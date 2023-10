Zelensky: Der Mann, der die Ukraine verkaufte

Von Mike Whitney (globalresearch)

In den jüngsten Entwicklungen ist Zelensky auf einem offiziellen Besuch in den USA und Kanada. Die Natur des Kiewer Regimes und seine Verbindungen zum Nationalsozialismus werden beiläufig geleugnet. Im Unterhaus erhält Zelensky Standing Ovations.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Kanadas Premierminister Justin Trudeau erkennen Yaroslav Hunka an, der am Freitag, den Sept. im Unterhaus auf dem Parlamentsgebäude in Ottawa, anwesend war. 22, 2023.

Der Sprecher des kanadischen Unterhauses entschuldigte sich am Sonntag dafür, dass er den 98-jährigen Yaroslav Hunka als „ukrainischen Helden“ vor dem kanadischen Parlament anerkannt habe. Hunka diente im Zweiten Weltkrieg als Mitglied der 14. Waffen Grenadier Division der SS, so eine jüdische Menschenrechtsgruppe, die eine Entschuldigung forderte.

„In meinen Ausführungen nach der Ansprache des Präsidenten der Ukraine habe ich eine Person auf der Tribüne anerkannt. Ich habe mir später mehr Informationen bewusst geworden, die mich dazu bringen, meine Entscheidung zu bereuen“, sagte Rota in einer Erklärung.

Rota übernahm die Verantwortung für das, was als Aufsicht bezeichnet wurde, und nannte die Initiative „völlisch meine eigene“.

„Ich möchte klarstellen, dass niemand, einschließlich der Parlamentarier und der Ukraine-Delegation, meine Absicht oder meine Bemerkungen kannte, bevor ich sie ablieferte.“

Volodymyr Selenskyj ist der jetzige Präsident der Ukraine. Er wurde 2019 in einem Erdrutschsieg gewählt, weil er versprochen hatte, die Spannungen mit Russland zu lockern und die Krise in den abtrünnigen Republiken in der Ostukraine zu lösen. Er hat keinen Versuch unternommen, sein Wort in beiden beidenFragen zu halten. Stattdessen hat er die interne Krise der Ukraine stark verschärft, während er Russland unerbittlich provoziert hat.

Zelensky hatte zahlreiche Möglichkeiten, die Dinge mit Moskau zu glätten und den Ausbruch der Feindseligkeiten zu verhindern. Stattdessen hat er die Lage immer noch verschlimmert, indem er blind Washingtons Anweisungen befolgt hat.

Zelensky wurde im Westen verehrt und für seine persönliche Tapferkeit gelobt. Aber als praktische Angelegenheit hat er es versäumt, die nationale Einheit wiederherzustellen oder das entscheidende Friedensabkommen umzusetzen, das der einzige Weg zur Versöhnung ist. Der ukrainische Präsident mag das sogenannte Minsker Protokoll nicht und hat sich geweigert, seine Grundvoraussetzungen zu erfüllen. Infolgedessen hält der ethnisch aufgeladene, Brudermord, der die Ukraine in den letzten 8 Jahren verschlungen hat, bis heute an, ohne dass ein Ende in Sicht ist. Präsident Wladimir Putin verwies in einer kürzlich gehaltenen Rede im Kreml auf Zelenskys Hartnäckigkeit. Er sagte:

„Bei gestrigen Veranstaltung… erklärte die ukrainische Führung öffentlich, dass sie sich nicht an diese Vereinbarungen halten werde. Sie werden sich nicht an sie halten. Nun, was kann man dazu noch sagen?“ (Vladimir Putin)

Die meisten Amerikaner erkennen nicht, dass Zelenskys Ablehnung von Minsk der Tropfen war, der das Kamel den Rücken brach. Russische Beamte hatten 8 Jahre lang daran gearbeitet, Minsk Bedingungen auszuhandeln, die für alle Parteien angenehm wären. Dann setzte er mit einer Handwelle den Kibosh auf den Deal. Wozu? Wer hat Zelensky aufgefordert, das Abkommen abzuschaffen? Washington?

Natürlich.

Und warum entsandte Zelensky 60.000 Kampftruppen in das Gebiet direkt hinter der Kontaktlinie (in der Ostukraine), wo sie sterbliche Granaten in die Städte und Dörfer der ethnischen Russen werfen konnten, die dort lebten? Offensichtlich war die Botschaft, die die Menschen an die Menschen übermittelte, dass eine Invasion unmittelbar bevorstehe und dass sie entweder sofort aus ihren Häusern fliehen oder in ihren Kellern Zuflucht suchen sollten. Welches Ziel hat Zelensky zu erreichen, indem er diese Menschen dazu zwang, sich in Angst um ihr Leben in ihre Häuser zu drängen? Und welche Botschaft wollte er nach Moskau senden, dessen Führer diese Entwicklungen mit absolutem Entsetzen betrachteten?

