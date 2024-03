Global Research E-Book, Center for Research on Globalization (CRG)

Historische Analyse der globalen Elite:

Die Weltwirtschaft durchwühlen, bis „Sie nichts mehr besitzen“.

Über den Autor

Robert hat seit 1966 umfangreiche Forschungen durchgeführt, um zu verstehen, warum Menschen gewalttätig sind, und ist seit 1971 geopolitischer Analyst. Seit er 1981 ein gewaltfreier Aktivist wurde, war er an vielen gewaltfreien Aktionskampagnen beteiligt und wurde wegen gewaltfreier Taten verhaftet Gewissen etwa 30 Mal. Er ist der Autor von „The Strategy of Nonviolent Defense: A Gandhian Approach“ und „ Why Violence?“ ‚

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Danksagungen

Einführung

Kapitel I

Eine kurze Wirtschaftsgeschichte

Kapitel II

Wer ist die globale Elite und wie funktioniert sie?

Kapitel III

Das US-Notenbanksystem

Kapitel IV

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich

Kapitel V

Zweiter Weltkrieg und was folgte

Kapitel VI

Der Überbau nach dem Zweiten Weltkrieg zur Umgestaltung der Weltordnung, zur Zerstörung der Weltwirtschaft und zur Eroberung aller Reichtümer

Kapitel VII

Der Coup de Grâce: Der große Reset

Kapitel VIII

Zusammenbruch der Weltwirtschaft

Kapitel IX

Die Rothschilds und der Transhumanismus

Kapitel X

Was können wir also dagegen tun?

Abschluss

Vorwort

Mein Vater war im Zweiten Weltkrieg Küstenwächter und überlebte den Krieg, seine beiden Brüder kamen jedoch ums Leben . Sein älterer Bruder Bob kam ums Leben, als das unmarkierte und unbegleitete japanische Kriegsgefangenenschiff Montevideo Maru am 1. Juli 1942 vor der Küste der Philippinen von der USS Sturgeon torpediert wurde. Bob war fünf Monate zuvor beim Fall von Rabaul gefangen genommen worden. Papas Zwillingsbruder Tom wurde am 14. Dezember 1943 über Rabaul abgeschossen. Es war sein erster Einsatz. Als Kind nahm mein Vater meinen Bruder und mich zu einem jährlichen Gottesdienst im Shrine of Remembrance mit, um an den Tod seiner Brüder zu erinnern.

Beantwortung der Frage „Warum töten Menschen einander?“ damit ich weiß, wie ich es beenden kann, wurde meine Lebensleidenschaft.

Aber meine Forschung war noch jung, als mich meine Suche in ein „Minenfeld“ voller Probleme und Komplexitäten führte. Bestimmt hatte schon jemand die Antwort. Aber wo war es? Im Bereich Geschichte, Religion, Politik, Wirtschaft, Soziologie oder Psychologie? Alle von denen? Irgendwo anders? Und gab es einen roten Faden, der die Gewalt des Krieges, die Gewalt des Rassismus und die Hungersnot, von der die Zeitungen berichteten, in Afrika erklärte? Und würde irgendein „roter Faden“ auch die Zerstörung der Umwelt erklären? Wo sollte ich zuerst nachforschen? Bedauerlicherweise, aber lehrreich, hatten die Lehrer in der Schule und dann an der Universität alle unterschiedliche Antworten auf meine grundlegende Frage. Und keiner von ihnen fühlte sich für mich zwingend an.

Ich habe nach ein paar Jahren bewusst zugegeben, dass die Antwort auf meine Frage offensichtlich nicht so einfach war wie das Stellen der Frage. Und anscheinend brauchte ich ein viel klareres Gespür dafür, wie die Welt funktionierte. Ein politischer Soziologiekurs, den ich 1971 besuchte, bezog sich auf ein Buch von C. Wright Mills: The Power Elite . Nicht zuletzt hat mir die Lektüre dieses Buches klar gemacht, dass die Welt nicht so funktioniert, wie man es mir beigebracht hatte. Deshalb versuchte ich nun, die Frage „Warum Gewalt?“ zu beantworten. mit dem Bewusstsein für mein Bedürfnis, viel tiefer zu verstehen, wie die Welt wirklich funktioniert.

Und als prominente Persönlichkeiten auf globaler und nationaler Ebene Anfang 2020 begannen, ihre Besorgnis über die angeblich von einem neuartigen Coronavirus ausgehende Bedrohung zum Ausdruck zu bringen, brachten einige kurze Recherchen bald zum Vorschein, dass es keinen dokumentierten wissenschaftlichen Beweis gab, obwohl ich auf über 50 Jahre Forschung zurückblicken konnte dass ein einzigartiger „Virus“ isoliert worden sei und es sich nur um den neuesten medizinischen Schwindel handele, der der Menschheit angetan wurde. Von da an war es ein einfacher Schritt, die grundlegenden Komponenten dieser neuesten (technokratischen) Stufe des Eliteprogramms zur Durchsetzung der Kontrolle über die gesamte Menschheit zu identifizieren und zu verstehen. Dennoch schien es nach fast drei Jahren an der Zeit, ausführlicher darzulegen, dass das, was jetzt geschieht, eine „Vorlaufzeit“ von 5.000 Jahren hat. Das ist also mein Versuch, dies zu tun.

Danksagungen

Ich danke Anita McKone, meiner lieben Frau, Mitaktivistin und Mitbegründerin von „We Are Human, We Are Free“ , für ihre durchdachten Vorschläge zur Verbesserung des ursprünglichen Entwurfs dieser Untersuchung.

Ich möchte mich bei Professor Michel Chossudovsky bedanken, dessen recherchierende Fähigkeiten, Einsicht und Mut den unglaublichen Wert seiner eigenen Beiträge zur Aufdeckung des Elite-Programms, aber auch dazu, „Global Research“ zur führenden Nachrichten-/Analyseseite für diejenigen zu machen, die sich dem „Großen“ widersetzen, sichergestellt haben „Reset“ und seine vierte industrielle Revolution, transhumanistische und eugenische Komponenten.

Und ich danke meinen Eltern, Beryl und James Burrowes , beide Veteranen des Zweiten Weltkriegs und 99 Jahre alt, für ihre unermüdliche Liebe und Unterstützung, egal wohin mich meine Ermittlungen und gewaltfreien Aktionen führen.

Einführung

Laut einem vom Weltwirtschaftsforum im Jahr 2016 veröffentlichten Video werden Sie bis 2030 nichts mehr besitzen. Und du wirst glücklich sein.‘ Siehe „ 8 Vorhersagen für die Welt im Jahr 2030“ .

Wenn diese Vorhersage wahr werden soll, müssen natürlich viele Dinge passieren. Lassen Sie mich herausfinden, warum das Weltwirtschaftsforum glaubt, dass dies geschehen wird, und dann diese Behauptungen untersuchen. Unter anderem werde ich untersuchen, ob zu denjenigen, die nichts besitzen werden, die Rothschilds, Rockefellers und andere unglaublich wohlhabende Familien gehören werden. Oder vielleicht, ob sie nur Leute wie dich und mich meinen.

Tatsächlich besteht die Hauptabsicht hinter dem anhaltenden technokratischen Putsch der Elite, der im Januar 2020 eingeleitet wurde, darin, einen erheblichen Teil der menschlichen Bevölkerung zu töten, die Weltordnung grundlegend umzugestalten, einschließlich der Umwandlung der am Leben gelassenen Menschen in transhumane Sklaven, und die Weltwirtschaft anzukurbeln zusammenbrechen und die endgültige Umverteilung des globalen Reichtums von allen anderen zu dieser Elite umsetzen. Lassen Sie mich mit einer möglichst kurzen Geschichte beginnen, damit das Geschehen als endgültiger Abschluss einer langjährigen Agenda verstanden werden kann. Ich möchte herausfinden, wer ich mit der „globalen Elite“ (und ihren Agenten) meine, und dann die Beweise vorlegen, um zu erklären, wie Dies geschieht und, was am wichtigsten ist, eine umfassende Strategie, um es zu besiegen.

Um diese Studie überschaubar zu halten, müssen natürlich viele wichtige historische Ereignisse berücksichtigt werden – darunter Imperialismus und Kolonialismus, der internationale Sklavenhandel, eine große Anzahl von Kriegen und Staatsstreichen, die Unterstützung der Wall Street für die bolschewistische Revolution in Russland im Jahr 1917 und Niederschläge B. der Weltwirtschaftskrise im Jahr 1929, zur Förderung des Elite-Programms genutzt wurden – werden in dieser Untersuchung nicht behandelt. Aber für Berichte über die beiden letztgenannten Ereignisse, die Beweise liefern, die mit der unten angebotenen Analyse übereinstimmen, siehe „ Wall Street und die bolschewistische Revolution“ und „Die Geheimnisse der Federal Reserve“ .

Kapitel I

Eine kurze Wirtschaftsgeschichte

Nach der neolithischen Revolution vor 12.000 Jahren ermöglichte die Landwirtschaft, dass menschliche Siedlungen die Jäger- und Sammlerwirtschaft ablösten. Während die neolithische Revolution jedoch in mehreren Teilen der Welt spontan stattfand, griffen einige der neolithischen Gesellschaften, die in Asien, Europa, Mittelamerika und Südamerika entstanden, auf ein zunehmendes Maß an sozialer Kontrolle zurück, angeblich um verschiedene soziale und wirtschaftliche Ergebnisse zu erzielen , einschließlich einer gesteigerten Effizienz in der Lebensmittelproduktion.

Vor etwas mehr als 5.000 Jahren entstanden Zivilisationen, die sich dieses höhere Maß an sozialer Kontrolle zunutze machten und durch Städte, eine effiziente Nahrungsmittelproduktion, die es einer großen Minderheit der Gemeinschaft ermöglichte, spezialisiertere Tätigkeiten auszuüben, eine zentralisierte Bürokratie und die Ausübung von Fachkräften geprägt waren Krieg. Siehe „Eine Kritik der menschlichen Gesellschaft seit der neolithischen Revolution“ .

Mit dem Aufkommen der Zivilisation entstanden Eliten lokaler Natur (wie die Pharaonen Ägyptens), Eliten mit imperialer Reichweite (einschließlich römischer Kaiser), Eliten religiöser Natur (wie Päpste und Beamte des Vatikans), Eliten wirtschaftlicher Natur Charakter (insbesondere die City of London Corporation ) und es entstanden nach und nach Eliten „nationalen“ Typs (insbesondere die Monarchien Europas), die im Wesentlichen die Verwaltung verwalteten, die mit der Aufrechterhaltung und Erweiterung ihrer (politischen, wirtschaftlichen und/oder religiösen) Bereiche verbunden war.

Der Westfälische Frieden von 1648 begründete formell das Nationalstaatensystem in Europa. Bereichert durch das langjährige und gewinnbringende Erbe ihrer Kontrolle über die lokale einheimische Bevölkerung, der Unterstützung der imperialen Eroberung außereuropäischer Länder, der kolonialen Unterwerfung indigener Völker und des internationalen Sklavenhandels konnten die europäischen Eliten, unterstützt durch militärische Gewalt, dies tun führten zu einer langen Reihe von Veränderungen in den nationalen politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Systemen, die die Entstehung des Industriekapitalismus in Europa im 18. Jahrhundert erleichterten .

Diese miteinander verbundenen politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Veränderungen erleichterten die wissenschaftliche Forschung, die zunehmend auf die Nutzung neuer Ressourcen und technologischer Innovationen ausgerichtet war, was die fortwährende Erfindung von Maschinen und die Nutzung von Kohlekraft zur Ermöglichung der industriellen Produktion vorantrieb.

Darüber hinaus und nach mehreren Jahrhunderten mehr und weniger formeller Versionen davon trieben politische und wirtschaftliche Zwänge der Elite die „legale“ Eingliederung des Unterhauses voran, um die Menschen von ihrem Land zu vertreiben und in die schlecht bezahlten Arbeitskräfte zu vertreiben, die in den aufstrebenden Industriestädten benötigt werden . In diesen Städten vergrößerte eine fortlaufende Reihe von Entwicklungen in der Arbeitsorganisation in Fabriken, der Elektrifizierung, dem Bankwesen und anderen Veränderungen und Technologien die Kluft zwischen Arm und Reich dramatisch. Zusammen mit den später auferlegten Veränderungen im Bildungswesen und später im Gesundheitswesen wurden die Volkswirtschaften und die Weltwirtschaft zunehmend so strukturiert, dass „normale“ Menschen tiefgreifend von ihrem Land, ihrem traditionellen Wissen und ihren langjährigen Gesundheitspraktiken getrennt wurden, um sie abhängig zu machen und gleichzeitig eine Institution dramatisch zu stärken Die Realität hat sich seit Beginn der menschlichen Zivilisation zunehmend gefestigt: Die Elitenkontrolle sorgte dafür, dass die Wirtschaft den Reichtum ständig von denen, die weniger haben, zu denen, die mehr haben, umverteilte.

Wie beispielsweise Adam Smith in seinem 1775 veröffentlichten klassischen Werk „ An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations“ feststellte: „In jedem Zeitalter der Welt scheint alles für uns selbst und nichts für andere Menschen zu sein.“ waren die abscheuliche Maxime der Herren der Menschheit.

Und dies wurde zum Beispiel durch den 150-jährigen Kampf zwischen den Bankiers, die an der Gründung einer privaten Zentralbank in den neuen unabhängigen Vereinigten Staaten arbeiteten, und den Präsidenten (wie Andrew Jackson und Abraham Lincoln) und Kongressabgeordneten, die daran arbeiteten, veranschaulicht unermüdlich, es zu besiegen. Tatsächlich: „Die meisten Gründerväter erkannten die potenziellen Gefahren des Bankwesens und fürchteten die Anhäufung von Reichtum und Macht durch die Banker.“ Warum?

Dividendentag bei der Bank of England, 1770 (lizenziert unter der Public Domain)

Nachdem sie beobachtet hatten, wie die private britische Zentralbank, die Bank of England, die britischen Staatsschulden so stark in die Höhe getrieben hatte, dass das Parlament gezwungen war, unfaire Steuern auf die amerikanischen Kolonien zu erheben, erkannten die Gründerväter in den USA die Übel davon eine private Zentralbank, von der Benjamin Franklin später behauptete, sie sei die wahre Ursache der Amerikanischen Revolution.

Wie James Madison, der Hauptautor der US-Verfassung, argumentierte: „Die Geschichte berichtet, dass die Geldwechsler jede Form von Missbrauch, Intrige, Täuschung und gewalttätigen Mitteln nutzten, um ihre Kontrolle über Regierungen aufrechtzuerhalten, indem sie das Geld und seine Ausgabe kontrollierten.“ Ein anderer Gründer, Thomas Jefferson, drückte es so aus: „Ich bin der festen Überzeugung, dass Bankinstitute eine größere Gefahr für unsere Freiheiten darstellen als stehende Armeen.“ „Die Emissionsbefugnis sollte den Banken entzogen und den Menschen zurückgegeben werden, denen sie eigentlich gehört.“ Wie sich herausstellte, tobte der Kampf darüber, wer die Macht bekommen würde, US-Geld auszugeben, von 1764 an und wechselte acht Mal den Besitzer, bis zum endgültigen betrügerischen Sieg der Bankiers im Jahr 1913 mit der Gründung des Federal Reserve Systems. „Der Kampf darüber, wer unser Geld ausgeben darf, war in der gesamten Geschichte der Vereinigten Staaten das zentrale Thema.“ Darüber werden Kriege geführt. Depressionen werden verursacht, um es zu erwerben. Doch nach dem Ersten Weltkrieg wurde diese Schlacht kaum noch in den Zeitungen oder Geschichtsbüchern erwähnt. Warum? Bis zum Ersten Weltkrieg hatten die Geldwechsler mit ihrem dominanten Reichtum die Kontrolle über den größten Teil der Presse des Landes übernommen.“ Sehen Sie sich „The Money Masters: How International Bankers Gained Control of America“ an (mit dem relevanten Abschnitt des vierteiligen Transkripts des Videos hier: „ The Money Masters: Part I “ .)

Warum der Einwand gegen eine private Zentralbank? Denken Sie nur an die Gründung und den Besitz der fälschlicherweise benannten Bank of England, die 1694 gegründet wurde.

Am Ende des 17. Jahrhunderts befand sich England finanziell am Ruin: 50 Jahre mehr oder weniger andauernder Kriege mit Frankreich und Holland hatten es erschöpft. Deshalb baten Regierungsbeamte die Bankiers um die notwendigen Kredite, um ihre politischen Ziele zu verfolgen. Was wollten diese Banker als Gegenleistung? „Der Preis war hoch: eine staatlich genehmigte Privatbank, die aus dem Nichts geschaffenes Geld ausgeben konnte.“ Sie wurde die erste private Zentralbank der Welt, und obwohl sie fälschlicherweise „Bank of England“ genannt wurde, um den Leuten den Eindruck zu vermitteln, sie sei Teil der Regierung, war dies nicht der Fall. Darüber hinaus verkaufte die Bank of England wie jedes andere private Unternehmen zunächst Aktien. „Die Investoren, deren Namen nie bekannt gegeben wurden, sollten 1.250.000 britische Pfund in Goldmünzen hinterlegen, um ihre Anteile an der Bank zu kaufen.“ Aber es sind nur 750.000 Pfund eingegangen.‘ Trotzdem wurde die Bank 1694 ordnungsgemäß gegründet und begann mit der Verleihung eines Vielfachen des Geldes, über das sie angeblich in Reserven verfügte, und das alles zu Zinsen.

Lassen Sie mich das zur Klarstellung noch einmal wiederholen: Die britische Regierung hat gesetzlich die Schaffung einer privaten Zentralbank (d. h. einer Bank im Besitz einer kleinen Gruppe wohlhabender Privatpersonen) erlassen, die riesige Geldbeträge verlieh, die sie nicht hatte, damit sie Geld verdienen konnte einen Gewinn durch Erhebung von Zinsen erzielen.

Diese Praxis wird „Fraktional-Reserve-Banking“ genannt, damit es wie ein ausgefeiltes Wirtschaftskonzept klingt und nicht wie eine betrügerische Praxis, bei der wir inhaftiert würden, wenn Sie oder ich es tun würden. „Im Gegenzug würde die Bank den britischen Politikern so viel von der neuen Währung leihen, wie sie wollten, solange sie die Schulden durch direkte Steuern des britischen Volkes absicherten.“ Mit anderen Worten: Die Bank durfte nicht verlieren.

William T. Still bemerkt also: „Die Legalisierung der Bank of England lief auf nichts Geringeres hinaus als die legale Fälschung einer Landeswährung zum privaten Vorteil.“

„Leider“, fährt er fort, „verfügt mittlerweile fast jedes Land über eine privat kontrollierte Zentralbank, deren Grundmodell die Bank of England ist.“ Die Macht dieser Zentralbanken ist so groß, dass sie bald die vollständige Kontrolle über die Wirtschaft eines Landes übernehmen. Es läuft bald auf nichts anderes hinaus als eine Plutokratie, die Herrschaft der Reichen.“ Sehen Sie sich „The Money Masters: How International Bankers Gained Control of America“ an (mit dem relevanten Abschnitt des vierteiligen Transkripts des Videos hier: „ The Money Masters: Part I “ .)

Bevor Sie fortfahren: Wenn die Funktionsweise des Bankensystems nicht zu Ihren Stärken gehört, ist dieses kurze Video eine gute Sache, um wesentliche Punkte auf nicht-technische Weise darzulegen. Sehen Sie sich „Banking – der größte Betrug der Welt“ an .

Und für eine durchdachte Erklärung der Bedeutung und Geschichte des Geldes lesen Sie Nick Szabos hervorragenden Artikel „Shelling Out: The Origins of Money“ .

Auf jeden Fall ist der grundlegende Punkt einfach: Nach 5.000 Jahren haben die verschiedenen Prozesse, durch die lokale Eliten, dann „nationale“ Eliten, dann internationale Eliten und jetzt die globale Elite ihre Kontrolle kontinuierlich durchgesetzt haben, um ihre Fähigkeit zu verbessern, die Art und Weise zu gestalten, wie die Die Welt funktioniert und die Anhäufung von Reichtum hat nun ihren Höhepunkt erreicht. Damit stehen wir kurz davor, in eine von Eliten kontrollierte Technokratie getrieben zu werden, in der, wie das Weltwirtschaftsforum deutlich macht: „Bis 2030 werden wir nichts mehr besitzen.“ Und du wirst glücklich sein.‘

Du wirst also nichts besitzen.

Und warum solltest du dich darüber freuen? Denn Sie werden ein transhumaner Sklave sein: ein Organismus, der nicht einmal mehr seinen eigenen Geist besitzt.

Kapitel II

Wer ist die globale Elite und wie funktioniert sie?

Viele Autoren haben sich direkt oder indirekt mit dieser Frage befasst und jeder hat seine eigene nuancierte Kombination aus wohlhabenden Einzelpersonen und Familien, ihren politischen Verbindungen sowie den Finanzinstrumenten und Organisationsstrukturen, durch die ihre Macht erlangt und ausgeübt wird, entwickelt.

Für die Zwecke dieser Studie werde ich die globale Elite als jene Familien definieren, die bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ihren enormen Reichtum erworben und ihre herausragende politische und wirtschaftliche Macht in der globalen Gesellschaft fest etabliert hatten . Diese Familien spielten somit sowohl vor als auch nach dieser Zeit eine zentrale Rolle bei der Gestaltung von Institutionen und Ereignissen und bildeten so den Rahmen, in dem seitdem andere wohlhabende Menschen entstanden sind.

Um ihre grundlegende Rolle bei der Gestaltung der modernen Welt im Sinne ihrer Zwecke zu erfüllen, hat diese Elite die Schaffung eines riesigen Netzwerks von Agenten – Unternehmen, Institutionen, anderen Familien und Einzelpersonen – ermöglicht, die im Besitz dieser Elite sind und/oder von ihr kontrolliert werden fungieren als „Fronten“, um die Interessen der Elite voranzutreiben. Zu jedem Zeitpunkt bleiben die Elitefamilien weitgehend unverändert (während nachfolgende Generationen von Einzelpersonen die Interessen der Familien fördern), aber die organisatorischen und individuellen Akteure, durch die diese Familien arbeiten, variieren je nach den Zielen der Elite in den Kontexten, die sie hervorrufen.

Ein Wahrzeichen des Rothschild-Palastes in Frankfurt, Deutschland, Villa Günthersburg (fotografiert 1855) (lizenziert unter der Public Domain)

Lassen Sie mich meinen Ansatz kurz veranschaulichen, indem ich eine Familie – das „Haus Rothschild“ – als Fallstudie verwende, bevor ich zu einer umfassenderen Beschreibung übergehe, wie Elitefamilien ihr Vermögen nutzen, um Unternehmen, Institutionen, Veranstaltungen und Menschen so zu gestalten, dass sie ihren eigenen Zwecken dienen.

Dieses Beispiel stammt aus dem offiziellen Rothschild-Archiv und zwei (manchmal widersprüchlichen) von Rothschild autorisierten Berichten über die Familiengeschichte, die zu unterschiedlichen Zeiten verfasst wurden. Siehe The Rothschild Archive , The House of Rothschild – Money’s Prophets, 1798-1848 und The Rothschilds: A Family Portrait .

