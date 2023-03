Die Tage der Straffreiheit von Uncle Sam sind endlich vorbei

Finian Cunningham (antikrieg)

Das Gebäude der amerikanischen imperialen Macht wurde noch nie in seinen Grundfesten in Frage gestellt. Jetzt ist das der Fall.

Russland und China sind entschlossen, die amerikanischen Saboteure des Nord Stream-Projekts zur Rechenschaft zu ziehen. Onkel Sams Tage – ja Jahrzehnte – der mutwilligen Kriminalität sind vorbei. Wenn die imperialistische Tyrannei in Washington auf eine Mauer der Realität stößt, wird sich die Hölle auftun.

Mehrere Wochen lang haben die Vereinigten Staaten und ihre westlichen Lakaien den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hingehalten und sich den Forderungen Moskaus und Pekings nach einer internationalen strafrechtlichen Untersuchung der Sabotage der im September gesprengten Ostseepipelines widersetzt.

Zahlreiche unabhängige Beobachter wie der amerikanische Wirtschaftsprofessor Jeffrey Sachs und der ehemalige CIA-Analyst Ray McGovern haben sich dem am 8. Februar veröffentlichten Untersuchungsbericht des renommierten Journalisten Seymour Hersh angeschlossen, in dem behauptet wird, dass US-Präsident Joe Biden und seine hochrangigen Mitarbeiter im Weißen Haus das Pentagon angewiesen haben, die Erdgaspipeline zu zerstören, die am Grund der Ostsee von Russland nach Deutschland verläuft.

Russland und China wollen nicht zulassen, dass dieses wichtige Thema ignoriert wird. Sie wollen eine ordnungsgemäße Untersuchung, internationale Rechenschaftspflicht und strafrechtliche Verfolgung. Moskau und Peking beharren zu Recht auf dieser Forderung. Washington und seine westlichen Verbündeten haben sich jahrzehntelang auf die Straffreiheit verlassen. Die Verantwortung liegt hier, und sowohl Russland als auch China sind stark genug, um sicherzustellen, dass die Vereinigten Staaten sich nicht durch Drohungen, Erpressung und Überredungskunst aus der Untersuchung herauswinden können.

Das Nord Stream-Projekt ist eine bedeutende internationale zivile Infrastruktur, deren Bau über ein Jahrzehnt hinweg mehr als 20 Milliarden US-Dollar gekostet hat. Mit einer Länge von 1.200 Kilometern unter der Ostsee ist es eine beeindruckende technische Meisterleistung, die den gegenseitigen Nutzen von guter Nachbarschaft und kooperativem Handel symbolisiert.

Dass die Vereinigten Staaten diese Pipeline in die Luft jagen, um Russland vom europäischen Energiemarkt zu verdrängen, damit sie sich mit ihren eigenen, teureren Gaslieferungen durchsetzen können, ist ein schockierender Akt von Staatsterrorismus und Kriminalität. Es ist auch ein potenzieller Akt des Krieges gegen Russland und eine kaltschnäuzige Sabotage gegen vermeintliche europäische Verbündete, deren Bürger nun unter den steigenden Energierechnungen leiden. Deutsche Arbeitnehmer haben in dieser Woche die gesamte Wirtschaft aus Protest gegen den Zusammenbruch von Unternehmen und unerträgliche Lebenshaltungskosten lahmgelegt.

Natürlich ist die Sabotage des Nord Stream-Projekts eine dringende Angelegenheit, bei der es um grundlegende Gerechtigkeit, die Rechenschaftspflicht für ein grausames Verbrechen sowie um massive internationale finanzielle Entschädigungen geht. Es ist fast schon urkomisch, wie der selbsternannte amerikanische Protagonist einer „regelbasierten Weltordnung“ einen eklatanten Vorfall von Versagen und Chaos verzweifelt hinauszögert.

Doch mehr noch als die unabdingbare Verpflichtung zur Gerechtigkeit zählt das Erbe der Straflosigkeit. Dass die Täter eines solchen mutwilligen terroristischen Akts nicht zur Rechenschaft gezogen werden, schafft einen gefährlichen Präzedenzfall. Was hält die Staatsterroristen sonst davon ab, ebenso dreiste Sabotageakte und Kriegstreiberei zu wiederholen? Das Konzept des Völkerrechts und der Charta der Vereinten Nationen wird nicht nur unterminiert, sondern zerstört.

Der Nord Stream-Zwischenfall eröffnet möglicherweise eine Ära zügelloser Gesetzlosigkeit und staatlichen Banditentums – durch eine nukleare Supermacht, die Vereinigten Staaten, die ihre westlichen Lakaien zur Deckung benutzt. Die westlichen Nachrichtenmedien werden durch ihre Zurückhaltung bei der Aufklärung ebenfalls als nichts anderes als Propagandakanäle im Dienste der imperialen Herren entlarvt.