Wusste er, dass seine Aktionen in Russland Alarm auslösen würden, was Putin dazu drängte, sein Militär aufzurufen und sie auf eine mögliche Invasion vorzubereiten, um sein Volk vor dem zu schützen – einer massiven ethnischen Säuberungsaktion?

Er tat es.

Wie also stehen diese Aktionen im Einklang mit Zelenskys Wahlkampfversprechen, die nationale Einheit wiederherzustellen und die Probleme der Ukraine mit Russland friedlich zu lösen?

Sie sind überhaupt nicht konsistent, sie sind polare Gegensätze. Tatsächlich scheint Zelenskyy ein ganz anderes Drehbuch abzuwarten. Nehmen wir zum Beispiel seine völlige Unwilligkeit, Russlands minimale Sicherheitsbedenken auszuräumen. Wusste Zelensky, dass Putin wiederholt gesagt hatte, dass die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO eine „rote Linie“ für Russland sei? Wusste er, dass Putin seit 2014 wieder dasselbe gesagt hat? Wusste er, dass Putin davor warnte, dass Russland gezwungen wäre, „militärisch-technische“ Maßnahmen zu ergreifen, um ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten? Weiß Zelensky weiß, dass die NATO eine von Washington kontrollierte Allianz ist, die zahlreiche Aggressionsakte gegen andere souveräne Staaten begangen hat. Hier eine kurze Liste der NATO-Leistungen:

Die Zerstörung Jugoslawiens Zerstörung Afghanistans Die Zerstörung Libyens Zerstörung des Irak Die Zerstörung Syriens

Wissen Zelensky, dass die NATO Russland offen feindlich gegenübersteht und Russland als ernsthafte Bedrohung für seine expansionistischen Ambitionen betrachtet?

Ja, er weiß all diese Dinge. Dennoch äußerte er öffentlich sein Interesse an der Entwicklung von Atomwaffen. Worum geht es? Stellen Sie sich das Problem vor, das für Russland entstehen würde. Stellen Sie sich vor, eine von den USA unterstützte Marionette, wie Zelensky, hätte Atomraketen zur Hand. Wie denken Sie, könnte sich das auf die Sicherheit Russlands auswirken? Glauben Sie, dass Putin eine solche Entwicklung ignorieren und immer noch seine Pflicht erfüllen könnte, das russische Volk zu schützen?

Und warum stimmte Zelenskyy zu, die Lieferung nach dem Versand tödlicher Waffen in die Ukraine zu erlauben, wenn er aufrichtig Frieden mit Russland suchte? Dachte er, dass Putin zu dumm war, um zu sehen, was direkt unter seiner Nase vor sich ging? Dachte er, dass er die Beziehungen normalisierte, indem er sein Arsenal erweiterte, sein eigenes Volk bedrohte und durch welche Reifen auch immer Washington für ihn aufmachte?

Oder dachte er, dass Putins Bitten um Sicherheitsgarantien unvernünftig seien? Ist es das? Hätte er gedacht – dass, wenn der Schuh auf dem anderen Fuß wäre – die USA Mexiko erlauben würden, Militärstützpunkte, Artillerieteile und Raketenstandorte entlang der südlichen Grenze Amerikas zu errichten? Gibt es einen Präsidenten in der amerikanischen Geschichte, der nicht dasselbe getan hätte wie Putin? Gibt es einen Präsidenten in der amerikanischen Geschichte, der keinen Präventivschlag gegen diese mexikanischen Waffen gestartet und jedes Lebewesen für einen Radius von 20 Meilen verdampft hätte?

Nein, Putins Forderungen waren durchaus vernünftig, aber Zelenskyy zuckte trotzdem mit den Schultern. Wozu?