Darüber hinaus stützt sich der Bericht auf Quellen, die neutral über die Rothschild-Beteiligung berichten, sowie auf einige kritische Quellen. Diese Quellen werden im Folgenden im Kontext zitiert.

Die Vorfahren von Mayer Amschel waren Mitte des 18. Jahrhunderts längst kleine Kaufleute im Frankfurter Stadtghetto. Aber als Jude ohne Familiennamen und bevor die Straßennummerierung eingeführt wurde, war Mayer auch unter dem Namen bekannt, den einige Vorfahren auf dem Hausschild ihres einstigen Wohnortes verwendet hatten: Rothschild (Roter Schild). Mit mehr Fähigkeiten als andere Kaufleute und nachdem er in die Firma von Wolf Jakob Oppenheim geschickt worden war, um die Grundlagen des Geschäftslebens zu erlernen, wurde er Händler für seltene Münzen, Medaillen und Antiquitäten, deren Käufer fast ausnahmslos aristokratische Sammler waren, darunter William Hereditary Prinz von Hessen-Kassel. Es war dieses Geschäft, das es Mayer Amschel ermöglichte, das Kapital anzusammeln, um ins Bankgeschäft einzusteigen, eine natürliche Folge seiner Politik, einigen seiner Kunden Kredite zu gewähren. Sein Vermögen begann schnell zu wachsen, als er sich mehr auf das staatliche und kommerzielle Bankgeschäft konzentrierte, sowohl auf lokaler als auch auf internationaler Ebene.

Mit der Politik, wenig Profit aus den Kreditzinsen zu erzielen und gleichzeitig Handelszugeständnisse in anderen Bereichen anzustreben, eine Klientel nur unter „den edelsten Persönlichkeiten Deutschlands“ anzustreben, parallel zur offiziellen Buchhaltung eine geheime Buchhaltung zu führen und später seine fünf Söhne einzusetzen, um die seine nachzubilden Stil und Aktivitäten in England (Nathan, der sich nach einigen Jahren in Manchester in der City of London niederließ), Paris (Jakob, bekannt als James), Neapel (Kalman oder Carl), Wien (Salomon) sowie In Frankfurt (wo der älteste Sohn Amschel schließlich die Nachfolge von Vater Mayer antrat) etablierten sich die Rothschild-Dynastie und das „multinationale Geschäftsmodell“ schnell in ganz Europa. Entscheidend hierfür war die Aufrechterhaltung enger Beziehungen zu führenden politischen Persönlichkeiten und angestellten Agenten, die auf den Finanzmärkten arbeiteten und wichtige politische und kommerzielle Nachrichten lieferten, sowie private Kommunikationskanäle (einschließlich Busse mit Geheimfächern), die mit enormer Effizienz arbeiteten.

Und es war dieses „Red Shield“-Kommunikationsnetzwerk, das später unter königlicher Schirmherrschaft betrieben wurde, gepaart mit einer gewissen Kühnheit, das es den Rothschilds ermöglichte, von einer Vielzahl widriger Umstände, einschließlich der Handelsbeschränkungen zwischen England und dem Kontinent, die das Napoleonische Zeitalter kennzeichneten, reichlich zu profitieren Zeit und auch die Napoleonischen Kriege. Dazu gehörte der Schmuggel großer Mengen an Schmuggelware von England auf den Kontinent und der Transfer eines beträchtlichen Goldschatzes durch Frankreich, um die Ernährung von Wellingtons Armee zu finanzieren.

Am spektakulärsten und trotz der Bemühungen der Familie, das Bewusstsein für diese Tatsache zu unterdrücken, profitierten die Rothschilds enorm von ihrer privilegierten Nachricht, dass Wellington Napoleon 1815 bei Waterloo besiegte, wie William T. Still und Patrick SJ Carmack in ihrem 3,5-stündigen Dokumentarfilm festhielten

„The Money Masters: How International Bankers Gained Control of America“ (mit dem relevanten Abschnitt des vierteiligen Transkripts des Videos hier verfügbar:

„ Die Geldmeister: Teil II “ .)

Wie ist das passiert?

Nach einer langen Reihe von Kriegen in ganz Europa und im östlichen Mittelmeerraum, in denen er sehr erfolgreich war, schnell befördert wurde und 1804 zum Kaiser von Frankreich gewählt wurde, wurde Napoleon schließlich besiegt. Er dankte ab und wurde 1814 nach Elba, einer Insel vor der toskanischen Küste, verbannt, konnte jedoch neun Monate später, im Februar 1815, fliehen.

Als er nach Paris zurückkehrte, wurden französische Truppen ausgesandt, um Napoleon zu fangen, aber sein Charisma war so groß, dass „sich die Soldaten um ihren alten Anführer versammelten und ihn erneut als ihren Kaiser feierten“. Und nachdem Napoleon sich Geld für die Aufrüstung geliehen hatte, marschierte Napoleons frisch ausgerüstete Armee im März 1815 aus, um weniger als drei Monate später bei Waterloo endgültig vom britischen Herzog von Wellington besiegt zu werden. Wie Still bemerkt: „Einige Autoren behaupteten, Napoleon habe 5 Millionen Pfund von der Bank of England geliehen, um aufzurüsten.“ Aber es scheint, dass diese Gelder tatsächlich vom Ubard Banking House in Paris kamen. Dennoch war es von diesem Zeitpunkt an nicht ungewöhnlich, dass privat kontrollierte Zentralbanken beide Seiten in einem Krieg finanzierten.“

„Warum sollte eine Zentralbank gegnerische Seiten in einem Krieg finanzieren?“ Fragt immer noch. „Weil der Krieg der größte Schuldenerzeuger von allen ist.“ Eine Nation wird sich jeden Betrag für den Sieg leihen. Dem ultimativen Verlierer wird gerade genug geliehen, um die vergebliche Hoffnung auf einen Sieg aufrechtzuerhalten, und dem ultimativen Gewinner wird genug gegeben, um zu gewinnen. Außerdem sind solche Darlehen meist an die Bedingung geknüpft, dass der Sieger die Schulden des Besiegten begleichen wird.

Bild: Nathan Mayer Rothschild (lizenziert unter der Public Domain)

Während der Ausgang der Schlacht bei Waterloo sicherlich zweifelhaft war, plante Nathan Rothschild in London, den Ausgang zu nutzen, um zu versuchen, die Kontrolle über den britischen Aktien- und Anleihenmarkt und möglicherweise sogar über die Bank of England zu erlangen, unabhängig davon, wer gewann oder verlor . Wie hat er das gemacht? Hier ist ein Konto. „Rothschild stationierte einen vertrauenswürdigen Agenten, einen Mann namens Rothworth, auf der Nordseite des Schlachtfeldes, näher am Ärmelkanal.“ Nachdem die Schlacht entschieden war, die viele tausende Franzosen, Engländer und andere Europäer das Leben gekostet hatte, machte sich Rothworth sofort auf den Weg zum Ärmelkanal. Er überbrachte die Nachricht an Nathan Rothschild, volle 24 Stunden bevor Wellingtons eigener Kurier mit der Nachricht eintraf.

Rothschild eilte zur Börse und alle Augen waren auf ihn gerichtet, da das legendäre Kommunikationsnetzwerk der Rothschilds wohlbekannt war. Andere Anwesende beobachteten Rothschild im Wissen, dass sich die britische Finanzlage verbessern würde, wenn Wellington besiegt worden wäre und Napoleon erneut in Europa auf freiem Fuß wäre wirklich ernst. Rothschild begann mit dem Verkauf seiner Konsolen (britische Staatsanleihen). „Andere nervöse Investoren sahen, dass Rothschild verkaufte.“ Es konnte nur eines bedeuten: Napoleon muss gewonnen haben, Wellington muss verloren haben.‘

Der Markt brach ein. Bald verkaufte jeder seine eigenen Konsolen und die Preise fielen stark. „Aber dann begann Rothschild heimlich, die Konsolen über seine Agenten für nur einen Bruchteil ihres Wertes Stunden zuvor aufzukaufen.“

Irrtümlich? Still schließt diese Nacherzählung der Episode ab: „Hundert Jahre später brachte die New York Times die Geschichte, dass Nathan Rothschilds Enkel versucht hatte, eine gerichtliche Anordnung zur Unterdrückung eines Buches mit dieser Börsengeschichte zu erwirken.“ Die Familie Rothschild behauptete, die Geschichte sei unwahr und verleumderisch. Aber das Gericht lehnte den Antrag der Rothschilds ab und forderte die Familie auf, sämtliche Gerichtskosten zu tragen.

Nachdem die Familie Rothschild ihr anfängliches Vermögen mit verschiedenen Mitteln aufgebaut hatte – von denen einige, wie gerade dargestellt, weder moralisch noch legal waren –, häufte die Familie Rothschild im Laufe des 19. Jahrhunderts weiterhin Vermögen über den internationalen Anleihenmarkt an, auf dem sie eine Schlüsselrolle spielte Rolle bei der Entwicklung und anderen Formen des Finanzgeschäfts: Goldbarrenhandel und -veredelung, Annahme und Diskontierung von Handelswechseln, direkter Handel mit Rohstoffen, Devisenhandel und Arbitrage, sogar Versicherungen. Die Rothschilds hatten auch eine ausgewählte Gruppe von Kunden – in der Regel königliche und aristokratische Personen, die sie pflegen wollten –, denen sie eine Reihe von „persönlichen Bankdienstleistungen“ anboten, die von großen Privatkrediten (wie dem des österreichischen Kanzlers Fürst Metternich) bis hin zu Privatkrediten reichten ein erstklassiger privater Postdienst (für Königin Victoria). Die Familie hatte auch erhebliche Bergbauinteressen und war ein wichtiger Industrieinvestor, der in den 1830er und 1840er Jahren den Bau von Eisenbahnlinien in Europa unterstützte. Aber abgesehen von ihren anderen Interessen war die Familie weiterhin stark in den „Geldhandel“ verwickelt.

„Ab 1870 war London das Zentrum des größten Exports Großbritanniens: Geld.“ Über die internationalen Handelsbanken Rothschild, Baring, Lazard und Morgan in the City wurden riesige Mengen an Ersparnissen und Erträgen gesammelt und mit beträchtlichem Gewinn investiert. Siehe „Verborgene Geschichte: Die geheimen Ursprünge des Ersten Weltkriegs“ , S. 220.

Aber was genau ist die Stadt?

Bild: Wappen der City of London. Das lateinische Motto lautet Domine Dirige Nos , „Herr, leite uns“. (Lizenziert unter der Public Domain)

Die City of London Corporation , eine unabhängige Quadratmeile im Herzen Londons, wurde etwa 50 n. Chr. gegründet und etablierte sich schnell zu einem wichtigen Handelszentrum, aus dem schließlich einige der größten Finanzinstitute der Welt wie die London Stock Exchange und Lloyd’s hervorgingen von London und 1694 die Bank of England . Die „moderne Periode“ der Stadt wird manchmal auf das Jahr 1067 datiert.

Allerdings ist die Stadt, wie Nicholas Shaxson erklärt, „eine alte, [halbfremde] Einheit, die im britischen Nationalstaat verankert ist; ein „prähistorisches Monster, das auf mysteriöse Weise in die moderne Welt überlebt hatte“, wie ein angehender Stadtreformer des 19. Jahrhunderts es ausdrückte… . „Das Unternehmen ist eine Insel vor der Küste Großbritanniens, ein eigenständiges Steuerparadies.“ Natürlich ist der Begriff „Steueroase“ eine Fehlbezeichnung, „denn an solchen Orten geht es nicht nur um Steuern.“ Was sie verkaufen, ist Flucht vor den Gesetzen, Regeln und Steuern anderer Jurisdiktionen, meist mit der Geheimhaltung als Hauptangebot. Der Begriff „anderswo“ (daher der Begriff „Offshore“) ist zentral. Die Steuer- und Geheimhaltungsgesetze der Cayman-Inseln zielen nicht auf den Nutzen der rund 50.000 Cayman-Bewohner ab, sondern helfen wohlhabenden Menschen und Unternehmen, vor allem in den USA und Europa, die Regeln ihrer eigenen demokratischen Gesellschaften zu umgehen. Das Ergebnis sind ein Regelwerk für eine reiche Elite und ein anderes für den Rest von uns.“

Mit den Worten von Shaxson:

Der „Anderswo“-Status der Stadt in Großbritannien ergibt sich aus einer einfachen Formel: Über Jahrhunderte haben Herrscher und Regierungen um Kredite der Stadt gebeten, und im Gegenzug hat die Stadt den Regeln und Gesetzen Privilegien und Freiheiten entzogen, denen sich der Rest Großbritanniens unterwerfen muss. Die Stadt hat zwar eine edle Tradition, sich für die Freiheiten der Bürger gegen despotische Herrscher einzusetzen, aber diese hat sich in Freiheit gegen Geld verwandelt. Siehe „ Die Steueroase im Herzen Großbritanniens “ .

Wie Gerry Docherty und Jim Macgregor es damals, im Jahr 1870, erklären:

Der Einfluss und die Investitionen der Städte überschritten nationale Grenzen und sammelten Gelder für Regierungen und Unternehmen auf der ganzen Welt. Die großen Investmenthäuser verdienten Milliarden, ihre politischen Verbündeten und Agenten wurden reich…. Edward VII., sowohl als König als auch früher als Prinz von Wales, tauschte Freundschaft und Ehren gegen die großzügige Schirmherrschaft der Rothschilds, Cassel und anderer jüdischer Bankiersfamilien wie der Montagus, Hirschs und Sassoons … Die Bank of England befand sich vollständig in den Händen dieser mächtigen Finanziers, und die Beziehung blieb unangefochten …

Der Geldfluss in die Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert förderte die industrielle Entwicklung zum enormen Nutzen der Millionäre, die er hervorbrachte: Rockefeller, Carnegie, Morgan, Vanderbilt und ihre Verbündeten. Die Rothschilds vertraten britische Interessen, entweder direkt über Scheinfirmen oder indirekt über von ihnen kontrollierte Agenturen. Eisenbahnen, Stahl, Schiffbau, Baugewerbe, Öl und Finanzen blühten auf. Diese kleinen Gruppen überaus reicher Menschen auf beiden Seiten des Atlantiks kannten sich gut, und die geheime Elite in London gründete den sehr erlesenen und geheimnisvollen Speiseclub „The Pilgrims“, der sie regelmäßig zusammenbrachte. Siehe „Verborgene Geschichte: Die geheimen Ursprünge des Ersten Weltkriegs“ , S. 220.

Um ein Beispiel aus den gerade aufgeführten Beispielen auszuwählen, können Sie im Rothschild-Archiv einen offiziellen Bericht über die frühe Beteiligung der Familie Rothschild an der Ölförderung lesen, einschließlich ihres „entscheidenden Einflusses“ auf die Gründung von Royal Dutch Shell. Siehe „ Auf der Suche nach Öl in Roubaix“ .

Über ihre Investitionen in die gerade aufgeführten Branchen hinaus hatten die Rothschilds jedoch erhebliche Medieninteressen: Ihre Paribas Bank „kontrollierte die allmächtige Nachrichtenagentur Havas, die wiederum die wichtigste Werbeagentur Frankreichs besaß“. Siehe „Verborgene Geschichte: Die geheimen Ursprünge des Ersten Weltkriegs“ , S. 214.

Und im späten 19. Jahrhundert waren die direkten Rothschild-Investitionen in große „Rüstungsunternehmen“ (heute besser bekannt als Waffenkonzerne) und verwandte Industrien erheblich, wobei der offizielle Biograph Niall Ferguson offenherzig bemerkte: „Wenn der Imperialismus des späten 19. Jahrhunderts sein „Militär“ hätte „In diesem Industriekomplex waren die Rothschilds zweifellos ein Teil davon.“ Siehe The House of Rothschild – Band 2 – The World’s Banker, 1849-1998 , S. 579.

Natürlich ist die Familie Rothschild, wie bereits erwähnt, nicht die einzige Familie, die ihren Reichtum nutzt, um enorme wirtschaftliche und politische Macht auszuüben und vom Krieg zu profitieren, aber die Beweise deuten darauf hin, dass sie seit langem am tiefsten in den Institutionen verwurzelt ist diejenigen, die es geschaffen hat, die die Ausübung dieser Macht erleichtern. Darüber hinaus ist es durch eine Vielzahl von Vereinbarungen mit vielen anderen wohlhabenden Familien verbunden, wie noch gezeigt wird.

Betrachten Sie die folgenden Beispiele dafür, wie die Macht des Reichtums ausgeübt wird, und notieren Sie die Namen einiger anderer wohlhabender Familien.

Ausnahmslos „im Hintergrund“ arbeitend, verbringen Elitefiguren viel Zeit damit, „gut positionierte“ Leute zu manipulieren, und niemand ist darin geschickter als die Rothschilds. Um nur eines von vielen Beispielen zu nennen: „Die beiden großen Besitztümer Balmoral und Sandringham, die so eng mit der britischen Königsfamilie verbunden waren, wurden durch die Großzügigkeit des Hauses Rothschild ermöglicht, wenn nicht sogar vollständig bezahlt“, wodurch die langjährige Tradition erhalten blieb. Die Tradition der Rothschilds besteht darin, dem Königshaus (und anderen wichtigen Beamten) „Darlehen“ zu gewähren – das heißt Bestechungsgelder, wie die Brüder schon lange zuvor privat zugegeben hatten.

Natürlich erfolgt diese Manipulation von Menschen, um die Schaffung bestimmter Institutionen sicherzustellen oder eine bestimmte Abfolge von Ereignissen herbeizuführen oder zu erleichtern. Ein offensichtliches Beispiel dafür ereignete sich, als die britische Regierung von der „Geheimgesellschaft von Cecil Rhodes“, wie sie ursprünglich hieß und deren Gründungsmitglied Lord (Nathan) Rothschild zusammen mit Alfred war, in den Burenkrieg von 1899–1902 manipuliert wurde , später Lord Milner, der Rhodes als Leiter dieses exklusiven Geheimclubs nachfolgte. Während der britischen Öffentlichkeit über die Medien ein plausiblerer Vorwand für diesen Krieg geliefert wurde, diente er im Wesentlichen dazu, die reichen südafrikanischen Goldmineninteressen wohlhabender Geschäftsleute, einschließlich der Rothschilds, zu verteidigen und zu festigen. Als der Krieg endete, war das Gold von Transvaal endlich in ihren Händen. Die Kosten? „32.000 Todesfälle in den Konzentrationslagern, [davon mehr als 26.000 Frauen und Kinder]; 22.000 Soldaten des britischen Empire wurden getötet und 23.000 verwundet. Die Zahl der Buren-Opfer belief sich auf 34.000. Die Zahl der getöteten Afrikaner belief sich auf 14.000.‘ Siehe Hidden History: The Secret Origins of the First World War , S. 23 und 38-50 und The Anglo-American Establishment: From Rhodes to Cliveden .

Kapitel III

Das US-Notenbanksystem

In seinem klassischen Werk „The Creature from Jekyll Island: A Second Look at the Federal Reserve“ , in dem er die Entstehung, Struktur und Funktion des US-Notenbanksystems beschreibt , das das Bankwesen in den Vereinigten Staaten regelt, identifizierte G. Edward Griffin die sieben Männer und wen sie vertraten , bei dem geheimen Treffen, das im November 1910 im Privatresort von JP Morgan auf Jekyll Island vor der Küste Georgias stattfand, als das System konzipiert wurde (und später 1913 als Federal Reserve Act verabschiedet wurde).

Die sieben Männer bei diesem Treffen repräsentierten die großen Finanzinstitutionen der Wall Street und indirekt auch Europas: Das heißt, sie repräsentierten ein Viertel des Gesamtvermögens der gesamten Welt. Sie waren Nelson W. Aldrich, republikanischer „Peitsche“ im US-Senat, Vorsitzender der National Monetary Commission und Schwiegervater von John D. Rockefeller Jr.; Henry P. Davison, Senior Partner der JP Morgan Company; Charles D. Norton, Präsident der 1st National Bank of New York; A. Piatt Andrew, stellvertretender Finanzminister; Frank A. Vanderlip, Präsident der National City Bank of New York, vertritt William Rockefeller; Benjamin Strong, Chef der Bankers Trust Company von JP Morgan und späterer Leiter des Systems; und Paul M. Warburg, Partner bei Kuhn, Loeb & Company, der die Rothschilds und Warburgs in Europa vertritt.

Aber damit Sie nicht glauben, dass es hier eine gewisse „Vielfalt“ gibt: Langjährige Beziehungen, die durch riesige Finanzspritzen in entscheidenden Zeiten entstanden sind, führten dazu, dass mehrere andere Schlüsselbanken dem Reichtum der Rothschilds viel zu verdanken haben. Beispielsweise geriet die Bank Peabody, Morgan and Company im Jahr 1857 bei einem Ansturm auf US-Banken in große Schwierigkeiten, da vier weitere Banken aus dem Geschäft gedrängt wurden. Aber Peabody, Morgan and Company wurde von der Bank of England gerettet. Warum? Wer hat die Rettung initiiert? Laut Docherty und Macgregor „übten die Rothschilds einen enormen Einfluss auf die Bank of England aus, und die wahrscheinlichste Antwort ist, dass sie eingegriffen haben, um das Unternehmen zu retten.“ Peabody ging 1864 in den Ruhestand und Junius Morgan erbte eine starke Bank mit starken Verbindungen zu Rothschild. Junius war der Vater von JP Morgan. Siehe „Verborgene Geschichte: Die geheimen Ursprünge des Ersten Weltkriegs“ , S. 222.

Ähnliches geschah, als Nathaniel Rothschild das Komitee der Bank of England leitete, das die Barings Bank 1890 vor dem drohenden Zusammenbruch rettete. Aber andere große Banken „waren den Rothschilds verpflichtet oder standen für sie …“. Wie JP Morgan, Barings und Kuhn Loeb verdankte die MM Warburg Bank ihr Überleben und ihren endgültigen Erfolg dem Geld der Rothschilds. Um es noch einmal zu wiederholen: „Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren zahlreiche Großbanken, darunter JP Morgan und Barings, sowie Rüstungsfirmen den Rothschilds verpflichtet oder traten für sie auf.“ Und das hatte viele Vorteile. JP Morgan, der eng mit den Pilgrims verbunden war – einem exklusiven Club, der große Geschäftsleute aus Großbritannien und den USA zusammenbrachte – galt eindeutig als aufrichtiger protestantischer Hüter des Kapitalismus, der seine familiären Wurzeln bis in die vorrevolutionäre Zeit zurückverfolgen konnte, also durch Handeln in der Um die Interessen der Londoner Rothschilds zu wahren, schützte er deren amerikanische Profite vor dem Gift des Antisemitismus.

