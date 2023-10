Neuartige Biogas-Antriebe retten die Energiewende

von FrechePresseNet

Das Konzept ist so revolutionär wie einfach. Statt auf teure Lithiumbatterien und Elektromotoren setzen die neuen Biogasmodelle auf den totgeglaubten Verbrenner. Der Opel Closet wird mit Biogas betrieben, das direkt von Fahrer und Mitfahrern produziert wird. Dafür mussten allerdings die komfortablen Ledersitze haushaltsüblichen Toilettenstühlen weichen, damit die Exkremente jederzeit aufgefangen werden können. Zwischen Motorraum und Tank befindet sich der Bioreaktor, in dem die Fäkalien in Kraftstoff umgewandelt werden. Mit einer durchschnittlichen Stuhlentleerung einer erwachsenen Person soll man gut 200 Kilometer weit kommen. Der Reaktor fasst aber weitaus mehr und je nach Anzahl der Mitfahrer kann sich die Reichweite zusammen mit den Vorräten auf bis zu 2000 Kilometer erhöhen.

Chef-Konstrukteur Dipl-Ing. Rainer Bock misst dem Opel Closet wegweisende Bedeutung zu. “Wir schlagen gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Raststätten an Autobahnen mit ihren oft sehr unhygienischen Toiletten braucht es nicht mehr. Wir haben alles an Bord – Tankstelle und sanitäre Anlagen in einem. Man kann ohne Zwischenstopp einfach durchfahren. Ist das nicht herrlich?”

Und ein weiteres Problem lässt sich mit dem neuen Antrieb lösen. “Stellen Sie sich vor, Sie sind in der Innenstadt zu Fuß unterwegs und suchen dringend eine Toilette. Immer mehr Geschäfte machen zu und Öffentliche Toiletten oder gar Bahnhofsklos sind nicht ohne Risiko aufzusuchen. Jeder Closet-Fahrer aber freut sich, wenn sein Wagen, während er irgendwo einkauft, wieder mit Fäkalien aufgefüllt wird. Dazu haben wir eine Smartphone-App entwickelt, mit der jeder Zugang zu bereitgestellten Fahrzeugen in seiner Nähe erhält, in denen er seine Notdurft verrichten kann. Die Umwelt wird es uns danken.”

Auch im Öffentlichen Personennahverkehr soll demnächst umgerüstet werden. “Wir haben für jeden einen Platz reserviert, denn nur gemeinsam kackt man weiter …”

