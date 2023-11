Ex-Berater des Weißen Hauses: BRICS+ könnten Dominanz des US-Dollars beenden

Die zunehmende Verwendung nationaler Währungen durch die BRICS-Länder wird wahrscheinlich die Entdollarisierung beschleunigen, sagte der Wirtschaftswissenschaftler und ehemalige Berater des Weißen Hauses Joe Sullivan. Auch ohne einheitliche Währung könnte dies die Dominanz des US-Dollars beenden.

Quelle: rtdeutsch

Laut Joe Sullivan, einem ehemaligen Sonderberater im Rat der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, wird der US-Dollar von den BRICS-Ländern aufgrund der geplanten Expansion des Blocks und der Bemühungen, die Verwendung nationaler Währungen im Handel zwischen den Mitgliedern zu fördern, zunehmend herausgefordert.

In einem Artikel für die Zeitschrift Foreign Policy, der Anfang dieser Woche veröffentlicht wurde, vertrat Sullivan die Ansicht, dass die BRICS den Dollar von seiner Vorherrschaft über den Welthandel abbringen könnten, auch wenn sie keine einheitliche Währung haben.

Die BRICS bestehen derzeit aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, werden aber im kommenden Januar durch Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate ergänzt. Schätzungen zufolge wird die erweiterte Gruppe, die Sullivan als BRICS+ bezeichnet, bis 2040 fast die Hälfte des globalen BIP ausmachen.

„Die BRICS+ können die wirtschaftliche Staatskunst des Globalen Südens vom 20. ins 21. Jahrhundert bringen. … Im 21. Jahrhundert können nicht-westliche Wirtschaftsblöcke wie BRICS+ Einfluss auf den Westen gewinnen. … Ölembargos aus dem zwanzigsten Jahrhundert mögen im Vergleich zu den Handels- und Finanzaktionen des 21. Jahrhunderts, die die BRICS+ jetzt theoretisch durchführen könnten, passé oder sogar mickrig erscheinen“, sagt Sullivan.

Er stellt fest, dass drei der ursprünglichen Mitglieder des Blocks – Brasilien, China und Russland – wichtige Exporteure von Edelmetallen und seltenen Erden sind. Mit der Aufnahme von Ägypten, Äthiopien und Saudi-Arabien – den drei Ländern, die den Suezkanal, eine wichtige Handelsader, umgeben – wird der Block einen Einfluss auf zwölf Prozent des Welthandels haben. Saudi-Arabien, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate, die wichtige Exporteure fossiler Brennstoffe sind, werden der Gruppe mehr Gewicht auf den Rohstoffmärkten verleihen.

Darüber hinaus besitzt Saudi-Arabien US-Staatsanleihen im Wert von über 100 Milliarden US-Dollar, was „die wirtschaftliche Hebelwirkung der BRICS+ in Bezug auf Finanzbeteiligungen vergrößert“, so Sullivan.

In der Zwischenzeit fördern die BRICS-Länder auch aktiv die Verwendung ihrer nationalen Währungen im gegenseitigen Handel und haben sogar die Möglichkeit der Einführung einer neuen gemeinsamen Handelswährung auf einem Gipfel im kommenden August angedeutet. Eine solche Währung ist zwar noch in Arbeit, aber Sullivan ist der Meinung, dass die BRICS+ die Macht haben, die Vorherrschaft des US-Dollars auch ohne sie zu stürzen.

„Die BRICS+-Staaten müssen nicht warten, bis sie eine gemeinsame Handelswährung haben, bevor sie ihre neue wirtschaftliche Abrissbirne gegen den Dollar schwingen. Die BRICS+-Staaten müssen nicht einmal unbedingt eine gemeinsame Handelswährung haben, um die Domäne von König Dollar zu untergraben. Wenn die BRICS+-Staaten verlangen würden, dass jedes Mitglied in seiner eigenen nationalen Währung bezahlt, um mit den anderen Staaten Handel zu treiben, würde die Rolle des Dollars in der Weltwirtschaft zurückgehen“, so Sullivan, der zugleich anmerkte, dass dann eine Vielzahl von Währungen an Bedeutung gewinnen würde.

Der Wirtschaftswissenschaftler stellte fest, dass die Welt im Allgemeinen aufgrund der „tektonischen Verschiebungen“ in Chinas Wirtschaft und in Washington „jetzt viel reifer für eine Entdollarisierung ist als noch vor sechs Monaten“. Sullivan äußerte die Auffassung, dass die jüngste Verlangsamung des chinesischen Wirtschaftswachstums ein ausgewogeneres Verhältnis unter den BRICS-Staaten mit sich bringe, das „glaubwürdiger gemeinsamen Interessen dient als denen eines dominierenden Chinas“. Gleichzeitig stellte er fest, dass die Skepsis darüber wächst, wie eng die Dollar-Hegemonie mit den nationalen Interessen der USA in Washington selbst zusammenhängt.

„Gerüchte über den Tod des Dollars als Weltwährung mögen im Vorfeld des Gipfels [der BRICS-Staaten in Johannesburg] im August übertrieben gewesen sein. Dieses Mal jedoch sind die Gerüchte über seinen Tod möglicherweise keine Übertreibung“, schließt Sullivan.

Wieso könnten? Wie wäre es z.B. wenn die BRICS+ einen Währungskorb bilden, der sich zu einem gewissen Teil an Rohstoffe orientiert und zu einer weltweiten Handelswährung etabliert? Wer braucht dann noch den inflationären US-Dollar? Wie neulich zu lesen war, hat China seine Dollarbestände um einige Mrd. verringert. Sogar auch Japan.

Die Industrie und die Menschen brauchen Rohstoffe. Die BRICS+-Staaten haben jede Menge davon.

