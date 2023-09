von (legitim)

Zu einem Zeitpunkt, an dem einige wichtige europäische Verbündete Anzeichen dafür erkennen lassen, dass sie die Verteidigungshilfe für die Ukraine zurückfahren könnten (allen voran Polen, das vor kurzem erklärt hat, dass es damit aufhört), hat die deutsche Außenministerin zugegeben, dass einige „fortschrittliche“ deutsche Systeme, die an Kiew geliefert wurden, fehlerhaft sind.

Annalena Baerbock gab in einem neuen Interview mit CNN zu, dass einige der an die Ukraine gelieferten Leopard-1-Panzer veraltet sind und „nicht wirklich funktionieren“. Sie sagte dies, als sie gefragt wurde, warum Berlin bisher die Genehmigung für die Lieferung von Taurus-Langstreckenraketen verweigert hat.

„Wir müssen uns über jedes Detail im Klaren sein, wie es funktioniert, wer sie (die Raketen) tatsächlich bedienen kann„, sagte Baerbock gegenüber Christiane Amanpour von CNN. „Ja, das braucht Zeit. Ich habe volles Verständnis dafür, dass die Zeit in der Ukraine nicht ausreicht, aber wenn wir sie liefern, muss sie auch funktionieren.“

Ihre Logik war, dass angesichts der Tatsache, dass frühere deutsche Systeme nicht effektiv waren und sich sogar als fehlerhaft erwiesen haben, es keine Eile geben sollte, noch mehr zu liefern, besonders wenn es sich um hochentwickelte Raketensysteme handelt.

In vielen Fällen wurden die ukrainischen Bediener durch übereilte Schulungsprogramme gehetzt, und die Probleme werden noch akuter, wenn nicht genügend Zeit investiert wird. Und es sind nicht nur die Bediener, die auf den neuesten Stand gebracht werden müssen, sondern auch die notwendigen Hilfs- und Unterstützungsmannschaften.

Sie sagte in dem Interview, dass all dies damit zu erklären sei, dass Europa in letzter Zeit nicht mit einem „brutalen Krieg“ konfrontiert worden sei.

Es sei daran erinnert, dass die deutsche Regierung zu den ersten gehörte, die erklärten, sie würden osteuropäischen Ländern wie Polen „nicht im Wege stehen„, wenn diese Panzer aus deutscher Produktion in das russisch-ukrainische Kriegsgebiet verlegen wollten.

Seitdem haben russische Medien zahlreiche Beispiele von zerstörten und brennenden Leopard-Panzern gezeigt und gleichzeitig einen „Sieg“ über die vom Westen gelieferten Kampfpanzer verkündet.

Baerbocks überraschendes Eingeständnis, fehlerhafte und alte Panzer nach Kiew zu schicken, kommt in derselben Woche, in der die Zelenskij-Regierung die Ankunft von M1-Abrams-Panzern aus den USA ankündigte. Auch in diesem Fall war die von US-Ausbildern aus Deutschland durchgeführte Ausbildung wahrscheinlich übereilt, da es manchmal Jahre dauert, bis die Besatzungen einsatzbereit sind.

Kürzlich wurde Baerbock in einer Pressekonferenz gedemütigt, als sie neben einem frustrierten und wütenden ukrainischen Außenminister stand, der Folgendes sagte:

Auf die Frage, ob sie ihm Hoffnung gemacht habe, dass Deutschland die Ukraine mit Taurus-Raketen beliefern werde, antwortete er:

„Nein, sie ist nicht über die offizielle Position der deutschen Regierung hinausgegangen… aber Sie werden es trotzdem tun, es ist nur eine Frage der Zeit.“