Aber die Verbindungen enden hier nicht. Oberflächlich betrachtet „gab es Perioden heftigen Wettbewerbs zwischen den Investment- und Bankhäusern, den Stahlunternehmen, den Eisenbahnbauern und den beiden internationalen Ölgiganten Rockefeller und Rothschilds, doch um die Jahrhundertwende entwickelten die überlebenden Konzerne eine subtilere Beziehung.“ , wodurch echter Wettbewerb vermieden wurde.‘ Ein Jahrzehnt zuvor hatte Baron de Rothschild eine Einladung von John D. Rockefeller angenommen, sich in New York hinter den verschlossenen Türen des Hauptsitzes von Standard Oil am Broadway zu treffen, wo sie schnell eine vertrauliche Vereinbarung getroffen hatten. „Offensichtlich haben beide den Vorteil einer monopolistischen Absprache verstanden.“ Die offensichtliche Rivalität zwischen wichtigen Interessenvertretern im Bankwesen, in der Industrie und im Handel ist seit langem eine praktische Fassade, die ein Großteil der Welt gerne glauben macht. Siehe Hidden History: The Secret Origins of the First World War , S. 222–225.

Das Marriner S. Eccles Federal Reserve Board Building (allgemein bekannt als Eccles Building oder Federal Reserve Building) befindet sich an der 20th Street & Constitution Avenue NW im Stadtteil Foggy Bottom in Washington, D.C. Entworfen vom Architekten Paul Philippe Cret im Jahr 1935, Bau des Das Art-Déco-Gebäude wurde 1937 fertiggestellt. (Lizenziert unter CC BY-SA 3.0)

Über geschäftliche und finanzielle Verbindungen dieser Art hinaus gibt es natürlich auch die Ehe. Laut Dean Henderson zum Beispiel: „Die Warburgs, Kuhn Loebs, Goldman Sachs, Schiffs und Rothschilds haben sich zu einer großen, glücklichen Bankenfamilie zusammengeheiratet.“ Die Familie Warburg schloss sich 1814 in Hamburg mit den Rothschilds zusammen, während sich Kuhn-Loebs Kraftpaket Jacob Schiff 1785 ein Quartier mit den Rothschilds teilte. Schiff wanderte 1865 nach Amerika aus. Er schloss sich mit Abraham Kuhn zusammen und heiratete Solomon Loebs Tochter. Loeb und Kuhn heirateten die Schwestern der jeweils anderen und die Kuhn-Loeb-Dynastie war vollendet. Felix Warburg heiratete die Tochter von Jacob Schiff. Zwei Goldman-Töchter heirateten zwei Söhne der Familie Sachs und gründeten Goldman Sachs. Im Jahr 1806 heiratete Nathan Rothschild die älteste Tochter von Levi Barent Cohen, einem führenden Finanzier in London. Siehe Big Oil und ihre Bankiers im Persischen Golf: Vier Reiter, acht Familien und ihr globales Geheimdienst-, Drogen- und Terrornetzwerk , S. 488.

Um also auf die Grundlagen des US-Notenbanksystems zurückzukommen, so Griffin:

Der Grund für die Geheimhaltung war einfach. Hätte man gewusst, dass sich rivalisierende Fraktionen der Bankengemeinschaft zusammengeschlossen hätten, wäre die Öffentlichkeit auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht worden, dass die Banker eine Vereinbarung zur Handelsbeschränkung planten – was sie natürlich genau taten. Es entstand eine Kartellvereinbarung mit fünf Zielen: die wachsende Konkurrenz durch die neueren Banken des Landes stoppen; eine Franchise erwerben, um zum Zweck der Kreditvergabe Geld aus dem Nichts zu erschaffen; die Kontrolle über die Reserven aller Banken erlangen, damit die rücksichtsloseren Banken nicht dem Risiko von Währungsabflüssen und Bankruns ausgesetzt sind; den Steuerzahler dazu bringen, für die unvermeidlichen Verluste des Kartells aufzukommen; und den Kongress davon zu überzeugen, dass der Zweck darin bestand, die Öffentlichkeit zu schützen. Es wurde erkannt, dass die Banker Partner der Politiker werden mussten und dass die Struktur des Kartells eine Zentralbank sein musste. Die Bilanz zeigt, dass die Fed ihre erklärten Ziele nicht erreicht hat. Das liegt daran, dass dies nie seine wahren Ziele waren. Als Bankenkartell und im Hinblick auf die oben genannten fünf Ziele war es ein uneingeschränkter Erfolg.

Um Griffins Kernaussage zu wiederholen: „Ein Hauptziel dieses Kartells bestand darin, die Bundesregierung als Vermittler für die Abwälzung der unvermeidlichen Verluste von den Eigentümern dieser Banken auf die Steuerzahler einzubeziehen.“ Und dies wird durch die „massiven Beweise aus der Geschichte seit der Erschaffung des Systems“ bestätigt.

Oder mit den Worten des Wirtschaftsprofessors Antony C. Sutton, der die langjährigen Verbindungen zwischen der Wall Street und der Familie von US-Präsident Franklin D. Roosevelt, einschließlich Roosevelt selbst (Bankier und Spekulant von 1921 bis 1928), sorgfältig detailliert darlegte: „The Federal.“ „Das Reservesystem ist ein gesetzliches privates Monopol der Geldmenge, das zugunsten einiger weniger unter dem Deckmantel des Schutzes und der Förderung des öffentlichen Interesses betrieben wird.“ Siehe Wall Street und FDR

Und wie der US-Kongressabgeordnete Louis Thomas McFadden, Vorsitzender des Ausschusses für Banken und Währungen des Repräsentantenhauses, 1932 feststellte: „Als das Federal Reserve Act verabschiedet wurde, war den Menschen in den Vereinigten Staaten nicht klar, dass … dieses Land für Finanzkraft sorgen sollte.“ zu einem internationalen Superstaat – einem Superstaat, der von internationalen Bankiers und internationalen Industriellen kontrolliert wird, die gemeinsam handeln, um die Welt zu ihrem eigenen Vergnügen zu versklaven.“ Siehe „Rede des Abgeordneten Louis T. McFadden, in der er das Federal Reserve System anprangert“ .

Ebenso wichtig ist, dass die Gründung der Federal Reserve nur einer von vielen vorbereitenden Schritten war, die über einen Zeitraum von 25 Jahren von einer ausgewählten Gruppe von Männern in Schlüsselpositionen unternommen wurden, die sich verschworen haben, um den Ersten Weltkrieg zu entfachen, um sowohl die zukünftige Weltordnung zu gestalten als auch enorm davon zu profitieren Tod und Zerstörung. In Büchern wie den folgenden können Sie ausführliche Berichte darüber lesen, was stattgefunden hat, einschließlich der Hauptakteure, ihrer Beweggründe und der Anstiftung zum Burenkrieg in Südafrika, die oben als Teil des Prozesses angesprochen wurden: „ Hidden History: The Secret Origins of the“. Erster Weltkrieg , Das angloamerikanische Establishment: Von Rhodes nach Cliveden , Das Haus Rothschild – Band 2 – Der Bankier der Welt, 1849-1998 und die Verlängerung der Qual: Wie das angloamerikanische Establishment den Ersten Weltkrieg absichtlich um dreieinhalb verlängerte -Halbes Jahr . Es gibt auch eine durchdachte Zusammenfassung in „Ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit: der große Neustart von 1914–1918“ und ein ausgezeichnetes Video zu diesem Thema: „Die Verschwörung des Ersten Weltkriegs “ .

Die Hauptkosten des Ersten Weltkriegs beliefen sich auf 20 Millionen Menschenleben, für einige war er jedoch äußerst profitabel.

Kapitel IV

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich

Eine weitere entscheidende Entwicklung in dieser Zeit war die Gründung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) – als „Zentralbank der Zentralbanken“ – im Jahr 1930. Wie Professor Carroll Quigley beschrieb, war die BIZ der Höhepunkt der Bemühungen von Elite-Bankern. ein weltweites System der Finanzkontrolle in privaten Händen zu schaffen, das in der Lage ist, das politische System jedes Landes und die Wirtschaft der Welt als Ganzes zu dominieren.“

Aber der Vorstoß begann viele Jahre zuvor mit Montagu Norman (Bank of England) und Benjamin Strong (dem ersten Gouverneur der Federal Reserve Bank von New York), beide engagierte Befürworter. „In den 1920er Jahren waren sie entschlossen, die Finanzkraft Großbritanniens und der Vereinigten Staaten zu nutzen, um alle großen Länder der Welt zur Einführung des Goldstandards zu zwingen und ihn über Zentralbanken frei von jeglicher politischer Kontrolle mit allen zu betreiben. “ Fragen des internationalen Finanzwesens sollen durch Vereinbarungen dieser Zentralbanken ohne Einmischung der Regierungen geregelt werden .

Alle Mitglieder der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (Lizenziert unter CC BY-SA 4.0)

Dieses System sollte auf feudalistische Weise von den Zentralbanken der Welt kontrolliert werden, die im Rahmen geheimer Vereinbarungen, die bei häufigen privaten Treffen und Konferenzen getroffen wurden, gemeinsam handelten. Die Spitze des Systems sollte die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel (Schweiz) sein, eine Privatbank, die den Zentralbanken der Welt gehörte und von ihnen kontrolliert wurde, die selbst private Unternehmen waren. Jede Zentralbank, in den Händen von Männern wie Montagu Norman von der Bank of England, Benjamin Strong von der New York Federal Reserve Bank, Charles Rist von der Bank of France und Hjalmar Schacht von der Reichsbank, versuchte, ihre Regierung durch ihre eigenen Mittel zu dominieren Fähigkeit, Staatsanleihen zu kontrollieren, Devisen zu manipulieren, das Niveau der wirtschaftlichen Aktivität im Land zu beeinflussen und kooperative Politiker durch spätere wirtschaftliche Belohnungen in der Geschäftswelt zu beeinflussen. Die BIZ als private Institution war Eigentum der sieben wichtigsten Zentralbanken und wurde von deren Leitern geleitet, die zusammen ihren Verwaltungsrat bildeten.

Aber Quigley weist darauf hin:

Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass diese Chefs der wichtigsten Zentralbanken der Welt selbst maßgebliche Mächte im Weltfinanzwesen waren. Sie waren nicht. Sie waren vielmehr die Techniker und Agenten der dominanten Investmentbanker ihrer eigenen Länder, die sie großgezogen hatten und durchaus in der Lage waren, sie zu Fall zu bringen. Die substanzielle Finanzmacht der Welt lag in den Händen dieser Investmentbanker (auch „internationale“ oder „Handelsbanker“ genannt), die in ihren eigenen Privatbanken ohne eigene Rechtspersönlichkeit weitgehend hinter den Kulissen blieben. Diese bildeten ein System internationaler Zusammenarbeit und nationaler Dominanz, das privater, mächtiger und geheimer war als das ihrer Agenten in den Zentralbanken. Diese Dominanz der Investmentbanker beruhte auf ihrer Kontrolle über die Kredit- und Investmentfondsströme in ihren eigenen Ländern und auf der ganzen Welt. Sie könnten die Finanz- und Industriesysteme ihrer eigenen Länder durch ihren Einfluss auf den Fluss der laufenden Gelder durch Bankkredite, den Diskontsatz und die Rediskontierung von Handelsschulden dominieren; Sie könnten Regierungen durch ihre Kontrolle über laufende Staatskredite und das Spiel der internationalen Börsen dominieren. Fast die gesamte Macht wurde durch den persönlichen Einfluss und das Prestige von Männern ausgeübt, die in der Vergangenheit ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt hatten, erfolgreiche Finanzcoupes auf die Beine zu stellen, ihr Wort zu halten, in einer Krise cool zu bleiben und ihre Gewinnchancen mit ihren Mitmenschen zu teilen Assoziiert. In diesem System hatten die Rothschilds während eines Großteils des 19. Jahrhunderts eine herausragende Stellung eingenommen. Siehe Tragedy & Hope: A History of the World in Our Time , S. 242-3 und 245.

Um sicherzustellen, dass diese ausgewählte Gruppe internationaler Bankiers ohne jegliche Rechenschaftspflicht gegenüber einer anderen Behörde auf der Welt operieren kann, sehen die Artikel 4 und 12 des BIZ-Sitzabkommens mit der Schweiz ausdrücklich eine Reihe von „Privilegien und Immunitäten“ vor, die unter anderem sehen vor, dass „die Bank Immunität von der Gerichtsbarkeit genießt“ und dass „die Mitglieder des Direktoriums der Bank sowie die Vertreter der Zentralbanken, die Mitglieder der Bank sind“, „Immunität vor Festnahme oder Freiheitsstrafe“ genießen. Siehe „Vereinbarung zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich zur Festlegung des rechtlichen Status der Bank in der Schweiz“ .

Im Klartext: Die BIZ und ihre Mitglieder liegen außerhalb der Reichweite von Regierungen, wichtigen internationalen Organisationen und der Rechtsstaatlichkeit. Sie sind niemandem gegenüber rechenschaftspflichtig. Und aus diesem Grund wurde die BIZ nie für die Begehung von Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen. Siehe „Geschichte – die BIZ während des Zweiten Weltkriegs (1939-48)“ . Eine ausgezeichnete und detaillierte Darstellung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich finden Sie in Adam LeBors Tower of Basel: The Shadowy History of the Secret Bank that Runs the World .

Darüber hinaus werden, wie Sutton anmerkt, Politiker, die mit dem Finanzkapitalismus sympathisieren, und Akademiker mit Ideen zur Weltkontrolle durch ein System von Belohnungen und Strafen im Einklang gehalten, „das in den frühen 1930er Jahren das Leitinstrument für dieses internationale System finanzieller und politischer Kontrolle war“. war die BIZ mit Sitz in Basel. Die BIZ „setzte ihre Arbeit während des Zweiten Weltkriegs als Medium fort, über das die Bankiers – die sich nicht im Krieg miteinander befanden – einen für beide Seiten vorteilhaften Austausch von Ideen, Informationen und Planungen für die Nachkriegswelt fortsetzten.“ Nur in diesem Sinne war der Krieg für sie irrelevant. Siehe Wall Street und The Rise of Hitler , S. 11-12.

Während Elitefiguren, darunter die Rothschilds, weiterhin Institutionen und Ereignisse prägten, um die Weltordnung umzustrukturieren und sie für sich selbst profitabler zu machen, war praktisch jeder andere auf der Welt ein unwissendes Opfer ihrer geheimen Programme, viele auf Kosten ihres eigenen Lebens . Eine bemerkenswerte Ausnahme war US-Generalmajor Smedley Butler, der zumindest die entscheidende Rolle darlegte, die der Krieg bei der Schaffung von Wohlstand für die Elite spielte. Nach mehr als drei Jahrzehnten hochdekorierter Dienste im US Marine Corp. beschrieb Butler seine Erfahrungen später mit den folgenden Worten: „Ich habe die meiste Zeit damit verbracht, ein hochkarätiger Kraftprotz für das Big Business, für die Wall Street und für die … zu sein.“ Banker. Kurz gesagt, ich war ein Verschwörer des Kapitalismus.“ Siehe „Generalmajor Smedley Butler“ .

In seinem 1935 veröffentlichten Buch schrieb er: „Krieg ist ein Betrug.“ Das war schon immer so. Es ist möglicherweise das älteste, mit Sicherheit das profitabelste, sicherlich das bösartigste …. Es ist das einzige, bei dem die Gewinne in Dollar und die Verluste in Menschenleben berechnet werden. Es geschieht zum Wohle der Wenigen und auf Kosten der Sehr Vielen. „Einige Menschen machen durch den Krieg große Reichtümer.“ Anschließend beschrieb er einige der Einzelpersonen und Unternehmen, die aus dem Ersten Weltkrieg enorme Gewinne erzielten. Siehe War I s A Racket .

Kapitel V

Zweiter Weltkrieg und was folgte

Und nur wenige Jahre später zeigte der Zweite Weltkrieg erneut, dass „Krieg ein Betrug ist“. Indem Professor Antony C. Sutton sorgfältig den Mantel der Täuschung durchdrang, hinter dem es verborgen war, untersuchte er Originaldokumente und Augenzeugenberichte, um eine der bemerkenswertesten und am wenigsten berichteten Tatsachen des Zweiten Weltkriegs aufzudecken. In seinem Bericht über diesen inszenierten Flächenbrand dokumentiert Sutton sorgfältig, wie prominente Wall-Street-Banken und US-Unternehmen Hitlers Aufstieg zur Macht durch die Finanzierung und den Handel mit Nazi-Deutschland unterstützten, und kam zu dem unappetitlichen Schluss, dass „die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs für einen Auserwählten äußerst profitabel war.“ Gruppe von Finanzinsidern, darunter JP Morgan, TW Lamont, die Rockefeller-Interessen, General Electric, Standard Oil und die Banken National City, Chase und Manhattan, Kuhn, Loeb and Company, General Motors, Ford Motor Company und zahlreiche andere im „blutigsten und zerstörerischsten Krieg der Geschichte“. Siehe Wall Street und Der Aufstieg Hitlers .

Um die komplexe und weitreichende Zusammenarbeit zwischen US-amerikanischen Geschäftsinteressen und den Nazis während des Krieges zu veranschaulichen, betrachten wir nur ein Beispiel: Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs wurde der deutsche Chemiekomplex der IG Farben, zu dem auch der Bankier Max Warburg (Bruder von Paul Mitglied der US-Notenbank (Fed) im Vorstand, war das größte Chemieunternehmen der Welt und verfügte über außerordentliche politische und wirtschaftliche Macht innerhalb des Nazi-Staates Hitler. Das Farbenkartell existierte seit 1925 und wurde mit finanzieller Unterstützung der Wall Street vom Organisationsgenie Hermann Schmitz gegründet, einem prominenten frühen Nazi, der über die IG Farben dazu beitrug, Hitlers Machtergreifung im März 1933 zu finanzieren. Schmitz schuf den Superriesen Chemieunternehmen von sechs ohnehin schon riesigen deutschen Chemieunternehmen.

Die IG Farben waren so entscheidend für die Kriegsanstrengungen der Nazis, dass sie 100 % ihres Schmieröls und verschiedener anderer Produkte produzierte, 95 % ihres Giftgases – „genug Gas, um 200 Millionen Menschen zu töten“ –, das in den Vernichtungskammern verwendet wurde, 84 % davon seine Sprengstoffe, 70 % seines Schießpulvers und sehr hohe Anteile vieler anderer kritischer Produkte, einschließlich Flugtreibstoff. Sutton kommt zu dem Schluss: „Ohne das von der Wall Street bereitgestellte Kapital hätte es überhaupt keine IG Farben gegeben und mit ziemlicher Sicherheit auch keinen Adolf Hitler und den Zweiten Weltkrieg.“ Siehe Wall Street und The Rise of Hitler , S. 17–20.

Der Zweite Weltkrieg kostete 70-85 Millionen Menschenleben. Für die Wall-Street-Konzerne und ihre Kriegsgewinnler, die mit Nazi-Deutschland kollaborierten, entstanden jedoch keine Kosten. Nur riesige Gewinne.

Nach dem Zweiten Weltkrieg

Der Soziologieprofessor C. Wright Mills veröffentlichte 1956 sein klassisches Werk „The Power Elite“ und dokumentierte die seit langem bestehende Zusammenarbeit zwischen politischen, unternehmerischen und militärischen Eliten. Diese wissenschaftliche Anstrengung gehörte zu den ersten, die in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg dokumentiert wurden die Natur der US-Elite und ihre Funktionsweise, wobei die ineinandergreifende Macht der Unternehmens-, politischen und Militäreliten hervorgehoben wurde, die die Kontrolle über die US-amerikanische Nationalgesellschaft ausübten und sich der Aufgabe widmeten, die allgemeine Bevölkerung auszubeuten.

Eine Schwäche des Berichts von Mills bestand jedoch darin, dass er es nicht schaffte, sich mit der bereits seit langem bestehenden Macht einer globalen Elite auseinanderzusetzen, wichtige Ereignisse in einem Land und sicherlich in den Vereinigten Staaten zu manipulieren, auch wenn ein Großteil davon über den jeweiligen Staat geschah Elite(n).

Diese „globale Reichweite“ der Elite wird in jeder Studie über den Besitz der weltweiten Ölressourcen erneut deutlich. In seinem 1975 erschienenen Buch „The Seven Sisters“ machte Anthony Sampson diesen Sammelnamen für das zwielichtige Ölkartell populär, das im Laufe seiner Geschichte energisch daran gearbeitet hatte, Konkurrenten auszuschalten und das weltweite Öl zu kontrollieren. Siehe „Die sieben Schwestern: Die großen Ölkonzerne und die Welt, die sie geprägt haben“ . Einige Jahrzehnte später bemerkte Dean Henderson lediglich: „Nach einer Flutwelle von Fusionen um die Jahrtausendwende waren Sampsons sieben Schwestern vier Reiter: Exxon Mobil, Chevron Texaco, BP Amoco und Royal Dutch/Shell.“ Darüber hinaus bemerkte Henderson jedoch Folgendes:

Der in der Region des Persischen Golfs erwirtschaftete Ölreichtum ist die Hauptkapitalquelle [für die internationalen Megabanken]. Sie verkaufen den Scheichs des Golf-Kooperationsrates 30-jährige Staatsanleihen zu 5 % Zinsen und verleihen dann das Ölgeld der Scheichs zu 15–20 % Zinsen an Regierungen der Dritten Welt und westliche Verbraucher. Dabei nutzen diese Finanzherren – die nichts von wirtschaftlicher Bedeutung produzieren – Schulden als Hebel, um die Kontrolle über die Weltwirtschaft zu festigen. Siehe Big Oil and Their Bankers in the Persian Gulf: Four Horsemen, Eight Families and Their Global Intelligence, Narcotics and Terror Network , S. 168, 451.

Und nach einer Reihe von Fusionen und der Bankenkrise von 2008 dominierten vier Riesenbanken die US-Wirtschaft: JP Morgan Chase, Citigroup, Bank of America und Wells Fargo. Darüber hinaus besitzen diese Banken zusammen mit der Deutschen Bank, der Banque Paribas, Barclays „und anderen europäischen Altgeldriesen“ die vier Ölgiganten und gehören auch „zu den zehn größten Anteilseignern praktisch aller Fortune-500-Unternehmen“, wodurch sie weitreichende Kontrolle darüber haben der Weltwirtschaft. Siehe Big Oil and Their Bankers in the Persian Gulf: Four Horsemen, Eight Families and Their Global Intelligence, Narcotics and Terror Network , S. 470, 473.

Wem gehören diese Banken? Mittlerweile sollte es nicht überraschen, dass mehrere Wissenschaftler zu unterschiedlichen Zeiten in den letzten 100 Jahren dieses Thema untersucht haben und im Wesentlichen zu dem gleichen Schluss kamen: Die großen Familien, die zunehmend durch Blutsverwandtschaft, Heirat und/oder Geschäftsinteressen miteinander verbunden sind, haben sich einfach zusammengeschlossen ihre Kontrolle über die Banken. Abgesehen von den oben bereits erwähnten Wissenschaftlern stellte Eustace Mullins in der Überarbeitung seines Buches im Jahr 1983 fest, dass einige Familien immer noch die New Yorker Banken kontrollierten, die wiederum die Mehrheitsaktien der Federal Reserve Bank of New York hielten. Mullins identifizierte die Familien der Rothschilds, Morgans, Rockefellers, Warburgs und anderer. Siehe „Die Geheimnisse der Federal Reserve“ , S. 224.

