Strafanzeige wegen Hochverrat gegen die Bundesregierung

Eine Riege namhafter Mediziner, Wissenschaftler und ehemaliger Spitzenbeamter, die im Verein Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, e.V. (MWGFD) organisiert sind, haben Anfang dieser Woche gemeinsam mit der Bürgeraktivistin Marianne Grimmenstein eine Strafanzeige gegen Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und andere hochrangige deutsche Politiker gestellt – wegen des Verdachts des (versuchten) Hochverrats, wegen Verstöße gegen das Völkergesetzbuch (Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit) sowie wegen aller sonstigen in Betracht kommenden Tatbestände, wie es in der Anzeige heißt. Unter den Anzeigern ist auch der leitende Ministerialrat a. D. und Ansage!-Autor Uwe Kranz.

Anlass ist der sogenannte „Pandemievertrag“ der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Von deutschen Medien unter sträflicher Missachtung ihrer kritischen Aufklärungspflichten entweder weitgehend ignoriert oder unvollständig kommuniziert (und in der breiten Öffentlichkeit daher kaum bekannt), will die UNO-Behörde sich quasi diktatorische Machtbefugnisse zuteilen lassen, um bei angeblichen „Pandemien“ und anderen Gesundheitsnotständen, die sie auch noch mehr oder weniger nach Belieben selbst ausrufen kann, sämtliche Machtbefugnisse in den betroffenen Staaten an sich zu reißen. Diese reichen von der Ausrufung von Lockdowns über die Schließung von Landesgrenzen, die Zusammenarbeit mit Pharmakonzernen und die Zwangsimpfung oder ersatzweise Tötung zahlloser Tiere bis hin zur Übernahme der Kontrolle über die Medien, um die Verbreitung vermeintlicher „Desinformationen“ zu unterdrücken.

Ende der bundesdeutschen Souveränität

Die staatliche Souveränität existiert dann nicht mehr, sobald die (demokratisch nicht legitimierte, sondern allein von Milliardärsstiftungen und NGOs finanzierte und somit privatrechtlich kontrollierte) WHO nach eigenem Gutdünken beschließt, dass irgendwo ein “Notfall” herrscht, der ihres Eingreifens bedarf. Sogar die Achtung der Würde, Menschenrechte und der individuellen Grundfreiheiten von Personen wurde in dem Änderungsvorschlag gestrichen. Die WHO soll nicht mehr, wie bislang, bloße Empfehlungen abgeben, sondern rechtlich bindende Vorgaben erteilen können.

Im regierenden deutschen Parteienkartell regte sich bislang kein Widerstand gegen diese beispiellose Souveränitätsberaubung, und auch jetzt ist keinerlei Widerstand gegen diese Entmündigung durch eine nicht legitimierte Organisation zu erwarten. Im Gegenteil: Der Bundestag hatte im Mai mit riesiger Mehrheit seine Bereitschaft zur völligen Unterwerfung unter die WHO erklärt, deren Befugnisse künftig ausgeweitet und die finanziell wesentlich besser ausgestattet werden soll. In der Strafanzeige legen deren Unterzeichner dar, dass all diese Pläne „wesentliche Elemente unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung“ missachten und zudem das Demokratie-, Rechtsstaat- und Föderalismusprinzip verletzten, falls sie im Mai 2024 – bei der nächsten Weltgesundheitsversammlung – tatsächlich verabschiedet werden. Da die maßgeblichen demokratischen Instanzen “fast zur Gänze versagt“ hätten, sein nunmehr das dringende Einschreiten der Judikative gefordert.

Kaum realistische Aussichten

Der Entschließungsantrag des Bundestages sei „eigentlich ein beabsichtigter Identitätswechsel”. Dieser bedeute nämlich „grundsätzlich die beabsichtigte Beseitigung der freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland nach dem Grundgesetz“, denn das deutsche Volk sei nie gefragt worden, „ob es das Grundgesetz und damit die freiheitlich demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland zu Gunsten der WHO ablösen will“ – und auch nicht über diese unweigerliche Folge der komplexen Pläne aufgeklärt worden. Es handelt sich somit um eine Art Funktionärs- oder Repräsentantenverrat am eigenen Souverän, dem die Tragweite der Beschlüsse erst dann klar werden wird, wenn es zu spät ist.

So sehr die Anzeiger natürlich hoffen, dass die – tatsächlich und rechtlich völlig begründete – Anzeige Erfolg hat, so gering sind deren realistische Aussichten. Deutschlands Justiz, auch das Bundeverfassungsgericht, besteht mittlerweile zum großen Teil aus politisierten Richtern, die sich bereitwillig zu juristischen Erfüllungsgehilfen eines Parteienregimes und dessen Herren machen, denen sie ihre Ernennung verdanken. Dies hat sich sowohl in der Absegnung der Corona-Beschränkungen als auch in der Unterstützung des Klimawahns gezeigt, dem sogar Verfassungsrang eingeräumt wurde.

Etliche weitere Anlässe für Hochverratsanzeigen

Die Ampel-Regierung, aber auch die anderen Parteien mit Ausnahme der AfD werden sich absehbar bereitwillig dem WHO-Diktat unterwerfen, um bei der nächsten „Pandemie“ jede Verantwortung abgeben zu können.

Zudem gibt es mittlerweile natürlich noch einen ganzen weiteren Katalog von Anzeigen, den man gegen diese Regierung erstatten könnte, die ihren Amtseid täglich mit Füßen tritt:. Das Spektrum reicht von der permanenten Gefährdung der inneren Sicherheit durch die rechtswidrige millionenfache Massenmigration unter Aushebelung des Asylrechts, über die Verschwendung von Milliarden von Steuergeldern ins Ausland für zahllose ideologische Programme, und über die Vorgabe von Heizungs-, Essens- und sogar Gendersprachvorschriften bis hin zur selbstmörderischen Unterstützung der Ukraine, der gegenüber überhaupt keine formale Bündnisverpflichtungen bestehen. Zu alledem wurde das deutsche Volk nicht um Zustimmung gefragt – obwohl es den Preis für all diese autodestruktiven politischen Entscheidungen trägt.

