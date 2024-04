Vergeltung für den Angriff auf Irans Konsulat in Damaskus könnte Krieg eskalieren lassen

Quelle: voltairenet

• Ayatollah Ali Khamenei, Führer der iranischen Revolution, schrieb auf X: „So Gott will, werden wir die Zionisten dazu bringen, ihr Verbrechen des Angriffs auf die iranische Botschaft in Damaskus zu bereuen.“

• « Keine einzige israelische Botschaft ist nun mehr in Sicherheit“, hat am 7. April der Revolutionsgeneral Yahya Rahim Safavi gedroht. „Die Zeugenaussagen [der Märtyrer von Damaskus] verdoppeln die Motivation, gegen Amerika und das zionistische Regime zu kämpfen. Wir haben einen Pakt mit Gott geschlossen, um weiterhin gegen Unterdrückung zu kämpfen, und wo immer Muslime und Nicht-Muslime um Hilfe rufen, werden wir ihnen nach dem Plan unseres Oberbefehlshabers [Ayatollah Ali Khamenei] helfen. Dieser jüngste Krieg wird sowohl das Gesicht der Sicherheit als auch das der Kultur und der Medien in der Welt verändern. Natürlich geschehen alle Verbrechen, die in der Region begangen werden, mit der Unterstützung Amerikas und dem verräterischen Schweigen einiger arabischer Länder.“

• Laut der Bloomberg Agentur bereitet sich der Iran als Vergeltung für den Angriff auf sein Konsulat in Damaskus darauf vor, Regierungsziele in Israel mit Langstreckenraketen zu bombardieren.

• Bis heute hat dem Iran niemand Reparationen angeboten, nachdem Israel sein Konsulat und die Residenz seines Botschafters in Damaskus zerstört hat (vgl. 0907). Allem Anschein nach handelt es sich wirklich um ein äußerst schweres Verbrechen.

• US-Präsident Joe Biden empfing den japanischen Premierminister und sagte: „Wir haben auch über die Iran-Frage gesprochen. Teheran droht mit einem Großangriff auf den jüdischen Staat. Wie ich Premierminister Benjamin Netanjahu sagte, ist unser Engagement für die Sicherheit Israels gegen diese Bedrohungen durch den Iran und seine Stellvertreter in Eisen gekleidet. Lassen Sie es mich noch einmal sagen. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um Israels Sicherheit zu schützen.“

• US-Außenminister Antony Blinken bestätigte ihm in einem Telefonat mit dem israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant, dass Washington im Falle eines iranischen Angriffs an der Seite von Tel Aviv stehen würde. Das iranische Außenministerium berichtete am 10. April, dass die Außenminister Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate, Katars und des Irak mit dem iranischen Außenminister telefoniert hätten. Alle brachten die gleiche Botschaft des US-Außenministeriums: Keine Vergeltung für Israels Angriff auf Ihre diplomatische Vertretung in Damaskus, Sie riskieren, einen Weltkrieg zu provozieren.

• Ayatollah Ali Khamenei, Führer der iranischen Revolution, schrieb auf X: „Es ist bedauerlich, dass einige muslimische Regierungen dem zionistischen Regime inmitten des Konflikts in Palästina helfen. Zionisten saugen das Blut eines Landes zu ihrem eigenen Vorteil, wenn sie in diesem Land Fuß fassen. Diejenigen, die dem zionistischen Regime helfen, helfen mit, ihre eigene Zerstörung herbeizuführen. Muslimische Regierungen sollten ihre wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zum zionistischen Regime abbrechen – zumindest vorübergehend! Beziehungen sollten abgebrochen werden und niemand sollte ihnen helfen, solange sie diese Verbrechen begehen. Dass muslimische Länder ihre Beziehungen zum zionistischen Regime abbrechen, wird nicht nur von uns erwartet. Die muslimischen Nationen erwarten es auch. Wenn muslimische Länder ein Referendum abhielten, würden zweifellos alle für ihre Regierung stimmen, damit sie ihren Beziehungen ein Ende setzt.“

• Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa stoppte vom 6. bis 11. April ihre Flüge in den Iran „aufgrund der aktuellen Situation im Nahen Osten“. Der Iran seinerseits hat am 10. April wegen Militärübungen alle zivilen Flüge über Teheran ausgesetzt. Die Nachrichtenagentur Mehr zog die Meldung zurück, die sie zu diesem Thema veröffentlicht hatte.

Dieser Artikel ist ein Auszug aus „Voltaire, actualité internationale“, Nr. 82 (erscheint am 11. April). Um mehr zu erfahren, abonnieren Sie entweder jährlich für 150 Euro oder monatlich für 15 Euro.

Übersetzung

Horst Frohlich

(Visited 86 times, 1 visits today)