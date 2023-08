Deutschland: Finanzkrise der Kommunen

„Deutschland geht es gut.“ (Angela Merkel)

Sehr gut sogar. Schauen Sie sich an, was Sie angerichtet haben, Frau Merkel.

*******

Die Kommunen in Deutschland befinden sich in einer zunehmend schwierigen finanziellen Situation. Die Krise hat sogar zu ersten Rücktritten in der Kommunalpolitik geführt.

Nach gemeinsamen Berechnungen des Deutschen Städtetages und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes stehen die Kommunen vor einem akuten Haushaltsproblem.

Berechnungen zeigen, dass die deutschen Städte und Gemeinden allein in diesem Jahr rund 6,4 Milliarden Euro verlieren werden. Im nächsten Jahr werden es elf Milliarden sein.

Nach Ansicht von Uwe Zimmermann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, ist die Situation derzeit äußerst dramatisch. Er warnt auch vor den Folgen der kommunalen Finanzkrise.