Weiß Zelenskyy weiß, dass es Rechtshilfe, Neonazis in der Regierung, Militär- und Sicherheitsdienste gibt. Weiß er, dass, während ihre Anzahl klein ist, sie eine Kraft sind, mit der man rechnen muss und die stark den Hass und die Verfolgung ethnischer Russen einbezieht? Weiß er, dass diese rechtsextremen Elemente an Fackelparaden teilnehmen, Hakenkreuze oder SS-Tattoos auf ihren Armen abdrücken und die rassistische Ideologie Adolf Hitlers verehren? Ist ihm klar, dass viele dieser Nazis 2014 im Gewerkschaftsgebäude in Odessa kriminelle Brutalitäten kriminelle Akte der Brutalität verwickelt sind? Glaubt er, dass die verdeckten Programme der CIA, diese rechten Militanten zu bewaffnen und auszubilden, Vertrauen aufbauen, oder glaubt er, Moskau an einen katastrophalen Krieg zu erinnern, in dem 27 Millionen Russen von der deutschen Wehrmacht ausgerottet wurden?

Können Sie sehen, wie alles, was Zelensky getan hat, mit der Absicht getan wurde, Russland zu provozieren?

Das ganze Gerede vom Beitritt zur NATO, all das Gerede über den Bau von Atomwaffen, die stetige Anhäufung tödlicher Waffen, die Bewegung der Truppen nach Osten, die Weigerung, den Minsker Vertrag umzusetzen und die Ablehnung von Putins Sicherheitsforderungen. All dies waren bewusste Provokationen. Aber warum? Warum „den Bären köderen“, das ist die Frage?

Weil Washington Russland in einen Krieg locken will, damit es Putin weiter dämonisieren, Russland isolieren, eine Aufstandsbekämpfungsoperation gegen die russische Armee starten und harte Wirtschaftssanktionen verhängen kann, die der russischen Wirtschaft maximalen Schaden zufügen werden. Das ist Washingtons Strategie auf den Punkt gebracht, und Zelenskyy hilft Washington, seine Ziele zu erreichen. Er lässt sich Washingtons Werkzeug zu. Er opfert sein eigenes Land, um die Interessen der Vereinigten Staaten zu fördern.

All dies trägt dazu bei, einen Punkt zu unterstreichen, der von den Medien nie in Betracht gezogen und von den Experten nie über Kabelnachrichten diskutiert wird, d.h., dass die Ukraine den Krieg verlieren wird, und Zelenskyy weiß es. Er weiß, dass die ukrainischen Streitkräfte der russischen Armee nicht gewachsen sind. Es ist wie ein Riesen, der eine Fliege schwingt. Die Ukraine ist die Fliege. Die Öffentlichkeit muss das hören, aber sie hört es nicht. Stattdessen hören sie über heldenhafte Ukrainer, die gegen den russischen Eindringling kämpfen. Aber das ist Unsinn, gefährlicher Unsinn, der die Menschen ermutigt, ihr Leben für eine verlorene Sache zu opfern. Das Ergebnis dieses Konflikts stand nie in Frage: Die Ukraine wird verlieren. Das ist sicher. Und wenn Sie zwischen den Zeilen lesen, werden Sie sehen, dass Russland den Krieg ziemlich handlich gewinnt; sie zermalmen die ukrainische Armee auf Schritt und Tritt, und sie werden sie weiter zerschlagen, bis die Ukraine kapituliert. Schauen Sie sich dieses kurze Interview mit Colonel Douglas MacGregor über Tucker Carlson an und Sie werden verstehen, was wirklich los ist:

Tucker: „Wo ist der Krieg heute Abend“? (März 1)

Oberst McGregor: „Nun, die ersten 5 Tage sahen wir eine sehr langsame methodische Bewegung russischer Streitkräfte, die in die Ukraine eindrangen…. Sie bewegten sich langsam und vorsichtig und versuchten, die Opfer in der Zivilbevölkerung zu reduzieren, um den ukrainischen Streitkräften die Möglichkeit zu geben, sich zu ergeben. Das ist vorbei. Und die Phase, in der wir uns jetzt befinden, haben die russischen Streitkräfte manövriert, um die verbleibenden ukrainischen Streitkräfte einzukreisen und zu umzingelen und sie durch eine Reihe massiver Raketenartillerieangriffe zu zerstören, Luftangriffe mit russischer Rüstung, die langsam und sicher die Entfernung schließen und das, was übrig bleibt, vernichtet. Dies ist also der Anfang vom Ende des ukrainischen Widerstands.

