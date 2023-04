„Eine Schande, was auf dem Stuhl von Ludwig Erhard sitzt“ – Lauks Abrechnung mit Habeck & Co.

Diesmal zu Gast: ein Mann, der in Politik UND Wirtschaft bewiesen hat, dass er es kann. Prof. Kurt Lauk war 15 Jahre Chef des CDU-Wirtschaftsrats, saß in den Vorständen des Energiekonzerns Veba (heute EON), von Audi und Daimler.

Der Experte bei „Schuler! Fragen, was ist“ über…

… Deutschlands Wirtschaft: „Es ist eine Schande, was da auf dem Stuhl von Ludwig Erhard sitzt oder Graf Lambsdorff. Die Technologiefeindlichkeit, die aus dem Wirtschaftsministerium kommt, ist unerträglich. Überall, wo wir Weltmarktführer sind oder waren, sind wir drangegangen, es abzuschaffen.“

… den Wettbewerb mit China: „Das heißt, wir schmeißen unseren Wettbewerbsvorsprung weg und übernehmen den ,chinesischen Antrieb‘. Denn die Batterie-Antriebe kommen zu 80 Prozent aus China. Das heißt, China hat uns in einer strategischen Situation an die Wand gefahren. Und mit unserer Naivität haben wir nicht gemerkt, was passiert.“

… die Folgen der Auto-Politik der Regierung: Der E-Antrieb „wird teurer sein als die herkömmlichen Verbrennungsmotoren. Das heißt, wir haben ganz klar eine Situation, die sozial problematisch sein wird. Die unteren fünfzig Prozent der Einkommenspyramide werden sich kein Fahrzeug mehr leisten können unter 40.000 Euro. Und dieses Fahrzeug, nehmen Sie einen Fiat 500 oder einen Peugeot, wird eine Reichweite haben von 200 bis 250 km – also für Familienurlaub auf Strecke eigentlich nicht mehr geeignet ohne viele Pausen.“

… woher die Technologiefeindlichkeit in Deutschland kommt: „Ideologie. Nichts anderes als Ideologie. Ich sage es mal salopp: Wir haben den Eindruck, dass wir im letzten Jahrhundert die Bösen waren, und wir wollen in diesem Jahrhundert die Guten sein. Die Grünen haben dem deutschen Volk ins Herz eingepflanzt, dass wir die Welt retten müssen. Was wir nicht können, so gern wir es täten.“

… CDU-Chef Friedrich Merz: „Er hat sehr viel erreicht, aber er hat noch sehr viel zu tun. Wenn er Klartext redet fallen ihm die alten Merkel-Freunde in der Partei sofort in den Rücken.“

… den Atomausstieg: „Das ist eigentlich das Dümmste, was wir machen konnten. Dass wir unseren Managementvorsprung, unseren Wettbewerbsvorsprung freiwillig aufgeben, ist nicht nachvollziehbar. Wir geben eine Technologie auf, die wir nie wieder aufholen können. Wir geben den Technologievorsprung jetzt an Russland und China ab. Wie blöd kann man eigentlich sein!“

… die Politik unter Angela Merkel: „Die Wirtschaftspolitik kam eigentlich als aktive Wirtschaftspolitik unter Angela Merkel gar nicht vor. Sie hat alle Schwenks der Grünen was die Technologiefeindlichkeit angeht mitgemacht.“

… die Bilanz der Kanzlerin: „Angela Merkel hat das Land vor die Wand gefahren.“

Sag ich doch: Das Schlimmste steht uns noch bevor.

