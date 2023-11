Die von außen herbeigeführte selbstgemachte Krise

von WiKa (qpress)

BRDigung: In der schönen neuen Welt der Krisen, im Jahre 2023 und ferner folgend, ist es normal, dass die Regierung die eigene Dummheit auf andere schiebt. Meister aller K(l)assen, diese Thematik betreffend, ist der erfahrene Kinderbuchautor und hausierender Wirtschaftsminister Robert Habeck. Exakt das bewies der Wirtschaftskünstler, der in einer Pressekonferenz die aktuelle wirtschaftliche Situation in Deutschland als „selbstgemacht, von außen herbeigeführt“ bezeichnete. So viel Größe zur Darstellung der eigenen Dummheit und Unfähigkeit muss man erst einmal haben. Vermutlich ist es eine Eigenschaft der Grünen, die scheinbar die letzte Scham bereits überwunden haben.

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, rechts das Beweisvideo (wenn es dort nicht erscheint bitte hier lang). Schließlich ist es bekannt, dass Robert Habeck und seine Parteigenossen die Energiewende mit aller Macht vorantrieben. Und diese Energiewende hat nun mal zu einer erhöhten Abhängigkeit von russischem Gas geführt. Bis zum Ukrainekrieg war es sauber und anständig, das Gas. Mit dem Tag des russischen Einmarsches war es plötzlich verdorben, unbrauchbar, schwer umweltbelastend und ideologisch nicht mehr tragbar. Aber natürlich kann der Minister für diese Fehlentscheidungen nichts. Schuld ist selbstredend Putin, der böse Zar, der einfach nicht so macht, wie Habeck und transatlantisch grüne Ideologie es erfordert.

Kinderbuchautor tut Wahrheit kund

Tatsächlich ist Habecks Aussage so absurd, dass sie nur als Satire durchgehen kann. Doch leider ist sie leider bittere Realität. In der schönen neuen Welt von 2023 ist es normal, dass die Regierung die eigene Dummheit auf andere schiebt. Was können wir stolz sein auf eine Ampel-Regierung, die vor unseren Augen ein ganzen Land gegen wissentlich und vorsätzlich vor die Wand fährt. Das ist ein Erlebnis der „bösonderen“ Art. Nur gut, das die Politiker dafür fürstlich entlohnt werden, denn ohne die materielle Absicherung durch die „Absaufenden“ könnten wir uns als Land diesen Luxusuntergang gar nicht leisten.

Robert ist bereits selbst eine ausgewachsene Krise

Aber um diese elende Geschichte nicht ganz so trist zu beenden lassen wir Robert Habeck noch einmal zu Worte kommen, um den Menschen Hoffnung zu machen. Das leben ist nicht so schwarz wie er es malt, es ist grün und lebendig und das kann uns sein letztes Wort hier vermitteln. Auch wenn dem Beitrag anzumerken ist, dass es ein „Deep-Fake“ ist, versprüht er darin doch endlose Hoffnung und offenbart das tatsächliche Wesen der grüner Politik. Man kann es dem Robert Habeck also problemlos abnehmen … wie das ein oder andere Kinderbuch auch.

https://qpress.de/wp-content/uploads/2019/06/robert-habeck-shrek-dreck-gruene-200×300.jpg

(Visited 1 times, 1 visits today)