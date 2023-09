„WHO-Vertrag stoppen! Rücktritt der Bundesregierung! Frieden mit Russland!“ – Autokorso zieht durch Magdeburg

Am Samstag wurde Magdeburg erneut Schauplatz eines großen Protests gegen die Bundesregierung. Aufgerufen worden war zu einem Autokorso gegen den WHO-Vertrag zur Pandemieprävention und vorsorge.

Die Protestplakate an den teilnehmenden Fahrzeugen zeigten jedoch deutlich die allgemeine Unzufriedenheit mit dem Kurs der Bundesregierung. Gefordert wurden unter anderem Frieden mit Russland, ein Stopp der Waffenlieferungen und der Rücktritt der Ampel-Regierung.

Gute Idee. Geht mehr ins Unterbewußtsein als jede Demo und muss nicht angemeldet werden. Bei einer Demo weiß jeder worum es geht. Bei einem Autokorso wirkt die Überraschung. Hupen erzeugt Aufmerksamkeit.



Es läuft alles nach Plan. Erst die Menschen zur Weißglut bringen, um Bürgerkriege zu provozieren und dann:

„Wir stehen am Rande einer weltweiten Umbildung. Alles, was wir brauchen ist die richtige, allumfassende Krise und die Nationen werden in die Neue Weltordnung einwilligen.“ (David Rockefeller, US-amerikanischer Bankier & Politiker)