten Moloch der plündernden Industrie kaum zu Fall bringen? Nun, wenn Sie und ich es nicht tun, wird es nicht getan werden, und das Zeitalter der Ausplünderung wird im Zeitalter des Chaos enden. Wir müssen es tun – nur wir beide – nur du und ich. Es gibt keine ’sie‘ – es gibt niemanden sonst. Nur du und ich. Auf unseren gebrechlichen Schultern müssen wir diese schwere Last jetzt tragen … morgen wird es zu spät sein.“

erschienen am 19. September 2023 auf > offGuardian > Artikel

(Visited 1 times, 1 visits today)