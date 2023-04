Wenn es drauf ankommt, pausiert die Tagesschau

Autor: Uli Gellermann (rationalgalerie)

Immer wenn es wirklich wichtig ist, pausiert die Tagesschau. Während das Medium „Businessinsider“ berichtet, dass der ARD für die kommende Periode von 2025 bis 2028 eine Anhebung des Rundfunkbeitrags auf bis zu 25,19 Euro pro Monat vorschwebt, berichtet die Tagesschau NullKomnaNix.

Königshaus für Verbrechen verantwortlich

Wenn die Märchenonkels von der Tagesschau vom „royalen Glanz“ schwärmen, fallen echte Fakten über das englische Königshaus in die Sendepause: Der englische König hat sein Riesenvermögen unter anderem aus der Sklavenhalterei geerbt, die Tudors sind für jede Menge Kolonialverbrechen verantwortlich, der Ohren-Charles lässt sein Vermögen kostengünstig vom Staat verwalten.

Umfrage fällt unter den Tisch

Dass sich die Deutschen mehrheitlich vor einer Kriegsbeteiligung fürchten, fällt bei der ARD dauerhaft unter den Tisch. Selbst wenn die FAZ vom neuen Kriegsminister weiß, dass er Deutschland indirekt am Ukrainekrieg beteiligt sieht, ist die Tagesschau mal wieder in Sendepause: Man will die Zuschauer offensichtlich nicht mit der Wirklichkeit erschrecken.

