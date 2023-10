Hofreiter kann dritten Weltkrieg kaum erwarten

von WiKa (qpress)

BRDigung: Die kriegsgeilste Partei in Deutschland, nach der NSDAP, dürfte derzeit Bündnis 90/Die Grünen sein, Anton Hofreiter vornweg. Ihr Kriegsdebüt gab diese Partei noch unter Joschka Fischer und SPD-Altkanzler Gerhard Schröder mit dem völkerrechtswidrigen Jugoslawien-Feldzug. Dieser wurde im Rahmen einer Koalition der Willigen abgewickelt, die sich vornehmlich aus den NATO-Schurkenstaaten rekrutierte. Das alles muss den Grünen so sehr zugesagt haben, dass sie dieses Erfolgskonzept einschließlich der Gewaltschleife weiter perpetuieren möchten und was gegen ein kleines Land geholfen hat muss auch gegen eine atomare Supermacht funktionieren

Einen weiteren Beleg für diese These und grüne Gewaltphantasien liefert nun der grüne Hofnarrenreiter Anton aus Bayern, von der Partei die so ihre eigenen Vorstellungen vom Umgang mit den Kritikern hat … [Kritisches Netzwerk]. Ob er damit nur auf Stimmenfang gehen möchte, oder was ihn sonst in dieser Sache noch so reitet, ist schwer auszumachen. In jedem Fall riskiert er schon mal eine dicke Lippe. Ihm gebricht es ganz offensichtlich an Groß- und Urgroßeltern die noch Krieg und Elend am eigenen Leib erfahren haben, sonst ist diese Kriegsgeilheit kaum zu erklären und er würde sich friedfertiger geben. Aber ähnlich wie zu Zeiten des Jugoslawienfeldzuges wähnen sich die grünen Kriegsherren hier in Deutschland und im Bunker des Bundestages ziemlich sicher.

Ohne deutsche Marschflugkörper auf Russland kein richtiger Krieg

Der Tagesspiegel fungiert in diesem Fall als „neutraler“ Lautsprecher der bundesdeutschen Kriegsintensivierer. Hier ein Auszug aus deren Berichterstattung … [Tagesspiegel], vornehmlich mit Blick auf Hofreiters Absonderungen:

Die Bundesregierung sendet nach Ansicht von Grünen-Politiker Anton Hofreiter mit ihrer Zurückhaltung bei der seit langem diskutierten Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine ein „verheerendes Signal“ an Moskau. Mangelnde Entschlossenheit und zähe Diskussionen über Waffensysteme bestärkten Moskau nur darin, auf lange Sicht den Krieg gewinnen zu können, sagte Hofreiter am Donnerstag im Deutschlandfunk. „Solange wir dieses Signal immer wieder aus Ängstlichkeit, aus Überforderung, aus nicht schnell genug entscheiden können entsenden, solange wird dieser Krieg weitergehen“, warnte er. Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag befürwortet seit langem eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Hofreiter bezeichnete es als „großes Problem“, dass es vorerst keine Taurus-Lieferung an die Ukraine geben wird. „Ich erwarte vom Kanzler (Olaf Scholz), dass er endlich den Weg freimacht für die vernünftige Unterstützung der Ukraine“, sagte er im Deutschlandfunk.

Statt jetzt über Eck mit Raketen und Marschflugkörpern intensiveren Kontakt zu Russland über Ukraine zu suchen, wäre doch eine offene und direkte Kriegsbeteiligung viel ehrlicher und effektiver. So ist es reine Feigheit vor dem Feind. Wer den totalen Kriegen haben will, muss ihn auch machen. Entsprechende Erfahrungen hat Deutschland hinreichend aus dem letzten Jahrtausend. Komisch wie schnell sowas in Vergessenheit geraten kann. Vor allem wüsste Russland dann sehr genau womit es zu rechnen hätte. So ein von Deutschen veranstaltetes „Stalingrad-Revival“ wäre schon beeindruckend. Leider sind die bisherigen Vorboten, die Großkatzen aus Deutschland, bereits überwiegend auf dem Schlachtfeld in Flammen aufgegangen, aber das muss ja niemanden hindern das Elend für den guten Zweck zu vertiefen.

Was ließe sich nicht alles über einen „totalen Krieg“ kaschieren

Um Russland so richtig zu schaden begeht die EU bereits seit Monaten einen ökonomischen Suizid unter Billigung, Beifall und Förderung der USA. Man kann den Niedergang aber auch beschleunigen und dafür wäre der Anton sicher einer der erlesensten Fachkräfte, um den transatlantischen Bedürfnissen auf deutschem Boden den nötigen Schwung zu verleihen. Seine „Taurus-Phantasien“ sprechen stark dafür.

Wie wir aus der Geschichte zwar wissen, aber nicht korrekt verinnerlicht haben, kann es Wiederaufbau und Wirtschaftswunder nur nach einer weitreichenden Zerstörung geben. Das Problem scheint darin zu bestehen, Russland jetzt soweit zu reizen und zu drangsalieren (über den Ostfeldzug in der Ukraine), dass es den Nutznießern solcher Kriege danach wieder richtig die Taschen füllt. Die Verwüstung Europas ist dabei nur eine unschöne Nebenerscheinung fetter Profite. Menschenleben haben noch nie was gekostet, die gibt es bei diesen seltsamen Kriegsgerichten immer als „Fleischbeilage“.

<img decoding=async class=“alignright wp-image-452386 size-medium lazy“ src=“data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=’http://www.w3.org/2000/svg’%20viewBox=’0%200%20300%20168’%3E%3C/svg%3E“ data-src=https://qpress.de/wp-content/uploads/2021/12/politische-farbenlehre-deutschland-2021-300×168.png alt=“Hofreiter kann dritten Weltkrieg kaum erwarten“ width=300 height=168 data-srcset=“https://qpress.de/wp-content/uploads/2021/12/politische-farbenlehre-deutschland-2021-300×168.png 300w, https://qpress.de/wp-content/uploads/2021/12/politische-farbenlehre-deutschland-2021-1024×575.png 1024w, https://qpress.de/wp-content/uploads/2021/12/politische-farbenlehre-deutschland-2021-768×431.png 768w, https://qpress.de/wp-content/uploads/2021/12/politische-farbenlehre-deutschland-2021-1536×863.png 1536w, https://qpress.de/wp-content/uploads/2021/12/politische-farbenlehre-deutschland-2021-678×381.png 678w, https://qpress.de/wp-content/uploads/2021/12/politische-farbenlehre-deutschland-2021-1320×741.png 1320w, https://qpress.de/wp-content/uploads/2021/12/politische-farbenlehre-deutschland-2021.png 1754w“ data-sizes=“(max-width: 300px) 100vw, 300px“ title=“Hofreiter kann dritten Weltkrieg kaum erwarten 3″> Man stelle sich den Hofnarrenreiter auf einer Wahlkampfveranstaltung der Grünen vor, bei der er den tobenden Grün-Groupies zubrüllt: „Wollt ihr die totale Befreiung„? Offenbar steuern wir auf die Wiederholung der Geschichte zu und der Anton scheint ein willfähriger Garant dafür zu sein. Und damit es nicht langweilig wird, streichen wir den anvisierten Wiederholungs-Zirkus diesmal grün statt braun an. Jetzt muss die Ampel-Regierung allerdings arg aufpassen – die Farbenlehre ist da unerbittlich – denn wenn man Rot, Grün und Gelb für den kommenden Krieg zusammenrührt, kommt leider auch wieder Braun dabei heraus. Ob der Anton das schon weiß, oder ob er meint Grün allein wäre kriegsentscheidend?