Mehrere Wissenschaftler haben seit Mills über das Thema Elitenmacht geschrieben, wobei Professor Peter Phillips 2018 das Buch Giants: The Global Power Elite verfasst hat, in dem „der von Mills beschriebene Übergang von den von Mills beschriebenen nationalstaatlichen Machteliten zu einer transnationalen Machtelite, die auf die Kontrolle von zentralisiert ist“, untersucht wird globales Kapital auf der ganzen Welt. „Die Global Power Elite fungiert als nichtstaatliches Netzwerk ähnlich gebildeter wohlhabender Menschen mit gemeinsamen Interessen, nämlich der Verwaltung, Erleichterung und dem Schutz konzentrierten globalen Reichtums und der Sicherstellung des kontinuierlichen Kapitalwachstums.“

Abgesehen von der offensichtlichen Kritik, dass Phillips praktisch den Fehler von Mills wiederholt, als er davon ausging, dass es zuvor keine „transnationale Machtelite“ gab, wenn auch in anderer Form, identifiziert Phillips nützlicherweise die siebzehn weltweit führenden Vermögensverwaltungsfirmen, wie z BlackRock und JP Morgan Chase verwalten gemeinsam (mittlerweile) mehr als 50 Billionen US-Dollar in einem eigeninvestierten Netzwerk aus ineinandergreifendem Kapital, das den Globus umspannt.

Bild: Das WEF-Logo ist auf einem Fenster im Kongresszentrum während der Vorbereitungen für die bevorstehende Jahrestagung 2011 des Weltwirtschaftsforums in Davos, Schweiz, am 23. Januar 2011 zu sehen. (Copyright World Economic Forum, swiss-image.ch/ Foto von Jolanda Flubacher)

Genauer gesagt identifiziert Phillips die 199 einzelnen Direktoren der siebzehn globalen Finanzgiganten und die Bedeutung jener transnationalen Institutionen, die eine vereinende Funktion erfüllen – darunter die Weltbank, der Internationale Währungsfonds, die G20, die G7, die Welthandelsorganisation (WTO) und die Weltwirtschaftsorganisation Forum (WEF), Trilaterale Kommission, Bilderberg-Gruppe (mit einer Rezension von Daniel Estulins Buch The True Story of the Bilderberg Group hier: „The True Story of the Bilderberg Group“ and What They May Be Planning Now“ ), Bank for International Siedlungen und dem Council on Foreign Relations (siehe „One World Governance und der Council on Foreign Relations. „Wir werden eine Weltregierung haben … durch Eroberung oder Zustimmung.““ ) – und insbesondere zwei sehr wichtigen globalen Elite-Politikplanungsorganisationen: der Gruppe der Dreißiger (mit 32 Mitgliedern) und dem erweiterten Exekutivkomitee der Trilateralen Kommission (mit 55 Mitgliedern).

Und Phillips erklärt sorgfältig, warum und wie die Globale Elite ihre Macht, Profite und Privilegien gegen die Rebellion der „widerspenstigen ausgebeuteten Massen“ verteidigt: „Die Global Power Elite nutzt die NATO und das US-Militärimperium für ihre weltweite Sicherheit …“ Das gesamte System setzt die Vermögenskonzentration für die Eliten fort und vergrößert die erbärmliche Ungleichheit für die Massen.“ Phillips befürwortet die Bedeutung systemischer Veränderungen und der Umverteilung des Reichtums und argumentiert weiter: „Diese Konzentration geschützten Reichtums führt zu einer Krise der Menschheit, in der Armut, Krieg, Hunger, Massenentfremdung, Medienpropaganda und Umweltzerstörung ihr Ausmaß erreichen.“ Bedrohung auf Artenebene.‘

Daher lohnt es sich noch einmal zu betonen: Krieg spielt eine dauerhafte und entscheidende Rolle bei der Ausübung der Macht der Elite, um die Weltordnung so umzugestalten, dass die Vermögenskonzentration der Elite maximiert wird. Wenn Sie weitere Beweise dafür wünschen, könnten diese aktuellen Berichte aufschlussreich sein: der Bericht des US Congressional Research Service „Instances of Use of United States Armed Forces Abroad, 1798-2022“ und der Bericht „Military Intervention“ des Fletcher Center for Strategic Studies der Tufts University Project (MIP) Research“ sowie ein Artikel und ein Video, die diese beiden Berichte in „ Die USA haben seit 1991 251 Militärinterventionen und seit 1798 469 durchgeführt “ zusammenfassen und diskutieren .

Aber wie die Diskussion oben und unten zeigt, ist Krieg nicht der einzige Mechanismus, den die Elite nutzt.

Für einen Bericht, der sich auf die Identifizierung vieler der weltweit größten Unternehmen in vielen Branchen konzentriert und dann die Verflechtung von Unternehmenseigentümern veranschaulicht und gleichzeitig zeigt, dass sie alle derselben kleinen Gruppe riesiger Vermögensverwaltungsunternehmen gehören – insbesondere Vanguard und BlackRock und State Street – dieses Video ist sehr lehrreich: „Monopoly: Wem gehört die Welt?“ Und für eine eindringliche Kritik an BlackRock und seiner Gesamtstrategie, eine umfassende weltweite Kontrolle zu erlangen, unter anderem durch den Einsatz seiner Aladdin-Anlageanalysetechnologie (die umfangreiche Datensammlung, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen einsetzt, um Anlageerkenntnisse abzuleiten), siehe „BlackRock: Bringing Together Man“. and Machine“ und diese dreiteilige Serie von James Corbett: „How BlackRock Conquered the World“ .

Im „Monopoly“-Video sehen Sie erneut die Namen einiger bekannter Personen und Familien, die bedeutende Anteile an diesen Unternehmen und Vermögensverwaltungsfirmen besitzen. Nachdem der Erzähler Familien wie die Rothschilds, Rockefellers und Morgans vorgestellt hat, bemerkt er in Bezug auf Vanguard lediglich, dass „die größten Anteilseigner die privaten Fonds und gemeinnützigen Organisationen dieser Familien sind“.

Und wenn Sie der Meinung sind, dass die nationalen Eliten in Ländern wie China und Russland an all dem irgendwie nicht beteiligt sind, könnte es für Sie interessant sein, Artikel zu lesen, die den Reichtum und den politischen Einfluss der chinesischen „Unsterblichen“ und der russischen Oligarchen diskutieren – siehe „Chinas“. Rote Aristokratie“ und „Liste der Oligarchen und russischen Eliten, die in ICIJ-Ermittlungen erwähnt werden“ – oder lesen Sie die „Gemeinsame Erklärung der Russischen Föderation und der Volksrepublik China zu den internationalen Beziehungen am Beginn einer neuen Ära und zur globalen nachhaltigen Entwicklung“ .

Darüber hinaus weist Emanuel Pastreich jedoch darauf hin, dass jemand, der die Verantwortung für die chinesische Politik in Bezug auf die Datenerfassung und -kontrolle auf Basis von QR-Codes und der Kontaktverfolgung zuschreibt, unweigerlich die chinesische Regierung identifiziert. „Aber die Wahrheit ist, dass nur wenige oder gar keine dieser Richtlinien von der chinesischen Regierung selbst erfunden oder umgesetzt wurden, sondern dass die chinesische Regierung vielmehr von IT-Konzernen besetzt ist, die den Milliardären Bericht erstatten (oft über Israel und die Vereinigten Staaten). und die chinesische Regierung völlig umgehen.‘ Pastreich bietet weiterhin einige Einblicke in die Art und Weise, wie wichtige Geheimdienst- und Finanzkonzerne der Elite die technokratische soziale Kontrollpolitik vorantreiben, die unter dem Deckmantel des „Virus“ in China umgesetzt wird. Siehe „Der Dritte Opiumkrieg Teil Eins: Die Agenda hinter dem COVID-19-Angriff auf China“ und „Der Dritte Opiumkrieg Teil Zwei: Die wahre Bedrohung durch China“ oder schauen Sie sich „Western Tech & China: Wer dient wem?“ an.

Tatsächlich weist Patrick Wood darauf hin, indem er sich auf ein viel früheres Buch von ihm und Professor Antony Sutton bezieht – siehe Trilaterals Over Washington Band I und II – „Dank der frühen Mitglieder der Trilateralen Kommission der [Elite] wurde China aus dieser herausgeholt.“ dunklen Zeitalter der kommunistischen Diktatur auf die Weltbühne. Darüber hinaus orchestrierte und ermöglichte die Trilaterale Kommission einen massiven Technologietransfer nach China, um dessen nicht existierende Infrastruktur aufzubauen. Als gescheiterte kommunistische Diktatur war China mit über 1,2 Milliarden Bürgern unter seiner Kontrolle ein unbeschriebenes Blatt. Allerdings wusste die chinesische Führung nichts über Kapitalismus und freies Unternehmertum, und [der wichtigste Trilateralist Zbigniew] Brzezinski unternahm keine Anstrengungen, sie darüber aufzuklären. Stattdessen pflanzte er die Saat der Technokratie…. Im 20-jährigen Zeitraum von 1980 bis 2000 vollzog sich ein Wandel, der geradezu als Wirtschaftswunder galt; aber es lag nicht an China. Vielmehr kann es vollständig den Meistern der Technokratie in den Reihen der Trilateralen Kommission zugeschrieben werden.“ Nachdem Wood mehrere Schlüsselmerkmale der chinesischen Technokratie aufgelistet hat (5G, KI, soziale Kreditwürdigkeit usw.), kommt er zu dem Schluss: „China ist eine ausgewachsene Technokratie und die erste ihrer Art auf dem Planeten Erde.“ Sehen Sie sich diesen Artikel über China als eine von Woods 12-teiliger Serie über Technokratie an: „ Tag 7: China ist eine Technokratie“ .

Und in Bezug auf Russland stellt Riley Waggaman lediglich fest: „Was die durch „COVID ausgelöste“ wirtschaftliche Umstrukturierung betrifft: Die russische Regierung hat die vierte industrielle Revolution des Weltwirtschaftsforums offen begrüßt.“ Im Oktober [2021] unterzeichneten die russische Regierung und das WEF ein Memorandum über die Gründung eines Zentrums für die Vierte Industrielle Revolution in Russland. Russland hat bereits ein Gesetz verabschiedet, das „experimentelle Rechtssysteme“ ermöglicht, die es Unternehmen und Institutionen ermöglichen, KI und Roboter in der Wirtschaft einzusetzen, ohne durch regulatorische Bürokratie belastet zu werden. Zurück zu Gref und seinem digitalen Sbercoin: Die russische Zentralbank plant bereits den Testlauf eines digitalen Rubels, der neben anderen nützlichen Funktionen zur Einschränkung von Käufen genutzt werden könnte.“ Siehe „ Ich glaube, wir stehen vor einem Übel, das in der Geschichte der Menschheit seinesgleichen sucht “ .

Darüber hinaus, so Michail Deljagin, Abgeordneter der Staatsduma der Russischen Föderation: „In den 90er Jahren erfolgte unter Jelzin die externe Verwaltung globaler Bankster durch den IWF und durch [den russischen Oligarchen Anatoli] Tschubais.“ Jetzt unter Putin wird die externe Verwaltung durch Big Tech, soziale globale Plattformen und Big Pharma durch die WHO erfolgen. Genau das gleiche Management.‘ Zitiert im Duma-Abgeordneten: „Schützen Sie sich und Russland vor einem Staatsstreich!“. Der russische Gesetzgeber appelliert per Video an die Nation. Wird jemand zuhören?‘

Unabhängig davon sollten Sie bedenken, dass die Elite sowie ihre Agenten und Organisationen (einschließlich derjenigen in China und Russland) über enorme Reichtümer in „geheimen Gerichtsbarkeiten“ (besser bekannt als Steueroasen) verfügen: Orte auf der ganzen Welt, in denen wohlhabende Menschen leben Einzelpersonen, Kriminelle und Terroristen sowie Regierungen und Regierungsbehörden (wie die CIA), Banken, Unternehmen, Hedgefonds, internationale Organisationen (wie der Vatikan) und Verbrechersyndikate (wie die Mafia) können ihr Geld auf diese Weise verstecken dass sie Regulierung und Aufsicht vermeiden und Steuern umgehen können. Wie viel Vermögen schlummert in Steueroasen? Obwohl es unmöglich ist, dies genau zu wissen, kann es nur in Dutzenden von Billionen Dollar sowie einer unbekannten Anzahl von Goldziegeln, Kunstwerken, Yachten und Rennpferden gemessen werden. Siehe „Elite-Banking auf Ihre Kosten: Wie geheime Steueroasen genutzt werden, um Ihr Geld zu stehlen“ .

Wie ist das möglich? Nun, es wird durch staatliche Gesetze und Rechtssysteme geschützt, und eine „Armee“ von Elite-Agenten – Buchhalter, Wirtschaftsprüfer, Banker, Geschäftsleute, Anwälte und Politiker – sorgt dafür, dass sie geschützt bleiben. Der Punkt hier ist einfach: Wenn man genug Geld hat, gibt es das Gesetz einfach nicht. Und Sie können Steuern auf legalem Weg hinterziehen, in dem vollen Wissen, dass Ihre enormen Gewinne (sogar aus unmoralisch erworbenen Reichtümern wie Sexhandel, Waffenschmuggel, Handel mit gefährdeten Arten, Konfliktdiamanten und Drogenhandel) „rechtmäßig“ sind und der Regulierung entgehen Aufsicht jeglicher Art. Siehe „Der Rechtsstaat: Ungerecht und gewalttätig“ .

Aber auch auf andere Weise begünstigen Rechtssysteme monströses Unrecht. Sie stellen beispielsweise sicher, dass Eigentümer von Konzernen in die Lage versetzt werden, sowohl ihre Arbeitnehmer als auch alle Steuerzahler rücksichtslos auszubeuten. Eine durchdachte und unkomplizierte Beschreibung, wie das funktioniert, finden Sie in diesem Artikel von Professor James Petras: „Wie Milliardäre zu Milliardären werden“ .

Und um kurz auf ein oben diskutiertes Thema zurückzukommen: Wem gehört jetzt das US- Notenbanksystem ? Laut einem Schreiben von Dean Henderson aus dem Jahr 2010 handelt es sich um „die Goldman Sachs, Rockefellers, Lehmans und Kuhn Loebs von New York; die Rothschilds von Paris und London; die Warburgs von Hamburg; die Lazards von Paris; und die Israel Moses Seifs von Rom.‘ Henderson führt weiter aus: „Die Kontrolle, die diese Bankenfamilien über die Weltwirtschaft ausüben, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden und wird ganz bewusst geheim gehalten.“ Ihre Konzernmedien diskreditieren schnell alle Informationen, die diese Geldmächte als unausgegorene Verschwörungstheorie entlarven. Das Wort „Verschwörung“ selbst wurde dämonisiert, ähnlich wie das Wort „Kommunismus“. Wer es wagt, dieses Wort auszusprechen, wird schnell aus der öffentlichen Debatte ausgeschlossen und als verrückt abgestempelt. Doch die Fakten bleiben bestehen.‘ Siehe Big Oil and Their Bankers in the Persian Gulf: Four Horsemen, Eight Families and Their Global Intelligence, Narcotics and Terror Network , S. 473-474.

Andere Wissenschaftler auf diesem Gebiet stimmen zu.

In seiner außergewöhnlich detaillierten Untersuchung dreier wichtiger historischer Ereignisse des 20. Jahrhunderts – der bolschewistischen Revolution, des Aufstiegs von Franklin D. Roosevelt und des Aufstiegs Hitlers – identifizierte Professor Antony Sutton den Sitz der politischen Macht in den Vereinigten Staaten nicht in der US-Verfassung autorisiert, sondern „das Finanzestablishment in New York: die privaten internationalen Bankiers, genauer gesagt die Finanzhäuser von JP Morgan, die von Rockefeller kontrollierte Chase Manhattan Bank und früher (vor der Fusion ihrer Manhattan Bank mit der ehemaligen Chase Bank), die Warburgs.‘

Während des größten Teils des 20. Jahrhunderts übte das Federal Reserve System, insbesondere die Federal Reserve Bank of New York (die außerhalb der Kontrolle des Kongresses steht, ungeprüft und unkontrolliert ist und die Macht hat, nach Belieben Geld zu drucken und Kredite zu schaffen), praktisch ein Monopol aus über die Richtung der amerikanischen Wirtschaft. Im Bereich Außenpolitik birgt der Council on Foreign Relations, oberflächlich betrachtet ein unschuldiges Forum für Akademiker, Geschäftsleute und Politiker, in seiner Hülle, die vielen seiner Mitglieder vielleicht unbekannt ist, ein Machtzentrum, das einseitig die US-Außenpolitik bestimmt. Das Hauptziel dieser verdeckten – und offensichtlich subversiven – Außenpolitik ist der Erwerb von Märkten und wirtschaftlicher Macht (wenn man so will Gewinne) für eine kleine Gruppe riesiger multinationaler Konzerne, die praktisch unter der Kontrolle einiger weniger Bank- und Investmenthäuser stehen Familien. Siehe Wall Street und The Rise of Hitler , S. 125-126.

Was hat sich also geändert?

Nichts hat sich verändert.

Aber nicht nur hervorragende Wissenschaftler sind zu diesem Schluss gekommen. Denken Sie an David Rockefellers wahnhafte Beschönigung der oben dargelegten Schlüsselrolle seiner eigenen Familie bei dem Töten, der Verwüstung und der Zerstörung: „Manche glauben sogar, wir seien Teil einer geheimen Intrige, die gegen die besten Interessen der Vereinigten Staaten arbeitet, und bezeichnen meine Familie und mich als „Internationalisten“. ” und mit anderen auf der ganzen Welt zu konspirieren, um eine stärker integrierte globale politische und wirtschaftliche Struktur aufzubauen – eine Welt, wenn man so will. Wenn das der Vorwurf ist, stehe ich schuldig und bin stolz darauf … Eine der beständigsten [Verschwörungen] besteht darin, dass eine geheime Gruppe internationaler Bankiers und Kapitalisten und ihrer Lakaien die Weltwirtschaft kontrolliert. [Aber diese Leute] ignorieren die greifbaren Vorteile, die sich aus unserer aktiven internationalen Rolle im letzten halben Jahrhundert ergeben haben. Siehe Memoiren , S. 483.

Wenn Sie sich fragen, wie das alles ohne nennenswerten Widerstand aus Elitekreisen geschehen kann, gibt es eine einfache Antwort: Sie sind alle verrückt und die Kontrolle zur Maximierung der Ressourcenanhäufung ist zum ständigen Ersatz für ihre zerstörte Fähigkeit geworden, sich emotional auf ihr eigenes Leben einzulassen und sich in ihre Mitmenschen hineinversetzen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter „Love Denied: The Psychology of Materialism, Violence and War“ und „The Global Elite is Insane Revisited“ .

Während also einige von uns gelegentlich darüber nachdenken, wie wir mehr dazu beitragen können, die menschliche Verfassung und den Zustand der Welt zu verbessern, und dann versuchen, etwas in dieser Richtung zu tun, gibt es viele verängstigte Menschen, deren tägliches Leben (bewusst oder unbewusst) verzehrt wird. durch die Frage „Wie kann ich mehr nehmen?“ Und solche Menschen haben seit Anbeginn der menschlichen Zivilisation und zweifellos schon früher mehr davon eingenommen.

Die globale Elite besteht einfach aus denjenigen, die wahnsinnig rücksichtslos und organisiert genug waren, um mehr zu nehmen, was auch immer es für die Menschheit und alles andere Leben auf der Erde kosten würde.

Kapitel VI

Der Überbau nach dem Zweiten Weltkrieg zur Umgestaltung der Weltordnung,

Zerstöre die Weltwirtschaft und erobere allen Reichtum

Wie genau treibt die globale Elite also die Transformation der Weltordnung, den Zusammenbruch der Weltwirtschaft und die endgültige Kontrolle über allen Reichtum voran?

Die Antwort auf diese Frage besteht aus drei Teilen: 1. Die Grundlagen, die in den letzten 5.000 Jahren schrittweise gelegt wurden, wie oben dargelegt; 2. Der Überbau (einschließlich Institutionen wie den Vereinten Nationen, der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds), der seit dem Zweiten Weltkrieg und in jüngerer Zeit unter dem Deckmantel der Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung aufgebaut wurde, um eine globale Governance durchzusetzen der menschlichen Bevölkerung und insbesondere, um die globale Finanzverwaltung in jeden Aspekt unseres Lebens einzudringen. In den Worten von Iain Davis und Whitney Webb liegt dies daran, dass die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung „nicht die „Nachhaltigkeit“ fördern, wie sie von den meisten verstanden wird, sondern stattdessen denselben Schuldenimperialismus nutzen, den das Anglo-Amerikanische Imperium seit langem nutzt, um Nationen in eine neue Situation zu verwickeln „, ein ebenso räuberisches System der globalen Finanzverwaltung“ – siehe „Nachhaltige Schuldensklaverei“ – und 3. Der letzte Teil bezieht sich auf politische, wirtschaftliche und insbesondere technologische Maßnahmen, die im Rahmen des „Great Reset“ des Weltwirtschaftsforums unter dem Deckmantel von verhängt werden die falsche Erzählung über eine Covid-19-„Pandemie“.

Wenn wir beispielsweise kurz Elemente des Überbaus nach dem Zweiten Weltkrieg betrachten, haben sowohl die Weltbank als auch der Internationale Währungsfonds in der Vergangenheit Schulden genutzt, um Länder, vor allem in Entwicklungsländern, zu einer Politik zu zwingen, die den Reichtum über ihre Länder an die Elite umverteilt Banken, Unternehmen und Institutionen. Aber Unternehmen haben ihre eigenen „Wirtschaftskiller“ eingesetzt, um das Gleiche zu tun: Indem sie Führungskräfte von Entwicklungsländern identifizieren und „überzeugen“, indem sie eine Vielzahl von Mitteln einsetzen – von falschen wirtschaftlichen Prognosen und Bestechungsgeldern bis hin zu militärischen Drohungen und Morden –, enorme Ausmaße anzunehmen Durch „Entwicklungskredite“ für Projekte, die mit westlichen Konzernen abgeschlossen werden, geraten Länder schnell in eine Schuldenfalle. Dies wird dann genutzt, um diese Länder zu zwingen, eine unpopuläre Sparpolitik umzusetzen, Finanz- und andere Märkte zu deregulieren und Staatsvermögen zu privatisieren, wodurch die nationale Souveränität untergraben wird. Siehe Die neuen Geständnisse eines Wirtschaftskillers .

