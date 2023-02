USA sind sich sicher: Alien sprengten Nordstream

von WiKa (qpress)

Kleiner Ostsee: Mal Hand aufs Herz, eigentlich ist es doch nur eine Frage der Zeit bis wir hochoffiziell zu genau dieser Erkenntnis gelangen müssen. Je intensiver die Thesen von Seymour Hersh debattiert und analysiert werden, umso klarer muss allen Betrachtern und Beteiligten werden, dass irgendwelche Alien die Nordstream 2 Röhren gesprengt haben. Nur dieser Umstand kann übrigens am Ende aller Tage den bisherigen Geheimhaltungsgrad dieser überaus pikanten Sprengung erklären, bis sich ggf. der „Schwamm drüber“ neigt und die Situation deutlich entschärft.

Selbstverständlich müssen wir unsere besten Freunde ernst nehmen! Insbesondere wenn sie verbindlich sagen, dass sie es nicht waren. Unsere Freunde aus Übersee werden uns niemals belügen und somit in keinem Fall etwas unternehmen, was gegen ihre ureigenen Interessen verstößt. Jetzt hatte zwar Joe Biden angekündigt, dass man Nordstream 2 zu verhindern wisse, aber er wird sich garantiert an diese Aussage nicht erinnern können und damit ist selbige völlig irrelevant. Und um nun die USA zu schädigen, haben sich wohl die Alien überlegt die Röhren zu sprengen und es so aussehen zu lassen, als wären es die USA gewesen.

Seither eine Vielzahl von Ufos abgeschossen

Und weil das mit den Außerirdischen nur all zu offensichtlich ist, gehen die USA inzwischen her und ballern ein UFO nach dem anderen vom Himmel. Auch wenn das erste große UFO noch ein chinesisches war, das massenhafte Auftauchen der UFOs macht sie einfach nur noch verdächtiger. Jeder Abschuss eines UFOs lässt Nordstream schneller im medialen Nirwana versinken. Das ist natürlich keine Absicht, denn die UFOs entwickelten sich ohnehin gerade zu einer deutlichen Bedrohung, weil anderweitige Bedrohungen zu schnell als Luftnummern enttarnt werden. Bei den Ufos kann man die Erdlinge noch um einiges länger an der Nase herumführen.

Falls hier jemand Verständnisprobleme bekommt, haben wir noch genügend Lektüre als Indiz dafür, dass die Militärs und die USA als solches aus ganz unerfindlichen Gründen nur zu gerne für den ersten Moment die UFO-Karte ziehen. Ballon-Hobbygruppe meldet sich USA • UFO-Trümmer werden vielleicht nie gefunden … [n-tv]. Und mal ehrlich, warum sollten die Alien auch zugeben, dass sie ihre fliegenden Untertassen hier auf der Erde als Hobby- oder Wetterballons tarnen? Sowas würde ja nicht einmal unser Militär zugeben, wenn es ähnliche Schweinereien machte.

Einzig bedenklich und verstörend an der ganzen Sache bleibt jetzt, dass eine andere Zivilisation, die es schafft interstellar bis zu uns vorzudringen, über keinerlei technische Mittel verfügt, sich einem Abschuss durch so primitive Reketentechnik, wie von der US-Airforce verwendet, zu entziehen. Da muss man langsam Zweifel an der Intelligenz der Außerirdischen hegen … oder aber der Intelligenzmangel ist irdisch und niemand will bemerken wie sehr er gerade weltpolitisch verladen wird … wer weiß, wer weiß?

Vergeltung

Wenn schon die USA von China so erbärmlich vorgeführt wird, um wieviel peinlicher muss es sein, wenn jetzt auch noch die Außerirdischen selbige Methoden anwenden. Alles in allem sieht es im Moment schwer nach Vergeltung aus, was die USA an ihrem Himmel veranstalten. Alles was in irgendeiner Weise nach UFO aussieht muss vom Himmel geholt werden. Das ist der typische Anspruch eines angeschossenen Revolverhelden. Aus Sicht der USA gilt deshalb: besser die Welt redet über Ufos, als über Pipelines die angeblich von den USA gesprengt wurden.

Verhältnismäßigkeit der Mittel

Die USA sind dafür berühmt stets auf die Verhältnismäßigkeit der Mittel zu achten. Niemals würden sie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Das stellen sie in dieser Sache abermals unter Beweis, soweit es darum geht bösartige Ufos vom Himmel zu holen. Viele dieser Ufos könnten auch kleine Ballons sein, die man für rund zwölf Dollar fast überall (nicht im Über-All) erstehen kann. Manche Ballon-Vereine in den USA vermissen inzwischen Ballons dieser Art, die sie aus Hobbygründen irgendwo in den Himmel steigen ließen.

