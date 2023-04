Menschen werden in acht Jahren Unsterblichkeit erreichen

sagt ein ehemaliger Google-Ingenieur, der die Zukunft mit einer Genauigkeit von 86% vorhergesagt hat

Ray Kurzweil sagt voraus, dass Nanobots dazu beitragen werden, menschliche Unsterblichkeit zu erreichen

Die Technologie repariert Zellen und Gewebe, die sich mit zunehmendem Alter des Körpers verschlechtern

von Stacy Liberatore (dirtyworld1)

Ein ehemaliger Google-Ingenieur hat eine krasse Erkenntnis gemacht, dass Menschen in acht Jahren Unsterblichkeit erreichen werden – und 86 Prozent seiner 147 Vorhersagen waren richtig.

Ray Kurzweil sprach mit dem YouTube-Kanal Adagio über die Expansion in den Bereichen Genetik, Nanotechnologie und Robotik, von der er glaubt, dass sie zu altersumkehrenden „Nanobots“ führen wird.

Diese winzigen Roboter reparieren beschädigte Zellen und Gewebe, die sich mit zunehmendem Alter des Körpers verschlechtern und uns immun gegen Krankheiten wie Krebs machen.

Die Prognosen, dass eine solche Leistung bis 2030 erreichbar ist, wurden mit Begeisterung und Skepsis aufgenommen, da die Heilung aller tödlichen Krankheiten weit außer Reichweite scheint.

Kurzweil wurde 2012 von Google eingestellt, um „an neuen Projekten zu arbeiten, die maschinelles Lernen und Sprachverarbeitung beinhalten“, aber er machte schon lange vorher Vorhersagen über den technologischen Fortschritt.

Im Jahr 1990 sagte er voraus, dass der beste Schachspieler der Welt bis zum Jahr 2000 gegen einen Computer verlieren würde, und es geschah 1997, als Deep Blue Gary Kasparov besiegte.

Kurzweil machte 1999 eine weitere überraschende Vorhersage: Er sagte, dass bis 2023 ein 1.000-Dollar-Laptop die Rechenleistung und Speicherkapazität eines menschlichen Gehirns haben würde.

Jetzt glaubt der ehemalige Google-Ingenieur, dass die Technologie so mächtig werden wird, dass sie den Menschen helfen wird, für immer zu leben, in der sogenannten Singularität.

Singularität ist ein theoretischer Punkt, an dem künstliche Intelligenz die menschliche Intelligenz übertrifft und den Weg unserer Evolution verändert, berichtet LifeBoat.

Kurzweil, ein Autor, der sich selbst als Futurist bezeichnet, sagte voraus, dass die technologische Singularität bis 2045 eintreten würde, wobei die KI 2029 einen gültigen Turing-Test bestehen würde.

Es ist ein Test der Fähigkeit einer Maschine, intelligentes Verhalten zu zeigen, das dem eines Menschen entspricht oder nicht davon zu unterscheiden ist.

Er sagte, dass Maschinen uns bereits intelligenter machen und die Verbindung mit unserem Neokortex den Menschen helfen wird, intelligenter zu denken.

Entgegen den Befürchtungen mancher glaubt er, dass die Implantation von Computern in unser Gehirn uns verbessern wird.

„Wir werden mehr Neokortex bekommen, wir werden lustiger sein, wir werden besser in der Musik sein. Wir werden sexier sein“, sagte er.

„Wir werden wirklich all die Dinge vorleben, die wir an Menschen in größerem Maße schätzen.“

Statt einer Zukunftsvision, in der Maschinen die Menschheit übernehmen, glaubt Kurzweil, dass wir eine Mensch-Maschine-Synthese schaffen werden, die uns besser machen wird.

Das Konzept, dass Nanomaschinen in den menschlichen Körper eingeführt werden, ist seit Jahrzehnten in der Science-Fiction.

In Star Trek wurden winzige molekulare Roboter, sogenannte Naniten, verwendet, um beschädigte Zellen im Körper zu reparieren.

Vor mehr als zehn Jahren prognostizierte die US-amerikanische National Science Foundation, dass „netzwerkgestützte Telepathie“ – das Senden von Gedanken über das Internet – bis in die 2020er Jahre praktikabel sein würde.

„Letztendlich wird es alles beeinflussen“, sagte Kurzweil.

„Wir werden in der Lage sein, die körperlichen Bedürfnisse aller Menschen zu erfüllen. Wir werden unseren Horizont erweitern und diese künstlerischen Qualitäten, die wir schätzen, vorleben.“

Der Prozess begann vor Jahrhunderten mit einfachen Geräten wie Brillen und Ohrtrompeten, die das Leben der Menschen dramatisch verbessern konnten.

Dann kamen bessere Geräte wie Hörgeräte und Geräte, die Leben retten konnten, einschließlich Herzschrittmacher und Dialysegeräte.

Im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts haben wir uns an Organe gewöhnt, die in Laboratorien, genetischer Chirurgie und Designerbabys gezüchtet wurden.

Quelle: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-11911975/Humans-achieve-immortality-eight-YEARS-says-former-Google-engineer.html

Wenn das die Zukunft sein soll, na dann viel Spaß als Cyborg.

Ohne mich.

