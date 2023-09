Strüngmann, Sahin, Biontech: Wer hat wie viel mit den Corona-Injektionen verdient?

Mit der Massenverabreichung der experimentellen mRNA-Präparate wurden in Deutschland Milliarden verdient – und zahllose Menschen schwer geschädigt. Multipolar hat errechnet, wie hoch die Gewinne deutscher Profiteure bislang waren. Zu ihnen zählen neben den Großaktionären von Biontech auch dessen Zulieferer sowie Städte wie Mainz und Marburg, denen immense Steuerzahlungen zuflossen. Ihrer Verantwortung, die Opfer und ihre Hinterbliebenen nun angemessen zu entschädigen, verweigern sich bislang alle.

Was für ein Zufall auch. Kaum an der NASDAQ gelistet und kurze Zeit später ging die Spritzorgie los. War da vielleicht schon was im Köcher?

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.



Und wer kommt für die Folgeschäden auf? Die, die Sie gewählt haben ganz sicher nicht. Und wer bleibt dann noch übrig? Einfach mal auf Ihre monatliche Lohnabrechnung schauen, dann wissen Sie es.

