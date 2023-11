Russlands Präsident Wladimir Putin sagte am Montag bei einem Treffen mit Mitgliedern des Sicherheitsrates, dass die Hauptnutznießer der Instabilität in der Welt die herrschenden US-Eliten und ihre Satelliten seien. Der Staatschef erinnerte daran, dass die neue Runde der Nahost-Krise mit einem Angriff auf israelische Zivilisten begann, aber anstatt die Täter zu bestrafen, gibt es Rache „nach dem Prinzip der kollektiven Verantwortung“.

Die Ereignisse in Machatschkala wurden „nicht zuletzt vom ukrainischen Territorium aus von Agenten westlicher Geheimdienste inspiriert“, so Putin.

Mehr auf unserer Webseite: https://freedert.online/

Verehrte freiheitsliebende Menschen, von dem, was Putin sagt, ist vieles wahr. Glaubt nicht den Medien-Huren, die wollen Euch nur mit ihrer vorgegebenden Meinung in ein Lügenkorsett zwängen. Wenn mir jemand erzählt, er habe verschiedene Infos aus dem Fernsehen, ist er bereits in diesem Lügenkäfig gefangen. Zum Leid vieler ihrer Mitmenschen.



(Visited 1 times, 1 visits today)