Wenn Sie weitere Beweise für die Rolle der Weltbank und des IWF als Agenten der Elitepolitik gegen Nationalstaaten lesen möchten, könnte das Handbuch der US-Armee zur unkonventionellen Kriegsführung interessant für Sie sein. Siehe „Spezialeinsatzkräfte der Armee: Unkonventionelle Kriegsführung“ . Ursprünglich von Wikileaks im Jahr 2008 veröffentlicht und von ihnen als „Regimewechsel-Handbuch“ des US-Militärs beschrieben, wie Webb es ausführt, „gibt die US-Armee an, dass große globale Finanzinstitutionen – wie die Weltbank, der Internationale Währungsfonds (IWF), …“ Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) [und die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) – werden als unkonventionelle, finanzielle „Waffen in Zeiten von Konflikten bis hin zu groß angelegten allgemeinen Kriegen“ sowie zur Hebelung „der Politik und Zusammenarbeit der Landesregierungen.“ Siehe „Durchgesickertes Wikileaks-Dokument enthüllt US-Militäreinsatz von IWF und Weltbank als „unkonventionelle“ Waffen“ .

Darüber hinaus sehen wir jedoch seit der Verabschiedung der Ziele für nachhaltige Entwicklung durch die Vereinten Nationen, die seit den 1990er Jahren zunehmend ein Instrument von Unternehmen sind, eine dramatisch erweiterte Reihe von Mechanismen, die darauf abzielen, den Großteil der menschlichen Bevölkerung zu versklaven, nicht nur diejenigen in „Entwicklungsländern“. ‚ Länder und übernehmen die vollständige Kontrolle über die Ökosysteme und natürlichen Prozesse der Erde.

Bild: Klaus Schwab (Copyright World Economic Forum (www.weforum.org) swiss-image.ch/Foto von Remy Steinegger)

Unter vielen Initiativen wurde beispielsweise die Global Public-Private Partnership von Klaus Schwab und Peter Vanham im Namen des Weltwirtschaftsforums vorgestellt. Siehe Stakeholder-Kapitalismus: Eine globale Wirtschaft, die für Fortschritt, Menschen und Planeten arbeitet, zusammengefasst in „ Was ist Stakeholder-Kapitalismus?“ ‚

Während dieser bereinigte Bericht die Bedrohung, die er für die Menschheit darstellt, verschleiert, haben Iain Davis und Whitney Webb ihn nachdenklich kritisiert – siehe „Nachhaltige Schuldensklaverei“ – und darauf hingewiesen, dass sogar ein Bericht des UN-Ministeriums für Wirtschaft und Soziales aus dem Jahr 2016 – siehe „Öffentlich-private Partnerschaften und „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung: Zweckmäßig?“ – hielt es auch für „zweckungeeignet“. Also, was ist es? Laut Davis ist die Global Public-Private Partnership (G3P) ein weltweites Netzwerk von Stakeholder-Kapitalisten und ihren Partnern: die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Zentralbanken, globale (einschließlich Medien-)Konzerne, die „philanthropischen“ Stiftungen von Multimilliardären, politische Denkfabriken, Regierungen (und ihre Agenturen), wichtige Nichtregierungsorganisationen und globale Wohltätigkeitsorganisationen, ausgewählte akademische und wissenschaftliche Institutionen, Gewerkschaften und andere ausgewählte „Vordenker“. (Ein lehrreiches Diagramm finden Sie im unten zitierten Artikel.)

Die G3P kontrolliert die Weltwirtschaft und das globale Finanzwesen. „Es legt die weltweite, nationale und lokale Politik fest (mittels Global Governance) und fördert diese Politik dann mithilfe der Mainstream-Medien“, verteilt die Richtlinien typischerweise über einen Vermittler wie den IWF, die WHO oder den IPCC und nutzt Regierungen, um die G3P-Global Governance in eine harte umzuwandeln Politik, Gesetzgebung und Recht auf nationaler Ebene. „Auf diese Weise kontrolliert die G3P viele Nationen gleichzeitig, ohne auf Gesetze zurückgreifen zu müssen.“ Dies hat den zusätzlichen Vorteil, dass jede rechtliche Anfechtung der Entscheidungen der höchsten Partner in der G3P (einer autoritären Hierarchie) äußerst schwierig ist.“ Kurz gesagt: Die globale Governance hat bereits die nationale Souveränität der Staaten abgelöst: „Nationale Regierungen wurden darauf beschränkt, durch die Besteuerung der Öffentlichkeit und die Erhöhung der Staatsschulden das förderliche Umfeld der G3P zu schaffen.“ Siehe „Was ist die globale öffentlich-private Partnerschaft?“

Wie Davis feststellt: Wir sollen davon überzeugt sein, dass ein G3P-geführtes System globaler Governance für uns von Vorteil ist, und akzeptieren, dass globale Unternehmen sich dazu verpflichten, humanitäre und ökologische Belange über Profit zu stellen, wenn der Interessenkonflikt offensichtlich ist. „Das zu glauben erfordert ein erhebliches Maß an Naivität.“ Davis sieht eindeutig „eine entstehende globale Unternehmensdiktatur, die sich überhaupt nicht darum kümmert, den Planeten wirklich zu verwalten.“ Die G3P wird den künftigen Zustand der globalen Beziehungen, die Richtung nationaler Volkswirtschaften, die Prioritäten von Gesellschaften, die Art von Geschäftsmodellen und die Verwaltung globaler Gemeingüter bestimmen. Es gibt für keinen von uns die Möglichkeit, sich an ihrem Projekt oder der darauffolgenden Politikgestaltung zu beteiligen.“ Davis fährt fort: „Theoretisch müssen Regierungen keine G3P-Politik umsetzen, in Wirklichkeit tun sie es.“ Globale Politik ist in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ein immer wichtigerer Aspekt unseres Lebens geworden. Es spielt keine Rolle, wen Sie wählen, der politische Kurs wird auf der Ebene der globalen Governance festgelegt. Das ist der diktatorische Charakter der G3P und nichts könnte weniger demokratisch sein .“

Eine weitere Initiative wurde auf der COP26-Konferenz im November 2021 ins Leben gerufen. Die Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) ist eine von der Industrie geführte und von den Vereinten Nationen einberufene Allianz privater Bank- und Finanzinstitute, die Pläne zur Überarbeitung der Rolle des globalen und regionalen Finanzwesens angekündigt hat Institutionen, darunter die Weltbank und der IWF, als Teil eines umfassenderen Plans zur „Umgestaltung“ des globalen Finanzsystems. Siehe „Unsere Fortschritte und Pläne auf dem Weg zu einer Netto-Null-Weltwirtschaft“ .

Aber dieser Bericht macht deutlich, dass GFANZ einfach die gleichen ausbeuterischen Taktiken anwenden wird wie die „Wirtschaftskiller“ und Agenten wie die multilateralen „Entwicklungsbanken“ (MDBs) – darunter die Weltbank, die Interamerikanische Entwicklungsbank, die Asiatische Entwicklungsbank, B. die Afrikanische Entwicklungsbank und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung – drängen „Entwicklungsländer“ seit langem zu noch stärkerer Deregulierung, um vermeintlich klima- und umweltfreundliche Investitionen der Bündnismitglieder zu erleichtern. Tatsächlich besteht GFANZ aus mehreren „Teilsektorallianzen“, darunter der Net Zero Asset Managers Initiative , der Net Zero Asset Owner Alliance und der Net Zero Banking Alliance , und verfügt über „einen beachtlichen Teil der globalen Privatbank- und Finanzinteressen“. Darüber hinaus gehören zu den „größten Finanzakteuren“, die GFANZ dominieren, die CEOs von BlackRock, Citi, Bank of America, Banco Santander und HSBC sowie der CEO der London Stock Exchange Group und Vorsitzender des Investmentausschusses des David Rockefeller Fund. Im Wesentlichen erklärt Whitney Webb es also so:

[D]Durch die vorgeschlagene stärkere Beteiligung des Privatsektors an multilateralen Entwicklungsbanken wie der Weltbank und regionalen Entwicklungsbanken versuchen die Mitglieder des Bündnisses, multilaterale Entwicklungsbanken zu nutzen, um Entwicklungsländern weltweit eine massive und weitreichende Deregulierung aufzuzwingen, indem sie den Dekarbonisierungsschub als Rechtfertigung nutzen. MDBs dürfen Entwicklungsländer nicht mehr in die Schuldenfalle locken, um eine Politik zu erzwingen, die ausländischen und multinationalen Unternehmen des Privatsektors zugutekommt, da nun Rechtfertigungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel für dieselben Zwecke genutzt werden können.

Auch wenn GFANZ sich in hochtrabende Rhetorik von der „Rettung des Planeten“ gehüllt hat, laufen seine Pläne letztendlich auf einen von Unternehmen geführten Putsch hinaus, der das globale Finanzsystem noch korrupter und räuberischer machen und die Souveränität nationaler Regierungen in den Entwicklungsländern weiter einschränken wird. Siehe „Von der UN unterstützte Bankenallianz kündigt „grünen“ Plan zur Umgestaltung des globalen Finanzsystems an“ .

Aber auch hier sind es nicht nur ihre Mitmenschen, über die die Elite die totale Kontrolle anstrebt. Sie wollen auch die Kontrolle über die Natur, und das ist ein weiteres Projekt, an dem sich die Elite seit langem beteiligt.

Daher kündigte die New York Stock Exchange (NYSE) im September 2021 die Einführung einer neuen Anlageklasse für Natural an, die gemeinsam mit der Intrinsic Exchange Group (IEG) – zu deren Gründungsinvestoren die Interamerikanische Entwicklungsbank und die Rockefeller Foundation gehörten – entwickelt wurde Asset Companies: „Nachhaltige Unternehmen, die die Rechte an Ökosystemdienstleistungen besitzen“, die es Eigentümern natürlicher Vermögenswerte ermöglichen, „den Wert der Natur in Finanzkapital umzuwandeln und so zusätzliche Ressourcen bereitzustellen, die für eine nachhaltige Zukunft erforderlich sind“.

Laut IEG sind „natürliche Gebiete, die von der biologischen Vielfalt getragen werden, von Natur aus wertvoll.“ Siehe „Naturgebiete“ . Entweder sind sie sich ihrer Unwissenheit nicht bewusst, oder sie verwenden möglicherweise heuchlerisch und symbolisch einige Schlüsselwörter, die häufig von indigenen Völkern und Tiefenökologen verwendet werden (einschließlich des Erfinders des Begriffs „Tiefenökologie“, Professor Arne Naess, in seinem Artikel „The Shallow and“ aus dem Jahr 1973) . die Deep, Long-Range Ecology Movement“ ) – diesen „Wert“ drückt die IEG weiter in rein ökonomischen Begriffen aus: „Sie leisten auch lebenserhaltende Dienstleistungen, von denen die Menschheit und die Weltwirtschaft abhängig sind.“ Dazu gehören die Bereitstellung von Dienstleistungen wie Nahrung, Wasser, Holz und genetischen Ressourcen; Regulierung von Dienstleistungen, die sich auf Klima, Überschwemmungen, Krankheiten und Wasserqualität auswirken; kulturelle Dienstleistungen, die Freizeit-, ästhetische und spirituelle Vorteile bieten; und unterstützende Dienstleistungen wie Bodenbildung, Photosynthese und Nährstoffkreislauf.“

Und in seinem Bericht zu diesem Thema forderte der Global Future Council on Nature-Based Solutions des Weltwirtschaftsforums Investoren, Unternehmen und Regierungen dazu auf, „marktbasierte Mechanismen zur Bewertung der Natur zu schaffen und zu stärken“. Siehe „Skalierung von Investitionen in die Natur: Die nächste entscheidende Grenze für die Führung des Privatsektors“ , S. 14.

Douglas Eger, der CEO von IEG, erläutert die wahnhafte Vorstellung der IEG darüber, wie weitere Unternehmensinvestitionen in natürliche Ressourcen funktionieren werden, und schlägt vor: „Diese neue Anlageklasse an der NYSE wird einen positiven Kreislauf von Investitionen in die Natur schaffen, der zur Finanzierung einer nachhaltigen Entwicklung beitragen wird.“ Gemeinden, Unternehmen und Länder.‘ Wirklich? Ich frage mich wie. Aber die Beweggründe von IEG offenbaren sich eher in dieser Tatsache: „Die Anlageklasse wurde entwickelt, um Zugang zu den Möglichkeiten zu erhalten, die der geschätzte jährliche globale Markt für Ökosystemdienstleistungen im Wert von 125 Billionen US-Dollar bietet und Bereiche wie Kohlenstoffbindung, Biodiversität und sauberes Wasser umfasst.“ Siehe „ NYSE listet neue Anlageklasse „Natural Asset Companies“ auf, die auf enorme Chancen bei Ökosystemdienstleistungen abzielt “ .

Um es klarzustellen: Unternehmen sind derzeit am größten Land- und Ressourcenraub der Geschichte beteiligt. Dadurch können Elite-Unternehmen die Ökosystemleistungen eines unberührten Regenwaldes, eines majestätischen Wasserfalls, der in eine Lagune stürzt, eines weitläufigen Graslandes, einer malerischen Höhle, eines herrlichen Feuchtgebiets, eines mit Forellen gefüllten Sees, eines wunderschönen Korallenriffs oder eines anderen Naturgebiets privat besitzen und dann saubere Luft, Süßwasser, Bestäubungsdienste, Lebensmittel, Medikamente und eine Reihe von Biodiversitätsdiensten wie den Genuss der Natur verkaufen und gleichzeitig die verbleibenden indigenen Bevölkerungsgruppen der Welt verdrängen.

Was ist also mit den Commons? „Die Commons sind Eigentum, das von allen geteilt wird, einschließlich natürlicher Produkte wie Luft, Wasser und eines bewohnbaren Planeten, Wälder, Fischerei, Grundwasser, Feuchtgebiete, Weiden, die Atmosphäre, die hohe See, die Antarktis, der Weltraum, Höhlen, alle Teile davon.“ Ökosysteme des Planeten.‘ Oder sind Unternehmen endlich dabei, auch die Commons zu besitzen? Siehe „Mother Nature, Inc.“

Sollen wir alles in der Natur auf seinen Wert als gewinnbringende Ware reduzieren?

Robert Hunziker schließt seine eigene Kritik an dieser Initiative ab: „Die traurige Wahrheit ist, dass Mother Nature, Inc. im größten Raub aller Zeiten zum Aussterben der Commons als Institution führen wird.“ Privateigentum an der Natur ist sicherlich unangemessen und wirft sicherlich eine viel größere, relevante Frage auf, die den Kern der Sache trifft, nämlich: Sollten die Ökosysteme der Natur, die der Gesellschaft insgesamt zugute kommen, zum direkten Nutzen einiger weniger monetarisiert werden? Siehe „Mother Nature, Inc.“

Darüber könnte noch mehr geschrieben werden, wie es Webb beispielsweise in „Wall Street’s Takeover of Nature Advances with Launch of New Asset Class“ getan hat .

Aber wenn Sie glauben, dass Konzerne – nachweislich – in ihren räuberischen Bemühungen, fossile Brennstoffe, Mineralien, Regenwaldprodukte und eine Vielzahl anderer Produkte auszubeuten und indigene Völker dazu zu vertreiben, unberührte natürliche Umwelten zerstören: Sehen Sie, zum Beispiel „Sieben (von Hundert) Umweltalbträumen, die durch Tagebaue (und die obligatorischen Tailings-Teiche) entstanden sind und stromabwärts irreparable, hochgiftige Kontaminationen verursacht haben“ – sind im Begriff, nach 4 Milliarden Jahren der Erde zu „tugendhaften Investoren“ in die Natur zu werden Geschichte und 200.000 Jahre indigener Völker, die im Einklang mit der Natur leben, eine tadellose Bilanz bei der Erhaltung von Ökosystemen und ihren Dienstleistungen vorweisen können, ohne die Beteiligung dieser „tugendhaften Investoren“, dann werden Sie bei jedem Leichtgläubigkeitstest, den Sie versuchen, äußerst gut abschneiden.

Kapitel VII

Der Coup de Grâce: Der große Reset

Aufbauend auf jahrtausendelangem Lernen, wie man eine Wirtschaft strukturiert und verwaltet, um Kontrolle und Reichtum in bestimmten Händen anzuhäufen und zu festigen, startete die globale Elite im Januar 2020 unter dem Deckmantel der gefälschten Covid-19-„Pandemie“ ihren letzten Coup. Unter Ausnutzung der gesundheitlichen Bedrohung, die angeblich mit der Existenz eines pathogenen „Virus“ einhergeht, wurde der Großteil der Weltbevölkerung terrorisiert und dazu gezwungen, sich einer Reihe belastender Menschenrechtsverletzungen zu unterziehen, die einer Ausrufung des Kriegsrechts gleichkamen. Siehe „Der letzte Kampf um die Menschheit: Im langen Krieg gegen den Homo Sapiens geht es um „Jetzt oder nie“ . “

Unter einer Flut von Propaganda durch Elite-Agenten – darunter Organisationen wie das Weltwirtschaftsforum, die Vereinten Nationen, die Weltgesundheitsorganisation, Regierungen, die Pharmaindustrie und Konzernmedien sowie Einzelpersonen wie Klaus Schwab, Yuval Noah Harari und Bill Gates – Menschen wurden unter anderem dazu gezwungen, Masken zu tragen, QR-Codes zu verwenden, in ihren Häusern eingesperrt zu bleiben und sich später einer Reihe experimenteller, aber unfreiwilliger genverändernder Biowaffen zu unterziehen, um einen „Impfpass“ zu erhalten.

Besonders wichtig ist, dass diese Beschränkungen die Mainstream-Wirtschaft effektiv lahmgelegt haben, da weite Industriezweige entweder komplett geschlossen wurden oder nicht mehr funktionieren konnten, da kein Personal eingesperrt war oder später durch Biowaffen verletzt oder getötet wurde. Sehen Sie sich „3,5 MILLIARDEN könnten durch die Impfung verletzt oder getötet werden“ an. Sind Sie bereit?‘ was hier kurz besprochen wird: „Dr. David Martin kritisiert die Gesundheitsbehörden dafür, dass sie rund 4 Milliarden Menschen in „Biowaffenfabriken“ verwandelt haben .

Dies wirkte sich unweigerlich negativ auf die gesamte Lieferkette aus: Das heißt auf den Prozess, der die Produktion von Rohstoffen wie auf Bauernhöfen angebauten Nahrungsmitteln und in der Erde abgebauten Mineralien mit Fabriken verbindet, die von Konserven bis hin zu Computern alles produzieren, und dann mit den Verkaufsstellen die diese Produkte an die Öffentlichkeit verkaufen. Alle Komponenten dieser Kette wurden im Rahmen der auferlegten Beschränkungen oder anderer politischer Maßnahmen entweder einmal oder mehrmals vollständig abgeschaltet – sehen Sie sich zum Beispiel „Biden zahlt Farmen für STOP – EU aus Futtermitteln – Fleischsteuern und Hühnergenehmigungen“ an – Es liegt an Ihnen, LEBENSMITTEL ANBAUEN!‘ – oder einfach erheblich eingeschränkt durch die Nichtverfügbarkeit wesentlicher Inputs, von Ersatzteilen bis hin zu kompetenten Arbeitskräften.

Erschwerend kam hinzu, dass auch die Transportbranche (Lkw, Eisenbahn, Schifffahrt, Fluggesellschaften) faktisch stillgelegt wurde, Container nicht mehr verfügbar waren (weil sie sich am falschen Ort befanden) und Logistikunternehmen (die den Transport von Handelsgütern organisieren) lahmgelegt wurden durch Cyberangriffe. Die Luftfahrt- und Tourismusbranche waren nur zwei Branchen, die tiefgreifende Störungen erlitten. Aber auch viele kleine Unternehmen wurden zerstört. Infolgedessen verloren Hunderte Millionen Menschen in allen Industrieländern ihren Arbeitsplatz, viele davon dauerhaft, und weitere Millionen verhungerten in Afrika, Asien und Mittel-/Südamerika, weil die tägliche Wirtschaft, von der viele überleben, nicht mehr funktionierte geschlossen und alle Abhilfemaßnahmen von Regierungen und internationalen Organisationen waren bewusst völlig unzureichend (oder wurden in die Taschen der Elite gesteckt). Siehe „Die „Kill and Control“-Agenda der globalen Elite: Zerstörung unserer Ernährungssicherheit“ .

Aber „hinter den oben dargelegten (offensichtlichen) Kulissen“ passierte noch viel mehr, was bewusst vor der Öffentlichkeit verborgen blieb, und dies wurde von einigen hervorragenden Analysten in Betracht gezogen und diskutiert.

Laut Catherine Austin Fitts bildeten der US National Security Act 1947 und der CIA Act 1949 unter Berufung auf die „nationale Sicherheit“ die Grundlage einer Reihe von Gesetzen und Executive Orders, die „eine Geheimhaltungsmaschinerie schufen“, was im Wesentlichen bedeutete, dass „die „Die mächtigsten Finanzinteressen der Welt können eine ganze Menge Geld geheim halten“ und so einen geheimen schwarzen Haushalt schaffen. Und ab 1998 wurden laut Unterlagen der US-Bundesregierung riesige Geldsummen nicht berücksichtigt, während Private-Equity-Firmen zu explodieren begannen und obwohl sie nicht in der Lage waren, solche Summen aufzubringen, plötzlich riesige Geldsummen in Schwellenmärkten investierten. Laut Fitts „fehlen uns jetzt über 21 Billionen US-Dollar“, was sie als „finanziellen Staatsstreich“ bezeichnet, der eindeutig einen „massiven Verstoß“ gegen die US-Verfassung darstellt. Der finanzielle Wert dessen, was sich im Rahmen des Covid-19-Narrativs herausgestellt hat, besteht darin, dass der „magische Virus“ verwendet werden kann, um beispielsweise zu erklären, warum es kein Geld für die Gesundheitsversorgung gibt oder Rentenfonds diejenigen, die während ihres gesamten Lebens in sie eingezahlt haben, nicht im Ruhestand bezahlen können Leben. Sehen Sie sich hier „We Need to Talk about Mr Global – Part Two“ mit einer einfachen Zusammenfassung an: „The Real Game of Missing Money“ .

Aber auch wenn sich die fehlenden 21 Billionen US-Dollar bereits nach viel anhören, ist das noch nicht alles, wie Fitts jüngste Diskussion mit Professor Mark Skidmore in „The Financial Coup: More Missing Money & FASAB Standard 56“ deutlich macht . Fitts bemerkt:

Mittlerweile belaufen sich die undokumentierbaren Anpassungen auf über 100 Billionen US-Dollar, wenn wir die aktuellsten Zahlen heranziehen, und daher würde ich sagen, dass wir ein Finanzsystem beschreiben, das völlig außer Kontrolle geraten ist … Wenn eine der Behauptungen über Finanzbetrug bei der [US-Präsidentschafts-]Wahl 2020 wahr ist, und ich glaube, dass viele davon zutreffen, dann haben wir jetzt sowohl das Wahlsystem als auch die Finanzen von der Verfassung und dem Gesetz abgekoppelt Sie agieren nun sowohl hinsichtlich der Frage, wer regiert, als auch hinsichtlich der Art und Weise, wie sie das Geld ausgeben, völlig außerhalb des Gesetzes und völlig außerhalb jedes demokratischen Prozesses. Das ist also ein Coup.