Tucker: Was ist Putins Ziel hier?“

Oberst McGregor: „Putin machte sich daran, sein Wort von 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz zu ehren, wo er sagte: „Wir werden die Erweiterung der NATO nicht bis zu einem Punkt zulassen, an dem die NATO unsere Grenze, insbesondere die Ukraine und Georgien, berührt. Wir sehen diese als trojanische Pferde für die militärische Macht der NATO und den US-Einfluss… Er wiederholte dies (Würnen) immer und immer wieder, in der Hoffnung, dass er es vermeiden könnte, Maßnahmen zu ergreifen, um die Ostukraine von irgendwelchen Oppositionskräften effektiv zu reinigen, und seine Streitkräfte gegenüber der NATO in eine Position zu bringen, um uns von weiteren Versuchen abzuschrecken, die Ukraine in eine Plattform für die Projektion der USA und des Westens zu verwandeln.

Jetzt ist sein Ziel – wie heute –, dieses ganze Gebiet der Ostukraine (östlich des Flusses Dneiper) zu beschlagnahmen, und er hat den Fluss überquert, wo er sich darauf vorbereitet, diese Stadt (von Kiew) vollständig einfangen zu gehen.

An diesem Punkt muss Putin entscheiden, was er sonst noch tun will. Ich glaube nicht, dass er weiter nach Westen gehen will. Aber er würde gerne wissen, dass alles, was daraus entsteht, als die Ukraine… „neutral“ nicht ausgerichtet und vorzugsweise freundlich zu Moskau ist. Das wird er akzeptieren. Alles andere war, und sein Krieg war Zeitverschwendung.“ („ Oberst Douglas MacGregor mit Tucker Carlson“, Rumble)

Was wir aus diesem kurzen Interview ableiten können:

Russland wird sich durchsetzen und die Ukraine wird verlieren. Die Ukraine wird Teilung sein. Putin wird den Puffer schaffen, den er braucht, um die Sicherheit seines Landes zu gewährleisten. Wer auch immer den westlichen Teil der Ukraine regiert, muss seine „Neutralität“ (schriftlich) erklären und alle Angebote für die NATO-Mitgliedschaft ablehnen. Wenn sie gegen dieses Versprechen verstoßen, werden sie mit Gewalt entfernt.

Aber hier ist das Wichtigste: Alle Hauptakteure in diesem Fiasko wussten von Anfang an, dass die Ukraine keine Chance hatte, die russische Armee zu besiegen. Das war eine Selbstverständlichkeit. Also – was wir wissen wollen – ist, warum Zelenskyy keine Schritte unternommen hat, um die Tragödie zu vermeiden, bevor sie sich entfaltete?

Die Antwort auf diese Frage hilft zu enthüllen, „wer Zelenskyy wirklich ist“.

Fragt euch: Warum hat Zelenskyy nicht mit Putin verhandelt, als er die Chance hatte? Warum zog er seine 60.000 Soldaten nicht aus dem Osten zurück? Warum hat er Washingtons Waffenlieferungen nicht gestoppt? Warum hat er den Minsker Vertrag nicht umgesetzt? Warum lehnte er das Angebot der NATO zur Mitgliedschaft nicht ab?

Und schließlich, warum war er so darauf bedacht, die Dinge zu tun, von denen er wusste, dass sie Moskau verärgern und die Wahrscheinlichkeit eines Krieges erhöhen würden?

Diese Fragen sind nicht schwer zu beantworten.

Zelenskyy hat von Anfang an auf Befehl aus Washington gehandelt. Das wissen wir. Er hat auch Washingtons Agenda nicht seine eigene und schon gar nicht die Ukraines umgesetzt. Das wissen wir auch. Aber das entbindet ihn nicht von der Verantwortung. Schließlich ist er ein ausgewachsener Erwachsener, der in der Lage ist, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Er weiß, was er tut, und er weiß, dass es falsch ist; schlimmer als falsch, es ist unentschuldbar. Er schickt Männer, um in einem Krieg zu sterben, von dem er weiß, dass sie nicht gewinnen können; er fügt seinem eigenen Volk ohne Grund unkalkulierbares Leid und Verletzung zu; und – was am schlimmsten ist – er hat den Weg für die Auflösung der Ukraine selbst freigemacht, dem Land, das er geschworen hat zu verteidigen. Dieses Land wird im Rahmen einer endgültigen Einigung mit Russland in Bits zerbrochen, und Zelenskyy wird einen guten Teil der Schuld tragen.

Wie lebt ein Mann wie dieser mit sich selbst?

*

Mike Whitney, renommierter geopolitischer und sozialer Analyst mit Sitz im Staat Washington. Er initiierte seine Karriere als unabhängiger Bürgerjournalist im Jahr 2002 mit dem Bekenntnis zu ehrlichem Journalismus, sozialer Gerechtigkeit und Weltfrieden.

Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Zentrums für Globalisierungsforschung.

(Visited 1 times, 1 visits today)