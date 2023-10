Ukraine gegen Israel

Von Hans-Jürgen Geese (anderwelt)

Sollten Sie sich für den Ablauf der jüngeren Geschichte interessieren und verstehen wollen warum da passiert was da passiert, dann müssen Sie sich die wichtigste Erkenntnis zu dem Thema merken, die von dem amerikanischen Präsidenten Franklin Delano Roosevelt stammt: „In der Politik passiert nichts zufällig. Wenn etwas passiert, können Sie wetten, dass es so geplant wurde.“

Das sagte ein amerikanischer Präsident. Das konnte nur ein amerikanischer Präsident sagen. Warum? Weil Amerika das mächtigste Land auf Erden war und daher war und ist nur Amerika in der Lage, das „Schicksal“ der Menschheit entscheidend zu beeinflussen. Wenn das der Präsident von Dänemark gesagt hätte, hätten alle gelacht. Wie konnte der das wissen? Aber der amerikanische Präsident wusste um die Richtigkeit seiner Aussage. Aus Erfahrung.

Amerika ist also das mächtigste Land auf Erden. Diese Macht entspringt vor allem dem militärisch-industriellen Komplex. In seiner Fernsehansprache am 17. Januar 1961 warnte der ausscheidende amerikanische Präsident Dwight D. Eisenhower vor der Macht dieses militärisch-industriellen Komplexes. Seitdem sind über 62 Jahre vergangen. Frage an Sie: Ist der militärisch-industrielle Komplex der U.S.A. heute mächtiger als 1961 oder schwächer?

Antwort: Die Vereinigten Staaten von Amerika verfügen über einen Militärhaushalt, der, mit riesigem Abstand, mehr Rüstungsgüter kaufen kann als das Militärbudget irgendeines anderen Landes auf Erden. Und äußerst wichtig: Der militärisch-industrielle Komplex ist der bei weitem wichtigste Wirtschaftszweig in Amerika. Das müssen Sie sich unbedingt klar machen. Und dieser wichtigste Wirtschaftszweig kann nur florieren unter welchen Bedingungen? Na? Genau, der militärisch-industrielle Komplex, vor dem uns Präsident Eisenhower warnte, kann nur florieren, wenn es Krieg gibt. Es muss also Krieg geben. Das verlangt das Geschäftsmodell Amerika. Es muss immer Krieg geben. Immer.

Der französische Historiker und Abgeordnete Jean Jaures (kurz vor Ausbruch des 1. Weltkrieges ermordet) hatte den Mechanismus erkannt und auf den Punkt gebracht: „Der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen.“

Sie und die Politiker können sich also all das Gelaber über Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit ersparen. Sie können es sich auch ersparen, mit irgendwelchen Fahnen durch die Gegend zu laufen und tolle Sprüche in die Welt zu pusten. Sie verschwenden ihre Lebensenergie, von der Sie nur eine begrenzte Menge haben.

Solange die Vereinigten Staaten von Amerika auf Erden herrschen ist all ihr Treiben von diesem Geschäftsmodell angetrieben. Haben Sie das kapiert? Wenn keine Raketen verschossen werden braucht man auch keine neuen Raketen. Die Amerikaner bombardierten Deutschland 1945 bis zum Schluss, weil diese Bomben aufgebraucht werden mussten. Bombardieren war profitabel. Alle Welt wusste, dass Deutschland den Krieg verloren hatte. Aber trotzdem war da noch Geld zu verdienen. Der Dollar ist der Gott der Amerikaner. Merken Sie sich das.

Republik oder Demokratie

Bevor wir den obigen Gedanken weiterspinnen, müssen wir noch eine wichtige Frage klären: Was ist der Unterschied zwischen einer Republik und einer Demokratie? Sind die Vereinigten Staaten von Amerika eine Demokratie? Nein! Die Gründerväter hatten eine Horrorvorstellung, wenn sie über Demokratie nachdachten und wollten unbedingt eine Demokratie verhindern. In einer Demokratie hat das Volk unmittelbar Einfluss auf die Politik. Die Gründerväter der U.S.A. wussten, dass das leicht zu manipulierende Volk nur Chaos über das Land bringen würde. Daher entschieden sie sich für die Republik. In einer Republik gibt es eine Verfassung, und das Volk wählt Vertreter, die für sie die Politik betreiben. Daher heißt das Ding auch „Bundesrepublik Deutschland.“

In Deutschland werden Republik und repräsentative Demokratie im Sprachgebrauch oftmals gleichgesetzt. Und im Grundgesetz heißt es auch noch zur Verwirrung (Artikel 20.1): Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.“ Und anschließend: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen…“ Sie sehen, das Grundgesetz ist voller Widersprüche. Denn wann haben Sie das letzte Mal an einer Abstimmung teilgenommen? Ohne Abstimmung aber keine Demokratie.