Worauf Professor Skidmore antwortet:

Der Grund, warum ich wirklich Probleme hatte … als ich beobachtete, was während der letzten Finanzkrise passierte, war, dass ich dachte: „Wow, wir haben keinen Rechtsstaat.“ Es war so offensichtlich, dass wir das vor zehn Jahren noch nicht getan haben, und es ist, als ob es sich noch mehr verschiebt, und deshalb bin ich mir nicht sicher, wie weit wir noch gehen können, bis wir zumindest für einen Teil davon völlig rechtsstaatlich sind mächtig.

Nebenbei bemerkt, obwohl ich die Forschung von Fitts und Skidmore wirklich zu schätzen weiß, wie weiter oben in diesem Artikel dargelegt und bereits gezeigt wurde, war die Demokratie schon immer eine Täuschung und die Elite hat immer über die Rechtsstaatlichkeit hinaus agiert und bei der Verfolgung routinemäßig nationale politische Prozesse korrumpiert von Elite endet. Siehe „Der Putsch der Elite, um uns zu töten oder zu versklaven: Warum können Regierungen, rechtliche Schritte und Proteste sie nicht aufhalten?“ Alles, was wir im aktuellen Kontext sehen, ist, dass die Elite-Korruption auf eine Weise zur Schau gestellt wird, die das sichere Wissen widerspiegelt, dass sie auf globaler Ebene korrupt und ungestraft handeln kann.

Aber um auf das eigentliche Thema zurückzukommen: Im Jahr 2019 trafen sich die Zentralbanker der G7-Staaten zu ihrer regulären Konferenz in Jackson Hole, Wyoming, und einigten sich auf den „Going Direct Reset“, einen von BlackRock ausgearbeiteten (und später orchestrierten) Plan – siehe „Umgang mit dem nächsten Abschwung“ – und wie John Titus erklärte, bestand der grundlegende Zweck dieses „Resets“ darin, den größten Vermögenstransfer in der Geschichte unter dem Deckmantel der bevorstehenden Covid-19-„Pandemie“ zu orchestrieren. Sehen Sie sich hier „Larry & Carstens‘ Excellent Pandemic“ mit einer Zusammenfassung an: „Zusammenfassung – Going Direct Reset“ .

Mit den Worten von Titus: „Kurz gesagt war der Ausbruch der Pandemie im Jahr 2020 ungefähr so ​​zufällig wie ein Attentat.“ „Das Pandemie-Narrativ ist nichts weiter als eine Tarngeschichte, um vor der Öffentlichkeit zu verbergen, was in Wirklichkeit der größte Vermögenstransfer aller Zeiten ist.“ Siehe „ Zusammenfassung – Direkt-Reset durchführen “ .

Während Sie die Mechanismen, wie dies durchgeführt wurde, in den hervorragenden Dokumenten und Videos unmittelbar oben nachlesen können, weist Fitts in Bezug auf die Zentralbanken darauf hin: „Die Kontrolle und der Zugriff auf Daten zur Fiskal- und Geldpolitik sind die Grundlage riesiger Vermögen.“ ‚ Und in Kombination mit der Geheimhaltung, die ihre Manipulationen vor der Öffentlichkeit schützte – „wenn man sich die gesamte Technologie und die Vermögenswerte ansieht, die auf fragwürdige Weise in private und geschäftliche Hände übertragen wurden, ist die Haftung übertrieben“ – ist dies der Fall brachten die Ansicht hervor, dass ihr einziger Weg vorwärts eine „vollständige, totale zentrale Kontrolle“ sei.

Digitale Währungen der Zentralbank

Wie wird diese „totale Kontrolle“ erreicht? Ein Schlüsselelement wird die Einführung digitaler Zentralbankwährungen (CBDCs) sein. Laut Fitts besteht der grundlegende Wert digitalisierter Systeme aus Sicht der Elite darin, dass sie eine zentralisierte Kontrolle ermöglichen. Durch die Schaffung von CBDCs wird das Finanztransaktionskontrollgitter zum Mittel, mit dem Sie eine zentralisierte Kontrolle ermöglichen; das heißt Sklaverei. Sehen Sie sich „Wir müssen über Mr Global reden – Teil Zwei“ an .

Wie funktioniert das? Mit CBDCs kann die Zentralbank genau bestimmen, für welche Produkte und Dienstleistungen Ihre digitale Währung wann und wo ausgegeben werden kann. Es ermöglicht der ausstellenden Behörde außerdem, Ihr Bankkonto einzufrieren, zu kürzen oder zu leeren und seine Funktionalität mit dem neuesten „Update“ zu ändern, basierend auf Ihrer „sozialen Kreditwürdigkeit“, Ihrer politischen Zugehörigkeit oder wenn Sie bestimmte Richtlinien nicht einhalten. Aber es geht darüber hinaus.

Laut der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich:

Die G20 hat die Verbesserung grenzüberschreitender Zahlungen zu einer globalen Priorität gemacht und CBDC als potenziellen Weg zur Verbesserung solcher Zahlungen identifiziert. Eine „heilige Gral“-Lösung für grenzüberschreitende Zahlungen ist eine Lösung, die es ermöglicht, dass solche Zahlungen sofort, kostengünstig, allgemein zugänglich und über ein sicheres Abwicklungsmedium abgewickelt werden können. Für den Großhandelszahlungsverkehr ist Zentralbankgeld das bevorzugte Finanzmedium

Marktinfrastrukturen. Eine Multi-CBDC-Plattform, auf der mehrere Zentralbanken ihre jeweiligen CBDCs ausgeben und austauschen können, ist eine besonders vielversprechende Lösung zur Verwirklichung dieser Vision, und mBridge ist ein Großhandels-Multi-CBDC-Projekt, das darauf abzielt, diesem Ziel näher zu kommen. Es baut auf früheren Arbeiten auf…. Das Projekt mBridge testet die Hypothese, dass eine effiziente, kostengünstige, in Echtzeit arbeitende und skalierbare grenzüberschreitende Multi-CBDC-Vereinbarung ein Netzwerk direkter Konnektivität zwischen Zentralbanken und kommerziellen Teilnehmern bereitstellen und das Potenzial für internationale und grenzüberschreitende Handelsströme erheblich steigern kann Geschäft im Allgemeinen…. Gleichzeitig werden die Währungssouveränität sowie die Währungs- und Finanzstabilität durch die angemessene Integration von Richtlinien, regulatorischer und rechtlicher Compliance sowie Datenschutzaspekten gewahrt. Siehe „Projekt mBridge: Volkswirtschaften durch CBDC verbinden“ .

Abgesehen von der Tatsache, dass die G20-Regierungen eindeutig nicht repräsentativ für die Menschen auf der Welt sind, sind diese Worte typisch für die Art, die normalerweise gewählt wird, wenn die Elite ihre Lügen beschönigen möchte, um ihre wahren Absichten zu verbergen.

Glücklicherweise war Agustin Carstens von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich entgegenkommender: „Wir wissen zum Beispiel nicht, wer heute einen 100-Dollar-Schein verwendet, wir wissen nicht, wer heute einen 1.000-Peso-Schein verwendet.“ Der Hauptunterschied zum CBDC besteht darin, dass die Zentralbank die absolute Kontrolle über die Regeln und Vorschriften haben wird, die die Verwendung dieses Ausdrucks der Haftung der Zentralbank bestimmen, und wir werden auch über die Technologie verfügen, um dies durchzusetzen.“ Sehen Sie sich „Grenzüberschreitende Zahlungen: Eine Vision für die Zukunft“ an . Und hier berät die Bank of England Regierungsminister im Vereinigten Königreich zum Thema der Programmierung von CBDCs: „Die Bank of England weist die Minister an, bei der „Programmierung“ digitaler Währungen einzugreifen . “ Eine ausführlichere Erklärung finden Sie unter „Was ist programmierbares Geld?“ Aktuelle Informationen zu den Fortschritten in Ihrem Land finden Sie unter „CBDC: A Country-by-Country Guide“ .

Bevor wir fortfahren, lohnt es sich jedoch, auf den Konflikt hinzuweisen, der zwischen den Zentralbanken und den Geschäftsbanken (den traditionellen Akteuren im Retail-Banking-Sektor, d. h. dem Teil des Bankwesens, in dem Menschen direkt mit einer Bank interagieren) besteht sowie zwischen den Geschäftsbanken und den großen Technologieunternehmen wie PayPal, Alipay, Facebook und Amazon, die ihre eigenen digitalen Währungen und/oder Zahlungssysteme außerhalb des traditionellen Finanzsystems entwickelt haben oder entwickeln. Während Nichtbanken-Finanzinstitute die Geschäftsbanken bei der Kreditvergabe längst überholt haben, nimmt der Einfluss der Banken angesichts der Konkurrenz durch die Technologiegiganten im Allgemeinen weiter ab und nimmt noch zu. Warum der Konflikt? Denn ein CBDC riskiert den völligen Zusammenbruch des Geschäftsbankensektors, indem es das Privatkundengeschäft abschafft und damit das langjährige Finanzsystem destabilisiert. Sehen Sie sich für eine Diskussion hierzu Alice Fulwoods Präsentation „Könnten digitale Währungen Banken aus dem Geschäft bringen?“ an. Es besteht natürlich kein Zweifel daran, dass dieser Konflikt gelöst wird und dass er nicht zu unseren Gunsten ausfallen wird.

Auf jeden Fall sind CBDCs nur ein Merkmal ihrer geplanten Technokratie, zu der unter anderem die Digitalisierung Ihrer Identität, die Ausstellung eines sozialen Kreditscores, das Geofencing in einer der „intelligenten Städte“ der Elite und die Fütterung von Insekten und verarbeitetem Müll gehören. Siehe „Die Digitalisierung Ihrer Identität ist der schnelle Weg zur Sklaverei: Wie können Sie Ihre Freiheit verteidigen?“ und „Digitale Währung: Die Fed bewegt sich in Richtung Währungstotalitarismus“ .

Und um die Bedeutung der Inhaftierung in einer „intelligenten“ Stadt näher zu erläutern, weist Patrick Wood auf Beweise aus der Literatur und der Praxis hin: „Die Absicht besteht darin, uns vom Land zu vertreiben, wie es bereits in China geschieht, und zwar mit vorgehaltener Waffe.“ notwendig, damit „frei gewordenes Ackerland“ „zu riesigen Fabrikfarmen zusammengefasst werden kann, die von fortschrittlicher Technologie wie Agrarrobotern und automatisierten Traktoren betrieben werden“. Sobald jeder in die von der Regierung gewählte „intelligente“ Stadt verlegt wird, wird er rund um die Uhr mit einer Vielzahl „intelligenter“ Technologien wie biometrischen Gesichtsscans, Geodatenverfolgung und CBDCs überwacht und muss auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen, die diese Option nicht bieten die Möglichkeit, die Stadt zu verlassen, und beschränkt sich auf Arbeiten und andere Aktivitäten, die von den entsprechenden Technokraten genehmigt wurden. Siehe „Tag 9: Technokratie und intelligente Städte“ .

Das Endergebnis ist jedoch, vereinfacht ausgedrückt, das Gleiche wie schon immer: Die Elite stiehlt unser Geld für ihre eigenen Zwecke, indem sie unermüdlich versucht, ihre Kontrolle über den Rest von uns zu festigen, und sie sind nicht verpflichtet, dies zu melden und sie können weder rechtlich noch anderweitig zur Verantwortung gezogen werden. Der einzige Unterschied zu dem, was in der Geschichte passiert ist, besteht darin, dass jetzt sogar der Anspruch auf irgendeine Form von Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit und sogar die Vorstellung von Demokratie im letzten Ansturm auf Techno-Totalitarismus und Vermögenskonzentration aufgegeben wird.

Darüber hinaus sollen jedoch auch andere Komponenten des Eliteprogramms zur Zerstörung der menschlichen Gesellschaft und der Weltwirtschaft beitragen. Eine Zusammenfassung hierzu finden Sie unter „Killing Off Humanity: How The Global Elite Is Use Eugenics and Transhumanism To Shape Our Future“ .

Kapitel VIII:

Der Zusammenbruch der Weltwirtschaft

Da die Elite jedoch mit diesen Maßnahmen nicht zufrieden war, wurde der Krieg in Zentralasien heraufbeschworen, um Schlüsselelemente ihres Programms voranzutreiben. Von den meisten Politikern und Konzernmedien oberflächlich als Krieg zwischen Russland und der Ukraine dargestellt, erkennen viele nachdenkliche Analysten einige der tieferen Aspekte dessen, was passiert ist: Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und den am Ende des Kalten Krieges eingegangenen NATO-Verpflichtungen ist die NATO hat diese Verpflichtungen konsequent verletzt und in den letzten acht Jahren kam es regelmäßig zu ukrainischen Angriffen auf Donezk und Luhansk. Diese und andere Ereignisse haben für eine lange, aber stetige „Vorlaufzeit“ bei der endgültigen Vorbereitung des Krieges gesorgt und die militärische Reaktion Russlands wie beabsichtigt beschleunigt. Nur vier nachdenkliche Analysen finden Sie unter „Das große Spiel in der Ukraine verstehen“ , „Die Ukraine, Russland und die neue Weltordnung“ , „Einige von uns glauben nicht, dass die russische Invasion „Aggression“ war.“ Hier ist der Grund.‘ und „Die USA führen die Welt in den Abgrund“ .

Die Führungen sowohl Russlands als auch der Ukraine sind jedoch durch den Krieg verdeckt und engagieren sich stark im Weltwirtschaftsforum, und beide haben sich stark dafür eingesetzt, ihren Bevölkerungen die Agenda der Eliten aufzuzwingen. Kurz gesagt, der Krieg zwischen Russland und der Ukraine dient den Eliten gut und hat Folgen wie eine noch größere Störung der Nahrungsmittel- und Treibstoffversorgungsketten, als der „Great Reset“ allein erreichen konnte. Siehe „ Der Krieg in der Ukraine : Die tiefere Agenda der globalen Elite verstehen und ihr widerstehen“ .

Ebenso könnte die Sabotage der Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 – siehe „Ukraine-Krieg: Neue Entwicklungen“ – aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden, aber auch hier dient sie gut der Elite. Wie Tom Luongo bemerkte: „Das Wichtigste, was ich immer wieder hervorheben möchte, ist, dass das Denken in Begriffen des „Landes“ letztendlich die falsche Perspektive ist, um die Handlungen dieser Menschen zu betrachten.“ Fraktionen sind die bessere Linse. Fraktionen überschreiten politische Grenzen.‘ Siehe „Der seltsame Krimi von Nordstreams 1 und 2“ . Angesichts der Tatsache, dass die Sabotage dieser beiden Pipelines die Energiekrise in Europa ernsthaft verschärft und gleichzeitig die Wut der Menschen auf die eine oder andere Kriegspartei verlagert, entgehen die Elitekräfte, die die Zerstörung der Weltwirtschaft vorantreiben, wie immer einer genauen Prüfung.

Darüber hinaus versetzte die Biden-Administration am 7. Oktober 2022 der High-Tech-Industrie einen „Atomschlag“, indem sie belastende neue Exportregeln einführte, die die Lieferung lebenswichtiger Technologie (fortschrittliche Halbleiter, Ausrüstung zur Chipherstellung und Supercomputerkomponenten) nach China unterbrachen. Dies wirkt sich unmittelbar negativ auf die chinesische Produktion aus. Siehe „ Implementierung zusätzlicher Exportkontrollen: Bestimmte Produkte aus dem Bereich Advanced Computing und Halbleiterfertigung “ . Aber welchen Schmerz das auch für die Chinesen bedeuten wird, es wird den einfachen Menschen noch viel mehr Leid zufügen, die sich mit den Folgen dieser jüngsten Unterbrechung der Lieferkette auseinandersetzen müssen: höhere Preise, noch mehr angeschlagene Haushaltsbudgets und weniger Familien, die über die Runden kommen auf sinkende Löhne. Siehe „Bidens Technologiekrieg wird nuklear“ und „US-Wirtschaftskrieg gegen China bedroht die globale Mikrochip-Industrie“ .

Auf jeden Fall wird die anhaltende Zerstörung der Weltwirtschaft weitergehen, auch wenn offenbar erhebliche Anstrengungen unternommen werden, um Schlüsselelemente der Weltwirtschaft umzustrukturieren, beispielsweise in Bezug auf Handelsbeziehungen, Handelsrouten, Währungen und internationale Bankgeschäfte, die in verschiedenen Bereichen unternommen werden internationale Foren. Eine Diskussion dieser laufenden Bemühungen finden Sie unter „Russland, Indien, China, Iran: das Quad, das wirklich zählt“ .

Aber wie ernst sind diese Bemühungen, wenn alle Regierungen beim grundlegenden Eliteprogramm eng zusammenarbeiten? Bei einem dieser kürzlich zu Ende gegangenen Treffen, dem G20-Gipfel auf Bali – siehe „Erklärung der G20-Staats- und Regierungschefs von Bali“ – einigten sich Moskau, Peking, Washington und alle anderen anwesenden Regierungen auf „die Schaffung eines globalen gesundheitserhaltenden Pandemiefonds, der von gesponsert wird“. die WHO, die Weltbank, Bill Gates und die Rockefeller Foundation. Der Fonds wird sicherstellen, dass in den kommenden Wochen, Monaten und Jahrzehnten ausreichend Geld für experimentelle genetische Impfstoffe zur Verfügung steht.“ Darüber hinaus enthält die Erklärung jedoch „lila Prosa“ über „digitale Transformation“, „Interoperabilität digitaler Zentralbankwährungen (CBDCs) für grenzüberschreitende Zahlungen“ und andere Elemente des technokratischen Programms der Elite. Wie Riley Waggaman feststellte: „Es ist wirklich herzerwärmend, dass sich Moskau und der kollektive Westen selbst inmitten endloser geopolitischer Auseinandersetzungen an den Verhandlungstisch setzen, das Brot brechen und sich darauf einigen können, die ganze Welt zu beschimpfen.“ Siehe „Die Staats- und Regierungschefs der Welt vereinbaren, den Planeten mit Vieh zu kennzeichnen“ .

Und während ein aktueller Bericht des Weltwirtschaftsforums, der auf den Ansichten von 50 Chefökonomen aus der ganzen Welt basiert, die wirtschaftlichen Aussichten bereinigt, indem er einfach auf eine wahrscheinlich bevorstehende „Rezession“ entweder im Jahr 2022 oder 2023 verweist, konnte Sprecherin Saadia Zahidi nicht umhin, dies zu erwähnen Es besteht weitgehender Konsens darüber, dass die Reallöhne sinken, die Armut zunehmen wird und dass „die sozialen Unruhen voraussichtlich weiter zunehmen werden“, als Reaktion auf den Anstieg der Lebenshaltungskosten, insbesondere aufgrund von Produktions- und Lieferkettenunterbrechungen bei der Kraftstoff- und Lebensmittelversorgung. Siehe „Sonderagenda-Dialog zur Zukunft der Weltwirtschaft“ .

Der Internationale Währungsfonds vertrat in seinem jüngsten „World Economic Outlook“ eine ähnlich „moderate“ Haltung und warnte: „Mehr als ein Drittel der Weltwirtschaft wird in diesem oder im nächsten Jahr schrumpfen, während die drei größten Volkswirtschaften – die Vereinigten Staaten, die Europäische Union und China – werden weiterhin ins Stocken geraten. Kurz gesagt: Das Schlimmste steht noch bevor und für viele Menschen wird sich das Jahr 2023 wie eine Rezession anfühlen.“ Siehe „World Economic Outlook – Der Lebenshaltungskostenkrise entgegentreten “ . Bei der Medienbesprechung zur Veröffentlichung des Berichts stellte der Direktor der Forschungsabteilung des IWF, Pierre-Olivier Gourinchas, fest, dass „die Weltwirtschaft auf stürmische Gewässer zusteuert“ und „zu viele Länder mit niedrigem Einkommen kurz vor der Verschuldung stehen oder bereits verschuldet sind“. Not. Fortschritte bei der geordneten Umschuldung sind dringend erforderlich, um eine Welle von Staatsschuldenkrisen abzuwenden. Die Zeit könnte bald knapp werden.‘ Siehe „W EO Press Briefing Annual Meetings 2022“ .

Aber andere Berichte deuten auf etwas weitaus Schlimmeres hin.

Professor Michel Chossudovsky fasst seine eigene umfangreiche Forschung zu diesem Thema in den letzten drei Jahren zusammen und erklärt in einem aktuellen Interview einfach, was den wirtschaftlichen Zusammenbruch ausgelöst hat, und verweist dabei auf den Ursprung der Krise mit Entscheidungen, die Anfang 2020 getroffen wurden: „Das ist wirklich Wirtschaftslehre 101: … die Ankündigung des Lockdowns … impliziert einerseits die Beschränkung der Arbeitskräfte und andererseits das Einfrieren des Arbeitsplatzes … Was geschieht? Die Antwort liegt auf der Hand: Kollaps! „Wirtschaftlicher und sozialer Zusammenbruch in beispiellosem Ausmaß, weil er gleichzeitig in 190 Ländern umgesetzt wurde.“ Sehen Sie sich „Die weltweite Corona-Krise, der globale Staatsstreich gegen die Menschlichkeit“ an .

Unter Hinweis auf das völlige Versäumnis der Behörden, auch nur einen einzigen Unternehmensleiter für den von ihnen verursachten Finanzkollaps im Jahr 2008 zur Rechenschaft zu ziehen – als Bankinstitute absichtlich Wertpapiere verkauften, von denen sie wussten, dass sie schlecht waren, um Kunden zu betrügen und ihre eigenen Gewinne zu steigern, wie sorgfältig in einer „Frontline“-Ausgabe berichtet wurde. Dokumentarfilm aus dem Jahr 2013 – Dr. Joseph Mercola argumentiert, dass „dieselben kriminellen Bankiers jetzt absichtlich das globale Finanzsystem zerstören, um es durch etwas noch Schlimmeres zu ersetzen – soziale Kreditwürdigkeit, digitale Identität und digitale Zentralbankwährungen (CBDCs), die geben werden.“ Sie geben ihnen die Möglichkeit, nicht nur Ihre individuellen Finanzen, sondern auch alles andere in Ihrem Leben zu kontrollieren. Er ist sich der langen Vorlaufzeit offenbar nicht bewusst und stellt weiter fest: „Wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, an dem sich Bankster selbst dazu entschlossen haben, die ganze Welt zu regieren, und dabei Vorstellungen von Demokratie, Freiheit und Menschenwürde über Bord werfen.“ Mülleimer unterwegs.‘ Siehe „Wer steckt hinter dem wirtschaftlichen Zusammenbruch?“

Wie oben erläutert, agieren diese „Bankster“ auch außerhalb der Rechtsstaatlichkeit.

Laut dem irischen Ökonomen Philip Pilkington besteht für die westliche Welt heute die ernsthafte Gefahr, in eine weitere Große Depression abzurutschen. „Dieses Risiko ist entstanden … aufgrund der Verschlechterung der globalen Wirtschaftsbeziehungen bis hin zum regelrechten Krieg.“ Angesichts der entscheidenden Bedeutung der Sabotage der Nord Stream-Pipelines, die dazu führt, dass Europa keinen ausreichenden Zugang zu Energie hat, werden die Energiepreise in Europa auch in den kommenden Jahren extrem hoch bleiben. Die europäische Industrie, für die Energie ein wichtiger Input ist, wird nicht mehr wettbewerbsfähig sein.“ Siehe „Die nächste Weltwirtschaftskrise?“ „Wirtschaftskriege haben schwerwiegende Folgen . “

Laut Edward Dowd, dem ehemaligen BlackRock-Manager, ist das Ergebnis dessen, was durch die Korruption, die die Wall Street seit den 1990er Jahren heimsucht, noch beschleunigt wird, dass der bevorstehende Finanzkollaps eine „mathematische Gewissheit“ ist und innerhalb der nächsten Jahre eintreten wird nächsten sechs bis 24 Monaten. Sehen Sie sich „Ex-BlackRock-Manager: Der globale Finanzkollaps ist eine „mathematische Gewissheit““ an .

