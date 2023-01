Das US-Imperium betrachtet Ukrainer und Russen als Laborratten für Waffentests

Eine interessante These, über die ich auch schon mal nachgedacht habe, aber leider in Vergessenheit geraten ist. Frau Caitlin Johnstone beschreibt eine durchaus realistische Version.

*******

Ein überraschend offener Artikel der New York Times mit dem Titel „Western Allies Look to Ukraine as a Testing Ground for Weapons (die westlichen Alliierten betrachten die Ukraine als Testgelände für Waffen) [1]“ beschreibt, wie die imperiale Kriegsmaschinerie den Stellvertreterkrieg der USA nutzt, um ihre Waffen für den künftigen Einsatz zu testen.

Von Caitlin Johnstone (free21)

Dieser Artikel wurde zuerst am 17.11.2022 auf caitlinjohnstone.com unter der URL <https://caitlinjohnstone.com/2022/11/17/us-empire-views-ukrainians-and-russians-as-lab-rats-for-weapons-testing/> veröffentlicht, Lizenz: Caitlin Johnstone, CC BY-NC-ND 4.0

„Die Ukraine hat sich zu einem Testgelände für hochmoderne Waffen und Informationssysteme, sowie für neue Einsatzmöglichkeiten entwickelt, die nach Ansicht westlicher Politiker und militärischer Befehlshaber die Kriegsführung für die nächsten Generationen prägen könnten“, schreibt Lara Jakes von der NYT. Jakes schreibt, dass

„neue Fortschritte in der Technologie und Ausbildung in der Ukraine genau beobachtet werden, um zu sehen, wie sie das Gesicht des Kampfes verändern“.

Zu diesen neuen technologischen Fortschritten gehören ein Informationssystem namens Delta, zudem „ferngesteuerte Boote, Anti-Drohnen-Waffen, die als SkyWipers bekannt sind, und eine aktualisierte Version eines in Deutschland gebauten Luftverteidigungssystems, welches das deutsche Militär selbst noch nicht eingesetzt hat.“

Ein ehemaliger litauischer Präsident wird mit den Worten zitiert: „Wir lernen in der Ukraine, wie man kämpft, und wir lernen, wie man unsere NATO-Ausrüstung einsetzt“, und fügt hinzu: „Es ist beschämend für mich, weil die Ukrainer diese Übungen für uns mit ihrem Leben bezahlen.“

Ja, das stimmt.

Irgendwann wurde der Artikel in der New York Times von „Western Allies Look to Ukraine as a Testing Ground for Weapons“ [2] in den etwas weniger offensichtlichen Titel „For Western Weapons, the Ukraine War Is a Beta Test (für westliche Waffen ist die Ukraine ein Beta-Test) [3]“ umbenannt.

Die Nachricht, dass der Westen die Ukraine nutzt, um Waffensysteme für künftige Kriege zu testen, deckt sich mit den jüngsten Äußerungen des Befehlshabers des US-Atomwaffenarsenals, wonach der Stellvertreterkrieg ein Testlauf für einen weitaus größeren Konflikt ist, der sich anbahnt.

„Diese Ukraine-Krise, in der wir uns gerade befinden, ist nur die Aufwärmübung“, sagte der Leiter des US-Stratcom, Charles Richard, auf einer Marinekonferenz Anfang des Monats.

„Die große Krise kommt noch. Und es wird nicht mehr lange dauern, bis wir auf eine Art und Weise getestet werden, wie schon lange nicht mehr.“

Dieser Krieg dient also nicht nur dazu, langfristige geostrategische Ziele der USA voranzutreiben [4], sondern offenbar auch, die Krallen der imperialen Kriegsmaschinerie für einen drohenden heißen Krieg mit China und/oder Russland zu schärfen. In einem solchen Konflikt hätten die USA sicherlich einen Vorteil durch die jahrelangen militärischen Testläufe.

Am Rande sei bemerkt, dass die Erprobung neuer westlicher Waffentechnologien wahrscheinlich die Berichte ukrainischer Astronomen [5] erklärt, wonach es am Himmel über Kiew „von unidentifizierten Flugobjekten (UFO’s) wimmelt“. In dem bereits erwähnten Artikel der New York Times wird der ukrainische Vizepremierminister Mychajlo Fedorow mit den Worten zitiert, ihn hätten die Waffentests, welche er gesehen habe, davon überzeugt, „dass in den Kriegen der Zukunft immer mehr Drohnen und weniger Menschen eine Rolle spielen werden.“ [6]Einer der vielen Gründe, warum die USA und ihr komplexes Netzwerk von Verbündeten, Partnern und Aktiva immer wieder so viele Kriege führen, liegt darin, dass neue Waffentechnologien in der Schlacht getestet werden müssen, bevor sie als wirksam eingestuft werden können. In der Praxis bedeutet dies, dass menschliche Körper als Testobjekte eingesetzt werden, so, wie Wissenschaftler Laborratten oder Meerschweinchen verwenden.

Das zentralisierte US-Imperium gibt vor, sich um das Leben der Ukrainer zu kümmern, aber in Wirklichkeit kümmert es sich nur in dem Maße um sie, wie sich ein Forscher um seine Laborratten kümmert. Und das aus genau demselben Grund.

Was könnte unheilvoller sein als das? Nun, die Pläne, für die sie diese Tests durchführen, nehme ich an.

