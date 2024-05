Bill Gates will mit KI Rinder gentechnisch verändern, um “den Planeten zu retten”

Microsoft-Gründer Bill Gates sprach kürzlich in seinem Podcast „Unconfuse Me With Bill Gates“ darüber, wie KI den Klimawandel bekämpfen könnte.

von Cassie B. (dirtyworld1)

Es war genau die Art von wirren Gesprächen, die man von demselben Mann erwarten würde, der für synthetisches Rindfleisch, Entvölkerung, das Verhindern von Kühen am Rülpsen und experimentelles Geoengineering wirbt.

Seine jüngsten Bemerkungen machte er in einem Interview mit der Datenwissenschaftlerin Hannah Ritchie.

Als ihr Gespräch auf künstliche Intelligenz und ihren potenziellen Nutzen bei der Bewältigung von Umweltproblemen kam, teilte er seine Überraschung darüber mit, wie schnell sich die Technologie weiterentwickelt hat.

„Ich war sehr verblüfft, wie die KIs im Grunde überhaupt nicht lesen oder schreiben konnten, sondern dies auf eine sehr einfache Art und Weise taten“, sagte er ihr.

Auf die Frage, ob er glaube, dass KI eine Rolle bei der Umsetzung von Maßnahmen gegen das Klima spielen könnte, antwortete er: „Absolut.“

Er nannte dann das Beispiel, wie man Fleischrinder mit KI genetisch verändert, so dass sie weniger Methan produzieren, oder wie man KI einsetzt, um irgendwie „Fleisch ohne Kuh“ zu produzieren.

Ritchie wies darauf hin, dass die Menschen die Idee von Fleischalternativen nicht annehmen, und das ist etwas, mit dem Gates auch sehr vertraut ist, da er in mehrere Unternehmen investiert hat, die gefälschtes Fleisch herstellen, wie Impossible Foods, Upside Foods und Beyond Meat.

Er hat in der Vergangenheit gesagt, dass „alle reichen Länder zu 100 % synthetischem Rindfleisch übergehen sollten“ und dass er optimistisch ist, dass gefälschte Fleischprodukte eine „sehr gute“ Alternative für die Verbraucher sein werden, da viele Menschen zögern, Fleisch aus ihrer Ernährung zu streichen.

Im vergangenen November hat Beyond Meat fast 20 Prozent seiner Belegschaft außerhalb der Produktion abgebaut, nachdem die Umsätze eingebrochen waren, da die Kunden das stark verarbeitete und ungesunde Gebräu meiden.

Einst stark gehypt, ist die Aktie um mehr als 60 Prozent gefallen, und ein Meinungsartikel in der New York Times bezeichnete kürzlich im Labor gezüchtetes Fleisch als „die Revolution, die auf dem Weg zum Abendessen starb“.

Einige Bewertungen haben ergeben, dass solche Produkte nicht viel Nutzen für die Umwelt bieten und möglicherweise sogar mehr Schaden als Nutzen anrichten.

Gates geht auch auf die Jagd nach dem Rülpsen von Kühen vor und investiert in ein australisches Startup, das sich darauf konzentriert, Kühe daran zu hindern, Methanemissionen zu rülpsen, indem es ihnen ein Nahrungsergänzungsmittel mit einer synthetischen Version eines Inhaltsstoffs in Rotalgen füttert, der die Methanbildung verhindert.

Ein Sprecher von Breakthrough Energy Ventures, dem Investmentfonds von Gates, sagte: „Obwohl Kühe eine bedeutende [Treibhausgas-]Quelle sind, bleibt die Viehzucht eine der billigsten Proteinquellen weltweit, was bedeutet, dass Technologien, die die Emissionen aus der bestehenden Rinderlieferkette heute und in Zukunft reduzieren können, von entscheidender Bedeutung sind.“

Gates übersieht die Auswirkungen von KI auf die Umwelt

Gates mag viele Ideen im Umgang mit Kühen haben, aber hat er wirklich das Wohl der Umwelt im Sinn?

Er sagte, dass er KI als potenziell nützlich bei der Modifizierung von Kühen ansieht, aber was ist mit den Auswirkungen, die KI auf das Klima hat?

Wenn Kohlenstoff wirklich so schlimm ist, wie er behauptet, sollte er sich dann nicht Sorgen um den großen CO2-Fußabdruck machen, der mit der Entwicklung, Wartung und Entsorgung von KI-Technologie verbunden ist?

Es wird erwartet, dass die Emissionen der gesamten IT-Technologiebranche bis 2040 14 Prozent der globalen Emissionen ausmachen werden, insbesondere die Rechenzentren, die an KI beteiligt sind, während das Training von KI-Modellen 626.000 Pfund Kohlendioxid produzieren soll, was etwa 300 Hin- und Rückflügen in den USA entspricht.

Natürlich ist es viel sinnvoller, die ganze Schuld für die Probleme des Planeten auf die Kühe zu schieben und die negativen Auswirkungen von KI auf die Umwelt zu beschönigen, wenn man seine beträchtlichen finanziellen Investitionen in Fleischalternativen und OpenAI bedenkt.

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

InfoWars.com

FoxBusiness.com

Earth.org

Quelle: https://futuretech.news/2024-04-23-bill-gates-ai-genetically-modifying-cows.html#

Zu Bill Gates fällt mir immer wieder folgendes Zitat von Helmut Schmidt ein:

„Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.“