Oder, um es mit den Worten des strategischen Risikoberaters William Engdahl auszudrücken: Was in den kommenden Monaten, sofern es nicht zu einer dramatischen Wende in der Politik kommt, „ ist die bislang schlimmste Wirtschaftsdepression in der Geschichte “. Siehe „Der geplante globale Finanz-Tsunami hat gerade erst begonnen“ .

Nachdem Michael Snyder eine Reihe von Industrieschließungen und anderen Maßnahmen in Europa aufgrund von Energieknappheit aufgelistet hat, stellt er lediglich fest: „So sieht ein wirtschaftlicher Zusammenbruch aus“, verweist auf die Aussicht (ebenfalls vorhergesagt von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und, wie wir gesehen haben). oben das Weltwirtschaftsforum) von „bürgerlichen Unruhen“ und warnt davor, dass „Europa in diesem Winter in „das neue dunkle Zeitalter“ abtauchen wird und die ganze Welt dadurch extreme Schmerzen erleben wird.“ Siehe „Diesen Winter stürzt Europa in „das neue dunkle Zeitalter““ .

Laut Irina Slav mussten die Länder der Europäischen Union in diesem Jahr einen kontinuierlichen Rückgang des Gas- und Stromverbrauchs bei rekordverdächtigen Preisen hinnehmen. Unternehmen schließen Fabriken, verkleinern oder verlagern ihre Fabriken, während die Produktion von Grundprodukten wie Stahl, Zink, Aluminium, Chemikalien, Kunststoffen und Keramik erheblich, wenn nicht sogar dramatisch zurückgefahren wurde. Sie stellt fest, dass die Europäische Union auf eine Rezession zusteuert, was „jedem klar ist, der die Indikatoren beobachtet“, und fügt hinzu, dass „Europa durchaus auf dem Weg zur Deindustrialisierung sein könnte“. Siehe „Europa sieht möglicherweise eine erzwungene De-Industrialisierung als Folge der Energiekrise“ .

Dr. Seshadri Kumar stimmt zu. Er hat die wirtschaftlichen Folgen des anhaltenden Russland-Ukraine-Krieges und Ereignisse wie die Sanktionen gegen Russland und die Sabotage der Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 sehr detailliert kritisiert. Nach seiner sorgfältigen Analyse zieht er eine Reihe von Schlussfolgerungen, darunter: „Die Knappheit von Öl und Gas wird in Verbindung mit der Knappheit der Rohstoffe in kurzer Zeit zur De-Industrialisierung Europas führen.“

Europa braucht, was Russland hat (und was China hat). Ohne diese Dinge geht es nicht. Aber Russland (und China) können auf das verzichten, was Europa hat. Sie sind autark. Die finanziellen Auswirkungen der europäischen Sanktionen auf Russland sind minimal. Daher werden Wirtschaftssanktionen gegen Russland (oder China) niemals funktionieren. Aber aufgrund der überwältigenden Abhängigkeit Europas von russischen (und chinesischen) Waren werden Sanktionen gegen Russland (oder China) Europa völlig zerstören. Die einzige Hoffnung für Europa, eine totale wirtschaftliche Katastrophe zu verhindern, besteht darin, eine Einigung mit Russland zu erzielen, die die derzeitigen zerstörerischen Sanktionen so schnell wie möglich und um jeden politischen Preis, einschließlich der Aufgabe der Ukraine und der Abtretung ukrainischen Territoriums an Russland, beendet. Je länger dies hinausgezögert wird, desto größer wird der dauerhafte wirtschaftliche Schaden für Europa sein.

Eine neue Weltordnung entsteht vor unseren Augen….

Die Sanktionen gegen Russland werden im Nachhinein sowohl als Stalingrad als auch als Waterloo Europas angesehen werden. Siehe „Die kommende europäische Wirtschaftsapokalypse“ .

In seinem Kommentar zum Bankensystem warnt der Edelmetallunternehmer Stefan Gleason: „Das globale Mindestreserve-Bankensystem steht am Rande des Scheiterns.“ Finanzielle Belastungen machen deutlich, dass Großbanken unterkapitalisiert und schlecht darauf vorbereitet sind, zusätzliche Belastungen durch hohe Inflation, steigende Zinsen und eine schwächelnde Wirtschaft zu überstehen. Banken, die außerhalb der Vereinigten Staaten tätig sind, sind derzeit am stärksten gefährdet. Ein Anstieg der Zinssätze, der mit einem Anstieg des Wechselkurses der Federal-Reserve-Note „Dollar“ einhergeht, verursacht Chaos auf den globalen Schuldenmärkten und treibt die Kapitalflucht voran. Viele Analysten befürchten, dass Bankenstürme bevorstehen. Sie treffen bereits Entwicklungsländer.“ Siehe „ Banken am Abgrund: Ist Ihr Geld sicher?“ ‚

„Winter Oak“ stellt fest, dass die Einführung von Technologien im Zusammenhang mit der vierten industriellen Revolution und dem Krieg in der Ukraine neben einer Vielzahl anderer Auswirkungen auf die Gesellschaft als Ganzes auch Auswirkungen auf die Arbeitskräfte hat, und stellt fest, dass es zwar nicht einfach ist, künftige Beschäftigungstrends vorherzusagen, „Die kombinierte Bedrohung durch Pandemien und Kriege bedeutet, dass die Arbeitskräfte vor einer beispiellosen Umstrukturierung stehen, da die Technologie die Logistik neu gestaltet und möglicherweise Hunderte Millionen Arbeiter- und Angestellte-Arbeitsplätze bedroht, was zur größten und schnellsten Verlagerung von Arbeitsplätzen in der Geschichte und Vorahnung führt.“ eine Arbeitsmarktveränderung, die bisher undenkbar war.“

Darüber hinaus wird das Nationalstaatsmodell „von einer globalen Technokratie auf den Kopf gestellt, die aus einem nicht gewählten Konsortium aus Industrieführern, Zentralbankoligarchen und privaten Finanzinstituten besteht, von denen die meisten überwiegend nichtstaatliche Unternehmensakteure sind, die versuchen, die globale Governance umzustrukturieren und zu rekrutieren.“ sich in den globalen Entscheidungsprozess einbinden.‘ Siehe „The Great Reset Phase 2: Krieg“ .

Copyright Investopedia / Daniel Fishel

James Corbett stellt lediglich fest, dass „die Finanzordnung, die wir unser ganzes Leben lang gekannt haben, vor der Zerstörung steht“. Die Zerstörung der Wirtschaft dient als Deckmantel, um die Umsetzung anderer Schlüsselelemente des Eliteplans zu verschleiern, in dem alles perfekt zusammenpasst: „Impfpässe führen den digitalen Ausweis ein.“ Die digitale ID stellt die Infrastruktur für die CBDCs bereit. „Die CBDCs bieten einen Mechanismus zur Durchsetzung eines Sozialkreditsystems.“ Wie Corbett anmerkt: „Diese Ereignisse als separate Ereignisse zu betrachten, die sich willkürlich und zufällig abspielen, bedeutet, den Kern der Sache zu verfehlen.“ Siehe „Die kontrollierte Zerstörung der Wirtschaft“ .

Und laut einer von Anviksha Patel zitierten Quelle haben Führungskräfte des riesigen Hedgefonds-Unternehmens Elliott Management Corp. kürzlich einen Brief an Investoren geschickt, in dem sie darauf hingewiesen haben, dass die Welt „auf dem Weg zur Hyperinflation“ sei, die zu „einem globalen gesellschaftlichen Zusammenbruch“ führen könnte ziviler oder internationaler Konflikt“. Siehe „Der Hedgefonds-Riese Elliott warnt davor, dass eine drohende Hyperinflation zum „globalen gesellschaftlichen Zusammenbruch“ führen könnte .

Neben vielen anderen Kommentaren, die Einblicke in einen oder mehrere Aspekte des Geschehens bieten, dokumentiert Oxfam die Tatsache, dass „Milliardäre im Lebensmittel- und Energiesektor ihr Vermögen alle zwei Tage um 1 Milliarde Dollar steigern“ und dass jeden Tag ein neuer Milliardär entsteht 30 Stunden , während fast eine Million Menschen im gleichen Tempo in extreme Armut gedrängt werden . Siehe „Die Pandemie bringt alle 30 Stunden neue Milliardäre hervor – jetzt könnten im Jahr 2022 eine Million Menschen mit der gleichen Rate in extreme Armut fallen . “

Aber die vielleicht eindrucksvollste Darstellung dessen, was sich abspielt, liefert Egon von Greyerz, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Matterhorn Asset Management in der Schweiz, einem Unternehmen, das „schon immer großen Respekt vor der Analyse und dem Management von Risiken hatte“: „Am Ende des In den 1990er Jahren war klar, „dass das globale [finanzielle] Risiko immer offensichtlicher wurde, da die Schulden und der Derivatebestand rasch anstiegen“. Siehe Matterhorn Asset Management: Geschichte .

Unter Hinweis darauf, dass Gesetze, die das Funktionieren moderner Volkswirtschaften regeln, sicherstellen, dass „kein Banker, keine Unternehmensleitung oder kein Geschäftsinhaber jemals den Verlust persönlich nehmen muss, wenn er einen Fehler macht.“ Verluste werden sozialisiert und Gewinne kapitalisiert. „Kopf gewinne ich, Zahl verliere ich nicht!“ Greyerz stellt weiter fest, dass „es ehrenhafte Ausnahmen gibt“. Einige Schweizer Banken operieren noch immer nach dem Grundsatz der unbeschränkten persönlichen Haftung der Gesellschafter/Eigentümer, was eindeutig zu einer verantwortungsvollen und ethischen Geschäftsführung anregt.

Er stellt fest: „Wenn das globale Finanzsystem und die Regierungen dieses Prinzip anwenden würden, stellen Sie sich vor, wie anders die Welt nicht nur finanziell, sondern auch ethisch aussehen würde.“ Wenn wir ein solches System hätten, so argumentiert er, dann stünden menschliche Werte vor der Verehrung des „goldenen Kalbs“. Und die Bewertung eines Investitionsvorschlags oder eines Darlehens würde auf einer Beurteilung seiner wirtschaftlichen und ethischen Solidität basieren, sowie auf der Beurteilung, dass das Verlustrisiko minimal ist, und nicht nur auf der Höhe des persönlichen Gewinns, der dadurch erzielt werden könnte.

Stattdessen haben Regierungen und Zentralbanken seit 1971 (als Präsident Nixon einseitig die Konvertierbarkeit des US-Dollars in Gold beendete und damit das Bretton-Woods-System von 1944 beendete) „zur Schaffung von fast 300 Billionen US-Dollar an neuem Geld plus Quasi-Geld in Form von … beigetragen.“ unbesicherte Verbindlichkeiten und Derivate [‚das gefährlichste und aggressivste Finanzinstrument der Zerstörung‘] in Höhe von 2,2 Billiarden US-Dollar, also insgesamt 2,5 [Billiarden] US-Dollar. „Wenn die Schulden explodieren, könnte die Welt bis 2025–2030 leicht mit einer Schuldenlast von 3 Billiarden US-Dollar konfrontiert sein.“ Gleichzeitig „halten Zentralbanken auf der ganzen Welt Goldreserven im Wert von 2 Billionen US-Dollar“.

Das Ergebnis ist unvermeidlich: „Mit über 2 Billiarden US-Dollar (2 und 15 Nullen) an Schulden und Verbindlichkeiten, die auf einer Grundlage von 2 Billionen US-Dollar an staatseigenem Gold ruhen, was eine Golddeckung von 0,1 % oder einen Hebel von 1000X ergibt! … eine umgekehrte Pyramide.“ mit einem sehr schwachen Fundament.‘ Angesichts der Tatsache, dass ein solides Finanzsystem „ein sehr solides Fundament aus echtem Geld“ benötigt, ist es einfach so, dass Billiarden Schulden und Verbindlichkeiten „auf dieser geringen Menge Gold nicht überleben können“. Die zwei Billiarden US-Dollar teure Massenvernichtungswaffe ist nun auf dem Weg, das System völlig zu zerstören. Dies ist ein globales Kartenhaus, das irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft zusammenbrechen wird…. Keine Regierung und keine Zentralbank können das von ihnen geschaffene Problem lösen. „Mehr davon wird einfach nicht funktionieren.“ Siehe „Schulden in Höhe von 2 Billiarden US-Dollar, die prekär auf 2 Billionen US-Dollar Gold ruhen“ .

Das wahrscheinlichste Ergebnis laut Greyerz: „Der Dollar wird auf NULL fallen und die USA werden zahlungsunfähig.“ „Das Gleiche wird den meisten Ländern passieren.“ Siehe „ Am Ende geht der $ auf Null und die US-Standardwerte“ .

Die grundlegende Zusammenfassung lautet dann laut Greyerz: „Dieses System wird beginnen zu implodieren.“ … „Das gesamte Bankensystem ist faul.“ Angesichts der aktuellen Probleme in Europa ist es tatsächlich eine kritische Situation…. Wir haben eine zweistufige Wirtschaft: … die Reichen sind immer noch reich, aber die Armen sind wirklich arm. Und das sieht man mittlerweile in jedem Land der Welt… Die Menschen haben nicht genug Geld zum Leben… „Das wird eine menschliche Katastrophe großen Ausmaßes sein: Es ist so traurig und die Regierungen werden keine Chance haben, etwas dagegen zu unternehmen.“ In den USA außerhalb der Metropolregionen „ist die Armut unglaublich hoch und die Menschen leben in Kisten … Armut ist überall und leider sehen wir erst den Anfang und es gibt keine Lösung …“ Aus menschlicher Sicht stehen wir vor einer Katastrophe großen Ausmaßes.“ Sehen Sie sich „Eine 2,5-Billiarden-Dollar-Katastrophe wartet darauf, passiert zu werden“ an .

Werden Maßnahmen ergriffen, um den Zusammenbruch zu stoppen? Laut dem alternativen Ökonomen Brandon Smith wird dies nicht der Fall sein. Bedenken Sie Folgendes: „Was wäre, wenn das Ziel der Fed darin besteht, die Mittelschicht zu zerstören? … Was wäre, wenn sie Anleger mit Gerüchten über eine Kehrtwende in die Märkte locken und diese Anleger dazu verleiten würden, Geld zurück in die Märkte zu pumpen und dann erneut Verluste auszulösen?“ Weitere Zinserhöhungen und restriktive Sprache? Was wäre, wenn es sich hierbei um ein Dampfventil zur Vermögensvernichtung handelte? Was ist, wenn es eine Falle ist? Ich präsentiere diese Idee, weil wir dies schon einmal in den USA gesehen haben, von 1929 bis in die 1930er Jahre während der Weltwirtschaftskrise. Die Fed nutzte sehr ähnliche Taktiken, um den Reichtum der Mittelschicht systematisch zu zerstören und die Macht der internationalen Bankeneliten zu festigen.“

Smiths Schlussfolgerung? „Dies ist ein künstlicher Absturz, kein versehentlicher Absturz.“ Siehe „ Märkte erwarten, dass die Federal Reserve sie rettet – das wird nicht passieren“ .

Und das ist natürlich der Punkt: Der Absturz wurde konstruiert. Warum?

Mike Adams fasst den anhaltenden Zusammenbruch der europäischen Infrastruktur und Industrie sowie die Energieknappheit in den USA zusammen und stellt fest, dass „die Globalisten die Säulen der Zivilisation dezimieren, um Zusammenbruch und Entvölkerung herbeizuführen …“. Das übergeordnete Ziel besteht darin, die überwiegende Mehrheit der menschlichen Bevölkerung auszurotten und die Überlebenden dann zu versklaven.“ Siehe „ Dunkle Zeiten : In Europa und den USA brechen Tag für Tag Industrie und Infrastruktur zusammen“ .

Aber das ist keine Überraschung. Alles, was jeder aufmerksame Beobachter tun muss, ist, die Geschichte zu betrachten, zuzuhören, was die globale Elite uns erzählt, sie dabei zu beobachten, und dann einfach die Menschen darüber zu informieren, was bevorsteht: Die Zerstörung der Weltwirtschaft als Teil davon die grundlegende Neugestaltung der Weltordnung.

Immerhin war die Elite glasklar. Sein grundlegendes Ziel besteht darin, einen erheblichen Teil der menschlichen Bevölkerung zu töten und die lebenden Menschen und Transhumanisten in die Sklaverei zu versetzen, während sie in ihrem technokratischen Gefängnis eingesperrt sind. Sogar die Konzentration des Reichtums ist eine Nebensache, obwohl sie ein Produkt davon ist. Siehe „Der Putsch der Elite, um uns zu töten oder zu versklaven: Warum können Regierungen, rechtliche Schritte und Proteste sie nicht aufhalten?“ Und wenn Sie die Weltwirtschaft zum Absturz bringen und den Menschen regelmäßige Nahrung, Energie zum Warmhalten und die Fähigkeit zur effektiven Kommunikation verweigern, werden die meisten Überlebenden dazu neigen, sich allen Bedingungen zu unterwerfen, die ihnen geboten werden, um zu überleben. Wie schlimm klingt Ihr technokratisches Gefängnis jetzt? Auch wenn Sie Insekten essen?

Um einen wichtigen Punkt noch einmal zu betonen: Die Elite-Agenda in Bezug auf die Wirtschaft ist eng mit ihrer umfassenderen Agenda in Bezug auf Eugenik und Technokratie verbunden.

In einem Interview zu ihrem kürzlich veröffentlichten Buch – siehe „ One Nation Under Blackmail: The sordid union between Intelligence and Organised Crime that was ergäbe Jeffrey Epstein“ – stellt Whitney Webb einfach fest: „Wir werden in einen Technofeudalismus, Sklaverei … hineingezwängt.“ Es kursieren verschiedene Namen dafür, aber es ist nicht gut und die Show wird von der organisierten Kriminalität geleitet. Ausführlich erklärte Webb: „Sie beschäftigen sich mit dem Feudalismus und der Frage, wie man eine Klasse von Sklaven schafft, die nicht einmal mehr kognitiv rebellieren kann.“ Sehen Sie sich „Wie Eliten eine neue Klasse von Sklaven schaffen werden“ an .

Wie wird das passieren? Während dafür natürlich mehrere Maßnahmen erforderlich sein werden, die eingeführt werden müssen, insbesondere der Einsatz von 5G, die Digitalisierung Ihrer Identität und die Nutzung einer Reihe anderer Technologien wie künstliche Intelligenz und Geofencing, sagt Clive Thompson, pensionierter Geschäftsführer, Folgendes Der Direktor der Union Bancaire Privée in der Schweiz glaubt, dass Folgendes passieren könnte:

Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass das CBDC eintrifft und gleichzeitig auch Gegenstand einer Währungsanpassung sein wird. Irgendwann wird die Welt in eine Krise geraten oder ein Land wird in eine Krise geraten…. Wenn das passiert, denke ich, dass sie die Banken schließen werden. Sie werden an einem Sonntagmorgen aufwachen und die Nachricht hören, dass sie die Banken geschlossen haben und am Montag nicht öffnen werden. Dann erhalten Sie am Montagabend oder Dienstag die Ankündigung, dass wir eine neue Währung haben – das CBDC – und keine Sorge, es wird eins zu eins gegenüber der alten Währung sein, aber es wird einige Einschränkungen für Ihre Fähigkeiten geben um Ihr altes Geld in neues Geld umzuwandeln.

Wenn Sie also arm sind und ein kleines Bankkonto haben, wird es sofort eins zu eins umgewandelt, und Sie werden wahrscheinlich sogar feststellen, dass Sie von der Regierung ein kostenloses Geschenk von der Regierung erhalten, um das System anzukurbeln, vielleicht drei oder fünf Jedem Bürger werden tausend Pfund unentgeltlich gegeben, um das neue System für das neue CBDC in Gang zu bringen. Aber wenn Sie hunderttausend oder eine Million auf der Bank haben, wird Ihnen gesagt: „Ja, es ist eins zu eins, aber Sie müssen warten, bis Sie es in die neue Währung umrechnen.“ Nun bedeutet „warten“ „nie“, das wissen wir alle. Aber das werden sie dir nicht sagen. Sie werden sagen, es sei eine vorübergehende Aussetzung, weil wir mitten in einer Krise stecken, die Leute auf der Straße randalieren, wir das System beruhigen müssen, also „Hier ist etwas kostenloses Geld, alle zusammen, geht und habt Spaß.“…

Ich denke also, dass das CBDC als Folge einer Krise eingeführt wird, und wenn das passiert, wird es eine Begrenzung geben, wie viel von Ihrer alten Währung Sie eins zu eins in die neue umtauschen können … Aus Sicht der Regierung hat dies jedoch den Vorteil, dass damit im Grunde alles reingewaschen wird, weil alle ihre Verbindlichkeiten auf eine Währung lauten, die niemand nutzen und niemand ausgeben kann. Sehen Sie sich „Die Währungsumstellung wird Gläubiger auslöschen und CBDCs einführen“ an. Teil 1′ .

Bei der Vorbereitung auf die Bewältigung dieser Störung muss dies unweigerlich dazu führen, dass neben anderen Vermögenswerten, die von entscheidendem Nutzen sind und gleichzeitig ihren Wert behalten, wie zum Beispiel offen bestäubte (nicht hybride) Samen, Gold und Silber (einschließlich Gold- und Silbermünzen) landen , Immobilien, Aktien, Sammlerstücke (wie Kunst und seltenere Münzen), Maschinen und andere Werkzeuge, Stromgeneratoren, nützliche Gegenstände, Tiere, Brennholz, Waschpulver, Konserven und Hauserweiterungen. Siehe „Die Währungsumstellung wird Gläubiger auslöschen und CBDCs einführen.“ Teil 2.‘

Natürlich könnte Thompson mit seiner Vorhersage, wie genau der technokratische Staat letztendlich durchgesetzt wird, falsch liegen. Aber auf die eine oder andere Weise wird es auferlegt, es sei denn, wir wehren uns effektiv gegen die grundlegenden Komponenten des Elite-Programms.

Ist Kryptowährung ein Teil der Antwort?

Viele Leute schlagen Kryptowährungen als eine Möglichkeit vor, einige der Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, zu umgehen. Die eigentliche Grundlage einer gesunden Wirtschaft für jede sich entwickelnde Welt ist jedoch die Eigenständigkeit, insbesondere in Bezug auf die Grundbedürfnisse rund um Nahrung, Wasser, Kleidung, Unterkunft und Energie, innerhalb einer lokalen, nachhaltigen Gemeinschaft, die so autark wie möglich ist und in der Lage, sich gewaltlos zu verteidigen.