Daher ist die Schweiz das einzige Land auf Erden, bei dem man von Demokratie sprechen kann. Die haben nicht nur Abstimmungen, das Volk kann sogar zu jedem Thema eine Abstimmung erzwingen. Das ist Demokratie. In Deutschland haben Sie die Illusion einer Demokratie. Die können da oben machen wie und was sie wollen, und der Bürger ist vollkommen wehrlos. Die Regierung handelt sogar oftmals gegen den Willen der Bevölkerung. Die Regierung hat sich also verselbständigt. Demokratie? Nein. Das ist mehr Diktatur als Demokratie.

Der gleiche Tatbestand trifft auf die U.S.A. zu. Es ist daher erstaunlich zu hören, wie oft die in den Medien von Demokratie reden. Das machen die absichtlich, um den Leuten einzubläuen, dass sie in einer Demokratie lebten, also zur Beruhigung des tumben Volkes. Russland und China aber seien Diktaturen. Die haben zwar auch Wahlen. Aber eben keine richtigen, tollen Wahlen. Nicht so wie wir.

Das Grundgesetz präsentiert die Illusion von Demokratie. Sie werden verstehen, dass das Volk nicht so begeistert gewesen wäre, hätte es im Grundgesetz geheißen: „Alle Macht geht vom militärisch-industriellen Komplex der U.S.A. aus. Die Bundesrepublik Deutschland ist eine gehorsame Kolonie der U.S.A. und verpflichtet sich, regelmäßig Gewinne an die U.S.A. abzuführen.“ Klingt irgendwie komisch, und daher hat man sich auf den anderen Text geeinigt. Sie verstehen.

Anmerkung der Redaktion: „regelmäßig Gewinne an die U.S.A. abzuführen.“ Wie funktioniert das? Lesen Sie dazu:

https://www.anderweltonline.com/wirtschaft/wirtschaft-2013/wie-sind-die-deutschen-goldreserven-entstanden-und-warum-haben-wir-heute-so-wenig-davon/

Verkürzte Geschichtsschreibung

Aber kommen wir zurück zu unserem Geschäftsmodell Krieg. Frage: Wollten die Amerikaner am 1. Weltkrieg teilnehmen? Antwort: Nein. Warum sollten sie? Und der damalige Präsident Woodrow Wilson war auch mit dem Versprechen wiedergewählt worden, eben nicht an dem Krieg teilzunehmen. Aber dann machte er es trotzdem. Sie sehen noch einmal: Von Demokratie keine Spur. Stattdessen kam der gute Woodrow auf die Idee, seine Geschäftsabteilung „Propaganda“ massiv auszubauen und ein paar Gesetze zu erlassen, die es erlaubten, widerspenstige Bürger, die sich gegen die Beteiligung am Krieg aussprachen, ins Gefängnis zu werfen. Ich nehme an, Sie werden diese törichte Frage von der Demokratie nie wieder stellen. Sie ist töricht. Hätten wir in Deutschland Demokratie hätten wir nicht Baerböckchen. Garantiert.

Propaganda funktioniert nur wenn Sie lügen. Aber eben nicht so richtig. Nicht so offensichtlich. Nehmen wir den Ukrainekonflikt. Es steht außer Frage, dass die Russen am 24. Februar 2022 in die Ukraine einfielen. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Das ist nur ein Ausschnitt aus einer Geschichte, die im Jahre 1990 begann. Aber der Rest der Geschichte wird Ihnen nicht erzählt, da es sich bei Propaganda um eine Manipulation handelt. Sie sollen auf den „rechten Weg“ geführt werden. Mit Häppchen von Wahrheit. Das funktioniert fast immer hervorragend. Sonst wären die nicht alle mit den Fahnen durch die Gegend gerannt.

