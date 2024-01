Ein Landwirt redet Klartext

Bauer droht Regierung: Da müsst ihr Angst haben

Die Bauern geben nicht nach. Die Stimmung in Berlin heizt sich auf.

Liebe Landwirte, macht weiter. Im Gegensatz zu den Halunken, die das Volk spalten und in den Ruin treiben, arbeitet Ihr für uns. Ihr werdet viele Herzen erobern und euch sicherlich auch Feinde machen. Dennoch wird die überwiegende Mehrheit auf eurer Seite sein.

Es ist ein gutes Zeichen der Solidarität, dass viele Menschen euch mit Schnittchen und warmen Getränken versorgen und somit Unterstützung signalisieren. Diesen Helfern meinen größten Respekt.

aher an alle lieben Mitmenschen: You’ll Never Walk Alone

oder

Steht auf, wenn Ihr …