Ergänzt durch die Nutzung lokaler Märkte und Handelssysteme – unabhängig davon, ob lokale Währungen oder Waren und Dienstleistungen direkt genutzt werden – maximiert dies die wirtschaftlichen Überlebensaussichten der Teilnehmer (und zweifellos auch einiger anderer).

Alles, was internetbasiert ist, wird immer anfälliger, und je nach Szenario gibt es definitiv Pläne, einiges oder alles davon abzuschalten. Cyber ​​Polygon macht das glasklar. Siehe „Kontrolle übernehmen durch Bargeldvernichtung: Vorsicht vor Cyber ​​Polygon als Teil des Elite-Coups“ .

Und es sei denn, eine Währung ist durch etwas mit echtem Wert gedeckt – wie Währungen in früheren Zeiten durch Gold oder andere Metalle gedeckt waren – oder es besteht aus einem anderen Grund weit verbreitetes Vertrauen in eine Währung (da Währungen auf der ganzen Welt bisher von ihren Regierungen gestützt wurden). ), kann es sehr schnell wertlos werden.

Darüber hinaus sind die Großbanken stark in Kryptowährungen investiert: Ein weiterer Grund zur Vorsicht. Siehe „ 3 Banken, die große Pläne für Blockchain und Kryptowährung haben“ .

Eine äußerst prägnante Warnung vor Kryptowährungen finden Sie in dieser kurzen Erklärung von Catherine Austin Fitts: „Wenn Sie auf Kryptowährungen umsteigen, und das möchte ich nur ganz deutlich betonen, sind Kryptowährungen keine Währung, sondern ein Kontrollsystem.“ Siehe „Die Gefahren von Kryptowährungen“ .

Und vielleicht ist die jüngste Insolvenz der FTX Group eine Überlegung wert. Siehe „Das ist beispiellos“: Enron-Liquidator überwacht FTX-Insolvenz Sprachlos: „So etwas habe ich noch nie gesehen““ .

Eine weitere der vielen Kritiken zu Krypto finden Sie in „The Dangers of Cryptocurrencies“ des pensionierten Wirtschaftsprüfers Lawrence A. Stellato .

Angesichts der verwendeten Technologie und der Energie, die für den Betrieb benötigt wird, verursacht Krypto auch hohe Umweltkosten.

Im Wesentlichen: Nur kein Teil der Zukunft, wir müssen zusammenarbeiten, um sie aufzubauen.

Kapitel IX

Die Rothschilds und der Transhumanismus

Bevor wir diese Untersuchung abschließen, lohnt es sich, noch einmal auf die Familie Rothschild im Hinblick auf ein letztes Thema einzugehen: den Transhumanismus.

Warum ist das wichtig?

Im Laufe dieser Untersuchung habe ich mich bemüht, einige grundlegende Fakten zu dokumentieren: Die globale Elite ist bestrebt, die Weltordnung umzugestalten, indem sie einen erheblichen Teil der menschlichen Bevölkerung tötet und die am Leben gebliebenen als transhumane Sklaven versklavt, die in „intelligenten“ Städten eingesperrt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Weltwirtschaft geplündert und zerstört. Ziel ist es, den Menschen den Lebensunterhalt zu entziehen, den sie brauchen, um dem gesamten Eliteprogramm zu widerstehen, das unter anderem dazu führt, dass praktisch der gesamte verbleibende Reichtum in den Händen der Elite konzentriert wird.

Dieses Programm wurde von Elite-Agenten in Organisationen wie dem Weltwirtschaftsforum und der Weltgesundheitsorganisation im Detail geplant und wird von relevanten internationalen Organisationen und multinationalen Konzernen (insbesondere solchen aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie sowie den Konzernmedien) umgesetzt sowie nationale Regierungen und medizinische Organisationen.

Aber wie ich bereits betont habe, besteht jede Organisation, jedes Unternehmen und jede Regierung aus einzelnen Menschen, die (bewusst oder unbewusst) Entscheidungen darüber treffen, was sie unter bestimmten Umständen tun. Und obwohl strukturelle Macht nicht ignoriert werden kann, verfügen Einzelpersonen über Entscheidungsfreiheit.

Um diesen Punkt zu veranschaulichen, habe ich das Haus Rothschild als Beispiel für eine Familie von Individuen herangezogen, die Entscheidungen darüber treffen, wie sie sich in der Welt verhalten, und wie die Entscheidungen dieser Familie enormen Einfluss auf das Weltgeschehen haben. Betrachten Sie ein weiteres kurzes Beispiel für die Entscheidungen der Mitglieder der Rothschild-Familie und was sich daraus ergeben hat.

Der Einfluss der Rothschilds auf das Weltbankwesen und die Weltwirtschaft und damit auf die politischen Systeme ist oben ausführlich dokumentiert und dargestellt. Angesichts der aktuellen Bemühungen der Elite, die menschliche Bevölkerung erheblich zu reduzieren und einen technokratischen Staat mit transhumanen Sklaven zu schaffen, stellt sich unweigerlich die Frage, ob die Rothschilds möglicherweise an der Forschung und Entwicklung der Technologien beteiligt sind Biotechnologien, die dies alles ermöglichen.

Eine Untersuchung zeigt bald, dass Nathaniel Mayer Victor Rothschild, der 3. Baron Rothschild, 1910 geboren wurde und das Trinity College in Cambridge besuchte, wo er Physiologie studierte und später promovierte. Nachdem er während des Zweiten Weltkriegs für den MI5 gearbeitet hatte, „schloss er sich von 1950 bis 1970 der Zoologieabteilung der Universität Cambridge an. Von 1948 bis 1958 war er Vorsitzender des Agricultural Research Council und weltweiter Forschungsleiter bei Royal Dutch/Shell [wie bereits erwähnt oben: ein Familienunternehmen] von 1963 bis 1970.‘ Siehe „Victor Rothschild, 3. Baron Rothschild“ .

Darüber hinaus enthüllen Artikel in der „Financial Times“ aus den Jahren 1982 und 1983 jedoch, dass NM Rothschild, dessen Leiter der Biologe Lord Rothschild war, 1981 einen Risikokapitalfonds namens Biotechnology Investments gegründet hatte, um Investitionen in Höhe von 25 Millionen Pfund für die Biotechnologieforschung anzuziehen. Der in der Steueroase Guernsey registrierte Fonds hatte jedoch so hohe wissenschaftliche und finanzielle Standards, dass es ihm trotz des schnell wachsenden Sektors schwerfiel, Unternehmen zu finden, die diese Standards erfüllen konnten. Einem Nachrichtenbericht aus dem Jahr 1982 zufolge heißt es: „Schätzungen der Stadt London gehen davon aus, dass in den letzten fünf Jahren etwa 150 neue Technologieunternehmen gegründet wurden, hauptsächlich in Nordamerika.“ Mindestens 70 praktizieren Gentechnik.“ Siehe „ Zeitungsausschnitte zu. Biotechnology Investments Limited (BIL) im Besitz von NM Rothschild Asset Management .

Aber damit Sie sich keine Sorgen machen, dass es den Rothschilds nicht gelungen ist, in dieser jungen Industrie Fuß zu fassen, können Sie beruhigt, aber nicht klüger, den Eintrag im CHSL Archives Repository lesen (der sich auf die „Bewahrung und Förderung der Geschichte der Molekularbiologie“ konzentriert). ‚) mit dem Titel „Rothschild Asset Management – ​​Rothschild, Lord Victor“ .

Sie werden nichts mehr erfahren, da das Archiv mit der Aufschrift „Geschlossen bis Januar 2045 – Alle Bilder für 60 Jahre unterdrücken“ versehen ist.

Wie sich jedoch herausstellt, beschaffen die Rothschilds, deren Geschäftssinn nie in Frage gestellt wird, immer noch Geld und investieren stark in die Biotechnologie. Siehe „Private-Equity-Einheit von Edmond de Rothschild investiert in Biotechnologie“ . Es ist nur so, dass Sie wie üblich, während Sie von Eliteagenten (wie Klaus Schwab, Yuval Noah Harari und Elon Musk) hören, die öffentlich transhumanistische Bestrebungen fördern, sehr wenig von denen hören, die wie die Rothschilds Kontrolle und Profit bevorzugen zur Werbung.

Folglich spielen die Rothschilds eine Schlüsselrolle sowohl bei der anhaltenden Plünderung der Weltwirtschaft als auch beim Profit aus der Kontrolle, die sie durch die Einführung transhumanistischer Technologien ermöglichen. Es versteht sich von selbst, dass die Familie auch in viele andere Technologien stark investiert, darunter auch in solche, die für den Erfolg der bevorstehenden technokratischen Weltordnung von entscheidender Bedeutung sein werden, wie etwa das Internet der Dinge. Siehe zum Beispiel Rothschild Technology Limited .

Natürlich sind auch die Rothschilds und andere Elitefamilien, mit denen sie auf verschiedene Weise verbunden sind, durch Investitionen in große Vermögensverwaltungsgesellschaften wie Vanguard und BlackRock stark beteiligt. Aber auch hier geht es nicht nur um die Vermögenskonzentration; es geht auch um Kontrolle und Entvölkerung. So sind beispielsweise die Rockefellers, eine weitere eng mit den Rothschilds verbundene Familie, auch für ihr langjähriges Engagement in den Bereichen Social Engineering und Eugenik bekannt. Siehe „Woher kam dieser Putsch der „Neuen Weltordnung“?“ „Das „Social Engineering Project“ des Rockefeller“ und „Die Menschheit töten: Wie die globale Elite Eugenik und Transhumanismus nutzt, um unsere Zukunft zu gestalten“ .

Kapitel X

Was können wir also dagegen tun?

Da sie die politischen, wirtschaftlichen, finanziellen, technologischen, medizinischen, pädagogischen, medialen und anderen wichtigen Hebel der Gesellschaft kontrolliert, profitiert die Elite enorm von den täglichen menschlichen Aktivitäten. Aber es kann auch ein „extremes Ereignis“ (oder die Wahnvorstellung davon) auslösen – einen Krieg, eine Finanzkrise (einschließlich Depression), eine Revolution, eine „Naturkatastrophe“, eine „Pandemie“ (wenn Sie glauben, dass der Covid-19-Betrug der Grund dafür war). Der letzte seiner Art, siehe „Wer fährt den Pandemic Express?“ und sehen Sie sich den Plan für den nächsten an, der bereits verfügbar ist: „Catastrophic Contagion“ ) – und nutzen Sie seine Kontrolle über die genannten politischen, wirtschaftlichen, technologischen und anderen Hebel, um zu steuern, wie Ereignisse entfalten sich, während gleichzeitig die Erzählung über das Geschehen so verwaltet wird, dass die Wahrheit verborgen bleibt.

Das bedeutet, dass die Tötung und Ausbeutung der gesamten menschlichen Bevölkerung durch die Elite hinter jedem „Feind“ (menschlich oder anders) verborgen ist, auf den Elite-Agenten in der Regierung und in den Medien zu einem bestimmten Zeitpunkt die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit lenken.

Es spielt keine Rolle, ob wir am Ende alle Hitler, Saddam oder „die Russen“, „die Kapitalisten“ oder „Wall Street“, „die Regierung“, „das Klima“ oder „das Virus“ beschuldigen, wir geben niemals der Elite die Schuld . Deshalb ergreifen wir niemals Maßnahmen, die darauf abzielen, jene Einzelpersonen und ihre Unternehmen und Institutionen zu stoppen, die grundsätzlich dafür verantwortlich sind, uns allen sowie der Erde und all ihren anderen Lebewesen endlosen Schaden zuzufügen.

Glücklicherweise ist die Elite zwar in der Lage, eine ständig wachsende Palette an Werkzeugen zu entwickeln, mit denen sich Ereignisse manipulieren lassen, während sie dies gleichzeitig hinter einer Flut von Propaganda verbergen, aber es bleibt gerade noch genug Zeit, um endlich zu erkennen, was passiert, und es zu beenden. Ansonsten wird, genau wie im Brettspiel „Monopoly“, bei dem ein Spieler schließlich alles besitzt und die anderen Spieler aus dem Spiel ausgeschlossen wurden, die Elite den „letzten Kampf“ gegen die Menschheit gewinnen, allen Reichtum an sich reißen und diese Menschen vernichten Transhumanisten, die am Leben blieben und den Status von Sklaven erlangten. Siehe „Der letzte Kampf um die Menschheit: Im langen Krieg gegen den Homo Sapiens geht es um „Jetzt oder nie“ . “

Klingt das für Sie verrückt? Natürlich ist es das. Halten Sie die Elite für verrückt? Natürlich ist es das. Siehe „The Global Elite is Insane Revisited“ mit weiteren Einzelheiten unter „ Warum Gewalt?“ ‚ und ‚ Furchtlose Psychologie und Angstpsychologie: Prinzipien und Praxis ‚ .

Aber nur weil jemand verrückt ist und sein Plan verrückt ist, heißt das nicht, dass er keinen Erfolg haben kann. Erinnern Sie sich an Adolf Hitler? Idi Amin in Uganda? Pol Pot in Kambodscha? Wahnsinnige Gewalt unaussprechlichen Ausmaßes kann gelingen, wenn zu viele Menschen den Wahnsinn entweder nicht wahrnehmen, Angst davor haben oder ihn einfach für zu absurd halten – „Das kann nicht wahr sein.“ – und nichts dagegen tun. Oder, in den gerade genannten Fällen, erst, als es zu spät war, um ein Massenmord zu verhindern.

Hier also die Zusammenfassung: Die Menschheit steht vor der größten Bedrohung in unserer Geschichte. Aber weil unser Gegner – die globale Elite – verrückt ist, können wir uns nicht allein auf Vernunft oder Nachdenklichkeit verlassen, um aus diesem Schlamassel herauszukommen: Mit Wahnsinn kann man nicht argumentieren. Und weil die globale Elite internationale und nationale politische Prozesse, die Weltwirtschaft und die Rechtssysteme kontrolliert, müssen Bemühungen, über diese Kanäle Wiedergutmachung zu suchen, scheitern. Siehe „Der Putsch der Elite, um uns zu töten oder zu versklaven: Warum können Regierungen, rechtliche Schritte und Proteste sie nicht aufhalten?“

Wenn wir also diese lange geplante, komplexe und vielschichtige Bedrohung besiegen wollen, müssen wir ihre grundlegenden Komponenten besiegen und dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass wir sie einzeln besiegen können, oder indem wir die Bedrohungen auswählen, die wir für die schlimmsten halten diese zuerst ansprechen.

Dies liegt daran, dass das Eliteprogramm, ungeachtet seiner Mängel und Inkonsistenzen sowie seines zeitweiligen Potenzials für technologisches Scheitern, tief integriert ist. Deshalb müssen wir unsere Anstrengungen darauf richten, jene grundlegenden Komponenten davon zu verhindern oder zu stoppen, die alles andere möglich machen. Deshalb werden willkürliche Widerstandshandlungen nichts bewirken. Wirksamer Widerstand erfordert die gezielte Ausübung unserer Kraft. Vereinfacht ausgedrückt müssen wir „strategisch“ vorgehen.

Wenn Sie daran interessiert sind, bei Ihrem Widerstand gegen den „Great Reset“ und die damit verbundenen Agenden strategisch vorzugehen, sind Sie herzlich eingeladen, an der Kampagne „Wir sind Menschen, wir sind frei“ teilzunehmen , die eine Liste mit 30 strategischen Zielen dafür enthält.

Darüber hinaus und einfacher können Sie den einseitigen Flyer herunterladen, der eine kurze Reihe wichtiger gewaltfreier Maßnahmen nennt, die jeder ergreifen kann. Dieser Flyer wurde kürzlich aktualisiert und ist jetzt in 23 Sprachen verfügbar (Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Hebräisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Malaiisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Serbisch, Spanisch, Slowakisch und Türkisch), weitere Sprachen sind in Vorbereitung, können hier heruntergeladen werden: „ Einseitiger Flyer “ .

Wenn Sie dieser strategische Widerstand gegen den „Great Reset“ (und damit verbundene Agenden) anspricht, sollten Sie darüber nachdenken, der Telegram-Gruppe „We Are Human, We Are Free“ beizutreten (mit einem Link, der von der Website aus zugänglich ist).

Und wenn Sie eine Massenmobilisierung, wie zum Beispiel eine Kundgebung, organisieren möchten, stellen Sie zumindest sicher, dass einer oder mehrere Mitglieder eines Teams von Organisatoren und/oder Rednern dafür verantwortlich sind, Menschen zur Teilnahme an dieser Kampagne einzuladen, und dass einige Personen bei der Veranstaltung dies auch tun für die Verteilung des einseitigen Flyers zur Kampagne bestimmt.

Wenn Sie möchten, können Sie hier auch ein kurzes Video über die Kampagne ansehen, teilen und/oder organisieren: „ We Are Human, We Are Free“-Video .

Parallel zu unserem Widerstand müssen wir die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Strukturen schaffen, die unseren Bedürfnissen dienen und nicht denen der Elite. Aus diesem Grund gibt es seit langem Bemühungen, Menschen dazu zu ermutigen und zu unterstützen, ihre eigenen Lebensmittel anzubauen, sich an lokalen Handelsprogrammen zu beteiligen (einschließlich des Austauschs von Wissen, Fähigkeiten, Dienstleistungen und Produkten mit oder ohne lokales Tauschmittel) und Strukturen für die Zusammenarbeit zu entwickeln. Governance, gewaltfreie Verteidigung und die Vernetzung mit anderen Gemeinschaften sind so wichtig. Natürlich verfügen indigene Völker immer noch über viele dieser Fähigkeiten – die im Zuge der Ausbreitung der Zivilisation in den letzten fünf Jahrtausenden für eine große Zahl von Menschen verloren gegangen sind –, aber viele Menschen unternehmen jetzt erneut Anstrengungen, um lokale Gemeinschaften wie Ökodörfer und lokale Handelssysteme zu schaffen , wie z. B. Community Exchange Systems . Selbstverständlich müssen wir diese Formen des individuellen und gemeinschaftlichen Engagements auch in den Stadtquartieren initiieren bzw. ausbauen.

Darüber hinaus erinnert uns Catherine Austin Fitts: Wenn wir uns für diese Option entscheiden, steht uns nichts im Wege, unser eigenes dezentrales Geldsystem zu haben, beginnend mit unserer eigenen lokalen Gemeinschaftszentralbank und unserer eigenen lokalen Gemeinschaftswährung. Sehen Sie sich „Wir müssen über Mr Global reden – Teil Zwei“ an .

Abschließend bemerkt Professor Carroll Quigley in den allerletzten Worten seines fast 1.000 Seiten langen Epos Tragedy & Hope :

„Einige Dinge wissen wir offensichtlich noch nicht, darunter das Wichtigste von allem: Wie man Kinder erzieht, um sie zu reifen, verantwortungsbewussten Erwachsenen zu formen.“ Siehe Tragödie und Hoffnung: Eine Geschichte der Welt in unserer Zeit , S. 947.

Glücklicherweise hat die Zeit, seit Quigley diese Worte geschrieben hat, eine Antwort auf diese Herausforderung offenbart. Wenn Sie also Kinder erziehen möchten, die kraftvoll in der Lage sind, zu forschen, zu analysieren und zu handeln, können Sie gerne „Mein Versprechen an Kinder“ machen .

Abschluss

Seit Beginn der menschlichen Zivilisation vor 5.000 Jahren haben in einem Kontext nach dem anderen einige Menschen, die mehr Angst haben als andere in ihrer unmittelbaren Umgebung, nach dem gesucht, was sie als erhöhte persönliche „Sicherheit“ empfanden, indem sie eine größere Kontrolle über die Menschen erlangten und ausübten Ressourcen um sie herum.

Im Laufe der Zeit hat sich diese schwerwiegende psychologische Dysfunktionalität zunehmend verschärft, bis heute das Maß an „Sicherheit“ und Kontrolle, das manche Menschen benötigen, uns alle und alle Ressourcen der Welt umfasst. Mangels eines besseren Begriffs könnten wir sie die „Globale Elite“ nennen, aber es ist wichtig zu verstehen, dass sie verrückt, kriminell und rücksichtslos gewalttätig sind.

Diese Übernahme von uns allen und allem auf dem Planeten Erde wird derzeit von dieser Elite durch den „Great Reset“ und die damit verbundene vierte industrielle Revolution sowie eugenische und transhumanistische Agenden versucht.

Im Wesentlichen besteht die Absicht darin, einen erheblichen Teil von uns zu töten, wie es jetzt geschieht, die Commons für immer einzuschließen (und diejenigen, die in regionalen Gebieten leben, vom Land zu vertreiben), während diejenigen, die am Leben bleiben, als transhumane Sklaven in ihrem technokratischen „Smart“ eingesperrt werden „Städte“, in denen wir „nichts besitzen“, sondern nur die willfährigen Arbeitskräfte bereitstellen, die nötig sind, um den Zielen der Elite zu dienen.

Ob Kriege oder Finanzkrisen (einschließlich Depressionen), „Naturkatastrophen“, Revolutionen oder „Pandemien“, große Ereignisse werden von der Elite erfunden, um die Aufmerksamkeit von tiefgreifenden Veränderungen in der Weltordnung abzulenken und diese zu ermöglichen und enorme Vermögenstransfers von einfachen Menschen dorthin zu verschleiern Elite.

Und dies geschieht unter aktiver Mittäterschaft von Elite-Agenten – einschließlich internationaler Organisationen wie den Vereinten Nationen, nationalen Regierungen und Rechtssystemen –, weshalb Wiedergutmachung nicht über die etablierten politischen oder rechtlichen Kanäle erfolgen kann.

Doch abgelenkt durch einen endlosen Strom irrelevanter „Nachrichten“, oberflächlicher Debatten wie Kapitalismus vs. Sozialismus, Monarchie vs. Demokratie, diese politische Partei vs. jene politische Partei oder sogar, welche Fußballmannschaft besser ist, sind sich praktisch alle Menschen nicht bewusst wie die Welt wirklich funktioniert und wer orchestriert, wie die Geschichte von Eliteagenten geschrieben wird.

Gibt es Konflikte zwischen Einzelpersonen, Familien und Gruppen innerhalb der Elite? Natürlich! Aber im Gegensatz zu den Konflikten, die sie uns endlos ins Gesicht werfen, um uns abzulenken und zu manipulieren, besteht die einigende Agenda, der sie alle zustimmen, darin, die Weltordnung ständig umzustrukturieren, um die Kontrolle der Eliten auszuweiten und mehr Reichtum für die Eliten zu schaffen. 5.000 Jahre Menschheitsgeschichte belegen dies eindeutig.

Wenn die Menschheit dieses Eliteprogramm besiegen will, müssen wir es also selbst tun.

Und wenn Sie wollen, dass Ihr Widerstand gegen diese sorgfältig geplante technokratische Übernahme durch die Elite wirksam ist, dann muss er strategisch sein. Andernfalls steht Ihr Tod oder Ihre technokratische Versklavung unmittelbar bevor.

Die Originalquelle dieses Artikels ist Global Research

Copyright © Robert J. Burrowes , Global Research, 2024