Und dann wurde uns quasi versprochen, dass der gute Westen natürlich gegen die bösen Russen gewinnen wird. Das wurde auch den Ukrainern versprochen, die sich gehorsam für das Geschäftsmodell Krieg opferten. Über eine halbe Million tote Ukrainer. Über eine halbe Million. Für das Geschäftsmodell Amerika. Als das Offensichtliche allzu offensichtlich wurde, als selbst der Dümmste erkannte, dass die Ukraine, selbst mit Hilfe der gesamten NATO, niemals den Krieg gegen Russland gewinnen würde, da musste eine Ablenkung her, die den Ukrainekonflikt übertrumpfte. Und man muss sagen, das haben die doch clever gemacht.

Und jetzt erzählen uns die Medien, dass da die Palästinenser, dass da „Hamas“ Israel angegriffen habe. Das ist alles. Die Vorgeschichte wird weggelassen. Übrigens, als kleine Lektion aus der Geschichte: Wenn Ihnen die Propaganda erzählt, dass da 40 Babys der Kopf abgeschnitten wurde, dann sollten Sie immer zumindest skeptisch sein. Diese Baby Gräuelgeschichten wurden für alle Kriege benutzt. Im Ersten Weltkrieg hatten angeblich die deutschen Soldaten Babys auf dem Bajonett aufgespießt. Im Golfkrieg hatten die Iraker angeblich die Babys aus den Brutkästen genommen und auf den Boden geworfen. Die Leute im Geschäftsbereich „Propaganda“ stellen sich den schlimmstmöglichen Fall vor und den verkaufen sie dann dem Publikum. Der amerikanische Autor Stephen King, bekannt für seine Horrorstories, hat das in einem Interview einmal zur Erklärung seiner Arbeitsweise ähnlich dargestellt. Emotionen. Emotionen. Emotionen.

Die Bedeutung von Kultur

Im Idealfall hätte die Ukraine den Krieg gegen Russland gewonnen. Zumindest hatte die Ukraine die russische Armee so schwächen sollen, dass die NATO dann entscheidend eingreifen konnte. Aber, leider, leider änderten die Russen die Spielregeln des Krieges, die so von der NATO nicht vorgesehen waren. Die Russen bauten starke Verteidigungsstellungen aus und gaben den Ukrainern die Gelegenheit, Selbstmord zu begehen. Das taten die Ukrainer auch. Es blieb ihnen keine Wahl. Warum? Weil sie inzwischen längst Teil des alten Geschäftsmodells geworden waren. Die Ukrainer mussten angreifen. Sonst hätten sie von der NATO und vor allem von Amerika kein Geld und keine Waffen mehr erhalten. Sie hatten sich mit Haut und Haaren an die Amis verkauft. Wie viele andere vor ihnen. Geld scheint eine gewisse Faszination auf viele Menschen auszuüben. Und da die Ukraine eines der korruptesten Länder auf Erden ist funktionierte der Trick mit dem Geld. Wir lernen: Sie können die Ukrainer und die Ukraine kaufen.

Und damit kommen wir zu der wichtigsten Einsicht in diesem Artikel: Die Ukraine verliert und Israel wird verlieren, da Geld eben nicht mehr die Welt regiert. Kultur regiert die Welt. Bitte verzeihen Sie mir die Übertreibung, aber ich sage es mal, um meinen Punkt klar zu machen: Die Amerikaner sind das dämlichste Volk auf Erden. Wie wollen die gegen Russland gewinnen? Die Russen sind eines der klügsten Völker auf Erden. Wie auch die Chinesen. Wie auch die Iraner.

Amerika lebte von den Immigranten. Oder sie holten sich die Leute, die sie brauchten. Wie zum Beispiel den General Reinhard Gehlen und tausende seiner Leute. Nazis, die sie brauchten im Kalten Krieg. Und sie brachten weitere tausende von deutschen Technikern und Wissenschaftlern nach Amerika. Und klauten alle Patente. Und luden Millionen von klugen Menschen aus aller Welt in ihr Land ein. Und das Land blühte und blühte, solange Amerika bei der Bildung mithalten konnte. Aber die Propaganda braucht und will keine gebildeten, will keine selbständig denkenden Menschen, die Propaganda durchschauen und auf dumme Gedanken kommen könnten. Und so musste das Volk allmählich verblödet werden. Vor allem durch Unterhaltung und Kontrolle über die Medien.