Das amerikanische Militär hat die große Bedrohung inzwischen erkannt und schickt in solchen Fällen postwendend ein 200 Mio. Dollar teures Kampfflugzeug los, um mit einer 400.000 Dollar teuren Rakete so einen zwölf Dollar-Ballon vom Himmel zu pusten. Manchmal braucht es für so einen 12 Dollar Gegner auch schon mal eine zweite Rakete dieser Art: F-16 Missed Its First Shot at UFO – The Missile Cost $400,000 … [Rollingstone]. Entscheidend bleibt einfach die Verhältnismäßigkeit der Mittel.

Mit Bezug auf die Nordstream-Röhren wird die Frage nach der Verhältnismäßigkeit noch eine Weile unbeantwortet bleiben. Nicht zuletzt, weil wir unter den Außerirdischen noch nicht die passenden Gesprächspartner haben. Die offene Freude an der zerstörten Pipeline, besonders bei unseren Freunden, sollte uns hier nicht weiter irritieren. Vermutlich sind sie nur froh endlich Beweise für die Existenz von Außerirdischen zu bekommen.

Die Außerirdischen testen US-Luftverteidigung

Für den Fall, dass das Verhalten der US-Luftwaffe als gesetzt gilt, bei jedem Ufo oder auch Luftballon einen Abfangjäger loszuschicken, um dann mit ein bis zwei 400.000 Dollar teuren Raketen zu reagieren, können die Außerirdischen jetzt eine knüppelharte Strategie zur Entwaffnung und Unterwerfung der USA entwickeln. Da brauchen die Außerirdischen nur fix 100.000 Ufo-Ballons im Stück an der passenden Stelle auszusetzen, schon ist die Feuerwerkskapazität der USA am Ende und die ganze Weltmacht im Eimer. Da können die USA nur hoffen, dass die Chinesen zu blöd dazu sind solche Tricks der Außerirdischen adaptieren zu können.

Sind die Alien bereits die letzte (Bedrohungs)Karte

Aus der Perspektive der Zuschauer und Kommentarschreiber ist man geneigt die Außerirdischen als die allerletzte Bedrohungskarte einzustufen. Wenn eine Weltmacht erster Güte so eine Karte ernsthaft in den Ring schmeißt, muss das ein Indiz für einen baldigen Niedergang sein. Nachfolgend dazu einige interessante Ausschnitte von einem Feindsender, in diesem Fall von folgendem: Außerirdische Wesen haben sich in den politischen Kampf Amerikas eingemischt … [ria.ru]. Diesen bösen Schurken ist das Lachen noch immer nicht vergangen. Herzhaft ziehen sie über die USA her.

Außerirdische haben sich in den politischen Kampf in Amerika eingemischt

Letzte Woche haben US-Kampfflugzeuge ein chinesisches Luftschiff und drei nicht identifizierte Flugobjekte abgeschossen. Bei einem Objekt handelte es sich um einen „kleinen Metallballon“, bei einem anderen um etwas Achteckiges (mit daran hängenden Schnüren) und bei dem dritten um „ein kleines Auto“. Die Kampfpiloten konnten nicht erklären, was genau sie abgeschossen hatten. Es wird versprochen, dass nach den Wrackteilen von nicht identifizierten Flugobjekten gesucht wird. Das Problem ist, dass sich die meisten Vorfälle in Alaska und im Yukon ereigneten, Tausende von Quadratkilometern unbewohnter, verschneiter Wildnis, die Jack London das „weiße Schweigen“ nannte.

US-Luftwaffe schoss nach Angaben des Kongresses Flugobjekt über dem Guron-See ab. Der General der US-Luftwaffe Glenn Vanherk hat erklärt, dass „Objekte“ – d.h. ihre Aufzeichnungen auf den Videokameras der Flugzeuge – vom Geheimdienst untersucht werden, und in diesem Stadium werden alle Versionen nicht ausgeschlossen – bis hin zu außerirdischem Ursprung dieser Dinger. Nein, Vanherk ist kein pensionierter Militäroffizier, der schon lange in einer Fantasiewelt lebt, sondern ein amtierender hochrangiger Militäroffizier.

Es würde natürlich überraschen, aber das Pentagon hat das UFO-Thema seit einigen Jahren aktiv vorangetrieben. Durch Monographien, Seminare und Veröffentlichungen in den intellektuellen Medien wurde es von verschwörungstheoretischem Schund in die Kategorie der ganz normalen Dinge verwiesen, die von Astronomen, Aufklärern, Piloten und Ingenieuren in aller Ernsthaftigkeit diskutiert werden. Die kleinen grünen Männchen leben nicht nur in der Vorstellung eines Air Force Generals. Sie helfen dem US-Militär erfolgreich dabei, den Haushalt aufzubessern und das Overton-Fenster in militärischen Angelegenheiten, Politik und internationalen Beziehungen zu öffnen.

