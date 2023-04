9/11-Enthüllungen – steckt Washington jetzt Riad den schwarzen Peter zu?

Gavin O’Reilly (antikrieg)

Kürzlich veröffentlichte Gerichtsakten, in denen beschrieben wird, wie zwei der Flugzeugentführer vom 11. September 2001 wissentlich oder unwissentlich für eine gemeinsame Operation der CIA und des saudischen Geheimdienstes rekrutiert wurden, bestätigten, was bereits allgemein bekannt war.

Im Juli 2016 wurden die berüchtigten „28 Seiten“ der offiziellen Untersuchung über die Aktivitäten der Geheimdienste vor und nach dem 11. September freigegeben, in denen die Rolle hochrangiger saudischer Beamter und Geheimdienstmitarbeiter bei den Anschlägen beschrieben wurde, indem sie den Entführern, von denen 15 saudische Staatsangehörige waren, finanzielle und logistische Unterstützung gewährten.

Die Al-Qaida-Organisation selbst hat ihre Wurzeln in der Operation Cyclone, einem CIA-Programm aus der Zeit des Kalten Krieges, das die Bewaffnung, Finanzierung und Ausbildung der als Mudschaheddin bekannten wahhabitischen Kämpfer beinhaltete, die dann 1979 in den Krieg gegen die sozialistische Regierung des bis dahin mit dem Westen befreundeten Afghanistan geschickt wurden. Einer der bekanntesten Mitglieder der Mudschaheddin war kein Geringerer als Osama Bin Laden.

Die Anschläge vom 11. September dienten den USA auch als Vorwand für eine aggressive Außenpolitik, die den Zielen des Project for the New American Century entsprach, einer sehr einflussreichen neokonservativen Denkfabrik, die den Vereinigten Staaten von Amerika die Aufrechterhaltung der globalen Hegemonie durch radikale Änderungen ihrer Militär- und Verteidigungspolitik, einschließlich der gewaltsamen Beseitigung des damaligen irakischen Präsidenten Saddam Hussein, vorschwebte. In ominöser Weise sagte ein Bericht des PNAC vom September 2000 voraus, dass die Umsetzung derartiger politischer Veränderungen langsam und schrittweise erfolgen würde und dass nur ein Ereignis von der Größenordnung Pearl Harbours einen raschen Umbruch ermöglichen würde, wobei ein solcher Katalysator praktischerweise ein Jahr später in New York und Virginia eintrat.

In einer weiteren unheilvollen Vorahnung erzählte der pensionierte Vier-Sterne-General Wesley Clark später, wie er bei einem Besuch im Pentagon in den Tagen nach dem 11. September von einem ungenannten Militärbeamten darüber informiert wurde, dass die Entscheidung für einen Krieg der USA gegen den Irak gefallen sei, obwohl es keine Beweise für eine Verbindung zwischen Bagdad und den Anschlägen gab. Bei einem Folgetreffen einige Wochen später, als die USA mit der Bombardierung Afghanistans begonnen hatten, teilte derselbe Beamte Clark mit, dass sechs weitere Länder – Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und Iran – als Reaktion auf den 11. September 2001 ins Visier genommen würden, obwohl es in allen Ländern, wie auch im Irak, keine nachweisliche Verbindung zu den Anschlägen gab.

Der Zeitpunkt der jüngsten Veröffentlichung von Gerichtsdokumenten, die die saudische Beteiligung an 9/11 belegen, ist ebenfalls höchst verdächtig.

Letzten Monat wurde in einer seismischen geopolitischen Verschiebung bekannt gegeben, dass das Golfkönigreich und sein langjähriger regionaler Rivale Iran im Rahmen eines von China vermittelten Abkommens wieder diplomatische Beziehungen aufgenommen haben. Weniger als zwei Wochen später wurde bekannt gegeben, dass Saudi-Arabien in Gesprächen, die von Russland vermittelt wurden, auch die diplomatischen Beziehungen zu Syrien wiederherstellen will, was effektiv das Ende der US-Hegemonie in der Region signalisiert.

Die Veröffentlichung von Dokumenten über die Rolle Saudi-Arabiens bei den Anschlägen vom 11. September 2001 im gleichen Zeitraum deutet darauf hin, dass die Beziehungen zwischen Washington und dem nach Israel vielleicht wichtigsten strategischen Verbündeten in Westasien – mit ebenfalls bekannten Verbindungen zu den Anschlägen vom 11. September 2001 – nach der Hinwendung Riads zu Peking und Moskau abgekühlt sind; als Reaktion darauf hat Washington nun begonnen, die Rolle Saudi-Arabiens bei den Anschlägen vom 11. September 2001 öffentlich zu machen, möglicherweise in dem Bestreben, Riad auf der Weltbühne zu isolieren.

Dass die USA angesichts neuer geopolitischer Entwicklungen ehemalige Verbündete vor den Kopf stoßen, ist in der Tat historisch belegt.

Der Iran, einst ein wichtiger Verbündeter der USA in der Region, ist seit der islamischen Revolution von 1979, bei der der von den USA und vom Vereinigten Königreich unterstützte Schah Pahlavi gestürzt und durch Ayatollah Khomeini ersetzt wurde, Gegenstand westlicher Sanktionen und Kriegsdrohungen; derzeit läuft in dem Land ein Putschversuch nach syrischem Vorbild.

Der benachbarte Irak wurde im Iran-Irak-Krieg, der ein Jahr später begann, als US-Vertreter eingesetzt. Der damalige Nahost-Beauftragte der Reagan-Regierung und spätere PNAC-Mitglied Donald Rumsfeld traf sich 1983 in Bagdad mit Saddam Hussein, um die Unterstützung der USA zu bekräftigen. Zwei Jahrzehnte später diente Rumsfeld als Verteidigungsminister in der Regierung von George W. Bush, die dann in den Irak einmarschierte und Hussein anschließend hinrichtete.

Mit der Hinwendung Riads zum Osten und der Veröffentlichung von Dokumenten über seine Rolle bei 9/11 im gleichen Zeitraum scheint sich dieser historische Trend nun auch in Saudi-Arabien abzuzeichnen.