Es war also immer nur eine Frage der Zeit bis die Verblödung so weit fortgeschritten war, dass der Unterschied in Intelligenz zwischen den alten Kulturvölkern und Amerika nicht mehr zu übersehen war. Schauen Sie sich doch mal das Führungspersonal in den U.S.A. an. Einschließlich all dieser komischen Generäle. Das ist ein Jammerhaufen. Das soll die Führungsmacht auf Erden sein? Ich lach mich tot. Alle Welt sieht es. Alle Welt lacht. Das sind Schwachköpfe.

Das gleiche gilt natürlich für die Armee, für die Soldaten. Wer will im Westen heute noch Soldat spielen? In den U.S.A. werden mittlerweile Prämien von US $ 40,000 geboten, wenn Sie unterschreiben. Trotzdem finden die unter den verblödeten und übergewichtigen Amis nicht genug Rekruten. Denn von einer Granate zerfetzt zu werden ist nicht so angenehm. Videospiele sind schöner.

Qualität über Quantität

Die Leute mit ihrem Geschäftsmodell haben es also letztendlich übertrieben, konnten den Rachen nicht voll kriegen. Jetzt fehlt ihnen schlicht und einfach das qualifizierte Menschenmaterial, um wie bisher weiterzumachen.

Und auf einmal taucht ein Gegenmodell auf. Und viele Länder auf Erden finden es besser, bei dem Modell der Chinesen mitzumachen. Aufbauen, schöpfen ist letztendlich doch attraktiver als immer nur Krieg zu führen und alles kaputt zu machen. Nur damit man beim kaputt machen und beim Aufbauen und dann wieder kaputt machen Geld verdienen kann. Die Welt fasst sich an den Kopf, ungläubig, wie man nur so lange bei diesem Schwachsinn mitmachen konnte. Das ist der Stand der Dinge.

Die Palästinenser, die Araber, auch die sind ein Kulturvolk, eines der höchststehenden Kulturvölker auf Erden. Das haben die Amis nicht kapiert, nicht erkannt. Sie haben die wie Dreck behandelt, wie Menschen zweiter Klasse. Weil sie Geld hatten und glaubten, mit Geld alles und jeden kaufen zu können. Und jeden töten zu können. Aber das ist jetzt vorbei. Denn die Araber sind klug. Und sie sind viele. Eine Kombination von Qualität und Quantität ist in der Tat möglich.

Israel hat keine Chance

Natürlich hat Israel mehr Einfluss in Washington als die Ukraine. Sieben Mitglieder im Kabinett Biden sind Juden. Die Jurisprudenz wird beherrscht von Juden. Das Bankenwesen, die Medien… Über 7 Millionen Juden leben in Amerika.

Aber Israel ist von der gleichen Krankheit befallen wie alle Länder im Westen, die unter dem amerikanischen Geschäftsmodell leben. Die Jugend ist verweichlicht, nicht mehr als Krieger geeignet. Die israelische Armee ist nicht mehr das was sie dereinst war. Auf der anderen Seite haben wir junge Männer, Palästinenser, Araber, die unter harten Bedingungen aufwuchsen, die verzweifelt sind und die gelernt haben, die Technologien des Westens zu ihrem Vorteil zu gebrauchen. Teilweise besser als der Westen selbst. Und sie sind in der Überzahl.

Israel mag gegen Hamas gewinnen, obwohl auch das unwahrscheinlich ist. Die große Frage lautet: Wie viele tausende oder Millionen Palästinenser, Araber ist Israel erlaubt zu toten? Wann wird der Rest der Welt aufschreien?

Und dann wird die Frage von der verkürzten Geschichte wieder aufkommen. Wie konnte es überhaupt zu dieser Situation kommen? Die ganze Geschichte wird erzählt und dann die Frage gestellt werden: Wie sieht Gerechtigkeit auf Erden aus?

Sobald das Geschäftsmodell zusammenbricht und sobald die moralischen Fragen gestellt werden wird es schwierig für Israel. Israel und die Ukraine haben gemeinsam, dass es sich in beiden Fällen um hoch korrupte Länder handelt. Aber die Amerikaner können nicht beide Systeme stützen. Sie haben nicht mehr die Mittel dazu. Amerika ist nicht mehr das allmächtige Amerika von einst.

Logistik entscheidet Kriege

Ein Geschäftsmodell strebt nach Gewinnmaximierung. Gewinnmaximierung ohne Ende. Es wird im militärisch-industriellen Komplex nicht das produziert, was Kriege entscheidet, sondern was am meisten Geld einspielt. Daher hatte die Ukraine, daher hatte Amerika, daher hatte und hat die NATO gegen Russland keine Chance.

