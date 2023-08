Der geduldete Triumphzug des Militarismus

Gastbeitrag von Christian Hamann (Initiative Frieden, Freiheit & Fairness)

Früher hatte der Grundsatz „keine Waffenlieferungen in Krisengebiete“ Deutschland und die meisten europäischen Partnerländer sicher aus militärischen Auseinandersetzungen herausgehalten. Auch im Wahlkampf vor der Bundestagswahl 2021 hat diese politische Leitlinie eine Rolle gespielt und namentlich der Grünen Partei einen Teil ihres beachtlichen Wahlerfolges eingetragen. Auf einer Plakatwerbung hieß es,, „Keine Rüstungsgüter in Kriegsgebiete“.

Die unter Bruch dieses bewährten Grundsatzes seit Beginn des Ukrainekrieges getätigten Waffenlieferungen haben vorhersehbarer Weise nicht einer Konfliktlösung näher gebracht, sondern einem Weltkrieg.

Gegen den Militarismus ist bereits vor rund 160 Jahren eine humanitär-pazifistische Gegenbewegung in Gang gekommenen, deren Bestrebungen auf eine Abschaffung besonders grausamer Formen der Kriegsführung und Linderung der Auswirkungen abzielen (Rotes Kreuz, Genfer und Haager Konventionen). Einer der wenigen großen Erfolge war das Abkommen zur Ächtung von Landminen (Ottawa 1997). Doch ausgerechnet die großen Mächte und Waffenproduzenten USA, Russland, China und Indien sind nicht beigetreten und verhindern so einen dauerhaften Erfolg der humanitären Bewegung. Ähnlich starkem Widerstand ist bis heute das Übereinkommen zur Ächtung von Streumunition von 2008 ausgesetzt, das inzwischen von 123 Staaten ratifiziert wurde – nicht jedoch von Russland, den USA und der Ukraine.

Da es sich bei der nun ins ukrainische Kriegsgebiet gelieferten Streu- und Uranmunition um abwehrbrechende Waffen handelt, steht die eskalierende Wirkung Richtung eines Gemetzels bereits fest. Dagegen kann sich der behauptete militärische Nutzen gar nicht einstellen, da Russland solche Waffensysteme für den Eskalationsfall gleichfalls im Depot hat.

Die zahlreichen europäischen Unterzeichnerstaates des Übereinkommens von 2008 unterliegen jedoch einer besonderen Verpflichtung im Verhältnis zu Nichtunterzeichnerstaaten wie den USA und der Ukraine. Diese ergibt sich aus § 21 Abs. 2 : „Each State Party shall notify the governments of all States not party to this Convention, referred to in paragraph 3 of this Article, of its obligations under this Convention, shall promote the norms it establishes and shall make its best efforts to discourage States not party to this Convention from using cluster munitions.“ – Das Wort discourage transportiert eine moralische Aufforderung an alle Unterzeichnerstaaten, nämlich Nichtunterzeichnerstaaten durch ausdrückliche Missbilligung davon abzuhalten, Streumunition zu verwenden.

Mit Ausnahme der spanischen haben es sämtliche Regierungen der europäischen Unterzeichnerstaaten versäumt, dieser vertraglichen Verpflichtung nachzukommen. Der Vertragsbruch auf breiter Front lässt sich psychologisch mit einem autoritären Erwartungsdruck erklären, der von Militaristen des MIC, des Military Industrial Complex ausgeht. Unter diesem Druck schalten sich die Politiker in einen gefügigen „Agentic State“, in welchem sie die Verantwortung an die autoritäre Instanz abgeben. Die frappierende Stärke dieses Effekts wurde 1961-1963 von dem Psychologen Staley Milgram in einer nach ihm benannten Experimentserie nachgewiesen.

Die Tragik besteht darin, dass die tonangebenden Militaristen, an welche Politiker, Medienvertreter und andere Angehörige des Establishments ihre Verantwortung weiterreichen, erst Recht kein Verantwortungsbewusstsein entfalten.

Die Folgen dieser konsequenten Verantwortungslosigkeit in den hohen politischen und militärischen Gefilden hatten schon immer die einfachen Bürger zu tragen. Diesen unhaltbaren Zustand jetzt sofort abzustellen erfordert es, den couragierten Politikern und Journalisten den Rücken zu stärken, die aus dieser Spirale der Verantwortungslosigkeit ausbrechen. Bezüglich des Themas Streumunition bedeutet das, den hoch berechtigten moralischen Anspruch des Oslo-Übereinkommens zu deren Ächtung auch gegenüber den Militaristen in der Ukraine und in den USA mit Entschlossenheit zu vertreten.