Biden ordnete eine behördenübergreifende Analyse des UFO-Phänomens an

Die einzige Frage war: Wessen Leute waren das? Wir in Russland haben natürlich auf eine neue Saga über die Abenteuer von Petrov und Boshirov gewartet, denen es diesmal gelungen ist, sich als „kleine Metallkugeln“ zu tarnen. Das ist typisch für unsere russische Kamuflage. Überraschenderweise waren dieses Mal keine Russen beteiligt. Amerikanische Politiker, zumindest ihr republikanischer Teil, die diese mysteriösen Objekte nicht gesehen haben, sind der festen Überzeugung, dass alle UFOs in China hergestellt wurden. Vielleicht wollten die Kommunisten die Weiten Amerikas auskundschaften – aber warum, sollte man meinen, wenn die chinesische Satellitenkonstellation ohnehin alles sehen kann? Vielleicht – diese Version passt den amerikanischen Hinterwäldlern sehr gut – versprühten die Objekte einen Coronavirus oder Schlimmeres über Amerika.

Natürlich reagierte China auf diesen Unsinn mit Irritation. Die Global Times stellte fest, dass diese „infantile Farce“ die Welt nicht die Macht und Stärke der USA spüren lässt, sondern vielmehr die Verwundbarkeit des ehemaligen Hegemons demonstriert.

Was ist der Grund für diese ganze Weltraumoper? Die Republikaner werfen den Demokraten vor, dass sie nicht in der Lage seien, mit der „chinesischen Bedrohung“ umzugehen, obwohl, wie in Klammern angemerkt, chinesische Wettersonden und Ballons schon seit Jahren über Amerika fliegen und sich niemand darum kümmert. OK, die Demokraten befehlen dem Militär, das Luftschiff abzuschießen. Die Republikaner sind empört – warum so spät? Die Demokraten reagieren mit Kampfjets und beginnen, alles abzuschießen, was sich bewegt.

Snowden hat erklärt, warum die USA eine Panik über abgeschossene Objekte im Luftraum schüren

Der Algorithmus für den Umgang mit unverständlichen Flugobjekten ist im Abkommen über die internationale Zivilluftfahrt festgelegt. Seltsam ist, dass dort nichts darüber steht, dass das US-Luftwaffenkommando für das Abfangen von Meteoriten und Drohnen im fremden Luftraum zuständig ist. Aber seit wann interessieren sich die Amerikaner für internationale Regeln, auch wenn das Abkommen in Chicago verabschiedet wurde?

Niemand hat bisher erklärt, welche Art von Bedrohung die „Objekte“ darstellten. Es ist jedoch für jeden offensichtlich, welche Art von Bedrohung amerikanische Kampfjets in der Luft darstellen. Zehntausende von Menschen – Amerikaner und Kanadier -, die friedlich ihren Geschäften nachgingen, befanden sich letzte Woche in der Zielzone des amerikanischen Militärs. Wie durch ein Wunder kam es zu keinen gefährlichen Zwischenfällen. Aber Republikaner und Demokraten haben sich gegenseitig auf die Schippe genommen. Das zeigt die Eigenheiten des innenpolitischen Kampfes in den USA.

Und für die Außenwelt war diese gekonnt inszenierte Hysterie mit UFOs und chinesischen Intrigen die perfekte Tarnung für einen Angriff auf die NOrdstream. Gott bewahre, dass ein ehrlicher Journalist – eine vom Aussterben bedrohte Spezies, aber es gibt sie noch – beginnt, die Seymour Hersh-Untersuchung zu entwickeln?

Nehmen wir an, dass Washington die Sabotage der Gaspipeline tatsächlich organisiert hat.

Die US-Militärs, die an der letztjährigen Ostsee-Übung beteiligt waren, werden ausfindig gemacht. Befragen Sie die deutschen Geschäftsleute, die Milliarden von Euro in den Bau der „Pipelines“ investiert haben und dann feststellen, dass Bundeskanzler Scholz von der geplanten Explosion womöglich im Voraus wusste und ihnen nichts gesagt hat. Das wird die Öko-Aktivisten endlich auf den Plan rufen.

Denn wenn Hersh Recht hat, stellt sich heraus, dass die amerikanische Regierung, die die Erderwärmung bekämpft, die größte Umweltkatastrophe der Welt inszeniert hat. Wie viele Tonnen Methan sind in das Wasser der Ostsee geflossen? Alle Kühe der Welt könnten nicht so viel produzieren.

Die USA haben sich mit der Unterminierung von Nordstream selbst ins Bein geschossen, sagt Hersh. Und selbst wenn es keinen ehrlichen Journalisten gibt, werden diese Fragen in den Köpfen der Durchschnittsbürger bleiben, egal wo sie leben – in Deutschland oder Norwegen, in den Vereinigten Staaten oder China. Denn es besteht die Befürchtung, dass ein erfolgreicher Angriff nicht allein steht und unsere strategischen Gegner auf den Geschmack kommen und versuchen werden, Ablenkungsmanöver auf dem Territorium eines Landes zu starten, das sie nicht mögen.

Um solche ungesunden Fragen aus unseren Köpfen zu vertreiben, wird das Informationsfeld mit Geschichten über UFOs überschwemmt. Die kleinen grünen Männchen arbeiten erfolgreich für das Weiße Haus. Und sie sagen, es gäbe keine Außerirdischen.

(Visited 1 times, 1 visits today)