Die Gegenwart erinnert an die 1930er Jahre, als Nazideutschland und andere imperialistische Nationen wie die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien und Japan sowie andere Länder faschistische Expansionsbestrebungen betrieben. Nazideutschland war nicht der einzige Schuldige während dieser früheren Zeit der Barbarei, ungeachtet der offiziellen westlichen Geschichtsrevision, die sich selbst entlasten will.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, inmitten der Trümmer der internationalen Zerstörung und mit bis zu 85 Millionen Toten, wurden die Vereinten Nationen und ihre Charta gegründet, um angeblich zu gewährleisten, dass sich Gesetzlosigkeit und Staatsterrorismus im Stil der 1930er Jahre nicht wiederholen würden.

Dieser hehre Anspruch war stets eine armselige Illusion. In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg gab es kein Ende der imperialistischen Kriegstreiberei und der Unterwanderung, die vor allem von den Vereinigten Staaten und ihren westlichen Verbündeten, insbesondere Großbritannien, betrieben wurde. Welch ein Hohn, dass den USA und Großbritannien der Status eines ständigen Mitglieds im UN-Sicherheitsrat eingeräumt wurde, wo doch diese beiden Schurkenmächte für unzählige Kriege nach 1945 verantwortlich sind. Die jahrzehntelangen Kriege in Vietnam, Irak und Afghanistan sind nur die berüchtigtsten Kriegsverbrechen der anglo-amerikanischen „Sonderbeziehung“.

Während der Jahrzehnte des Kalten Krieges konnte die Sowjetunion die schlimmsten Übergriffe westlicher Imperialisten in Grenzen halten. Die Volksrepublik China war nicht stark genug, um als abschreckende Kraft zu wirken.

Etwa zwei Jahrzehnte lang, nachdem der Kalte Krieg 1991 mit der Auflösung der Sowjetunion offiziell zu Ende ging, sahen die Machthaber in den Vereinigten Staaten einen Freibrief für eine „Vollspektrumsdominanz“. Washington begab sich in einen Rausch endloser Kriege, der bis vor kurzem anhielt.

Der erste Realitätscheck für die ungezügelte Gewalt der US-Imperialisten und ihrer NATO-Schergen war Russlands militärische Intervention in Syrien Ende 2015, um den westlichen Machenschaften für einen weiteren Regimewechsel ein Ende zu setzen. Washington und seine Komplizen sind mit ihren ruchlosen Zielen in Syrien gescheitert, auch wenn die Amerikaner weiterhin einen Teil des arabischen Landes illegal besetzen und dessen Ölressourcen stehlen.

In der Ukraine zeigt sich das Ende der Straffreiheit für die Vereinigten Staaten in vollem Umfang.

Russland hat unter Wladimir Putin die militärische Stärke wiedererlangt, die mit der Auflösung der Sowjetunion verloren gegangen war. In mancher Hinsicht ist das heutige Russland sogar noch beeindruckender, denn es hat neue Waffen entwickelt, z. B. Hyperschallraketen und S-500-Luftabwehrsysteme. Außerdem steht Russlands Wirtschaft auf einer solideren Grundlage als die der Sowjetunion, die sich zu sehr auf den Militarismus stützte. Daher konnte Moskau den wirtschaftlichen Angriffen widerstehen, die Washington und seine Verbündeten im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt zu starten versuchten.

Genauso bedeutsam ist, dass China zu einer wirtschaftlichen und militärischen Supermacht aufgestiegen ist. Gemeinsam stellen Russland und China nun eine unverwundbare Gegenmacht für die Vereinigten Staaten und ihre westlichen Verbündeten dar.

Nach dem Zweiten Weltkrieg konnten die Vereinigten Staaten fast acht Jahrzehnte lang relativ frei Amok laufen, das Völkerrecht und die Souveränität der Nationen zerstören, Millionen Menschen töten und den Planeten mit ihrer „gutartigen“, narzisstischen Tyrannei terrorisieren.

Der Konflikt in der Ukraine, wo Russland der jahrelangen US-geführten NATO-Aggression „Genug ist genug“ entgegengesetzt hat, zeigt, dass die Tage der Straffreiheit für den Möchtegern-Hegemon Amerika endgültig vorbei sind.

Washington hat den Einsatz in der Ukraine rücksichtslos auf ein unhaltbares Niveau erhöht. Es hat das Haus – und den Hof – darauf gesetzt, Russland zu unterwerfen, um seinen nächsten unersättlichen imperialen Zug gegen China zu starten. Aber Moskau und Peking zwingen Uncle Sam, Farbe zu bekennen. Die Verantwortung liegt bei ihm.

Das Gebäude der amerikanischen imperialen Macht ist noch nie in seinen Grundfesten in Frage gestellt worden. Jetzt ist es so weit.

erschienen am 28. März 2023 auf > Strategic Culture Foundation > Artikel

*******

Sicherlich gibt es noch viele andere Länder auf diesem Planeten, die ein Interesse daran haben, zu erfahren, was damals in der Ostsee wirklich vorging.

Hinzu kommt noch, dass der US-Dollar als Weltleit(d)währung immer weniger akzeptiert wird. Geht dem Hegemon langsam die Luft aus? Was werden die Schurken dagegen unternehmen? Was, wenn Sleepy Joe und Scholli …? Und was ist mit den westlichen Medien-Huren, wenn …?

Viele Fragen, die endlich die unaufgeklärte Masse aufrütteln sollte.