Generell hat die unbegrenzte Belieferung der Ukraine im surrealen Wünsch-dir-was-Modus nach psychologischem Verständnis längst die Bereitschaft korrumpiert, mit dem Gegner zu verhandeln. Das Ergebnis besteht bereits seit dem 17.Mai 2022 darin, dass die ukrainische Führung alle Gespräche mit der russischen Seite abgebrochen hat. Die Duldung dieser Verweigerungshaltung seitens der NATO- und EU-Länder entspricht einer Unterordnung unter eine zunehmend autoritär fordernde ukrainische Regierung. Dementsprechend wird psychologisch auch auf dieser Ebene Verantwortung abgegeben – und von niemandem geschultert.

Zu Recht reklamiert Selenskyj für sein Land das in Artikel 2 der UNO-Charta von 1945 verkündete Recht auf Souveränität und territoriale Integrität, ignoriert aber zugleich ein anderes – das in Artikel 1 derselben Charta verbriefte Selbstbestimmungsrecht der Völker. Beide Rechte sind auf unterschiedliche Weise geeignet, das Zusammenleben der Völker und Staaten zu ordnen und zu harmonisieren. Doch stehen sie teilweise im Widerspruch zueinander. Zur Entfaltung ihrer konstruktiven Wirksamkeit benötigen sie daher zwingend eine klare und international verbindliche Abgrenzung der Gültigkeitsbereiche.

Zahllose Konflikte seit 1945 haben gezeigt, welch millionenfachen Blutzoll ein an so entscheidender Stelle lückenhaftes internationales Rechtsgefüge fordert. Bei einem Streit um Territorien, einem Standardfall, können Verhandlungen keinen Schritt vorankommen, solange eine Seite territoriale Integrität einfordert und die andere das Selbstbestimmungsrecht der betreffenden Bevölkerung.

Auf der 58. Münchener Sicherheitskonferenz im Februar 2022, wenige Tage vor der russischen Invasion, hat der ukrainische Präsident Selenskyj in seiner Rede eine höchst relevante Aussage vorgetragen, von deren Gültigkeit jetzt, gut 1 ½ Jahre später, die Frage abhängt, ob die Eskalation zum Weltkrieg noch gestoppt werden kann:

„Russia says Ukraine seeks to join the Alliance (NATO) to return Crimea by force. It is gratifying that the words „return Crimea” appear in their rhetoric. But they inattentively read Article 5 of the NATO Charter: collective action is for protection, not offensive. Crimea and the occupied regions of Donbas will certainly return to Ukraine, but only peacefully“. – Russland sagt, die Ukraine wünsche der Allianz (der NATO) deshalb beizutreten, um die Krim mit Gewalt zurückzuholen. Es ist erfreulich, dass die Worte „die Krim zurückholen“ in ihrer Rhetorik erscheinen. Aber sie haben (den) Artikel 5 der NATO-Charta nicht aufmerksam gelesen: Gemeinschaftliche Aktion dient der Verteidigung, nicht der Offensive. Die Krim und die besetzten Regionen des Donbass werden mit Sicherheit zur Ukraine zurückkehren, aber nur friedlich. Referenz: https://kyivindependent.com/zelenskys-full-speech-at-munich-security-conference/

Damit hat Selenskyj eingeräumt, dass ein ukrainischer Versuch, die Krim militärisch zurückzuholen, keinen Verteidigungsfall darstellen würde, sondern den Charakter eines Angriffs hätte – ungeachtet der bekannten Tatsache, dass die Halbinsel von Kiew als ukrainisches Territorium angesehen wird.

Zu dieser Zusage einer ausschließlich friedlichen Rückkehr der abtrünnigen Donbassregionen und der Krim zur Ukraine stehen die aktuellen Narrative und militärischen Attacken gegen die Krim im höchst gefährlichen Widerspruch – und bestätigen die russischen Befürchtungen, dass die Ukraine die Rückendeckung der NATO-Länder nicht nur zur Verteidigung nach Artikel 5, sondern zur gewaltsamen Rückeroberung der Krim und der Donbass-Regionen gesucht hat.

So wird exakt im augenblicklichen Zeitpunkt der Eskalationsspirale die rote Linie erreicht – sowohl nach den Warnungen Russlands betreffend der atomaren Option bei militärischer Gewalt gegen die Krim – und ebenso nach den Worten Selenskyjs auf der Münchener Sicherheitskonferenz zu einer friedlichen Rückkehr der umstrittenen Gebiete.

Der dementsprechend zu suchenden friedlichen Lösung kommt automatisch eine hoch wichtige Modellfunktion zu, nämlich für eine international erforderliche klare Abgrenzung zwischen zwei Gültigkeitsbereichen – dem des Rechts auf Souveränität und territoriale Integrität der Staaten und dem des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Damit zeichnet sich ab, dass Referenden unter unabhängiger Aufsicht abzuhalten sind, und zwar nicht nur im Donbass, sondern auch auf der Krim. Die drei grundsätzlichen Optionen lauten Unabhängigkeit, Zugehörigkeit zu Russland und Zugehörigkeit zur Ukraine – jeweils mit einem autonomen Status.

(Visited 24 times, 24 visits today)