Letztendlich werden Kriege durch Logistikkrisen entschieden. Etwas fehlt, was man braucht, um den Krieg zu gewinnen: Wasser, Essen, medizinische Versorgung, Waffen, Soldaten, Munition… Russland hat alles, um den Krieg zu gewinnen. Die Ukraine und ihre Partner sind am Ende. Und das was sie noch haben wird jetzt vor allem nach Israel geliefert. Israel hat Priorität.

In den Nachrichten kommt doch die Ukraine kaum noch vor. Erinnern Sie sich an all die heiligen Versprechen, die unsere Führungsgenies an die Ukraine abgaben. Oftmals mit Küsschen und warmer Umarmung. Ursula, Annalena, Giorgia…, alle Weiber kamen: „Wir stehen zu euch, bis zum Endsieg.“ Bla bla, bla bla, bla bla.

Wenn die Israelis sich die aktuelle Situation unter Aspekten von Problemen von Logistik betrachten, dann wird ihnen schnell mulmig werden. Selbst wenn die Amerikaner wollten, sie können nicht mehr wie in alten Zeiten. Der militärisch-industrielle Komplex hat sich selbst erledigt, indem er der Gier folgte und nicht militärischen Anforderungen der Neuzeit. Russland allein hat schon über die letzten eineinhalb Jahre Krieg neu definiert und Logistikstrukturen aufgebaut, die über viele Jahre unschlagbar sein werden. Russland hat eine kampferfahrene Armee und eine erstklassige Führung, die unter Feuer neu organisiert wurde.

Wird Israel daraus lernen? Denn die Araber, hoch intelligent wie auch die Juden, haben sich die Situation angeschaut und gelernt. Wir leben nicht mehr wie zu Zeiten von 1967. Es könnte gut sein, dass heute nicht mehr die Israelis unbesiegbar sind. Sondern die Araber.

John F. Kennedy sagte: „Diejenigen, die eine friedliche Revolution unmöglich machen, ermöglichen eine gewalttätige Revolution.“ Es war immer nur eine Frage der Zeit. Arroganz und Inkompetenz sind eine tödliche Mischung.

Der Holocaust

Der Holocaust war das prägende Ereignis der Juden im letzten Jahrhundert, eine historisch einmalige Katastrophe, ein ungeheures Verbrechen an den Juden. Im Nachhinein bleibt aber auch festzustellen, dass ohne den Holocaust die Sympathien für den Staat Israel wohl weniger stark ausgeprägt gewesen wären. Über viele Jahre hat der Westen die Augen zugedrückt und nichts wissen wollen von den Verbrechen, die die Juden an den Arabern verübten. Diese Zeit scheint jetzt vorbei zu sein.

Friedrich Nietzsche schrieb in „Jenseits von Gut und Böse“: „Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehn, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.“

Es ist doch wohl eine tragische Absurdität, dass die U.S.A. die Nazis in der Ukraine unterstützt, die Nazis, die Juden töteten und jetzt auf Israel umschwenken, um den Juden zu helfen. Haben die denn überhaupt keine Moral mehr? Haben die wirklich Körper, Geist und Seele an den Gott Mammon verkauft?

Der französische Autor und Politiker Frederic Bastiat lebte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in einem System, dessen Beschreibung noch heute gilt: „Wenn Plünderei zu einer Lebensweise für eine Gruppe von Männern in der Gesellschaft wird, dann werden diese Männer über einen Zeitraum ein Rechtssystem schaffen, dass diese Plünderei legitimiert und einen Moralcode, der dieses System glorifiziert.“ Man nennt solch ein System heute „Marktwirtschaft.“

Lassen Sie mich mit Mahatma Gandhi schließen: „Was man mit Gewalt beginnt, kann man nur mit Gewalt behalten.“

Diese Weisheit trifft auf die Deutschen zu, auf die Vereinigten Staaten von Amerika und auf Israel. Das Geschäftsmodell der letzten 150 Jahre scheint sich zum Auslaufmodell zu entwickeln, aber nicht, bevor es noch tausende oder Millionen in den Tod gerissen hat. Letztendlich geht es bei dem Konflikt in Israel nicht um Hamas. Hamas ist nur ein Symptom. Es geht um Menschlichkeit. Und das ist die große Chance der Menschheitsfamilie. Endlich, nach langer, langer, langer Zeit.

